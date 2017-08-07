О миссии Русской цивилизации

Когда Путина сегодня спрашивают: Куда идём? Какое общество строим? Какой должна быть идеология будущего? Он отвечает — патриотизм. Но не отвечает на вопрос «Чей патриотизм?», поскольку у отечественного олигархата, отечественных либералов, других слоёв общества — разные и при том взаимоисключающие представления о патриотизме и ожидания в отношении политики, этот (их) патриотизм выражающей.

Если посмотреть на сегодняшнего Путина, то он — не вождь (не национальный лидер), поскольку на протяжении всего времени пребывания в должностях главы государства и главы правительства уклоняется от того, чтобы дать прямые и однозначные ответы на вопросы о перспективах политики и её обеспечении разнородными ресурсами общества.



Соответственно, общество расколото, объединяющего всех некого абстрактно-универсального патриотизма нет и быть не может, а политика характеризуется словами «для того, кто не знает в какую гавань плыть, — не бывает попутного ветра». Данную проблематику мы уже рассматривали ранее в статье: http://inance.ru/2016/02/patriotizm-put ina/

Путин — верховный разводящий Российской Федерации, если не по личностной сути, то в предложенных историей ему обстоятельствах: по крайней мере до тех пор, пока действует нынешняя конституция, запрещающая государственную идеологию и подчиняющая кредитно-финансовую систему страны глобальному надгосударственному ростовщическому сообществу, монополизировавшему банковское дело.

Кроме того, и общество, и государственная власть не в состоянии сказать ничего по существу одной проблемы, на которую указал ещё Андропов:

«В любом обществе есть недостатки. Если говорить о социалистическом, то самый большой его недостаток — отсутствие системы, а главное, отсутствие объективных критериев подбора и выдвижения кадров.



При капитализме идёт естественный отбор руководителей на основе конкурентной борьбы, если исключить относительно небольшой процент наследований крупного капитала. У нас же очень много субъективизма, оценки даются по произносимым лозунгам и даже политической демагогии».

Соответственно этой неопределённости в России кадровая политика строится везде на принципах родоплеменного строя: т.е. продвижение на должности обусловлено клановой принадлежностью, а не нравственно-этическими и деловыми качествами.



Общественная потребность в том, чтобы власть была праведной и вследствие этого — компетентной и дееспособной, в таких социальных условиях не может быть реализована.



Поэтому претензии патриотов, высказываемые в адрес Путина на тему, что он безжалостно не чистит общество (и прежде всего государственный аппарат) от пятой колонны, не подчинил Центробанк государству и т.п. — безосновательны.

Для того, чтобы это и многое другое делать, — требуется не поддержка Путина анекдотами в соцсетях на тему «эту страну не победить!» и рейтингом в соцопросах, а необходима общественная инициатива и готовность неподкупно участвовать в государственном и в бизнес-управлении на основе ясного образа будущего, знаний и навыков, позволяющих мечту воплотить в жизнь.



У Сталина такая поддержка была.

Но сейчас этого как достаточно массового общественного явления (для начала процесса преобразований) нет. Массовыми являются иждивенческие настроения (Путин должен… и далее список, кому и чего «должен») и нигилизм (да идут они все лесом на «юг»…).



Соответственно состоянию психодинамики общества, Путин и его сподвижники действуют в русле политики возврата общества под власть идеологии идеалистического атеизма — в его самом худшем варианте — варианте идолопоклонства.



Все эти толпы поклоняющихся «пояскам богородицы» и мощам-костям святых — ни что иное как приверженцы идолопоклонства, от которого Христос желал освободить людей.

1 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. 2 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 3 У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 4 чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Евангелия от Матфея гл.6, ст.1-8

Но в прошлое вернуться невозможно. Для Путина такая политика безальтернативна в том числе и потому, что позволяет не ссориться с церковной мафией.



В одиночку, действуя в режиме «верховного разводящего» в исторически сложившейся социальной среде, он не может дать обществу образ будущего привлекательный для всех народов Русской цивилизации.



Тем не менее Россия в год столетия Великого Октября миру молча реализует свою концепцию глобализации. На планете Земля рано или поздно будет единая цивилизация: это — предопределённость, обусловленная биологически единством человечества и социокультурными факторами — обменом информацией и массовым производственным и внепроизводственным продуктообменом в глобальных масштабах.

Глобализация объективна, пути глобализации субъективны

Те, кто посредством региональной цивилизации, именуемой Запад, осуществляют глобальное управление, тоже понимают это. Они также понимают, что все 12 тыс. лет послепотопной истории на Земле шла борьба за то, какая концепция глобализации будет доминировать на планете.



Запад, вырвавшись вперёд в техническом плане, уверен, что это будет сатанинская «цивилизация Антихриста», становление которой запрограммировано Библией. И соответственно идёт навязывание всему остальному миру западных ценностей, лишённых праведных идеалов.

