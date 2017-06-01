Резонанс в обществе как ответ на установку памятника А. Солженицыну (2)

Всё чаще и чаще через СМИ, включая телевидение, обществу навязывается мнение о большевистском перевороте 25 октября (7 ноября) 1917 года как о роковом акте уничтожения русского государства, который, в свою очередь, привёл к многообразным тяжелейшим последствиям, начиная с распада страны и заканчивая развязыванием большевиками Гражданской войны.

И надо заметить, что голос этот всё чаще исходит из недр нашего либерального правительства. Вот скоро в Москве с его одобрения появится памятник жертвам политических репрессий. Правительство же приняло решение о подготовке и праздновании на государственном уровне 100-летнего юбилея Солженицына. Складывается впечатление, что все важнейшие политические события в России, в том числе и события Октября 1917 года, мы должны рассматривать сквозь призму «Красного колеса» того же Солженицына. По замыслу либералов, Солженицын и его «исторические творения» отныне должны стать главным компасом, основным первоисточником в интерпретации всей советской истории. То есть Солженицын отныне объявляется истинным носителем «исторической правды», и только по нему можно и нужно сверять исторические часы.

Страна в 2017 году отмечает 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, воистину круто изменившей как судьбу России, так и всего мира. И чем ближе дата, тем сильнее слышен голос антисоветизма и антикоммунизма.



Всё это солженицывщина, или, вернее сказать, интерпретация нашей истории Солженицыным, в своё время надёргавшим цитат из мемуаров бежавших из России белых генералов и неудачных политиканов февраля 1917 года.

Полным ходом по заказу нынешнего либерального правительства издаются (или переиздаются) мемуары белых генералов и политических деятелей того времени, оказавшихся за пределами нашей Родины. Проводятся всевозможные «круглые столы» и научные конференции, героизирующие преимущественно политических деятелей февраля 1917 года и белогвардейцев. Так, например, 10—12 сентября 2015 года в Севастополе прошла международная научно-просветительская конференция «Крымский пролог: исход на чужбину русской армии, флота и гражданских беженцев осенью 1920 года», организованная министром культуры РФ В.Р. Мединским.



Состав участников конференции — князья, всевозможные ревнители монархизма, атаманы и примкнувшие к ним отечественные либеральные архивисты и приват-доценты. Вся эта «просветительская конференция» проходила в городе-герое под неусыпным идейным контролем руководства Дома русского зарубежья в Москве имени Солженицына.

С точки зрения историографии «мероприятие» мало дало чего-то нового для понимания той революционной эпохи. Зато в изобилии сыпались проклятия в адрес большевиков и Советской власти. След и дух Солженицына были налицо. Чего только стоят названия докладов: «Революция и исход», «Монархическая идея в Белом движении», «Воззвание большевиков к Русской армии Врангеля как пролог красного террора в Крыму»… И, конечно, доклад директора Дома русского зарубежья имени Солженицына В.А. Москвина «Возвращение памяти: к 20-летию Дома русского зарубежья имени Солженицына».

Вот и оказывается, что до Солженицына мы в Советском Союзе жили без памяти. А вот появился Солженицын с надёрганными цитатами из белогвардейцев, и память восстановилась. Так и хочется ответить всем либеральным приват-доцентам: ваш Солженицын разбирается в красных так же, как Троцкий в товарище Сталине.

К счастью, история тогда пошла не по Троцкому, а уж тем более не по Солженицыну.

КАК РОДИЛСЯ СОЛЖЕНИЗМ?

Антинародные, антигосударственные, антирусские идеи Солженицына, слегка припудренные национально-демократической риторикой, явились теоретической базой для разгрома Большой России в 1991 году. Разгрома, который привёл к неисчислимым человеческим жертвам, многократно превышающим широко разрекламированные «сталинские репрессии» (за период с 1991 по 2017 страна потеряла более 15 млн.человек, а по некоторым источникам — более 30 млн. http://red-army-1917.livejournal.com/23 076.html).



