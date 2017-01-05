Когда узнаешь подробнее о «Сталинском плане преобразования природы» — такое название в быту получила Комплексная программа научного регулирования природы, осуществляемая в СССР в конце 1940-х — начале 1950-х годах, — его величие просто потрясает! Программа великого строительства и преобразования природы

Создано новое, рациональное географическое размещение промышленности. Советским народом освоен Север и осваиваются полупустыни и пустыни. Осушаются обширные пространства болот в Белоруссии, в Колхиде, в Западной Сибири, и создаются новые плодородные пашни на горах Кавказа, Алтая, Памира.

Победа социализма в нашей стране создала исключительные возможности для планомерного осуществления системы мероприятий, коренным образом меняющих географию Родины, устраняющих неблагоприятные элементы в природной обстановке и создающих новые, более благоприятные для человека природные условия.

Социалистическое государство проявляет постоянную заботу о максимальном удовлетворении растущих потребностей советского общества. В СССР развертывается в нарастающем темпе мирное строительство во всех областях жизни, быстро увеличивается численность и зажиточность населения, непрерывно растет его культурный уровень.



Социалистическое государство, осуществляя программу великих сталинских строек коммунизма, программу строительства величайших в мире гидроузлов и каналов, создания защитных лесных насаждений, травопольных севооборотов и широкого орошения, преобразует географическую среду, приспособляя ее к задаче более быстрого развития производительных сил в целях ускорения процесса перехода от социализма к коммунизму.

Диаметрально противоположные процессы мы видим в мире капитализма. Вся внутренняя и внешняя политика империалистических государств определяется интересами обеспечения максимальной прибыли монополистов. Это достигается путем жестокой эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения, ограбления и закабаления целых народов, милитаризации хозяйства, подготовки и развязывания новых войн.

Понятно, что в условиях капиталистического строя, в особенности в современный период его существования, проблемы изменения и улучшения географической среды в интересах развития общества остаются неразрешимыми.

Больше того, хищническая природа капиталистического строя приводит к растрате естественных богатств, к ухудшению условий географической среды. Так, хищническое уничтожение лесов при капитализме служит причиной развития засух, эрозии почв, бурных наводнений или обмеления рек. Истреблению растительности в сухих степях и песчаных областях сопутствуют страшные черные бури и движение песчаных барханов.



Монокультура на полях приводит к истощению почвенного плодородия.



Отбросы и отходы промышленности уничтожают рыбные богатства в реках. В Калифорнии, например, выкорчевываются сотни тысяч плодовых деревьев для поддержания высоких цен на фрукты.



Бомбардировками англо-американские пираты разрушают гидротехнические сооружения Кореи, Вьетнама. Поджигатели войны распространяют колорадского жука, готовят атомные бомбы для уничтожения городов и народов, применяют преступное бактериологическое оружие.

Анархия, бесплановость производства и распределения, конкуренция разных капиталистических фирм между собою, частная собственность на землю и средства производства ставят непреодолимые препятствия и границы для целесообразного комплексного использования природных ресурсов в странах капитализма.

Возьмем хотя бы общеизвестный пример с Асуанской плотиной на реке Ниле в Египте. Плотина эта строилась и надстраивалась бесконечно долго (около 70 лет) и использовалась лишь для ирригации, поскольку английские капиталисты ни в какой степени не были заинтересованы в индустриализации Египта.



Столь же ничтожно использование гидроэнергетических ресурсов Ниагарского водопада. Ниагара расположена на границе Соединенных Штатов Америки и Канады. Конкуренция, споры и распри между капиталистическими предпринимателями и правительствами обеих стран, наконец, сопротивление тех капиталистических фирм, которые заинтересованы в теплоэнергетике США, — все это мешает целесообразному и полноценному использованию больших гидроэнергетических ресурсов Ниагары.

