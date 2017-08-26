Невероятные технологии древних цивилизаций.

Мировые средства массовой информации, точно так же, как широкая публика, не обсуждают возможность существования какого-то другого взгляда на историю, нежели официально принятый наукой. А между тем, человечество должно выбрать, по какому пути двигаться, и какого взгляда придерживаться.В настоящее время существует лишенная всяческих загадок, официальная история, которая лишь в малой степени объясняет те многочисленные Находки, которые были обнаружены в ходе археологических раскопок. В основном, она занимается составлением всевозможных каталогов и откапыванием черепков. Поэтому неудивительно, что все больший авторитет приобретает альтернативная история.Необходимо отметить, что еще несколько десятилетий назад ученые двух этих направлений работали сообща, и практически всегда могли договориться, но все это прекратилось. Тому существует несколько причин: представители альтернативного направления истории рассорились с учеными – египтологами, небезосновательно сделав предположение о том, что сфинкс намного старше, чем самый старый из египетских правителей. Второй же причиной стало появление книги к. Данна “Электрификация в Гизе: Технологии Древнего Египта”.На этом и разошлись пути двух направлений истории. Больше не существует даже формальной вежливости, началась настоящая холодная война. Сторонники официальной истории на вооружение берут даже идеологию и политику, проводя активную антипропаганду любого другого взгляда на прошлое человеческой цивилизации. Выглядит это очень странно и вызывает немало вопросов.Археологические раскопки, между тем, подтверждают, что древние люди и динозавры жили одновременно, а технологии прошлых цивилизаций были на таком уровне, что приходится лишь догадываться. Однако само обнаружение предметов и останков животных и людей свидетельствует о глобальной катастрофе, уничтожившей древний мир.Чаще всего необъяснимые Находки официальная наука опровергает, потому как они не могли быть изготовлены в тот или иной исторический период, и не должны были существовать в принципе. Но факт остается фактом: обнаруженные предметы являются доказательством того, что древние технологии значительно превосходили современные.Так, к примеру, недалеко от американского города Лондон летом 1934 года был найден молоток 15 см в длину и с диаметром около 3 см. Он находился в куске известняка, возраст которого оценивается в 140 миллионов лет. Проведенные исследования дали совершенное неожиданный результат: химический состав металла удивлял (около 97 процентов железа, 2, 5 процента хлора и около 0, 5 процента серы. Никаких других примесей не было. За всю историю металлургии такого чистого железа получить не удавалось. В найденном железе не найдено следов углерода, а ведь в руде всегда сдержится углерод и немало других примесей. Кроме того, обнаруженный железный молоток совершенно не поржавел. К тому же, изготовлен он по совершенно неизвестной технологии.Ученые пришли к выводу, что Находка относится к раннему меловому периоду, то есть, его возраст составляет примерно 65-140 миллионов лет. Согласно официальной науке, люди научились делать железные молотки лишь 10 тысяч лет назад.В 1974 году на территории Румынии в песчаном карьере рабочие нашли неизвестный предмет длиной около 20 см. Решив, что это каменный топор, они отправили Находку на исследование в археологический институт. Ученые отчистили ее от песка и обнаружили металлический прямоугольный предмет, на котором было два разных по размерам отверстия, которые сходились под прямым углом. В нижней части большего по размеру отверстия была заметна небольшая деформация, словно в нем укрепляли стержень или древко. А боковые поверхности и верхняя часть были покрытии вмятинами от сильных ударов. Все это дало возможность ученым предположить, что Находка является частью какого-то более сложного приспособления.После проведения исследований было установлено, что этот предмет состоит из весьма сложно сплава, состоящего из 13 элементов, основным из которых является алюминий (89 процентов. Но алюминий начали использовать для производства промышленных изделий лишь в XIX столетии. А обнаруженный образец был значительно старше, свидетельством чему является глубина залегания Находки – более 10 метров, а также останки мастодонта, которые были захоронены там же (а эти животные вымерли примерно миллион лет назад. В пользу древности Находки свидетельствует и пленка окисления на ее поверхности. Непонятно и то, для каких целей применялся этот предмет, но вполне очевидно, что знания о древних технологиях утрачены полностью, а открытия, сделанные когда-то, сейчас неизвестны.В 80-е годы прошлого столетия рабочие южноафриканского рудника “Вандерстоун” нашли в залежах пирофиллита (минерал, возраст которого оценивается 3 миллиардами лет) необычные металлические шарики – немного приплюснутые сферы, диаметр которых варьировался от 2, 5 до 10 см. Они были опоясаны тремя желобками и изготовлены из какого-то материала, очень похожего на никелированную сталь. Подобный сплав в природных условиях не встречается. Внутри шариков был неизвестный сыпучий материал, который при контакте с воздухом испарился. Один такой шарик поместили в музей, где и было замечено, что под стеклом он медленно вращается вокруг собственной оси, полный оборот совершая за 128 дней. Ученые данный феномен объяснить не смогли.