Наша цивилизация понесла также чудовищные материальные потери. От тела Большой России откололись колоссальные пространства, а сотни тысяч предприятий превратились в ржавую гниль. Где наша фундаментальная наука? Где наша лучшая система образования? Где наши пояса стратегической безопасности и созвездие союзников, возникающих по всему миру?

Прошло более четверти века со дня Катастрофы русской цивилизации. Сегодняшняя Россия, урезанная и обескровленная, испытывает колоссальное давление со стороны Запада. При этом идеологически-выверенная разрушительная доктрина, некогда встроенная в общественное сознание при помощи Солженицына, продолжает функционировать.

Порочная идеология солженизма — дело рук не только и не столько самого Александра Исаевича. Эту доктрину ковали в закрытых интеллектуальных центрах США по лекалам гениальных русофобских и антисоветских разработок Третьего рейха. Связь власовщины и солженизма очевидна и не требует специальных исследований.

Провокатор и профессиональный стукач Ветров (агентурная кличка Солженицына — наше прим.) в своих посланиях из Вермонтской резидентуры давал прямые указания, как нам уничтожить Россию. В его разрушительную программу «обустройства» обязательными пунктами входило отделение от тела Большой России большинства союзных республик.

«Итак я вижу: надо безотложно, громко, чётко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если её к Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да! — непременно и бесповоротно будут отделены».

Или вот:

«У иных национальных областей будет внешняя граница, и если они захотят отделяться — запрета не может быть и здесь».

Это параграф зарубежного послания Александра Исаевича, так называемое «Слово к малым народам и народностям». По сути, это инструкция по уничтожению и расчленению Российской Федерации.

Текст Солженицына до рези в глазах напоминает «Декларацию о порабощённых народах», принятую элитой США в качестве главной идеологической основы нашествия на Россию. Схема проста: на первом этапе — расчленить Большую Россию, а затем — добить этнизацией и регионализацией исторический обрубок России для последующей оккупации. «Декларация» — это нестареющая идеологическая база Запада в его вековечной борьбе с нашей страной. Созданная в 1959 году руками сбежавших на Запад недобитков-бандеровцев, она провозглашает определённый принцип:

«Политика коммунистической России привела к порабощению и лишению национальной независимости Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Туркестана, Азербайджана, Идель-Урала, Казакии… Так как эти порабощённые нации видят в Соединённых Штатах цитадель человеческой свободы, ищут их водительства в деле своего освобождения и обретения независимости…для национальной безопасности Соединённых Штатов жизненно необходима непоколебимая поддержка стремления к свободе и независимости, проявляемого народами этих покорённых наций…».

После 1991 года данный закон никто не отменял, он действует в США до сих пор. Каждый год там проходит неделя «порабощённых народов». Всё это напрямую касается устройства и национального состава Российской Федерации.

Почитайте внимательно этот документ и сравните с «благими» идеями Солженицына. И вы поразитесь полному идейному сходству!

В своих публицистических работах Солженицын особенно настойчиво требовал сдачи Западу русской Прибалтики, отвоёванной и выкупленной у шведов Петром Первым. Во многих своих произведениях Солженицын демонстрировал страстную симпатию к бандеровцам. Это объясняется их идеологическим родством на базе неизменной ненависти к великому единому и суверенному русскому государству.

А вот ещё цитаты из произведений Солженицына, яркие постулаты солженизма, совпадающие с методичками ЦРУ по ведению идеологической войны с Россией:

«Приходится признать: весь XX век жестоко проигран нашей страной; достижения, о которых трубили, все — мнимые». «А до каких пор и зачем нам выдувать всё новые, новые виды наступательного оружия? да всеокеанский военный флот? Планету захватывать? А это всё — уже сотни миллиардов в год. И это тоже надо отрубить — в одночас. Может подождать — и Космос».

