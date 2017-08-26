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Большая сатанинская миссия в России руками деятелей псевдокультуры

19:00. 26 августа 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

Большая сатанинская миссия в России руками деятелей псевдокультуры

Всякая цивилизация зиждется на культуре. Великая русская цивилизация – на Великой русской культуре. Поэтому… Что надо сделать, чтобы исчезла Великая русская цивилизация? Правильно – уничтожить Великую Русскую Культуру. Чем Серебренников сотоварищи и занимаются. Неважно, осмысленно они это делают или просто зарабатывают деньги как умеют.+

Важно, чтобы миссия была исполнена. Опустить великую русскую культуру на такое днище, чтобы в мире никто и никогда впредь эти два слова – Великая культура – не произносил применительно к России. Нет, дескать в России никакой великой культуры, миф это, а все что было – это маргинальные постановки типа серебренниковских, маргинальная литература типа романов (или что там она пописывает?) Улицкой… и т.д., поэтому и культура русская никакая не великая, а маргинальная. И всё, что вы слышали о Большом Театре в превосходных степенях – неправда, это о нем сами русские такие оценки распространяют, понятия не имея какой должен быть настоящий театр. Ведь что вы от них хотите – это же русские, они недоразвиты генетически, они прореха на теле человечества, а посему неудивительно, что дрянное уриновско-серебрянниковское варево за высокое искусство почитают, ибо откуда им понятия о подлинном и высоком почерпнуть, в путинской-то несвободе. И т.д.

Пропаганда отвращения от Русского Мира набрала обороты и уже идет на полном ходу. По итогу не должно остаться ни одного уцелевшего островка. Приказано не щадить и Большой Театр. Особенно – Большой Театр. Стоит задача вытеснить его из ряда театров мирового уровня и значения, отправить прямиком в маргинес. Под присказку “Не нравится – не смотри”.

И, что ужасно – приходится слышать подобное совсем даже не от чертей. А от людей, тобой уважаемых и разделяющих твои взгляды.

Тут вот какое дело… Для меня проблемы нет, я на такое не хожу сроду. И для миллионов других порядочных людей такой проблемы не существует.

Проблема у Большого театра. У нашего с вами Большого театра. Это на его знаменитую, заслуженную, овеянную мировой славой сцену тащат отвратительное непотребство.

Да, пусть ставят. Есть спрос – пусть будет и предложение. Но очень желательно, чтобы делали они это не только за свои собственные деньги, но исключительно в своих театрах. Неважно, собственных или арендованных, главное, чтобы на своей сцене, куда ходит его, и только его зритель.

Но – нет, они лезут туда, где чисто и светло.

Ну как – есть еще такие, кто не видит, что проблема таки наша общая? Что её нам создают намеренно и целенаправленно.

Не питайте, господа, иллюзий, Рудольф Нуриев никому там не дорог, Сатане наплевать на него и на всё его величие. Всё, что Сатане нужно – это имя великого танцовщика, оно – портал для проникновения в Большой, чтобы нагадить как еще никогда не гадили в святилище.

А то зачем было трепать, например, имя Петра Ильича Чайковского, неужто кто-то думает – из уважения к великому композитору? Наплевать Сатане на Чайковского, ему нужно его имя, оно – портал для проникновения подлого в высокие сферы великой русской культуры.

И так – не только с именами, и не только с русскими. Паразитирование на названиях великих произведений мировой классики – из того же ряда подлостей. Иначе не проникло бы в Новосибирскую оперу гадкое кулябинское варево, скандал после которого лишь притушили, и всё. Любопытно узнать, как бы встретила его публика в Байройте, пробейся туда Кулябин со своей постановкой “Тангейзера”. Думаю, “режиссер” и сам знает, что туда с ЭТИМ нельзя, это вам не Россия.

Великую Русскую Культуру намеренно окунают в помои. Культура – субстанция тонкая, и если уже хлебнула помоев, обратно на высоту ей не вернуться. Вот какая работа идет. За наши же деньги. Хотя последнее уже неважно, в гробу карманов нет.

С тем и приглашают нас войти в новый мир. Мир, где нас быть уже не должно.

Вот так.

А глупый и недалекий (а по мне, так и больной на всю голову) “режиссер-новатор” думает, что просто “зарабатывает бабло”. Не уверена, что не делал бы то же самое, знай он, зачем его Запад поощряет. Может, даже делал бы своё грязное дело куда более тонко. И о пансионе от Запада похлопотал бы, ведь миссия когда-то должна завершиться.

 

Нет, похоже, он и прочие сатанинские миссионеры в России думают, что Запад их будет облизывать всегда. А ведь ничуть не так. Они – расходный материал: как только исполнят то, что должны исполнить – будут обобраны до нитки и отпущены свободно подыхать, где-нить под забором, но не в центре Лондона чтобы.

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