Известно, что банкирский дом Дж. Моргана долгие годы тормозил осуществление проекта гидротехнического строительства на реке Св. Лаврентия, проходящей по границе США и Канады. Президент Рузвельт безуспешно пытался с 1932 года развернуть это строительство. За спиной Моргана стояла, как говорил американский сенатор Айкен, тысяча крупных капиталистов, которые больше заинтересованы в том, чтобы получить прибыли, чем в том, чтобы обеспечить благосостояние 136 миллионов человек.

Энергия рек в США используется вообще лишь на 40%. Хищнически эксплуатируя богатства недр и гонясь за максимальными прибылями, американские капиталисты оставляют в земле значительную часть нефти, горючие газы пускают в воздух и бросают в шахтах до 1/3 невыработанного угля.

Уместно вспомнить одно из величайших в мире злоупотреблений, имевшее место при строительстве Панамского канала: 1,5 миллиарда франков было расхищено предпринимателями и роздано в виде взяток должностным лицам. Бесславно запутались в этих аферах строители — братья Лесепс и инженер Эйфель.

Существующие в США гидроузлы зачастую имеют одностороннее назначение: либо только энергетическое либо только ирригационное.



При этом комплекс остальных хозяйственных вопросов не находит своего разрешения. Конкуренция железнодорожных компаний, сопротивление владельцев теплоэлектростанций, конкуренция между сухопутным и речным транспортом тормозят развитие гидротехнического строительства в США.

* * *

Уничтожив капиталистический строй, социалистическое общество обеспечивает всестороннее, комплексное использование природных богатств, целесообразно сочетая разные отрасли народного хозяйства, экономические возможности различных хозяйственных и природных областей страны.

Принцип комплексного, всестороннего использования природных ресурсов развивался и расширялся в Советском Союзе по мере укрепления советского социалистического государства. Волховская ГЭС явилась первым примером комплексного использования природных ресурсов в интересах различных отраслей народного хозяйства.

Строительство Днепровского гидроузла разрешает проблему беспрепятственного судоходства по всему Днепру, обеспечения электроэнергией промышленности и горного хозяйства юга Украины, удовлетворения нужд городского хозяйства и бытовых потребностей населения важнейшего экономического района юга Советской страны.

В великих стройках коммунизма мы видим дальнейшее развитие и расширение комплексного использования природных ресурсов для различных отраслей народного хозяйства и разных экономических районов страны.

Куйбышевский гидроузел разрешает проблемы электроэнергетики, речного и сухопутного транспорта, борьбы с засухой и орошения зерновых культур, электрификации сельского хозяйства, использования полезных ископаемых, удовлетворения нужд городского хозяйства и населения в электроэнергии.

Сталинградский гидроузел, решая те же крупнейшие народнохозяйственные задачи, что и Куйбышевский гидроузел, позволяет дополнительно оросить в Нижнем Заволжье 1,5 миллиона гектаров земель, осуществить обводнение 11,5 миллиона гектаров прикаспийских пустынь для нужд животноводства, обеспечить водою лесные насаждения полезащитного и промышленного назначения и включить в сферу хозяйственного использования жемчужину прикаспийских пустынь — Волго-Ахтубинскую пойму.

Главный Туркменский канал и связанные с ним гидросооружения гармонично разрешают проблемы энергетики Туркмении, транспортной связи Арала с Каспием, орошения на площади в 1 300 тысяч гектаров для возделывания хлопка и субтропических культур, обводнения Каракумской пустыни на площади в 7 миллионов гектаров, что позволит развить интенсивное каракулеводство и коневодство, обеспечить водоснабжение железных дорог и портового хозяйства, нефтяной и химической промышленности юго-западной Туркмении, снабжение электроэнергией и пресной питьевой водой Туркменской ССР и Кара-Калпакской АССР.

Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина комплексно разрешает вопросы транспорта, орошения, обводнения, водоснабжения, электрификации промышленности и сельского хозяйства. То же характерно и для строительства на юге Украины и в Северном Крыму.

Таким образом, каждая из великих сталинских строек коммунизма отличается исключительно широким комплексом народнохозяйственных проблем, успешно разрешаемых строительством.