Знаете, почему так страстно и единогласно либеральная страта взяла на вооружение у Солженицына теорию подавления, расчленения и разоружения России? Потому что Солженицын был не автор, а лишь проводник диверсионных концепций, главная из которых связана с признанием преступности Советской России и необходимости утилизации её наследия. Полистайте европейские и американские газеты, почитайте украинские сайты — там написано одно и то же. Одни и те же тезисы. Одни и те же формулы. Сплошной неприкрытый солженизм.

ЗА ЧТО СОЛЖЕНИЦЫН ПОЛУЧИЛ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ И ПОЧЕМУ ОН КУМИР ЛИБЕРАЛОВ?

Нет, не за «архипелаг ГУЛАГ» — он вышел только в 1973-м. Нобелевская была тремя годами ранее, в 1970 году. Надо сказать, что впервые в истории премию получил человек, который напечатал всего пару произведений (пару рассказов, роман и повесть), да и появился перед читателями всего несколько лет назад.

Как пишет Александр Шабалов в книге «Одиннадцатый удар товарища Сталина», Солженицын Нобелевскую премию вымаливал, заявляя:

«Мне эту премию надо, как ступень в позиции, в битве! И чем быстрее получу, тем твёрже стану, тем крепче ударю!»

Интересно, что в том же 1970 году отмечалось столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, которое в Союзе отмечали пышно и торжественно. Вы всё ещё думаете, что Нобелевская премия — не оружие идеологической или политической войн? Вспомнить хотя бы Горбачёва или Обаму — один развалил страну, а второй «поджёг» Ближний Восток.

После того, как «заслуги» Солженицына официально признал весь мир, к делу подключились американские спецслужбы.

И, действительно, имя Солженицына стало знаменем диссидентского движения в СССР, сыгравшего в своё время огромную негативную роль в деле ликвидации советского социалистического строя. А большинство его опусов впервые увидели свет «за бугром» при поддержке «Радио Свобода», русского отдела Би-Би-Си, Голоса Америки, Немецкой волны, Русского отдела Госдепа, отдела агитации и пропаганды Пентагона, информационного управления британского МИ.

По донесению комитета госбезопасности СССР, который возглавлял на тот момент Юрий Андропов, Александр Исаевич неоднократно встречался с Джейкобом Бимом, американским послом в Советском Союзе. Интересно также и то, что во время Пражской весны (которую отчасти вызвало письмо автора), послом в Чехословакии был также этот гражданин США.

Суть деятельности Бима состояла в том, чтобы использовать критику культа личности Сталина для подрыва социалистических стран. В рамках работы этой группы США размножали в странах соцлагеря доклад Хрущёва на 20-м съезде. Кстати, первые результаты детища Джейкоба Бима не заставили себя ждать — стоит вспомнить хотя бы восстание в Венгрии в 1956 году.

Уже через много лет в своих мемуарах сам Бим писал о Солженицыне:

«Солженицын создавал трудности для всех, имевших с ним дело… Первые варианты его рукописей были объёмистой, многоречивой сырой массой, которую нужно было организовать в понятное целое… они изобиловали лагерными байками, вульгаризмами и непонятными местами. Их нужно было редактировать…»

После того, как КГБ СССР прознал про встречи Солженицына с американским послом, а «Архипелаг ГУЛАГ» без одобрения был опубликован в Париже в начале 1974 года, было принято решение лишить Александра Исаевича гражданства и выслать его из страны. В этом Солженицын сразу же нашёл для себя плюсы: он, подобно нашим либералам сейчас, неоднократно посещал американский конгресс, встречался чуть ли не с президентами США, видными политиками и правозащитниками, раздавал направо и налево интервью — словом, без дела не сидел.

