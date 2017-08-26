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Александр АСМОЛОВ: расслоение населения уже грозит катастрофой

16:58. 26 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Высшая школа экономики провела опрос, посвященный отношениям между богатыми и бедными. По данным экспертов, за последние 20 лет в России число тех граждан, которые неприязненно относятся к состоятельным слоям населения, сократилось до 38%. Это в два раза больше, чем доля россиян, верящих в то, что между богатыми и бедными может быть достигнуто взаимопонимание; их сейчас насчитывается порядка 19,4%. Отмечается, что в середине 90-х годов неприязнь к богатым гражданам достигала в РФ 50%, а к концу 2016 года их количество уменьшилось почти в полтора раза. Часть аналитиков связывает это с тем, что, видимо, бедные россияне сейчас стали меньше пересекаться с богатыми.

О социальном расслоении граждан РФ «Правда.Ру» в эксклюзивном интервью поговорила с Александром Асмоловым, психологом, политиком, ученом, заведующем кафедрой психологии личности МГУ имени М. В. Ломоносова.

— Состоятельные россияне больше не вызывают сильного неприятия у их менее успешных сограждан. К таким выводам пришли эксперты ВШЭ. Чем объясняется такой разворот российского общества от неприятия богатства до более-менее спокойного отношения к ним отношения?

— Прежде всего у меня вызывают некоторое сомнение полученные факты. Нужно очень четко понимать, каким был опросник, какая была выборка. Без указания характера вопроса и характера выборки любые факты, которые мы получаем как результат тех или иных социальных настроений в обществе, у меня вызывают сомнения.

Второе: любые опросники, исследования, мотивировки поведения отражают те или иные наиболее принятые в обществе нормы, а не подлинные мотивы поведения. В этой ситуации за подобного рода опросами может стоить лишь один из вариантов, связанный с тем, что есть усталость общества, в том числе у депрессивных слоев населения. Появляется феномен беспомощности. Как в фильме «Марья-искусница»: «Что воля, что не воля — все равно». То есть когда беспредельно усталому, не надеющемуся ни на что человеку задают такие вопросы, он дает соответствующие ответы. Поэтому если мы и получили подобного рода некоторые тенденции, они свидетельствуют о глубочайшей депрессии населения, ушедшей в подсознание.

 

— По вашему мнению, расслоение по доходам населения увеличивается?

— Расслоение населения увеличивается не по дням, а по часам. Идет оно по очень многим критериям; тут не может быть однозначных оценок. Но вместе с тем идет серьезнейшее расслоение по возрастным когортам: резко увеличивается разрыв и непонимание уже между 40-летними, и теми, кому 15-20 лет, которые выступают как племя младое и незнакомое. Я уже не говорю о возрастной группе граждан 60-70-лет. Это разные люди, воспитанные в разное время. И здесь возникает одно из самых сложных явлений: ценностный диссонанс. Это разрыв в ценностном восприятии, в мировосприятии, принятии решений, разрыв по ключевым критериям: что такое хорошо и что такое плохо. В России увеличивается количество того, что иногда называется мемами, архетипами, матрицами поведения у разных социальных групп. То есть растет разнообразие, но оно совсем иное, чем было 20-30 лет назад. И отсюда возрастает непредсказуемость реакции населения, и отсюда мы все более приближаемся к зоне бифуркации, то есть раздвоению. А в этой ситуации даже слабый сигнал может изменить все развитие системы.

 — Готово ли российское общество к реальному сближению и взаимопониманию между социальными группами и поколениями?

— Существует огромная необходимость поиска консенсуса, гармонизации между поколениями. Такие возможности есть. Именно культура, образование могут стать той связывающей социальной сетью, которая снизит напряжение в обществе и приведет к росту толерантности. Но для этого нужна серьезнейшая ценностная идеологическая программа, а не эскалация ненависти, которая сегодня происходит в стране.

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