Но этим не исчерпываются новые замечательные особенности экономического значения великих строек коммунизма. Электроэнергия Куйбышевской и Сталинградской ГЭС перебрасывается в Московский и смежные с Поволжьем промышленные районы. Уже вырисовываются контуры крупной высоковольтной энергосистемы, обеспечивающей наиболее целесообразное и эффективное использование электроэнергетических ресурсов социалистического государства в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве на огромном пространстве — от Астрахани до Горького и от Москвы до Урала.

Куйбышевский и Сталинградский гидроузлы связаны между собою и одновременно служат звеньями более общего плана. Ранее построенные на Волге гидроузлы — Иваньковский, Щербаковский, Угличский, строящиеся ныне Горьковский и Молотовский совместно с Куйбышевским и Сталинградским гидроузлами решают важнейшую народнохозяйственную задачу целесообразного использования водно-энергетических ресурсов Большой Волги, ее транспортных и ирригационных возможностей, земельных фондов ее бассейна.

Каховский гидроузел и Молочанское водохранилище в сочетании с Днепровским гидроузлом решают ту же задачу рационального использования водно-энергетических ресурсов Днепра, земельных богатств и климата Украины и Крыма, транспортных возможностей крупнейшей реки.

Таким образом, великие стройки коммунизма открывают новый этап в комплексном использовании природных ресурсов нашей Родины.

Великие сталинские стройки коммунизма решают также проблему водоснабжения пустынь и сухих степей в интересах их полного хозяйственного освоения. Территории пустынь и сухих степей чрезвычайно богаты полезными ископаемыми. В прикаспийских пустынях как в период разведок, так и в период эксплуатации месторождений требуется обилие воды. Строительство Сталинградского и Мингечаурского гидроузлов и Главного Туркменского канала решает эту задачу.

Ныне водоснабжение района Кара-Богаз Гола, Красноводска или Небит-Дага — чрезвычайно сложная проблема. А между тем коммунальное и промышленное хозяйство этих городов, выросших в пустыне, нуждается в воде. Во многих населенных пунктах организованы специальные опреснительные установки, перерабатывающие непригодные соленые воды в пресные.

Обеспеченность водой позволит поднять производительность труда, создавать новые ценности, насаждать в пустыне культурную жизнь.

Осуществление сталинской программы великого гидротехнического строительства создает исключительные условия для дальнейшего развития советского сухопутного и водного транспорта. Дешевая электроэнергия Куйбышевской, Сталинградской и Каховской ГЭС позволит осуществить широкую электрификацию железнодорожного транспорта нашей страны. Электрификация железных дорог, как показал опыт Советской страны, увеличивает провозную способность железнодорожного транспорта от 25 до 70%.



Одновременно на 25—30% снижаются различные эксплуатационные расходы и потребности в обслуживающем персонале. Известно, что один электровоз заменяет 2—3 паровоза. Железнодорожный и автомобильный транспорт получит ряд дополнительных мостовых переходов через Днепр, Волгу, Дон, Аму-Дарью. Новые железнодорожные линии, создаваемые в ходе строительства, вольются в общую сеть государственного транспорта.

Перспектива коренного преобразования и общего расширения открывается для речного транспорта. Через систему каналов Москва связывается речными транспортными путями с Балтийским, Белым, Азовским, Черным, Каспийским и Аральским морями. Тридцать тысяч километров волжских речных путей вступили в объединение с десятком тысяч километров днепровско-донских речных путей. Сталинградский канал обеспечит прямую транспортную связь Урала с Волгой. Судоходное значение имеет и Южно-Украинский канал.

Ныне уже вступил в строй Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. Благодаря полноводности водохранилищ значительно возрастает тоннаж судов. Обеспечено регулярное сообщение по линии Москва—Ростов-на-Дону. Открываются возможности для дешевого водного транспорта по линиям Москва — Сочи, Архангельск — Астрахань, Москва — Астрахань — Красноводск — Тахиа-Таш.

Во много раз возрастает двусторонний поток грузов, следующих в отдаленные районы и к столице нашей Родины, во много раз уменьшатся расходы по перевозкам этих грузов.

