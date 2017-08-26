Прощай, Запад!

Как антироссийские санкции привели к возрождению отечественной промышленности

Санкции Запада, которые в последние три года обрушились на Россию, вопреки ожиданиям политических и экономических противников способствуют возрождению отечественной промышленности. Оказавшись в новых условиях, российские производители сделали мощный рывок и начали создавать серьезную конкуренцию западным компаниям. Положительные изменения особенно заметны в сфере ТЭК. Введение странами запада антироссийских ограничений повлекло за собой последствия, которые инициаторы санкций не могли предугадать. Они начинают проявляться со временем и оказывают давление, прежде всего, на западный бизнес. России пришлось обратить внимание на имеющиеся в стране технологические компании, которые, как выяснилось, находятся не в таком плачевном состоянии, как считалось раньше. Эксперты полагали, что высокотехнологичные отрасли прочно заняты западными компаниями, а российские предприятия безнадежно от них отстали. Разумеется, проникновение иностранных компаний на закрытые рынки происходит не без помощи высокопоставленных чиновников, и РФ не является исключением. Часть госслужащих в 90-е годы оказывала посильную помощь западному бизнесу, вероятно, не бесплатно. В результате серьезно пострадало отечественное авиастроение, фармакология, IT-сфера и другие области. Особенно привлекательной оказалась нефтегазовая сфера из-за имеющихся у страны уникальных ресурсов. Спустя почти 20 лет Россия, учтя новые политические реалии, предприняла попытку вернуть рынки с высокой добавленной стоимостью через поддержку отечественных предприятий. Западный бизнес активно сопротивляется, и несмотря на введение санкций до сих пор ни одна нефтегазовая компания не покинула РФ, не говоря о сервисных и инжиниринговых корпорациях. Дополнительный стимул Стоит отметить, что Россия взяла курс на импортозамещение еще до введения санкций. Наложенные ограничения лишь скорректировали уже запущенный процесс и показали его правильность. Разумеется, некоторые чиновники остаются проводниками интересов западных компаний. Однако теперь иностранным гигантам приходится решать свои проблемы на российском рынке более осторожно. В ход идут самые разные средства, включая приемы информационной войны. В качестве конкретного примера можно привести ситуацию с подрядчиками Газпрома. Компания пересмотрела их состав, сделав выбор в пользу отечественных компаний. В результате доля иностранного оборудования и услуг, которыми пользуется Газпром, упала до рекордных пяти процентов (2016 год). Речь идет о ряде крупных проектов, способных изменить баланс сил в отечественном и международном ТЭКе. Стратегическая ставка будет сделана на экономику высоких переделов: в отличие от экспорта газовых ресурсов она может дать стране новый технологический задел и рабочие места, а также оставить в экономике миллиарды долларов. К примеру, в рамках курса на импортозамещение ведется строительство Амурского ГПЗ. На стройке заняты отечественные предприятия, такие как уфимский ПЕТОН. В нефтегазовом инжиниринге также наблюдается тенденция привлечения российских специалистов. Конечно, это не может нравиться тем, кто ранее предлагал для реализации проектов услуги иностранцев. Сначала свои Масштаб происходящих изменений более понятен, если учитывать, что ежегодно в сферу ТЭК вкладывается порядка полутора триллионов рублей. При масштабировании до уровня передовых государств РФ может увеличить эту сумму в 10 раз. Программа импортозамещения может стать мощнейшим стимулом для развития российской науки и технологий. Большое значение для Газпрома имеет создание инфраструктуры для поставок газа с выходами к Черному и Балтийскому морям. Здесь конкуренция начинает переходить на политический уровень. Если инфраструктура будет построена своими силами, то любые антироссийские ограничения утратят свою эффективность. На этом моменте союзники иностранного бизнеса обращают пристальное внимание на подрядчиков Газпрома. В адрес компании звучат обвинения о якобы выборе подрядчиков без конкурса. Что касается недопуска иностранцев к части контрактов, то к подобным способам поддержки своих производителей прибегают практически все развитые государства. В результате Россия имеет дело с обычным воздействием зарубежных сил на внутренний рынок ТЭК. Вероятно, иностранные компании делают это не столько ради получения возможности для маневра при введении новых санкций, сколько для создания новой точки роста в сфере высоких технологий.