Параллельно с постоянными выступлениями на ТВ и радио Солженицын решает через своих знакомых основать в СССР фонд помощи политзаключённым (ничего не напоминает?). Как пишет соратница Солженицына, правозащитница Светлана Алексеева (Московская Хельсинкская группа), «средства стали поступать в основном из-за рубежа», от иностранных политиков и борцов за права человека. Алексеева в своих трудах даже указывает имена связных между Союзом и Западом — Андрей Амальрик, Яков Галкин (в годы войны — примкнул к РОА Андрей Власова) и т.д.

Кроме вливаний средств непосредственно в свой фонд, Солженицын щедро спонсировал «смену режима» в СССР, на зарубежных счетах которого во время пребывания в Штатах, было около 8 миллионов рублей (огромная сумма по тем временам). Ежегодно он перечислял своим знакомым диссидентам в Москву от 90 до 270 тысяч рублей.

Первые годы, находясь в Штатах (штат Вермонт) Солженицын наслаждался популярностью: его постоянно звали на светские рауты, его мнением интересовались, от него узнавали об ужасах, творящихся в СССР. Однако с течением времени он всё меньше стал быть нужным своим американским друзьям. С частью российских диссидентов он тоже разругался в 1978 году: не хотел он «демократии» (хотя в конгрессе США он говорил другое), хотел авторитаризма, — как вспоминает Алексеева.

Моральные авторитеты для нашей несистемной оппозиции определяют многое: считая своим кумиром Солженицына, каждый либерал считает вполне нормальным посещать страшно жаждущего развала вашей страны посла США, выступать на европейских и американских трибунах с призывами чуть ли не лично уничтожить главу государства, называть народ стадом.

Перед глазами у Касьяновых-Ходорковских-Яшиных есть пример «непогрешимого» писателя, который, даже несмотря на вот эту сторону своей жизни, почему-то ещё пользуется популярностью в стране.

А такие люди, как тот же Варлам Шаламов, который действительно отсидел длительные сроки в ГУЛАГе, почему-то и подумать не мог, чтобы брать за свою литературную и общественную деятельность хоть какие-нибудь западные подачки. То, что Александр Исаевич брал деньги от Запада, Шаламов справедливо считал «позорным».

Но у российского либерала в его собирательном образе нет в моральных авторитетах Шаламова — они чествуют Солженицына, «гадёныша» Ковалёва, Буковского и прочих. Почему?

Да потому что, куда проще работать в интересах западного заказчика на иностранные средства, чем думать о судьбе своего государства и действительно жить не по лжи. Моральные авторитеты, как мы видим, решают многое.

ЗАСЛУЖИЛ ЛИ СОЛЖЕНИЦЫН ПАМЯТНИК?

Но вернемся к грядущему памятнику. Вот чем всегда нравился Китай, так это не столько своим колоссальным экономическим ростом и суровым отношением к ворам, казнокрадам и коррупционерам, сколько восточной мудростью. Вот взяли китайцы да и запретили на полвека обсуждать деяния Мао. Пусть время пройдёт, пусть всё устаканится, пусть эмоции улягутся. А потом, если будет в этом надобность — поговорим. И вынесём оценки (читайте нашу статью «Китайская культурная революция — что она принесла стране?» — http://inance.ru/2017/05/public-kitaj-k ultura/ ).

Но у нас всё не так. Бегут впереди паровоза либерально-демократические спринтеры, вызывая то смех, то недоумение. Большая Коммунистическая улица, конечно, звучала нелепо, никто с этим не спорит. Но лучше ли стало после того, как мэр Ю. Лужков, вопреки собственноручно подписанному закону, переименовал её в улицу Солженицына? А не лучше было бы вернуть старинной московской улице её изначальное название — Большая Алексеевская? Да и не рановато ли называть именем Солженицына улицы в столице? Может, надо было дать время «устаканиться»? Тем более, что творчество нобелиата вызывает массу вопросов. Да ещё каких.

«Архипелаг ГУЛАГ» хоть и стал самым значимым произведением А. Солженицына, но он же и породил у множества читателей крайне негативное отношение к автору. Потому что это не серьёзная и неправдивая до последней запятой книга, а по выражению первой жены писателя Н. Решетовской — «сборник лагерного фольклора».