Главный Туркменский канал, обеспечит транспортную связь рек Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи и Аральского моря с Каспием и его реками — Уралом, Волгой, Курой.

Цимлянское, Манычское водохранилища, Невинномысский канал (построенный ранее), идущий от реки Кубани, и Волго-Донской канал объединяют бассейны рек Кубани, Дона и Волги.

* * *

Основоположники и руководители Советского государства В. И. Ленин и И. В. Сталин отводят электрификации особое место в развитии страны. Еще завершалась война, приведшая к разгрому белогвардейщины и англо-франко-американских интервентов, когда под руководством В. И. Ленина и И. В. Сталина был составлен государственный план электрификации России.

Выступая на VIII съезде Советов в 1920 году, В. И. Ленин назвал план электрификации советской России второй программой партии. «Наша программа партии не может оставаться только программой партии,— говорил Ленин. — Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она негодна и как программа партии. Она должна дополниться второй программой партии, планом работ по воссозданию всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. Без плана электрификации мы перейти к действительному строительству не можем».

И. В. Сталин в письме, написанном в марте 1921 года В. И. Ленину, следующими словами характеризует план электрификации России: «Превосходная, хорошо составленная книга. Мастерский набросок действительно единого и действительно государственного хозяйственного плана без кавычек. Единственная в наше время марксистская попытка подведения под советскую надстройку хозяйственно-отсталой России действительно реальной и единственно возможной при нынешних условиях технически-производственной базы».

И. В. Сталин указал на необходимость немедленно практически приступить к осуществлению этого плана. Разъясняя значение электрификации в жизни Советской страны, И. В. Сталин говорил: «…Под электрификацией страны Ленин понимает не изолированное построение отдельных электростанций, а постепенный «перевод хозяйства страны, в том числе и земледелия (курсив мой. — И. Ст.), на новую техническую базу, на техническую базу современного крупного производства», связанного так или иначе, прямо или косвенно, с делом электрификации».

О роли электрификации в создании социалистического общества И. В. Сталин писал: «Нам нужно миллионов 15—20 индустриальных пролетариев, электрификация основных районов нашей страны, кооперированное сельское хозяйство и высоко развитая металлическая промышленность. И тогда нам не страшны никакие опасности».

Дореволюционная Россия занимала одно из последних мест в мировой выработке электроэнергии, производя ежегодно 1,9 миллиарда киловатт-часов. План ГОЭЛРО намечал постройку в течение 10—15 лет 30 районных электростанций общей мощностью в 1 миллиард 500 тысяч киловатт и годовой выработкой электроэнергии до 8,8 миллиарда киловатт-часов.

Последующие успехи в развитии экономики советского социалистического государства намного превзошли предположения плана ГОЭЛРО. К 1937 году Советский Союз вырабатывал ежегодно 36,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

XVIII съезд ВКП(б), определяя перспективы перехода Советского государства к коммунизму, установил, что рост электроэнергетики в СССР должен прогрессивно опережать развитие промышленности, создавая постоянный устойчивый резерв электроэнергии для социалистической индустрии и сельского хозяйства.

Последовательная линия партии и советского правительства на развитие электрификации в СССР обеспечила в 1940 году доведение годовой выработки электроэнергии до гигантской величины — 48 миллиардов киловатт-часов, что позволило Советскому Союзу занять второе место в мировом балансе электроэнергии.

За эти годы были построены крупнейшие гидроэлектростанции: Волховская, Днепровская, Свирская; на Волге — Иваньковская, Угличская, Щербаковская; в Закавказье — РионГЭС, ЗаГЭС; в районе Ташкента — Чирчикская, и ряд других. Несмотря на то, что Великая Отечественная война отвлекла советский народ от мирного строительства, а часть гидро- и теплоэлектростанций Советского Союза оказалась на временно оккупированной территории и была разрушена фашистскими захватчиками, Советский Союз не прекращал строительства электростанций на Кавказе, в Средней Азии и Сибири.

