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Русский язык латиницей: za i protiv

19:46. 27 августа 2017 Просмотров - 145 4 коммент. Опубликовал:

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Чем может обернуться предложение создать латинизированный алфавит для русского языка? 

В Министерство образования и науки и Российскую академию наук обратились с предложением создать алфавит русского языка на основе латиницы и внедрить его изучение в образовательных учреждениях. 



Это позволит России и ее жителям легче интегрироваться в международные процессы и привлечет внимание к русской культуре за рубежом, считает инициатор обращения — депутат Законодательного собрания Ленинградской области, единоросс Владимир Петров. 

…Сталина нет на такого законодателя, посетовал один из опрошенных корреспондент -https://cont.ws/@vladb/699434 

https://cont.ws/@vladb/699434
Метки: власть, воспитание, Новости, образование, политика, развитие, Россия
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4 коммент.»

  • 92 78
    Союз Таможенный 27 августа 2017 в 20:07 Ссылка Пометить
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    Идиот из собрпния идиотов. На иероглифы надо переходить.

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  • 6937 4321
    Андрей 27 августа 2017 в 20:48 Ссылка Пометить
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    Ивана Васильевича на этих смердов не хватает, для начала он им бы языки подрезал, ну и по порядку кого на кол, а кому пеньковый галстук.

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  • 843 581
    Juryi 27 августа 2017 в 21:06 Ссылка Пометить
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    Че уж там мелочиться, надо брать быка за рога.

    Если заменить русский язык на английский,
    русский народ просто вычеркнуть из истории –
    это позволит жителям России незаметно интегрироваться
    в международные процессы и привлечет внимание к русской культуре
    за рубежом – в этнокультурных деревнях вроде дисней – лендов.

    J UDOV

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