«Фальсификация советской истории» — характеризует «Архипелаг» махровый антисталинист А. Зиновьев. Да и сам лагерный опыт зека Солженицына красноречиво опровергает многое из того, что писал писатель Солженицын.

«Архипелаг ГУЛАГ» стал для Солженицына тем же самым, чем стал Тулон для Наполеона, он его вознёс до нобелевских высот, но масса неподтвержденной, а потому сомнительной информации, местами похожей на откровенный вымысел, отталкивает многих читателей. Никто ведь не любит, когда его считают дурачком и фигурно развешивают лапшу на ушах.

Кроме того, фантазировать на лагерную тему как минимум неэтично. Особенно человеку, призывавшему «жить не по лжи». Именно поэтому Солженицын никогда не встанет в один ряд с великими русскими писателями. Ибо в это сообщество, создателей книг, подобных «Архипелагу», не принимают. Даже несмотря на огромные тиражи, памятники и многочисленные премии.

Идея установки памятника Солженицыну в Москве стоит в одном ряду с программой засевания всей России сотнями памятников жертв Гулага.

Вот и губернатор Колымы Владимир Печеный, вместо восстановления промышленности региона и уничтоженных Гайдаром посёлков, вместо строительства комфортабельных домов и создания дорог для Севера занят выполнением дорогостоящей программы по установке многочисленных памятников «жертв репрессий».



По всему знаменитому тракту будут открыты музеи Гулага, которые не что иное, как инструмент манипуляции обществом в духе всеобщего покаяния ни за что. Покаяние и раскаяние может быть только личным за поступки, которые ты лично совершил. Вся эта перестроечная покаянная вакханалия — не более чем часть технологии порабощения страны.

Русский народ не хочет жить в атмосфере постоянного стресса и в конечном итоге жёстко ответит тем, кто пытается привить ему комплекс неполноценности, кто занят сознательным игнорированием наших выдающихся исторических успехов, включая великую Победу над нацизмом в 1945 году.

Нам порядком надоела многолетняя подрывная деятельность «пятой колонны», занятой дискредитацией русской истории и самой идеи государства российского. В тяжёлый момент открытой, так называемой, гибридной войны Запада против России пропагандистскую деятельность по уничтожению памяти о русских победах — всякие десоветизации, десталинизации и прочую русофобскую ересь — следует приравнивать к диверсионным действиям и пресекать по законам военного времени.

Чёрные десятилетия бездумного «покаяния», а на самом деле сознательного уничтожения России — миновали. Однако Россия до сих пор выполняет кабальные условия ВТО, платит огромные деньги по так называемым Парижским соглашениям, не прекращается война на поле финансов, мы по-прежнему находимся в кабальной зависимости от международных финансовых центров. Россия подвергается жесточайшему давлению извне.



Экономическая война осуществляется при помощи санкций. Подрывная деятельность — при помощи пятой колонны и её информационного спецназа. И в это время — переходное, неустойчивое, решающее — в Москве будет установлен памятник главному агенту влияния Запада, лучшему другу США, расчленителю страны, активному участнику проекта «освобождения» народов России от денег, собственности, земли и самого будущего.

Этот памятник стоит в ряду упорных попыток либералов и намертво связанных с ними национал-демократов поставить памятники нацистским приспешникам, таким как Шкуро, Власов, Краснов. По сути это одна и та же линия использования национальных лозунгов в интересах оккупантов.

Наше трудное и неспокойное время предполагает очень чёткое и принципиально негативное отношение к символам и фигурам такого рода, в том числе и к «Ельцин-центру» (http://inance.ru/2017/01/elcin-centr/ ).

Неумолимо приближается момент, когда власти придётся снова опереться на мощь морального большинства. И в этой суровой апелляции к базовым ценностям русского народа, к его государственному чувству, к его способности жертвовать днём сегодняшним ради будущего — не может быть места никаким сомнительным фальшивым примесям.