В своей исторической речи перед избирателями 9 февраля 1946 года И. В. Сталин дал величественную программу послевоенного восстановления народного хозяйства страны и ее экономического развития по пути создания материально-технической основы коммунистического общества. Успешное перевыполнение первого послевоенного пятилетнего плана обеспечило Советскому Союзу в 1950 году выработку электроэнергии в количестве 86,7 миллиарда киловатт-часов. 1951 год принес Советскому Союзу новую победу в области дальнейшего повышения уровня электрификации народного хозяйства. Выработка электроэнергии в 1951 году составила около 104 миллиардов киловатт-часов. Великие стройки коммунизма после своего завершения обеспечат дополнительную выработку электроэнергии в количестве около 23 миллиардов киловатт-часов.

Наряду с великими стройками коммунизма сооружаются крупные гидроэлектростанции в районе города Горького на Волге, в районе города Молотова на Каме, Мингечаурская ГЭС на Куре, Усть-Каменогорская ГЭС на Иртыше и др.

В ближайшие 10—15 лет Советскому государству предстоит, исходя из программы развития промышленности в СССР, намеченной И. В. Сталиным в речи перед избирателями 9 февраля 1946 года, довести годовую выработку электроэнергии до 250 миллиардов киловатт-часов. (Выработка электроэнергии в 1988 году в СССР составляла 1705 млрд квтч. — прим. РП)

Советское государство обладает гигантскими гидроэнергетическими ресурсами, намного превышающими гидроэнергетические ресурсы других стран:

СССР — 2 457 млрд. квтч.

США — 800 »

Бразилия — 528 »

Канада — 465 »

Франция — 51 »

О том, как велико значение каждого киловатт-часа электроэнергии в промышленности, можно судить по интересным подсчетам акад. А. В. Винтера. Один киловатт-час электроэнергии позволяет добыть и доставить из шахты 75 килограммов угля, прокатать 50 килограммов металлоизделий, изготовить 10 метров хлопчатобумажной ткани, произвести и упаковать 42 килограмма сахара, обеспечить электрострижку 15 овец и т. д. Для производства одной легковой автомашины необходимо 1 500—1 800 киловатт-часов.

Чтобы создать мощный трактор и крупный паровоз, достаточно соответственно 5 тысяч и 60 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Электроэнергия легко трансформируется в тепловую, световую, механическую энергию и, как отмечал В. И. Ленин, отличается большой делимостью и легко передается на большие расстояния.

Все эти свойства электроэнергии позволяют в условиях социалистического общества использовать ее как универсальное средство механизации и автоматизации любых производственных процессов с целью повышения производительности труда.

В Советском Союзе непрерывно нарастают дальность и мощность передачи электроэнергии. После пуска Волховской ГЭС транспортировалась энергия напряжением в 34 тысячи вольт. Днепрогэс поставил задачу освоения напряжений в 165 тысяч вольт, Свирская ГЭС — в 220 тысяч вольт. Строящиеся гиганты на Волге требуют перехода на напряжения в 400 тысяч вольт.

Великие стройки коммунизма, обеспечивая дополнительное производство более двух десятков миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно, сыграют решающую роль в дальнейшем повышении общего уровня электрификации страны, ускоряя переход к коммунизму.

Гениальная формула В. И. Ленина «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» находит свое воплощение в великом строительстве, осуществляемом по сталинскому плану.

* * *

Блестящие перспективы открываются для развития социалистического сельского хозяйства СССР.

Пояс пустынь занимает в Советском Союзе около 3 миллионов квадратных километров. Площадь степей, подверженных засухе, также велика. В дореволюционной России засухи повторялись через каждые 4—5 лет, а в таких районах, как Поволжье, — и через 2—3 года. Слабость единоличного крестьянского хозяйства и полная незаинтересованность царского правительства в борьбе с засухой вели к жестоким голодовкам крестьянского населения. На народных бедствиях наживались помещики и кулаки, торговавшие хлебом. Достижения отечественной агрономической науки, в частности, научные открытия Докучаева, Костычева, Измаильского, Тимирязева, не находили приложения в дореволюционном земледелии России.

