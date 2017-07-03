Тыкайте рожей Запад в историю, как щенков

Написаны десятки книг и статей о том, какие договоры и кем были подписаны до пакта Молотова-Риббентропа, о том, что против народа Советского Союза воевала не только немецкая армия, а сотни тысяч европейцев, о том как гиены вроде Польши бросались урвать свои куски при первой возможности. А лучшие компании Запада ударными темпами наращивали капиталы, поставляя оборудование всем, кто шел уничтожать народы на Востоке от “цивилизованной” Европы, а банки все это кредитовали.Я не хочу говорить о Западной Европе, США и дерьме вроде Польши и Прибалтики, где через 70 лет договорились до фантастических вещей. Но, увы, многие факты истории, порой ключевые к пониманию событий прошлого и настоящего, остаются вне информационного мейнстрима даже в самой России. И такие материалы записывают в раздел “альтернативная история для клуба любителей теории заговора”. А еще могут и пальцем ткнуть, мол как не стыдно, надо строить мосты и протягивать руку дружбы, чтобы никогда больше такого не повторилось, надо объединяться с Европой. На тему как Европа гадила русским просто ТАБУ в российский СМИ и системе образования. И на дай бог вы начнется пользоваться термином “геноцид русских”. А еще если скажите, что это делали румынские или венгерские карательные отряды, а казнили русских в прибалийских концлагерях чистокровные евреи. Ой, вей, что тогда начнется…Ахеджаковой на вас нет.Началось это не вчера, а с Нюрбегского процесса, когда Запад так красиво сначала натравил Германию на русских, заработал денег, а потом все повесил на немцев, а сам записался в пострадавшую сторону. Увы, в СССР приняли решение тоже все “повесить” на одних немцев. С тех пор так и повелось. В информационном поле у нас “жестокие немцы и союзницы Европа и Америка”. Мы приглашаем Западную Европу на парад и предлагаем разделить победу. Лезем целоваться в десна. А союзнички снова щурят глаза и плюют в лицо. И если раньше они были готовы “делить победу” и при этом мелко гадить, просто потому что деваться было некуда: СССР держал одной рукой Европу за яйца, а второй предлагал дружить. Да и отделалась Европа относительно удачно: тем кому надо заработали денег, русским был нанесен колоссальный демографический ущерб как и планировалось, а половина разрушенной Европы была скинута на баланс СССР. А на следующий день после капитуляции Берлина Запад принялся гадить тем, на чьем горбу выехал, еще и заработав барыши. Ни санкций, ни списков “Магницкого”.А вот теперь мы им снова поперек горла, как и перед началом Второй мировой. И эта русофобия у сгорбленной высокомерной Европы, которая сидела за лицемерной улыбкой десятками лет начала прорываться все чаще и чаще. Очень тяжело в себе держать, когда тебя перепоняет ненависть и презрение, правда?И вот это очень важно сейчас понять, чтобы двигаться дальше с высоко поднятой головой, а не попать снова ту же ловушку. И нужно громко и четко проговаривать Западу это в лицо. В десна уже пытались целоваться. Их тошнит от нас.Я за то, чтобы сделать мейнстримом информацию о том, кто и как действительно воевал в Европе против нас и кто втянул нас в этот ад. Чтобы у школьников от зубов отскакивало кому шил одежду Хуго Босс, что Опель и Дженерал Моторс поставляли оборудование нацистам, а Джи-Пи Морган, в котором мечтают работать выпускники, все это дело кредитовал. Чтобы каждый год 9 мая российское телевидение говорило о том, что военная Польша это не жертва Катыни, а русофобская пособница нацистов, которая “шла к успеху, но ей не фатануло”. Чтобы дибильные хипстеры знали сколько крови на Юнион Джеке и почему Америка вступила в войну под самый конец войны прежде чем натягивать на себя футболку с флагами этих государств. Чтобы Киселев рассказывал как и зачем бомбили Прагу и Владивосток американцы, а к греческому посольству в Лондоне массово несли цветы в память о тысячах греках замученных “союзной” Британией. Чтобы не возникало вопросов, почему ваш дед всю жизнь молча курил махорку и стонал ночами от болей, а не хрустел булкой по утру с чашечкой кофе.Я хочу, чтобы в России был официальный день скорби по погибшим во время интервенции западных псов на русскую землю. Нам нужно требовать компенсации и извинений от американцев, британцев и австралийцев за погибших русских под Мурманском. А у посольства Великобритании каждый год должны проходить митинги, а послу в Москве предлагали покаяться. Чтобы места концлагерей в Польше и Прибалтике, где замучили сотни тысяч русских, где карателеями были поляки и прибалты стали местами скорби по русским людям. И каждый год доставлять нынешним режимам в этих недогосударствах дикие анальные боли, заваливая посольства письмами с требованиями извиниться за зверства прошлого. Мы должны тыкать в рожу япошкам и требовать от них компенсаций за каждого убитого, а не заигрывать с ними по поводу Курил. Каждый день, при каждом удобном случае тыкать в рожи фактами предальств и подстав союзничков, требовать новых трибуналов, компенсаций и покаяния, признания фактов геноцида русских.Это очень важно для нашего будущего сделать мейнстримом факты, о которых сейчас умалчивают и перестать лгать хотя бы самим себе про только “плохих немцев”. Русские слишком много всем прощали. Прощали ценой своей жизни. Только грош цена этому христианскому подходу с “прощением, смирением и поставлением второй щеки”. Это вранье самим себе и молчание уже играет против нас и мы можем снова пропустить удар. Западный капитал, как и перед Второй мировой войной снова поднимает в Европе волну русофобии и обязательно использует ее против нас при возможности и сделает на этом гешефт, снова выйдя “эффективно из экономического кризиса”. Запад лицемерен и любит работать по отлаженной бизнес-схеме и только идиот не видит к чему сейчас все идет.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com