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В США полностью удовлетворять свои потребности может только семья с 450000 дохода в год.

16:11. 25 августа 2017 Просмотров - 98 3 коммент. Опубликовал:
Оригинал взят у bulochnikov

И то без излишеств и роскоши. Без яхт, самолётов и брильантовых зубов.
Таких в США меньше 5%.
40000 на семью – фактический уровень бедности. (официальный уровень бедности, естественно меньше). Вы бы в США имели какой уровень дохода?

Кому в США жить хорошо?
Часто обсуждают преимущества и недостатки жизни на западе, но как правило ограничиваются своими личными впечатлениями, созданными на базе относительно маленькой выборки примеров (рассказы друзей, личное общение и т.п.). На примере США кто-то читал/слышал про невезучий Детройт, кто-то про “Большое Яблоко”, где нужно очень постараться, чтобы не найти работу и т.п. В итоге, обсуждения напоминают притчу о старцах и слоне, которые ощупывали разные части слона, пытаясь его описать лишь по одной части тела (по хоботу и т.д.). Поэтому в итоге споры на упомянутую тему часто перерождаются, по аналогии, в обсуждение частей “слона”.
Для оценки материальной/денежной стороны вопроса стоит обратиться к официальной статистике, которая тратит уйму сил на сбор и систематизацию данных для получения непротиворечивой и точной картины “слона”.

Давайте вместе разберёмся как выглядит слон под названием США. Черта бедности в США была определена в 1963 году как доход (до выплаты налогов и начисления пособий) равный минимально необходимой продуктовой корзине помноженной на три и привязанной к индексу цен (CPI). Сейчас это значение для семьи из 4 человек равно $23,500 в год ($2000 в месяц). В эту сумму, как уже говорилось, не входят различные социальные пособия и выплаты от федерального правительства и штатов, это именно доход.
Как живут бедные?
Чтобы понять куда уходят деньги американского бедняка, стоит взглянуть на график ниже.



Если приложить это распределение на пирамиду человеческих потребностей то хорошо видно, что имеющиеся доходы позволяют удовлетворять базовые уровень потребностей: люди сыты, имеют крышу над головой, кое-как лечатся (жильё+питание+транспорт+здравоохранение+одежда) = 82%. Но вот для удовлетворения потребностей в личном росте и на самореализацию денег остаётся уже очень мало, поэтому думать, что у американских бедняков хорошая жизнь наверно не стоит. Есть ли в этом вопросе существенная разница по сравнению с жизнью в России — тоже вопрос открытый.

maslou5.jpg
Распределение доходов в обществе

Отойдем от бедных и посмотрим на картину в целом. Ниже график распределения доходов семей в пересчёте на семью из 4-х человек. Смысл графика таков: синие линии обозначают границы групп семей. 10% семей имеют годовой доход до $17’000, 50% семей до $66’000. 40% (90% минус 50%) американских семей, т.е. выше середины (средний класс) имеют доход от $66’000 до $176’000 в год (165-440 тысяч рублей в месяц). Каждая десятая семья имеет от $176’000 в год и выше. Теперь каждый для себя сам может предположить в какой части распределения он будет находиться в случае эмиграции и понять стоит ли решаться на такой шаг. Напомню только, что 90% людей считают себя выше среднего уровня в любом вопросе.



Одна половина домохозяйств США имеет доход менее $66000, другая — более этой цифры. Это значение называется медианой распределения и в дальнейшем мы будем пользоваться именно медианой, а не средним арифметическим. Нужно это для того, чтобы избавиться от поправок крайне богатых слоёв общества, т.к. средний доход по этой причине будет сильно выше медианы, около $90’000. Наглядный пояснительный пример есть здесь.

Доходы в ретроспективе
Картинка выше — статистический срез за один год. Но стоит посмотреть и на динамику доходов во времени, чтобы понять исторические перспективы — ниже график доходов с учётом инфляции. Видно, что раньше США были вполне социалистичны. Например, 36-й президент США Линдон Джонсон знаменит своей тотальной войной с бедностью как части программы “Великое общество” (1960-е). Даже его соперники не оспаривали тот колоссальный прорыв. Однако потом что-то пошло не так.




