Александр Нотин: Посадили режиссёра!

Жесткое, но типичное для Басманного суда решение заключить Кирилла Серебренникова в изолятор в рамках уголовного дела о мошенничестве вызвало и, несомненно, по нарастающей будет вызывать широкий общественный резонанс. Еще бы, в преддверии весенних перевыборов президента появился еще один — для либералов – козел отпущения, еще одна «жертва тирании». Для всех остальных – казнокрад или субъект презумпции невиновности. Что сейчас начнется! После историй с Улюкаевым, Белых и прочими неприкосновенными фигурами перестроечной плеяды неолибералы изрядно всполошились. И есть, отчего.

Президент медленно, но неуклонно затягивает гайки бюджетной дисциплины, всё меньше оглядываясь на мнимые заслуги последователей Гайдара и Ельцина. Это значит, что для Путина важно, во-первых, постепенно отшвартоваться от пристани ельцинских обязательств, которые наверняка ограничивали его внутриполитический и кадровый маневр первые два срока президентских полномочий. А во-вторых – послать сигнал Западу, что эпоха диктата и навязанной модели хозяйствования близится к концу. Конечно, отдельные посадки еще не показывают крутого поворота. Но они сигнализируют о чем-то важном: социально-экономическая ситуация в стране находится в таком кризисе и застое, что будущий хозяин страны – понятно, кто именно, — должен готовить решительные перемены и реформы. Именно этот сигнал Путин отправляет либеральной элите и «западным партнерам». Это сигнал курса на полный суверенитет, мобилизацию внутренних ресурсов, обуздание коррупции и утечек капиталов за бугор, на кадровую реформу и другие давно назревшие перемены. Всё последнее давно и остро необходимо. Перевыборы же могут стать тем рубиконом, за которым у президента будет полный карт-бланш и ресурс доверия.

Опереться тоже есть на кого. Лихие «культурные революции» либерального реванша подточили нравственность и образованность нашего населения, но не успели свести их на нет. Потенциал для реставрации культурного здоровья в России еще весьма велик, но он на пределе. И пропустить «золотой шанс» непозволительно. А вопли будут, да еще какие! Так вопит матерый хряк, когда у него из-под носа уводят корыто с отрубями. Животным своим чутьем наша пятая колонна – здесь не имеем в виду здравомыслящих либералов, которым «за державу обидно», — сознает, что дни ее сочтены и придется либо бежать к «своим», либо отказываться от привычного сладкого пирога. Свои еще неизвестно – примут ли? Ибо они – это ковбои, способные в любой момент ограбить собственных же агентов и вассалов. Думается, что скоро мы отчетливо увидим, как и в каких масштабах развернется экспроприация экспроприаторов на демократическом Западе. Те же из них, кто останутся, поступят мудрее, ибо Путин достаточно миролюбив, а капиталы, оставшиеся после вскрытия, могут быть направлены и на благо страны. Таков контекст.

Суд, и только он, определит, крал ли режиссер из казны или нет. Главное здесь отделять неизбежные вопли о «политической предвзятости», которые понесутся из стана либералов, от объективной картины случившегося. А по некоторым прямым и косвенным признакам мы можем догадываться, что бюджетные гранты и субсидии давно уже стали обильной кормушкой для разномастных теневиков, часть из которых, возможно, прикрывается и высокими творческими амбициями. Что ж, поживем – увидим.