Библейский проект порабощения человечества от имени Бога существует в нескольких версиях:



либерально-буржуазная, которая в силу декларации принципа веротерпимости «крышует» все традиционные так называемые «авраамические» религии («иудаизм», «христианство», включая и «православие», «ислам» — во всех их ветвях, не склонных к революционному преобразованию мира);



марксистская псевдосоциалистическая, революционно-террористическая, интриганская, в которой хранителями традиции являются продолжатели дела Л.Д.Бронштейна (Троцкого);



конвергенционистская, предполагающая сохранение толпо-«элитаризма» в формах, вбирающих в себя личные «свободы» буржуазного либерализма и государственно плановый характер экономики псевдосоциализма на основе марксизма, высокий уровень социальной защищённости личности за счёт обуздания гонки потребления и решения биосферно-экологических проблем плановой экономикой (приверженцы этой версии ориентируются на эволюционно-реформаторский переход от того, что есть исторически реально, к некоему идеалу, который в настоящее время не вполне ими определён в теориях, поскольку «потомки не глупее нас и всё сделают сами, в соответствии с конкретикой не предсказуемых для нас обстоятельств»);



исламский всемирный халифат, назначение которого может быть двояким в зависимости от обстоятельств и успехов в его осуществлении: — либо решить те же проблемы, что не смогла в XIX — ХХ веке решить марксистская версия, но под покровом иной идеологии и иных ритуалов социальной магии; — либо создать предпосылки к «всемирной деисламизации» — возведению Корана в ранг «мирового зла» и запрету несанкционированного доступа простонародья к его тексту и переводам, аналогично тому, как это имело место после второй мировой войны в отношении «Майн Кампф»: чтобы люди были лишены информации, необходимой для самостоятельной оценки ими исторического прошлого, а относились к этим и другим явлениям на основе готовых к употреблению мнений, выработанных для них особо доверенными «историками»-профессионалами.



«Подавление индивидуальности сводит людей в человеческое стадо, как было в Темные Века Земли, когда христианская церковь фактически выполнила задачу Сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей…



К несчастью, главная религиозная книга наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций — белой — была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами…» Иван Ефремов, «Час быка»

Китайский проект — в силу собственных традиций толпо-«элитарного» характера и приверженности правящей «элиты» марксизму (с некой «китайской» спецификой) и атеизма китайской культуры на протяжении всей памятной истории, не способный разрешить проблему, которую китайцы назвали «парадокс жёлтой опасности», поскольку как и библейский проект он изначально обречён на попытку реализации в пределах Божиего попущения.



Фактически Китай отказался в прошлом от собственного проекта глобализации в XV веке (создание океанского флота и экспедиции под руководством евнуха Чжэн Хэ были предпосылкой к этому) и теперь предпринимает попытку исправить эту ошибку.



Однако для успеха нравственно-этическая основа нового проекта глобализации по-китайски должна измениться так, чтобы Китай не предлагал другим народам свой толпо-«элитаризм» взамен исторически сложившегося их толпо-«элитаризма».

Японский проект — в настоящее время проходящий «эмбриональный период». Он унаследовал от прошлого проблемы, препятствующие успеху проекта: толпо-«элитаризм» на основе принципов «бонсай», применяемых не к декоративным растениям, а к человеку и обществу, идеалистический атеизм обособленно националистической по своему характеру древней японской религии Синто и буддизма, пришедшего в страну из Китая и несущего специфически буддистский толпо-«элитаризм».

А также индуизм и буддизм в Индии.

Долгое время Запад представлял Россию своей заблудшей частью, и такие взгляды разделялись прозападными «элитами» России до Октября 1917 года и после августа 1991 года.



Но с середины ХХ века дело обстоит иначе — Запад и его хозяева окончательно разочаровались в России: «Новодворская, не так давно отбывшая в лучший мир с пропуском президента в виде соболезнования, заявляет: «Русская нация — раковая опухоль человечества… Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от каждого пятого» (то есть, как Чубайс, она готова была избавиться от 25-30 миллионов русских) (…)



Людмила Улицкая (…) твердит: «Я уже не раз это говорила, нам очень повезло: Альберту Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать, достаточно выйти из подъезда — и вот мы уже в Африке»; (…)



Виктор Шендерович поучает друзей: «Наша проблема в том, что нелюдей мы тоже числим людьми — и оцениваем их в человеческой номинации… Мы ошибочно полагаем, что относимся с ними к одному биологическому виду.



Например, еврей Евгений Григорьевич Ясин и русский Дмитрий Константинович Киселёв с телевидения относятся к разным биологическим видам. Так вот, мы должны предпринять срочные меры для сохранения своего вида в неблагоприятных условиях». Как тут быть?