Голубым — медианный доход на домохозяйство с учётом инфляции, тёмно-синим — производительность труда.
Если смотреть на доход медианного семейства, то с послевоенного периода и до начала 1970-х доход домохозяйств рос вместе с общим экономическим развитием, после чего до 1999 он рос гораздо медленнее, а потом и вовсе перестал расти. Кризис 2008 года достаточно сильно уронил доход, с тех пор он так существенно и не поднялся. Это значит, что рассчитывать на экономический рост “поднимающий все лодки одинаково” в США не приходится — общество очень сильно разделено по доходам и более бедные слои общества, включая знаменитый средний класс, уже очень давно не получают равноценную долю от экономического развития США, поэтому для будущего успеха нужно попасть в верхние 10% процентов общества США, иначе общая динамика распределения доходов может вас просто втоптать в низшие слои. Если, конечно, мыслить масштабом десятилетий. Тем не менее, давать прогнозы относительно будущего это в какой-то степени дело неблагодарное: http://mirvn.livejournal.com/1331.html
Ретроспективу в масштабе цивилизаций мы описывали здесь: http://mirvn.livejournal.com/13439.html

Расслоение общества
Для подтверждения тезиса стоит посмотреть на динамику различных групп населения. Зелёные — это 20% населения, которые самые бедные, а синие — это 20% самых богатых, ну и плюс промежуточные. Высота столбика — это рост или падение доходов (среднегодовых) группы. Меньше всех растут доходы самых бедных, а больше всех самых богатых. В 2007-2012 аналогичная картина, но со знаком минус — сильнее всех упали доходы самых бедных.




За чертой бедности
Перейдём к официальной черте бедности — как упоминалось, она эквивалентна сейчас $23’500 для семьи из 4 человек и 15% населения имеют доход ниже. С 2007 года, из-за кризиса, добавочные 3.5% населения оказались за чертой бедности. В абсолютных цифрах это +9 миллионов человек (до 46,5 млн).







Официальная черта бедности критикуется в США как недостаточно точный инструмент и поэтому в последние годы публикуется также альтернативная методика. В ней есть несколько принципиальных изменений: для расходов учитывают региональную разницу, более точно считают корзину необходимых расходов, включают не только еду, но и жильё, медицинские услуги и расходы связанные с работой, такие как расходы на транспорт до работы. Доход считается после всех налогов и субсидий.

Этот альтернативный метод показал, что ещё 3.5 миллиона человек находятся за чертой бедности, это +1% населения США и это с учётом имеющихся программ помощи. Но не смотря на желание провести точную и чёткую границу между бедными и не бедными черта эта на самом деле очень условная.
Давайте посмотрим как дела у других слоёв населения.
По более точной методологии треть (32%)официально не бедного населения получают доход максимум в 2 раза выше черты бедности, то-есть по сути ходят на грани, когда любое небольшое изменение внешних условий может скинуть семью в бедность. Это результат уже упомянутой динамики среднего дохода.





5 категорий доходов относительно черты бедности: ниже половины от уровня бедности (нищета — 5,2%), от половины и до черты (бедность — 10,9%), от черты и до двух раз выше черты (низший средний класс — 32%), от двух до 4 раз выше (средний класс) и больше 4 раз (богатеи).
Какой итог? В экономической сфере жизнь в США у нижней трети населения (по доходам) очень непроста, и перспективы на будущее развитие очень туманны, для людей выше среднего уровня ситуация гораздо лучше, но таких гораздо меньше. Дело тут в том, что медианный уровень доходов в США с одной стороны очень высок, но большой уровень расслоения означает то, что небольшие отклонения от медианного уровня в сторону бедности резко опускают доход. И если медианный доход в США один из самых высоких в мире, то с отдалением от медианы в сторону бедности уровень США начинает резко опускаться в рейтинге и уровень 10-процентного домохозяйства (типичный бедняк) в США находится где-то в районе средненьких Франции и Италии. Тем не менее, вопрос нельзя свести лишь к доходам — в США, например, дорогая медицина и образование в отличие от Европы, что нивелирует преимущество США в высоком медианном доходе. Однако, это уже тема для новой статьи.
Источник большинства данных это отчёт американского ценза за 2012 год,
http://krugman.blogs.nytimes.com/2014/07/02/trick-or-tweak/

http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=IDD&lang=en

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Жизнь, пропаганда, США
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3 коммент.»

  • 15369 7103
    Ursus 25 августа 2017 в 16:20 Ссылка Пометить
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    Жалко америкосов. Когда же путенцы перейдут от слов к делам и начнут собирать им гуманитарную помощь – теплые вещи, продукты и детские игрушки.

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  • 15369 7103
    Ursus 25 августа 2017 в 16:22 Ссылка Пометить
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    А за график в ехселе с 18 оттенками коричневого я бы руки отрывал серьезно, без выходного пособия.
    Хотя и там видно – на жилье и питание 56% доходов у 20% американских босяков. Будет ли от вставальцев с колен цифра по РФ?

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  • 705 563
    Железностоп 25 августа 2017 в 16:33 Ссылка Пометить
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    Амнуэль-перелогинься ))))

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