Пока солженицыны будут подниматься властью как знамя, пока агентурные разработки Запада будут составлять основу исторической концепции современной России — никакая мобилизация сил и средств не пройдёт. Собственно, на это и рассчитывают осевшие в столице либерал-предатели, прямые наследники Солженицына.

Солженизм есть идеология фальсификации, предательства и лжи. Квинтэссенция глубинной русофобии и системное оружие Запада, успешно опробованное в 1991 году против Большой России.

Установка памятника губителю, супостату и агенту Запада в условиях нарастающей конфронтации — это не просто ошибка, это преступление против общества. Негативные последствия этого шага не заставят себя ждать.

На фото: «Я друг Америки… США давно проявили себя как самая великодушная и самая щедрая страна в мире… Ход истории сам привёл вас — сделал мировыми руководителями… Пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела.» А.И. Солженицын, США, 30 июня 1975 года.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что такое либерализм и его построение в отдельно взятой стране, думающему читателю объяснять нет необходимости. Историческая память народа — это то, что никакими либеральными реформами и соляной кислотой не вытравишь, это не подвластно никаким либералам и прочим предателям Родины. Нас травят либеральным дустом как клопов, пытаясь изменить наше мировоззрение и подавить нашу волю и чувство справедливости. Вопреки упорному желанию наших либеральных властителей внушить любовь к таким одиозным личностям, как Ельцин с его Ельцин-центром, как Солженицын с его лагерной «лирикой» и охаиванием достижений СССР, как Маннергейм с памятной доской его ненависти к России — эти либеральные мечты ни при каких обстоятельствах не достигнут своих целей.

Никаким Грефам, Кудриным, Чубайсам и прочим чубайсятам, птенцам гнезда Ельцина-Гайдара, не удастся одурачить нас и привить любовь к западным ценностям и мировоззрению, к ихней психологии потребительства, предательства и «толерастии», — слишком мы разные с ними, мы — Русские — другой крови!

Похоже властвующим либералам не терпится снова наступить на те же грабли, как и с пресловутой доской Маннергейма — поливание краской и протесты общественности. Напрашивается вопрос, кто же стоит за сооружением этого памятника «всенародно любимому» пейсателю Солженицину, кому это выгодно, кто хочет внести ещё один повод для раскола и в без того не очень-то благополучное и единое российское общество. Неужели в нашей стране решены все проблемы и мы должны спасаться от ничегонеделанья сооружением памятников, досок и музеев своему недавнему позорному прошлому и настоящему? Когда будет положен предел возвеличиванию одиозных личностей российской истории?

Когда М. Горбачёв, а затем Б. Ельцин и их присные громогласно отменили в обществе совесть («разрешено всё, что не запрещено») и практически одномоментно разрешили всем желающим стать мерзавцами, негодяями и ворами, смутное время стало универсальным проявителем людских натур — вот, пожалуй, единственный плюс всей перестроечной фантасмагории.

В будущем это пригодится — если не для обычного суда, то для Суда Истории точно!

И этот суд даст оценку деятельности многих в перестроечное время, в том числе и А. Солженицыну.

Путин назвал распад СССР геополитической катастрофой и мы сегодня уже 26 лет живем без коммунизма. Но антисоветизм продолжает своё дело. Казалось бы, раз вы считаете капитализм передовым, раз вы строите своё светлое капиталистическое будущее, то против чего продолжается либеральная борьба?



Получается, что либералы продолжают по сути антигосударственную деятельность. Т.е пытаются развалить уже капиталистическое государство? Деятельность «Ельцин-центра» тоже носит именно такой антигосударственный характер.



Это значит, что либералы не борцы за всё хорошее, а агенты внешних сил, антироссийских сил.



Ставить памятник Солженицыну – это значит играть на руку иностранным врагам России.

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