В 1912 году в статье «Голод» В. И. Ленин писал: «Ограбленные помещиками, задавленные произволом чиновников, опутанные сетями полицейских запретов, придирок и насилий, связанные новейшей охраной стражников, попов, земских начальников, крестьяне так же беззащитны против стихийных бедствий и против капитала, как дикари Африки»

Ограбление крестьян и расхищение почвенного плодородия в царской России привели к тому, что повторяемость засух и голодовок с течением времени возрастала. «С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой».

Лишь Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожившая помещичий строй, и победа колхозного земледелия освободили землепашцев России от эксплуатации помещиков, капиталистов и кулаков, от ужасов засух и голодовок. На месте 24—25 миллионов единоличных крестьянских хозяйств выросли 123 тысячи колхозов, которые имеют передовую техническую базу в виде 8 400 машинно-тракторных станций. Рассадниками передовой техники в советском земледелии являются 4 540 совхозов. Крупные, технически вооруженные и обеспеченные агрономическим руководством, колхозы, созданные на месте миллионов крестьянских хозяйств, способны не только противостоять стихиям засухи, но и систематически повышать плодородие культурных земель.

Машиностроительная промышленность Советского Союза снабдила социалистическое земледелие первоклассными тракторами, почвообрабатывающими и уборочными машинами. Только за пятилетку — с 1946 по 1950 год — сельское хозяйство СССР получило 536 тысяч тракторов, 93 тысячи комбайнов, 341 тысячу тракторных плугов, 254 тысячи тракторных сеялок.



Химическая промышленность обеспечила колхозы и совхозы СССР всеми видами удобрений. Площадь поливных земель увеличилась к кануну Отечественной войны на 2 миллиона гектаров. Широко осуществлялись мероприятия по введению новых ценных высокоурожайных сортов сельскохозяйственных растений, освоению правильных севооборотов, лесных защитных насаждений.

Свыше 90% паров и зяби в колхозах в 1950 году было вспахано тракторами, около 87% пахоты было выполнено плугами с предплужниками. В структуре посевных площадей значительно возросла доля технических и кормовых культур. В 1950 году доля технических культур составила 8,4%, а кормовых—14,2% в составе посевных площадей против 4,3% технических и 2% кормовых культур в 1913 году.

Влияние стихийных факторов погоды начало прогрессивно ослабляться. Засухи стали повторяться в нашей стране реже и реже. Если в царской России суммарная продукция зерновых культур составляла в год не более 4—5 миллиардов пудов, то Советская страна ежегодно собирает урожай зерновых порядка 7.6 миллиарда пудов. Производство пшеницы в 1950 году было на 376 миллионов пудов выше, чем в 1940 году. В 1950 году средняя урожайность пшеницы более чем в 750 районах СССР составляла 100 пудов и выше. (Урожайность пшеницы в буржуазной России в 2010 и 2012 гг. не превышала указанного показателя СССР 1950 года. — прим. РП)

Продукция масличных культур в СССР уже в довоенный период значительно превышала продукцию масличных в дореволюционной России. Производство хлопка в предвоенный период увеличилось до 2.7 миллиона тонн.

Однако засухи еще постигают степные и лесостепные районы Советского Союза, вызывая неравномерность в урожаях колхозных и совхозных полей. Успешное перевыполнение первого послевоенного пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства поставило на очередь задачу полного преодоления причин, вызывающих засухи в основных зерновых районах СССР.

О роли орошения В. И. Ленин еще в 1921 году писал: «Орошение больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму». И. В. Сталин указывал на необходимость сделать все возможное, чтобы застраховать себя от случайностей засухи.

Орошение позволяет в условиях жаркого солнечного климата пустынь, полупустынь и сухих степей полностью удовлетворять все потребности растений, получать исключительно высокие урожаи хлопка (до 100—150 центнеров с гектара), риса (до 150—170), пшеницы (до 50—100). При орошении в солнечном, теплом климате Прикаспия, Туркмении, Крыма, Азербайджана легко удается за один год получать не один, а два—три урожая сельскохозяйственных растений с каждого гектара поливной земли.

