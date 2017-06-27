Главная » История, Невероятное в мире

Десять самых невероятных следов древней цивилизации (видео)

19:35. 27 июня 2017 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:



Скептики говорят о том, что в прошлом не существовало никаких цивилизаций с развитыми технологиями и невероятными сооружениями. Каждый странный артефакт или след прошлого они пытаются объяснить со своей точки зрения – мол, вот это сделано вручную, а это – природное образование. Однако существуют столь убедительные свидетельства наличия в незапамятные времена развитых цивилизаций, что даже самые убежденные скептики и рациональные ученые не могут их опровергнуть.

1. Комплекс Сахараслинга

Этот археологический комплекс под названием Сахасралинга (по ссылкам здесь и ниже вы можете прочесть более подробно о каждой достопримечательности) расположен на реке Шалмала в индийском штате Карнатака. Когда наступает лето, и уровень воды в реке понижается, то сюда съезжаются сотни паломников. Из-под воды обнажаются разнообразные загадочные каменные фигурки, высеченные в незапамятные времена. Например, вот это удивительное образование. Вы будете утверждать, что оно сделано вручную?

Десять самых невероятных следов древней цивилизации

2. Пещеры Барабар

Барабар – это обобщенное название группы пещер, расположенных в индийском штате Бихар, неподалеку от города Гая. Официально они созданы в III веке до нашей эры, опять же, с точки зрения историков, вручную. Так ли это, судите сами. На наш взгляд, сделать подобное сооружение из камня твердых пород – с высокими потолками, со столь гладкими стенами, со швами, в которые не пролезет лезвие бритвы – и в наши дни очень непросто.

Десять самых невероятных следов древней цивилизации

3. Южный камень Баальбек

Баальбек – древний город, расположенный в Ливане. В нем немало различных достопримечательностей. Но больше всех удивляют храм Юпитера с многотонными мраморными колоннами и Южный камень – ровно обтесанный блок весом в 1500 тонн. Кто и как мог сделать подобный монолит в незапамятные время и для каких целей – наука не знает ответов на этот вопрос.

Десять самых невероятных следов древней цивилизации

4. Водохранилище Барай

Западный Барай – это искусственно созданное водохранилище в Ангкоре (Камбоджа). Размеры водоема составляют 8 км на 2,1 км, а глубина – 5 метров. Создано оно в незапамятные времена. Поражает точность границ водохранилища и грандиозность выполненных работ – считается, что его построили древние кхмеры. Рядом находятся не менее удивительные храмовые комплексы – Ангкор Ват и Ангкор Том, планировка которых поражает своей точностью. Современные ученые не могут объяснить, какими технологиями пользовались строители прошлого.

Вот что пишет Й. Ивасаки, директор геолого-исследовательского института г. Осака, Япония: «Начиная с 1906 г. в Ангкоре работала группа французских реставраторов. В 50-е гг. французские специалисты попытались поднять камни снова на крутую насыпь. Но так как угол крутой насыпи составляет 40º, после того как была построена первая ступень высотой 5 м, насыпь разрушилась. В конце концов французы отказались от идеи следовать историческим технологиям и установили бетонную стену внутри пирамиды, чтобы сохранить земляные сооружения. Сегодня нам не известно, как древние кхмеры могли строить такие высокие и крутые насыпи».

Десять самых невероятных следов древней цивилизации

5. Акведук Кумбе-Майо

Кумбе-Майо находится недалеко от перуанского города Кахамарка на высоте около 3,3 км над уровнем моря. Здесь есть остатки древнего акведука, который явно был сделан не вручную. Известно, что он был сооружен еще до появления империи инков. Любопытно, что название Кумбе-Майо происходит от выражения на языке кечуа kumpi mayu, что означает «хорошо сделанный водный канал». Неизвестно, что за цивилизация создала его, но предположительно, это произошло около 1500 года на нашей эры. Акведук Кумбе-Майо считается одним из самых древних сооружений на территории Южной Америки. Его протяженность около 10 километров. При этом, если на пути древнего пути для воды встречались скалы, то неведомые строители прорубали тоннель прямо через них. Посмотрите по ссылке выше невероятные фотографии и видео этого сооружения.

Десять самых невероятных следов древней цивилизации
Десять самых невероятных следов древней цивилизации
Десять самых невероятных следов древней цивилизации
 

6. Перуанские города Саксайуаман и Ольянтайтамбо

Саксайуаман и Ольянтайтамбо - это остатки древних сооружений в регионе Куско (Перу), на территории огромного археологического парка. Площадь этого парка составляет 5000 квадратных метров, но большая часть его была похоронена под лавиной много лет назад. Считается, что эти города построили инки, используя самые примитивные инструменты. Однако вызывают удивление громадные камни крепости, плотно подогнанные друг к другу, а также ровные следы распилов камней в обоих древних городах. Сами инки удивлялись величию этих построек. Перуанский историк инка Гарсиласо де ла Вега писал про крепость Саксайуаман: «Она поражает величиной каменных глыб, из которых она состоит; тот, кто не видел этого сам, не поверит, что из таких камней можно что-то строить; внушают ужас они тому, кто рассмотрит их внимательно». Посмотрите сами на ее остатки и на блоки из Ольянтайтамбо и убедитесь в том, что создать такое вручную, без помощи высоких технологий, просто невозможно.

