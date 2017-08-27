Русский язык латиницей: za i protiv
Чем может обернуться предложение создать латинизированный алфавит для русского языка?
В Министерство образования и науки и Российскую академию наук обратились с предложением создать алфавит русского языка на основе латиницы и внедрить его изучение в образовательных учреждениях.
Это позволит России и ее жителям легче интегрироваться в международные процессы и привлечет внимание к русской культуре за рубежом, считает инициатор обращения — депутат Законодательного собрания Ленинградской области, единоросс Владимир Петров.
…Сталина нет на такого законодателя, посетовал один из опрошенных корреспондент -https://cont.ws/@vladb/699434
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Идиот из собрпния идиотов. На иероглифы надо переходить.
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Слишком много их во власти собралось.
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Ивана Васильевича на этих смердов не хватает, для начала он им бы языки подрезал, ну и по порядку кого на кол, а кому пеньковый галстук.
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Че уж там мелочиться, надо брать быка за рога.
Если заменить русский язык на английский,
русский народ просто вычеркнуть из истории –
это позволит жителям России незаметно интегрироваться
в международные процессы и привлечет внимание к русской культуре
за рубежом – в этнокультурных деревнях вроде дисней – лендов.
J UDOV