В 1928 году на территории Замбии ученым пришлось столкнуться с необычным явлением: они нашли череп древнего человека с идеально ровным отверстием, которое напоминало след от пули. Точно такой же череп был обнаружен в Якутии. Только это был череп бизона, который жил 40 тысяч лет назад. К тому же, отверстие успело зарасти еще при жизни животного.Существует немало других загадок древности. Так, в частности, великая пирамида – последняя из 7 чудес света. Несмотря на то, что она была тщательно исследована, официальная наука не дает исчерпывающих объяснений. Неизвестно, кто ее построил и с какой целью. Как дикие и неграмотные египтяне смогли возвести сооружение из более чем 2 миллионов огромных каменных блоков, общий вес которых превышал 4 миллиона тонн, подогнанных идеально друг к другу при помощи неизвестного раствора и образующих совершенное строение? Даже сейчас, при наличии новейших технологий, человек вряд ли способен повторить это сооружение. Кроме того, существует немало других необъяснимых фактов, в частности, бесшовная поверхность (для того, чтобы известняк выровнять до такой степени, необходимы лазерные технологии, точно так же, как и для столь точных расчетов основания пирамиды.Стометровый, идеально ровный тоннель – спуск, который прорублен в скале под углом 26 градусов, при строительстве которого не использовались факелы. Каким образом без освещения и специальной аппаратуры выдерживался угол наклона. Более того, все строение выровнено с минимальной погрешностью по сторонам света, для чего необходимы серьезные знания по астрономии.Гармонично выстроенная, очень сложная внутренняя структура, которая превращает пирамиду в 48-этажное здание, с загадочными дверями, вентиляционными шахтами, в прорубании которых должны были использоваться пилы с алмазными наконечниками, машинная шлифовка камня – все это официальная наука объяснить не может.Еще одна загадка, которая покрыта мраком, еще больше, нежели Египет, – это собаки. На первый взгляд, ничего необычного в этих животных нет, это всего лишь одомашненные потомки, лис, волков, койотов. Но на самом деле их происхождение не так очевидно. Недавно генетики заявили о том, что антропологи, археологи и зоологи на протяжении веков заблуждались на счет собак. Ошибочными, в частности, оказались убеждения, что собака стала домашним животным примерно 15 тысяч лет назад. При этом первые исследования днк собаки показали, что все они были выведены только от волков примерно 40 тысяч лет назад. Казалось бы, что в этом необычного, но интересно то, каким образом из волка вдруг получилась собака. На этот вопрос вообще ответа не существует. Домыслы о том, что древний человек каким-то непостижимым образом подружился с волком, после чего животное превратилось в волка – мутанта, не выдерживают критики. Совершенно непонятно, как у родителей – волков появился совершенно другой зверь, который только выглядел, как волк, но в характере которого остались лишь черты, необходимые для совместного с человеком проживания. И каким образом этот мутант сумел выжить в стае со строгой иерархией? Поэтому ученые и предположили, что без генной инженерии в данном случае не обошлось ….Официальная наука не спорит, что человечество жило без удобств вплоть до прошлого века. Никакой канализации в древних городах не было. Но, как оказалось, не во всех. Так, в частности, жители древнего города можендж – даро, который существовал в 2600-1700 годах до н. э., использовали блага цивилизации, которые не уступали современным. Вообще, необходимо отметить, что этот город удивителен не только наличием общественных туалетов и водопровода, но и отлично продуманной и спланированной структурой. Вполне очевидно, что город был спланирован заранее и построен на двух уровнях на специальной подвесной системе. Строения из стандартных размеров обожженного кирпича выполнены. Город был насыщен всем необходимым даже по современным стандартам: четкой системой улиц, зернохранилищами, домами с удобствами, банями.Официальная наука не может ответить, где те города, которые предшествовали мохенджо – даро, почему люди, которые не могли обжечь кирпич, сумели построить подобный мегаполис?Первым городом в Америке был теотиуакан. В годы расцвета там проживало около 200 тысяч жителей. Об этом городе неизвестно практически ничего. Откуда произошли люди, которые построили город, каким образом было организовано их общество, на каком языке они говорили … здесь, кстати сказать, были обнаружены пластины слюды, закрепленные в вершине пирамиды солнца. Казалось бы, ничего впечатляющего, но на самом деле, это очень важная Находка. Слюда в качестве строительного материала не используется, зато она является отличной защитой от радиоволн и электромагнитного излучения.О чем свидетельствуют все эти Находки и загадки? А говорят они о том, что современная историческая наука несостоятельна. Совершенно очевидно наличие теорий и фактических данных. Во-первых, люди жили в одно время с динозаврами, что полностью опровергает теорию Дарвина. Во-вторых, в древние времена люди владели такими технологиями, о которых современный человек может только мечтать.Знания утеряны о древних цивилизациях и их технологиях практически. Более того, свидетельства большого числа катаклизмов в древности говорят о том, что современные методы датировки Находок в корне неверны. Что со всем этим делать – пока не понятно, потому как ученые предпочитают оставаться в плену собственных домыслов и догадок. Ezomir.

Источник: nashaplaneta.su