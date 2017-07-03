Главная » История, Мировоззрение, Политика

Тыкайте рожей Запад в историю, как щенков

19:06. 3 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
fullsize (1)

Написаны десятки книг и статей о том, какие договоры и кем были подписаны до пакта Молотова-Риббентропа, о том, что против народа Советского Союза воевала не только немецкая армия, а сотни тысяч европейцев, о том как гиены вроде Польши бросались урвать свои куски при первой возможности. А лучшие компании Запада ударными темпами наращивали капиталы, поставляя оборудование всем, кто шел уничтожать народы на Востоке от “цивилизованной” Европы, а банки все это кредитовали.

Я не хочу говорить о Западной Европе, США и дерьме вроде Польши и Прибалтики, где через 70 лет договорились до фантастических вещей. Но, увы, многие факты истории, порой ключевые к пониманию событий прошлого и настоящего, остаются вне информационного мейнстрима даже в самой России. И такие материалы записывают в раздел “альтернативная история для клуба любителей теории заговора”. А еще могут и пальцем ткнуть, мол как не стыдно, надо строить мосты и протягивать руку дружбы, чтобы никогда больше такого не повторилось, надо объединяться с Европой. На тему как Европа гадила русским просто ТАБУ в российский СМИ и системе образования. И на дай бог вы начнется пользоваться термином “геноцид русских”. А еще если скажите, что это делали румынские или венгерские карательные отряды, а казнили русских в прибалийских концлагерях чистокровные евреи. Ой, вей, что тогда начнется…Ахеджаковой на вас нет.


Началось это не вчера, а с Нюрбегского процесса, когда Запад так красиво сначала натравил Германию на русских, заработал денег, а потом все повесил на немцев, а сам записался в пострадавшую сторону. Увы, в СССР приняли решение тоже все “повесить” на одних немцев. С тех пор так и повелось. В информационном поле у нас “жестокие немцы и союзницы Европа и Америка”. Мы приглашаем Западную Европу на парад и предлагаем разделить победу. Лезем целоваться в десна. А союзнички снова щурят глаза и плюют в лицо. И если раньше они были готовы “делить победу” и при этом мелко гадить, просто потому что деваться было некуда: СССР держал одной рукой Европу за яйца, а второй предлагал дружить. Да и отделалась Европа относительно удачно: тем кому надо заработали денег, русским был нанесен колоссальный демографический ущерб как и планировалось, а половина разрушенной Европы была скинута на баланс СССР. А на следующий день после капитуляции Берлина Запад принялся гадить тем, на чьем горбу выехал, еще и заработав барыши. Ни санкций, ни списков “Магницкого”.

А вот теперь мы им снова поперек горла, как и перед началом Второй мировой. И эта русофобия у сгорбленной высокомерной Европы, которая сидела за лицемерной улыбкой десятками лет начала прорываться все чаще и чаще. Очень тяжело в себе держать, когда тебя перепоняет ненависть и презрение, правда?

И вот это очень важно сейчас понять, чтобы двигаться дальше с высоко поднятой головой, а не попать снова ту же ловушку. И нужно громко и четко проговаривать Западу это в лицо. В десна уже пытались целоваться. Их тошнит от нас.

Я за то, чтобы сделать мейнстримом информацию о том, кто и как действительно воевал в Европе против нас и кто втянул нас в этот ад. Чтобы у школьников от зубов отскакивало кому шил одежду Хуго Босс, что Опель и Дженерал Моторс поставляли оборудование нацистам, а Джи-Пи Морган, в котором мечтают работать выпускники, все это дело кредитовал. Чтобы каждый год 9 мая российское телевидение говорило о том, что военная Польша это не жертва Катыни, а русофобская пособница нацистов, которая “шла к успеху, но ей не фатануло”. Чтобы дибильные хипстеры знали сколько крови на Юнион Джеке и почему Америка вступила в войну под самый конец войны прежде чем натягивать на себя футболку с флагами этих государств. Чтобы Киселев рассказывал как и зачем бомбили Прагу и Владивосток американцы, а к греческому посольству в Лондоне массово несли цветы в память о тысячах греках замученных “союзной” Британией. Чтобы не возникало вопросов, почему ваш дед всю жизнь молча курил махорку и стонал ночами от болей, а не хрустел булкой по утру с чашечкой кофе.

Я хочу, чтобы в России был официальный день скорби по погибшим во время интервенции западных псов на русскую землю. Нам нужно требовать компенсации и извинений от американцев, британцев и австралийцев за погибших русских под Мурманском. А у посольства Великобритании каждый год должны проходить митинги, а послу в Москве предлагали покаяться. Чтобы места концлагерей в Польше и Прибалтике, где замучили сотни тысяч русских, где карателеями были поляки и прибалты стали местами скорби по русским людям. И каждый год доставлять нынешним режимам в этих недогосударствах дикие анальные боли, заваливая посольства письмами с требованиями извиниться за зверства прошлого. Мы должны тыкать в рожу япошкам и требовать от них компенсаций за каждого убитого, а не заигрывать с ними по поводу Курил. Каждый день, при каждом удобном случае тыкать в рожи фактами предальств и подстав союзничков, требовать новых трибуналов, компенсаций и покаяния, признания фактов геноцида русских.

Это очень важно для нашего будущего сделать мейнстримом факты, о которых сейчас умалчивают и перестать лгать хотя бы самим себе про только “плохих немцев”. Русские слишком много всем прощали. Прощали ценой своей жизни. Только грош цена этому христианскому подходу с “прощением, смирением и поставлением второй щеки”. Это вранье самим себе и молчание уже играет против нас и мы можем снова пропустить удар. Западный капитал, как и перед Второй мировой войной снова поднимает в Европе волну русофобии и обязательно использует ее против нас при возможности и сделает на этом гешефт, снова выйдя “эффективно из экономического кризиса”. Запад лицемерен и любит работать по отлаженной бизнес-схеме и только идиот не видит к чему сейчас все идет.

источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Европа, Запад, история россии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Алексей Дымовский о выборах аватара РФ
Источник http://via-midgard.info/
Вопросы и ответы
...задача запугать население здесь, Запад, вот таким чучелом ...русскую историю. Русофобия не была государственной идеологией, так как признавалось,...до свиданья" и поцелуй в щечку, а с коренными (тем ... ненависть. А на Западе, где как вы считаете «человек человеку...
Евреи, Сталин и русские фашисты.
Смотреть видео на YouTube Источник http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lAYvPcX5z6o#!
Державы русов и ариев. Часть 1
...хоть какое-то культурное прошлое до христианства. Из нехристианских стран история рассматривает...страдали эгоцентризмом. В представлении народов Запада именно их Западная цивилизация принесла...земли, войны братских народов на западе и востоке, которым была ...
Славянская мифология – кто нас РОДил?:
...родителям простой вопрос: «Как славяне появились на Земле?»...породил Богомол! После таких историй как - то кажется уже приемлемым...люди произошли от обезьян, как утверждал Дарвин, потомок обезьян... Северные сказки сохранили историю о том, как Ван, первый человек...
Янукович — холодок по спине
В последнее время новости из Украины занимают значительную часть нашего информационного пространства. И это не удивительно — для русских украинцы это часть одного народа, наряду с белорусами. Поэтому судьба Украины, которая стремительно двинута своим ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>