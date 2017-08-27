Русский язык латиницей: za i protiv

Чем может обернуться предложение создать латинизированный алфавит для русского языка?



В Министерство образования и науки и Российскую академию наук обратились с предложением создать алфавит русского языка на основе латиницы и внедрить его изучение в образовательных учреждениях.







Это позволит России и ее жителям легче интегрироваться в международные процессы и привлечет внимание к русской культуре за рубежом, считает инициатор обращения — депутат Законодательного собрания Ленинградской области, единоросс Владимир Петров.



…Сталина нет на такого законодателя, посетовал один из опрошенных корреспондент -https://cont.ws/@vladb/699434

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