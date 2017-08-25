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Украина как плацдарм гибридной войны. Михаил Величко

16:03. 25 августа 2017 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:

Кому адресован парад НАТО в Киеве?

Почему за 26 лет независимости Украина не состоялась как мощное государство? Как Киев стал плацдармом для НАТО на пути к Москве, а население Украины – расходным ресурсом? Почему принцип территориальной целостности государства нарушался в Косово, но якобы не может быть нарушен в Крыму? На кого рассчитан марш американских военных по Крещатику: на западного или российского зрителя? Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассуждает о технологиях гибридной войны и глобально-цивилизационном смысле парада НАТО в Киеве.

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Основы социологии. Том 6, Внутренний Предиктор СССР

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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