Новое орошение должно вовлечь во влагооборот на землях орошаемых районов около 60 миллиардов кубических метров воды.

В рамках такого величайшего по протяженности государства, каким является Советский Союз, влага после участия в создании новых органических веществ не будет в дальнейшем утеряна для человека. Конденсация парообразной влаги и повторное выпадение ее в виде атмосферных осадков должны обеспечить со временем смягчение климата и в прилежащих территориях сухих степей и пустынь.

По площади орошаемого земледелия Советский Союз выйдет на первое место в мире.

Социалистическое земледелие благодаря осуществлению, строительства новых оросительных систем, как указал Л. П. Берия, получит дополнительно 0,5 миллиарда пудов пшеницы, 30 миллионов пудов риса, 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Великие сталинские стройки коммунизма позволят увеличить годовую продукцию хлопка-сырца еще на 3 миллиона тонн.

Очень важно подчеркнуть значение сталинской программы гидротехнического строительства и преобразования природы с той стороны, которая сравнительно мало освещается в нашей печати.

Решая задачи создания новых оросительно-обводнительных систем, вводя травопольные севообороты и лесные защитные насаждения, ликвидируя причины, вызывающие засуху, социалистическое земледелие одновременно решает весьма важную проблему борьбы с эрозией почв. Эрозия почв, иначе говоря, смыв и выдувание почв вследствие оврагообразования, в результате воздействия ливневых вод или сильных ветров на пашню причиняет очень большой ущерб почвенному плодородию.

Сельское хозяйство в капиталистических странах не в состоянии справиться с эрозией почв. Произвольное размещение частных земельных владений и угодий без соответствия с рельефом местности, конъюнктурный, случайный и потому обычно нецелесообразный состав культур, отсутствие травопольных севооборотов, а также защиты полей от пыльных бурь и ливневых вод с помощью лесных насаждений — все это наряду с бесплановым, хищническим использованием почвенного плодородия лесов и пастбищ приводит к тому, что ежегодно на полях смывается или выдувается значительная часть пахотного слоя.



В Соединенных Штатах Америки, по данным специалиста в области эрозии почв доктора Беннета, в результате сильной почвенной эрозии пострадали основные сельскохозяйственные районы на площади 775 миллионов акров.



Около 100 миллионов акров пашни погибло безвозвратно. Американский почвовед профессор Пенни пишет, что за последние 60 лет почвенное плодородие зерновых районов США уменьшилось на 40—50% в результате хищнического использования земель. Директор Организации Объединенных Наций по продовольствию и сельскому хозяйству доктор Орр сообщил, что эрозией опустошена или сильно истощена четвертая часть площади пашен и пастбищ в США.

Это же грозное явление поразило сейчас сельскохозяйственные районы Австралии, Южной Африки, Латинской Америки.

Зарубежные друзья Советского Союза, приезжающие в нашу страну, в беседах спрашивают, как обстоит дело с эрозией почв в СССР. И когда советские ученые знакомят их со сталинской программой преобразования природы, с тем, как в Советском Союзе планомерно осуществляется закрепление оврагов с помощью специальных лесонасаждений, как производятся лесные насаждения на границах полей для защиты их от суховеев и пыльных бурь, как вводятся правильные травопольные севообороты, как колхозный строй позволяет советскому земледелию целесообразно размещать поля и угодья по рельефу и планировать территорию таким образом, чтобы исключить возможность смыва почвы вообще, — все это производит огромное впечатление на слушателей.

В процессе осуществления сталинской программы преобразования природы наше социалистическое земледелие успешно решает также задачу ликвидации подвижных песков.

Огромные пространства подвижных песков характерны для Северной Африки, Аравии и др. Никто в странах капитализма не думает о борьбе с подвижными песками, о необходимости их закрепления. В Советском Союзе проблема закрепления песков решается сталинской программой преобразования природы попутно, как один из важных, но частных вопросов.

