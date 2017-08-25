В США полностью удовлетворять свои потребности может только семья с 450000 дохода в год.
16:11. 25 августа 2017 Просмотров - 98 3 коммент. Опубликовал: brahman
Оригинал взят у bulochnikov
|И то без излишеств и роскоши. Без яхт, самолётов и брильантовых зубов.
Таких в США меньше 5%.
40000 на семью – фактический уровень бедности. (официальный уровень бедности, естественно меньше). Вы бы в США имели какой уровень дохода?
Кому в США жить хорошо?
|Часто обсуждают преимущества и недостатки жизни на западе, но как правило ограничиваются своими личными впечатлениями, созданными на базе относительно маленькой выборки примеров (рассказы друзей, личное общение и т.п.). На примере США кто-то читал/слышал про невезучий Детройт, кто-то про “Большое Яблоко”, где нужно очень постараться, чтобы не найти работу и т.п. В итоге, обсуждения напоминают притчу о старцах и слоне, которые ощупывали разные части слона, пытаясь его описать лишь по одной части тела (по хоботу и т.д.). Поэтому в итоге споры на упомянутую тему часто перерождаются, по аналогии, в обсуждение частей “слона”.
Для оценки материальной/денежной стороны вопроса стоит обратиться к официальной статистике, которая тратит уйму сил на сбор и систематизацию данных для получения непротиворечивой и точной картины “слона”.
Давайте вместе разберёмся как выглядит слон под названием США. Черта бедности в США была определена в 1963 году как доход (до выплаты налогов и начисления пособий) равный минимально необходимой продуктовой корзине помноженной на три и привязанной к индексу цен (CPI). Сейчас это значение для семьи из 4 человек равно $23,500 в год ($2000 в месяц). В эту сумму, как уже говорилось, не входят различные социальные пособия и выплаты от федерального правительства и штатов, это именно доход.
|Как живут бедные?
Чтобы понять куда уходят деньги американского бедняка, стоит взглянуть на график ниже.
Распределение доходов в обществе
Отойдем от бедных и посмотрим на картину в целом. Ниже график распределения доходов семей в пересчёте на семью из 4-х человек. Смысл графика таков: синие линии обозначают границы групп семей. 10% семей имеют годовой доход до $17’000, 50% семей до $66’000. 40% (90% минус 50%) американских семей, т.е. выше середины (средний класс) имеют доход от $66’000 до $176’000 в год (165-440 тысяч рублей в месяц). Каждая десятая семья имеет от $176’000 в год и выше. Теперь каждый для себя сам может предположить в какой части распределения он будет находиться в случае эмиграции и понять стоит ли решаться на такой шаг. Напомню только, что 90% людей считают себя выше среднего уровня в любом вопросе.
Одна половина домохозяйств США имеет доход менее $66000, другая — более этой цифры. Это значение называется медианой распределения и в дальнейшем мы будем пользоваться именно медианой, а не средним арифметическим. Нужно это для того, чтобы избавиться от поправок крайне богатых слоёв общества, т.к. средний доход по этой причине будет сильно выше медианы, около $90’000. Наглядный пояснительный пример есть здесь.
Доходы в ретроспективе
Картинка выше — статистический срез за один год. Но стоит посмотреть и на динамику доходов во времени, чтобы понять исторические перспективы — ниже график доходов с учётом инфляции. Видно, что раньше США были вполне социалистичны. Например, 36-й президент США Линдон Джонсон знаменит своей тотальной войной с бедностью как части программы “Великое общество” (1960-е). Даже его соперники не оспаривали тот колоссальный прорыв. Однако потом что-то пошло не так.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Жалко америкосов. Когда же путенцы перейдут от слов к делам и начнут собирать им гуманитарную помощь – теплые вещи, продукты и детские игрушки.
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А за график в ехселе с 18 оттенками коричневого я бы руки отрывал серьезно, без выходного пособия.
Хотя и там видно – на жилье и питание 56% доходов у 20% американских босяков. Будет ли от вставальцев с колен цифра по РФ?
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Амнуэль-перелогинься ))))