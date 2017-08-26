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О самопровозглашенных Соединенных Штатах Америки и не только

08:53. 26 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В первый день по приезде в Донецк меня пригласили в авторскую программу «Кстати» телеканала «Оплот». Предлагаю вашему вниманию запись этой беседы.

Хронометраж:

00:00:00  – Последствия майдана были предсказуемы

00:01:23 – О книге «Война. Чужими руками.»

00:02:06 – Цели США на Украине – хаос и война с Россией.

00:03:12 – Государства могут быть только самопровозглашёнными

00:04:33 – Кто и почему решает признавать государство или нет.

00:08:28 – Почему Россия не признает ДНР и ЛНР официально?

00:10:38 –О поездке Николая Старикова на Украину в 2013 г.

00:12:22 – Раскол на Украине зрел давно: О разнице между Донецком и Киевом в 2013 г.

00:13:30 – Янукович был проамериканским президентом

00:15:45 – Гитлер был «чужими руками» во Второй мировой войне

00:17:02 – С каких пор ведут войны чужими руками?

00:17:59 – Возможны ли в Белоруссии украинские события?

00:22:19 – Западу нужна война

00:22:51 – Украина-Малороссия, как выход из гражданской войны

00:24:22 – Гражданская война – война идей

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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