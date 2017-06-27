Десять самых невероятных следов древней цивилизации (видео)

Скептики говорят о том, что в прошлом не существовало никаких цивилизаций с развитыми технологиями и невероятными сооружениями. Каждый странный артефакт или след прошлого они пытаются объяснить со своей точки зрения – мол, вот это сделано вручную, а это – природное образование. Однако существуют столь убедительные свидетельства наличия в незапамятные времена развитых цивилизаций, что даже самые убежденные скептики и рациональные ученые не могут их опровергнуть.

1. Комплекс Сахараслинга

Этот археологический комплекс под названием Сахасралинга (по ссылкам здесь и ниже вы можете прочесть более подробно о каждой достопримечательности) расположен на реке Шалмала в индийском штате Карнатака. Когда наступает лето, и уровень воды в реке понижается, то сюда съезжаются сотни паломников. Из-под воды обнажаются разнообразные загадочные каменные фигурки, высеченные в незапамятные времена. Например, вот это удивительное образование. Вы будете утверждать, что оно сделано вручную?

2. Пещеры Барабар

Барабар – это обобщенное название группы пещер, расположенных в индийском штате Бихар, неподалеку от города Гая. Официально они созданы в III веке до нашей эры, опять же, с точки зрения историков, вручную. Так ли это, судите сами. На наш взгляд, сделать подобное сооружение из камня твердых пород – с высокими потолками, со столь гладкими стенами, со швами, в которые не пролезет лезвие бритвы – и в наши дни очень непросто.

3. Южный камень Баальбек

Баальбек – древний город, расположенный в Ливане. В нем немало различных достопримечательностей. Но больше всех удивляют храм Юпитера с многотонными мраморными колоннами и Южный камень – ровно обтесанный блок весом в 1500 тонн. Кто и как мог сделать подобный монолит в незапамятные время и для каких целей – наука не знает ответов на этот вопрос.

4. Водохранилище Барай

Западный Барай – это искусственно созданное водохранилище в Ангкоре (Камбоджа). Размеры водоема составляют 8 км на 2,1 км, а глубина – 5 метров. Создано оно в незапамятные времена. Поражает точность границ водохранилища и грандиозность выполненных работ – считается, что его построили древние кхмеры. Рядом находятся не менее удивительные храмовые комплексы – Ангкор Ват и Ангкор Том, планировка которых поражает своей точностью. Современные ученые не могут объяснить, какими технологиями пользовались строители прошлого.

Вот что пишет Й. Ивасаки, директор геолого-исследовательского института г. Осака, Япония: «Начиная с 1906 г. в Ангкоре работала группа французских реставраторов. В 50-е гг. французские специалисты попытались поднять камни снова на крутую насыпь. Но так как угол крутой насыпи составляет 40º, после того как была построена первая ступень высотой 5 м, насыпь разрушилась. В конце концов французы отказались от идеи следовать историческим технологиям и установили бетонную стену внутри пирамиды, чтобы сохранить земляные сооружения. Сегодня нам не известно, как древние кхмеры могли строить такие высокие и крутые насыпи».

5. Акведук Кумбе-Майо

Кумбе-Майо находится недалеко от перуанского города Кахамарка на высоте около 3,3 км над уровнем моря. Здесь есть остатки древнего акведука, который явно был сделан не вручную. Известно, что он был сооружен еще до появления империи инков. Любопытно, что название Кумбе-Майо происходит от выражения на языке кечуа kumpi mayu, что означает «хорошо сделанный водный канал». Неизвестно, что за цивилизация создала его, но предположительно, это произошло около 1500 года на нашей эры. Акведук Кумбе-Майо считается одним из самых древних сооружений на территории Южной Америки. Его протяженность около 10 километров. При этом, если на пути древнего пути для воды встречались скалы, то неведомые строители прорубали тоннель прямо через них. Посмотрите по ссылке выше невероятные фотографии и видео этого сооружения.

6. Перуанские города Саксайуаман и Ольянтайтамбо

Саксайуаман и Ольянтайтамбо - это остатки древних сооружений в регионе Куско (Перу), на территории огромного археологического парка. Площадь этого парка составляет 5000 квадратных метров, но большая часть его была похоронена под лавиной много лет назад. Считается, что эти города построили инки, используя самые примитивные инструменты. Однако вызывают удивление громадные камни крепости, плотно подогнанные друг к другу, а также ровные следы распилов камней в обоих древних городах. Сами инки удивлялись величию этих построек. Перуанский историк инка Гарсиласо де ла Вега писал про крепость Саксайуаман: «Она поражает величиной каменных глыб, из которых она состоит; тот, кто не видел этого сам, не поверит, что из таких камней можно что-то строить; внушают ужас они тому, кто рассмотрит их внимательно». Посмотрите сами на ее остатки и на блоки из Ольянтайтамбо и убедитесь в том, что создать такое вручную, без помощи высоких технологий, просто невозможно.

7. Лунный камень в Перу

Здесь же, в регионе Куско, в том же археологическом парке находится любопытная достопримечательность – камень под названием Killarumiyoc. Это слово индейцев кечуа, которое в буквальном переводе означает «Лунный камень». Считается, что это священное место. Сюда приезжают для ритуалов, медитаций и очищения души. Обратите внимание на его необычную идеально симметричную форму и на невероятное качество отделки.

8. Камень Аль Наслаа в Саудовской Аравии

Этот знаменитый разрезанный камень под названием Аль Наслаа находится в провинции Табук в Саудовской Аравии. Идеально ровная линия распила вызывает удивление у всех исследователей – поверхности с обеих сторон идеально гладкие. Кто именно разрезал этот камень и каким образом остается загадкой. Ученые уверены, что тут постаралась природа – мол, это идеально ровная линия – это следствие выветривания. Но эта версия кажется несостоятельной – аналогичных образований в природе нет.

9. Камень Иши-но-Ходен

Рядом с японским городом Такасаго находится знаменитый огромный мегалит Иши-но-Ходен. Его вес составляет около 600 тонн. Известно, что создан он до нашей эры. Камень является местной достопримечательностью – и глядя на его фотографии и старинные рисунки, понимаешь почему он так популярен.

10. Пирамида Микерина

Пирамида Микерина (или Менкаура) находится в Гизе и является одной из Великих пирамид. При этом она самая низкая среди них – всего 66 м в высоту (в два раза меньше пирамиды Хеопса). Но воображение она поражает не меньше своих знаменитых соседок. Для строительства пирамиды использовались огромные монолитные блоки, вес одного из них – около 200 тонн. До сих пор остается загадкой, как он был доставлен к месту постройки. Удивляет так же и качество отделки блоков снаружи и внутри пирамиды, а так же тщательно обработанные тоннели и внутренние камеры.

В этой пирамиде в XIX веке был обнаружен загадочный базальтовый саркофаг, который решено было отправить в Англию. Но по пути судно попало в шторм и затонуло недалеко от берегов Испании.

Источник: nashaplaneta.su