Украина как плацдарм гибридной войны. Михаил Величко
Кому адресован парад НАТО в Киеве?
Почему за 26 лет независимости Украина не состоялась как мощное государство? Как Киев стал плацдармом для НАТО на пути к Москве, а население Украины – расходным ресурсом? Почему принцип территориальной целостности государства нарушался в Косово, но якобы не может быть нарушен в Крыму? На кого рассчитан марш американских военных по Крещатику: на западного или российского зрителя? Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассуждает о технологиях гибридной войны и глобально-цивилизационном смысле парада НАТО в Киеве.
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Основы социологии. Том 6, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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