Десять самых невероятных следов древней цивилизации
Десять самых невероятных следов древней цивилизации

7. Лунный камень в Перу

Здесь же, в регионе Куско, в том же археологическом парке находится любопытная достопримечательность – камень под названием Killarumiyoc. Это слово индейцев кечуа, которое в буквальном переводе означает «Лунный камень». Считается, что это священное место. Сюда приезжают для ритуалов, медитаций и очищения души. Обратите внимание на его необычную идеально симметричную форму и на невероятное качество отделки.

Десять самых невероятных следов древней цивилизации

8. Камень Аль Наслаа в Саудовской Аравии

Этот знаменитый разрезанный камень под названием Аль Наслаа находится в провинции Табук в Саудовской Аравии. Идеально ровная линия распила вызывает удивление у всех исследователей – поверхности с обеих сторон идеально гладкие. Кто именно разрезал этот камень и каким образом остается загадкой. Ученые уверены, что тут постаралась природа – мол, это идеально ровная линия – это следствие выветривания. Но эта версия кажется несостоятельной – аналогичных образований в природе нет.

Десять самых невероятных следов древней цивилизации

9. Камень Иши-но-Ходен

Рядом с японским городом Такасаго находится знаменитый огромный мегалит Иши-но-Ходен. Его вес составляет около 600 тонн. Известно, что создан он до нашей эры. Камень является местной достопримечательностью – и глядя на его фотографии и старинные рисунки, понимаешь почему он так популярен.

Десять самых невероятных следов древней цивилизации
Десять самых невероятных следов древней цивилизации
Десять самых невероятных следов древней цивилизации

10. Пирамида Микерина

Пирамида Микерина (или Менкаура) находится в Гизе и является одной из Великих пирамид. При этом она самая низкая среди них – всего 66 м в высоту (в два раза меньше пирамиды Хеопса). Но воображение она поражает не меньше своих знаменитых соседок. Для строительства пирамиды использовались огромные монолитные блоки, вес одного из них – около 200 тонн. До сих пор остается загадкой, как он был доставлен к месту постройки. Удивляет так же и качество отделки блоков снаружи и внутри пирамиды, а так же тщательно обработанные тоннели и внутренние камеры.

В этой пирамиде в XIX веке был обнаружен загадочный базальтовый саркофаг, который решено было отправить в Англию. Но по пути судно попало в шторм и затонуло недалеко от берегов Испании.

Десять самых невероятных следов древней цивилизации
Десять самых невероятных следов древней цивилизации
Десять самых невероятных следов древней цивилизации


Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Китайская история - МИФ
... отбойниками сбивается древняя символика, надписи. Следы древнейшей обработки камня ... действительно ли такое, невероятных размеров, укрепление необходимо ... проведший в Сибири десять лет, тоже не ...Китая, небылицы о якобы самой древней на Земле «китайской» ...
ЖИЗНЬ ГРИБОВ ГЛАЗАМИ ЙОГА И БИОЛОГА
..., солят и маринуют по самым невероятным кулинарным рецептам. Простым людям... поздно, часов в десять утра, и возвращался ...ряд вопросов, ОТВЕТЫ пришли следующие: "Почему мы мало живем...ГЛАВА 7. ГРИБНАЯ КУЛИНАРИЯ.  Древние йоги говорили: "Человек представляет...
Между человеком и волком
... которых были созданы древние мифы и в которых... первого, обученного — нужно десять-одиннадцать. За счет чего?... и забудут. Это невероятно адаптивная неспособность запомнить. Абсурдно...их обязательно успокоить. Я сам начинаю след изучать, обнюхивать, подскуливаю...
Тайная жизнь растений
...или, как их называли древние эллины, botane, похоже ...что растения - автоматы. И самое невероятное: растения готовы, желают и ...с Бакстером в последующие десять минут, перевернуло всю ...говоря научным языком, была следующей: растения наделены доселе неизученным...
Скрижали Джорджии или «Десять заповедей антихриста»
... ================= ======== === = Скрижали Джорджии — «Десять заповедей» Нового мирового порядка. Скрижали...самой верхней части памятника можно заметить краткую надпись на четырех древних...то из этого следует, что уничтожению ...
Живые камни – минеральные формы жизни
...камней с относительно свежими следами были промаркированы, а их...она должна быть мала. Десять из промаркированных камней сдвинулись... но через полвека он самым невероятным образом вернулся на пригорок,.... В Тибете монахи древнейшего Северного монастыря вот уже...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>