Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2017

31 год после аварии на ЧАЭС: «Наплодим Чернобылей и без всяких катастроф». «Вести», Украина

Украина теряет ядерную энергетику: начиная с 2023 года, начнут отключаться энергоблоки на четырех оставшихся АЭС. Об этом «Вестям» рассказали украинские ученые. Проблема тем острее, учитывая, что провалены сроки модернизации ТЭС, работающих на угле, — ЕС может потребовать их отключения. Купить электроэнергию при этом будет очень сложно. Как уверяют эксперты, сделать это можно будет только в России и только в объеме, эквивалентном производству двух энергоблоков.

Аварий больше в пять раз

Вопрос безопасности украинских АЭС поднял Запад. The Washington Times исследовала ядерную отрасль, признав, что сегодня риск повторения Чернобыльской катастрофы выше, чем принято считать, из-за коррупции и неэффективного управления. Ученые, опрошенные «Вестями», бьют тревогу: в 2016 году количество аварийных ситуаций выросло в пять раз по сравнению с 2015-м.

«Это снашивание оборудования, которое выработало ресурс. Снижение квалификации персонала. И, конечно, переход на новые виды топлива (Украина заменяет российское ядерное топливо на топливо американской компании Westinghouse Electric)», — сказал «Вестям» глава Института возобновляемой энергетики НАН Украины Владимир Коханевич. Топливо, которое дороже российского на треть, уже используется на пяти реакторах двух АЭС (Южно-Украинская и Запорожская). Вопрос в том, что из-за неравномерности суточного потребления электроэнергии необходимо регулировать мощности по ее производству — сейчас это делают при помощи ТЭЦ, ТЭС и ГЭС, но в «Энергоатоме» обсуждается решение о «маневрировании» при помощи АЭС.

«Это не их свойство. Мы писали протесты правительству, чтобы запретить маневрирование атомными станциями. Но в Украине возможно все, специалистов не слушают, и российское топливо очень плохо относится к «маневрам», — говорит «Вестям» профессор, член-корреспондент НАНУ Георгий Лисиченко.

По его словам, президент «Энергоатома» Юрий Недашковский возлагает надежды на сборки Westinghouse (якобы они способны маневрировать на 25% от мощности). «В целом же показатели безопасности резко снижаются. И тому ряд причин — это как продление сроков службы, так и отсутствие ученых в самом «Энергоатоме». За 25 лет Украина так и не сделала своего научно-технического сопровождения атомной энергетики, и все решает госрегулятор, в котором нет ни единого атомщика», — резюмирует экс-гендиректор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец.

Потеря отрасли

Вторая составляющая проблемы — продление сроков эксплуатации. По словам ученых, ЕС де-факто считает процесс нелегитимным: Украина не подписала конвенцию об основах безопасности, и на днях 22 евродепутата и экологические организации ЕС потребовали от ЕБРР и Еврокомиссии прекратить финансовую помощь для Украины. «Пример — не проведен отжиг корпусов четырех реакторов ВВР-1000. При радиационном воздействии структура металла меняется, а чтобы ее восстановить, нужно нагревать и остужать корпус по специальному графику. В РФ в 2017-м отжиг проведут на двух АЭС, и ЕС, и РФ могут потребовать от Украины того же, иначе появятся претензии, вплоть до требования закрыть блоки, которым продлили сроки эксплуатации», — заметил Уманец.

Ученые пояснили «Вестям», что проблема лежит глубже: даже при продлении сроков работы реакторов, с 2023 года должны появиться новые блоки, но на их постройку необходимо минимум 15 лет.

«Иначе энергоблоки начнут «вылетать», как семечки, по 1–2 в год. Атомную энергетику используют, как дойную корову, и доигрались — она стала ахиллесовой пятой страны, — заключил Уманец. — Купить электроэнергию при этом можно будет лишь в России, но возможность передачи мощностей не превышает эквивалент двух атомных блоков, а этого очень мало». По словам энергетического эксперта Валентина Землянского, покупать электроэнергию можно будет также в Польше, Румынии, Венгрии. «Но вопрос глобально в энергобезопасности. Располагая собственной генерацией, мы держим систему стабильной, а если сядем на импорт — при похолодании останемся без света». К тому же нет ни средств на снятие энергоблоков с эксплуатации, ни на обращение с отходами.

«Госпрограмму по обращению с ядерными отходами в 2016-м выполнили на 12% — фонды попросту разворованы», — пояснил Лисиченко. «Если начать хоронить атомную энергетику сегодня, останавливать в год по 2–3 энергоблока — наплодим Чернобылей и без всяких катастроф. Ведь вывод из эксплуатации — это бешеные деньги, которых у Украины сегодня нет», — подчеркнул Михаил Уманец.