Находит свое разрешение в СССР при осуществлении сталинской программы третий вопрос, неразрешимый в условиях капиталистического хозяйства, — вопрос о борьбе с засолением орошаемых почв.

Еще до принятия решения Советом Министров СССР о строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции было опубликовано решение о переводе поливного земледелия Советского Союза на новую систему орошения. Новая система орошения устраняет мелкие поливные каналы постоянного действия (так называемые картовые оросители), которые приводят к большим потерям поливной воды, к большим потерям поливных площадей и которые сильно снижают производительность труда, так как препятствуют движению механизмов. Сеть мелких картовых оросителей на поливных полях является пережитком прошлого, когда частная собственность на землю обусловливала раздробленность полей и оросительной сети.

В Советском Союзе по инициативе И. В. Сталина вводится новая система орошения с помощью временных оросителей. Новая система орошения позволяет повысить эффективность механизмов, улучшить использование воды, увеличить площади орошаемых земель и в конечном счете значительно повысить производительность труда. Новые оросительные системы создаются ныне таким образом, чтобы полностью исключить возможность процессов засоления почв на поливных территориях.

В США засоление орошаемых почв охватывает площадь около 8 миллионов гектаров. Очень многие орошаемые территории по этой причине вышли из строя, а фермеры полностью разорились. Миллионы гектаров земель засолены в орошаемых районах Индии, Египта.

В Советском Союзе за последние годы площади мелиорированных земель возросли вдвое; в капиталистических странах площади мелиорированных земель не только не возросли, но сократились.

Осуществление сталинской программы решает, таким образом, важнейшие задачи развития советского земледелия на путях перехода от социализма к коммунизму.

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Партия Ленина — Сталина и Советское государство являются основной организующей и направляющей силой, которая возглавляет великие работы советского народа по созданию материально-технической основы коммунизма.

Великие сталинские стройки коммунизма открывают новый этап в подъеме производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве. Уже в настоящий момент задача осуществления каждой из строек коммунизма в отдельности поставила перед нашим народным хозяйством проблему механизации работ. «…Механизация процессов труда,— говорит товарищ Сталин, — является той новой для нас и решающей силой, без которой невозможно выдержать ни наших темпов, ни новых масштабов производства».

С получением электроэнергии от новых гидроэлектростанций невиданно разовьется промышленность Московского района, Урала, Поволжья, Северного Кавказа, Донбасса и юга Украины, Крыма, Кара-Калпакии и Туркмении. Здесь расширятся старые и возникнут новые отрасли горнорудной, тяжелой и легкой промышленности.

Благодаря электрификации промышленности освободятся миллионы рабочих рук, которые найдут применение в расширяющемся хозяйстве. Новая электроэнергия сбережет свыше 20 миллионов тонн каменного угля и освободит транспорт от подвоза топлива. Электроэнергия, которую дадут новые гидростанции, позволит электрифицировать сотни километров железных дорог и тысячи километров речных путей, увеличив намного производительность труда на транспорте.

Строительство великих гидротехнических сооружений, создание новых лесов и плодородных оазисов осуществляются всем советским народом с величайшим энтузиазмом. Многие десятки научных институтов, сотни лабораторий и тысячи ученых и инженеров, сотни тысяч рабочих с вдохновением трудятся над осуществлением этого строительства.

Мирный созидательный труд советских людей и советских ученых, направляемый гением Сталина, меняет лик физической географии Советской страны, создает материально-техническую базу коммунизма, обеспечивает получение новых неисчислимых ресурсов продовольствия, технического сырья, ведет к неуклонному подъему материального положения трудящихся нашей страны, решает великую задачу коммунистического строительства в СССР.

Социалистическое государство, советская наука и люди свободного труда, руководимые партией Ленина — Сталина, решают благородную задачу величайшего общечеловеческого и исторического значения: подчинить стихии природы интересам коммунистического общества. Осуществление строительства Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина является блестящим доказательством успешного выполнения великой сталинской программы преобразования природы.

«Вопросы философии», 1952 г., № 4, стр.36-45

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