А вот что говорил Геббельс: «Славяне, будучи этническими ублюдками, не годятся для того, чтобы быть носителями культуры. Они не творческий народ, это стадные животные, совершенно не приспособленные для умственной деятельности»



И что характерно — никаких уголовных преследований этих и других «интеллектуалов» по ст. 280 и 282 нет и в условиях тирании либерализма быть не может. Но в XXI веке Россия заявила о том, что она — не «заблудшая» часть Запада, а самодостаточная региональная цивилизация, у которой есть своя миссия в развитии глобальной цивилизации.

Русский проект — большевистский, предполагающий переход многонационального человечества к соборности и диктатуре совести путём развития национальных культур в направлении, обеспечивающем достижение всеми к началу юности необратимо человечного типа строя психики.

Цивилизации отличаются не образом жизни, не «ценностями», а идеалами: отличие в том, что «ценностями» можно торговать, а идеалами торговать невозможно; образ жизни можно навязать, а идеалы навязать невозможно.



Любой без всякого наукообразия согласится, что идеалы Запада и Востока — не равнозначны. Не равнозначны также идеалы Русской цивилизации и Запада. Итак, на современном этапе развития на планете Земля — три политически самодостаточных цивилизации: Запад, Восток и Россия.



Более того, Русская цивилизация не только выявила губительность концепции глобализации Запада, но сформировала альтернативно-объемлющую концепцию глобализации — Русский вариант глобализации, который она готова предложить миру в качестве новой глобальной повестки дня.

7 июля в Гамбурге прошла встреча руководителей 20 развитых стран, которая служила (как это теперь пишут все политические обозреватели) лишь фоном для встречи В.В. Путина и Д. Трампа — руководителей России и США.



Но до этой встречи в мире произошли два важных события, которые определили и результаты встречи двадцатки. Выступая в Лондоне на конференции по безопасности имени Маргарет Тэтчер, Киссинджер прямо определил «имперские амбиции» России, которые заключаются в том, чтобы добиться признания «в Европе и за её пределами одновременно».



При этом особое внимание Киссинджер обратил на опасность лидерства России в создании «нового мирового порядка». То есть угроза России в его понимании связана прежде всего с проектом глобализации, который может породить и реализовать Русская цивилизация.

Второе событие произошло 04.07.17 за три дня до саммита двадцатки в Гамбурге. На пресс- конференции в Москве Си Цзиньпин сделал важное заявление: «Наше партнёрство было стратегическим, а теперь оно — всеобъемлющее.



Когда на планете три политически активных региональных цивилизации (коренные народы Африки, Австралии и Америки — пассивны в аспекте глобальной политики), то естественно встает вопрос: «С кем и против кого они будут дружить?»

Рассмотрим возможные варианты в связи с войной на Ближнем Востоке: Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия.



Запад в союзе с Востоком против России? — не реально. Сирия, наученная опытом Ирака и Ливии, запросила помощи против ИГИЛ, созданного и поддерживаемого Западом, не у Запада, а у России (вообще — всюду, куда вмешивался Запад, возникала разруха и неприятие Запада, если местным удавалось избежать геноцида);

Запад в союзе с Россией — против Востока как мусульманского, так и немусульманского? — не реально. Предложения России Западу объединиться и создать единый фронт против ИГИЛ — отвергаются Западом, потому что ИГИЛ среди прочих возложенных на него функций — инструмент Запада в «гибридной войне» против России.

Россия и Восток — против Запада. Это наиболее жизненно состоятельный вариант, и заявление Си Цзиньпина обретает особую значимость: совместный потенциал России и Китая — хороший аргумент для отрезвления агрессивных устремлений Запада тем более по мере восстановления де-факто полноты суверенитета народов обоих государств-цивилизаций при построении ими политики на основе объективных закономерностей всех шести групп. И потому он неизбежен.



Суверенитет в его полноте — реализация обществом в отношении самого себя полной функции управления.

Соответственно, суверенитет государства — следствие суверенитета общества, а не наоборот.

Полная функция управления включает в себя следующие этапы:



Выявление фактора среды, который «давит на психику» и тем самым вызывает потребность в управлении.

Целеполагание в отношении выявленного фактора.

Решение задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости его поведения под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления в процессе выработки концепции достижения намеченных целей.

Внедрение концепции в жизнь — организация управления в соответствии с нею.

Контроль за течением процесса управления и корректировка концепции и текущего управления.

Достижение целей и высвобождение ресурсов либо (в случае краха управления) возврат к п. 1.



Ключ к овладению полной функцией управления — способность реализовать п. 3: управление объектом, поведение которого непредсказуемо, — невозможно.

Предпосылки к обретению полноты суверенитета — увеличение в процессе воспроизводства поколений доли в социальной статистике тех, для кого норма, начиная с юности: владение методологией познания и творчества; совесть и стыд активны в психике; воля развита и подчинена диктатуре его совести.



И Россия уже давно вступила на путь возрождения глобального суверенитета всех народов во всей его полноте, хотя «недомыслящий тростник», будучи невольниками и заложниками «духовности» прошлых эпох, этого не замечает, и сетует на невзгоды жизни и на неправильность России…



ИАЦ

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