Киловаты подорожают

Практический аспект для потребителей — подорожание электроэнергии. В случае утраты атомных мощностей останутся ТЭС, ТЭЦ, гидрогенерирующие мощности и «альтернативная» энергетика (солнечные и ветровые станции). Те же тепловые станции по Договору с ЕС об энергетическом содружестве с 1 января следующего года должны быть приведены в соответствие с Директивой по экобезопасности. Ее выполнение стоило бы государству $20 млрд, и она не выполнена (соответственно, по словам ученых, теплогенерация также перестает быть легитимной в глазах ЕС). «Это, разумеется, удорожит электроэнергию. И, в принципе, по закону о рынке электроэнергии киловатты подорожают. Насколько, сказать пока сложно», — утверждает Землянский.

Анна Трофимова, «Вести», Украина

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«Выгрузим в чистом поле»: Киев разгоняет бомжей перед «Евровидением»

Столицу Украины перед проведением песенного конкурса «Евровидение» решено тотально зачистить от бомжей. Правда, куда потом деваться бездомным, похоже, никто из властей и правоохранителей не задумывается. «Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», — подтвердил информацию украинскому изданию «Вести» патрульный по имени Сергей. В Минсоцполитики Украины подсчитали, что в Киеве находится около 20 тысяч человек без определенного места жительства и число их неуклонно растет: жители «незалежной» стремительно нищают и «опускаются». Читайте также: Судьба карателя: «атошник», изгнанный из ВСУ за пьянство, бомжует в киевском метро (ФОТО) Проблема осложняется тем, что сегодня в Киеве практически не осталось приютов для бомжей и бедняков. Как утверждает глава общины святого Эгидия Юрия Лифансе, в Киеве есть только один приют на улице Суздальской, рассчитанный на 152 койко-места. Бомжи, по понятным причинам, вовлечены в различные криминальные схемы. В основном, бездомные занимаются мелкими кражами, вытаскивая кошельки и документы у невнимательных прохожих. Паспорта потом продают мошенникам. Также бомжи подрабатывают «несунами», перевозя наркотики и оружие. Бывает и так, что бомж за кого-то отсиживает срок в тюрьме. «В моей практике был случай, когда бомжа „попросили“ взять вину на себя и отсидеть четыре года за квартирную кражу. Пообещали купить квартиру, но ничего не купили», — рассказывает уже упомянутый полицейский Сергей. Используют в своих целях бездомных также правоохранители и политики. Читайте также: Не называть украинцев русскими: в Украине выпустили правила для гостей Евровидения (ФОТО) «Бомжу, который сидит где-то возле мусорника, платят за то, чтобы он наблюдал за определенным объектом, например автомобилем интересующего правоохранительные органы человека. И он информирует, во сколько объект приехал, уехал, с кем был и т. д.», — говорит украинский адвокат Иван Либерман. Что касается политической «занятости», то деклассированные элементы привлекаются для расклейки листовок и в качестве массовки на митингах. Вывод напрашивается сам собой: нищих на Украине становится слишком много, при этом власти вовсе не готовы решать эту острую социальную проблему, предпочитая вывезти бомжей «в поля». Читайте также: Украина сама роет себе яму, переписывая историю

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Семенченко анонсировал второй этап торговой блокады

Народный депутат Украины Семен Семенченко заявил о подготовке второго этапа торговой блокады. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Несколько дней провел в Западной Украине, вместе с представителями региональных штабов блокады торговли с оккупантами, готовимся ко второму этапу Блокады «торговли на крови», — сообщил он.

«Сегодня в 14-00 буду на онлайн-конференции на bigmir. Хочу донести до украинцев много новой информации. Какие группы товаров из РФ будут перекрываться в первую очередь. Какие предприятия, принадлежащие олигархам, будут «конфискованы» в первую очередь. Что делать с российскими предприятиями в Украине. Ожидается силовое противостояние во время второго этапа Блокады или нет», — анонсировал Семенченко.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Киев гасит свет. Ростислав Ищенко

24 апреля украинские энергетики пообещали с нуля часов следующего дня прекратить подачу электроэнергии в ЛНР. Это единственное за последние три года обещание, которое Украина выполнила точно в указанный срок. В ноль часов 25 апреля Луганск погрузился во тьму. Правда, в течение нескольких часов электроснабжение было частично восстановлено. Хоть Украина поставку электроэнергии и не возобновила.

Ситуация знакома по Крыму. Единственное, что Киев так и не решился блокировать, — летние поездки граждан Украины на отдых в Крым. И то только потому, что серьезно обидеться на власть могли около 2,5 млн человек.

В ЛНР никто отдыхать с Украины не ездит, так что в данном случае блокада оказалась более полной. В остальном механизм окончательного разрыва политических, экономических, финансовых, торговых, инфраструктурных связей с территорией, которую официальный Киев продолжает считать своей, был повторен практически до мелочей (с небольшой поправкой на местные условия).

Можно было бы сказать, что опыт Крыма ничему не научил киевские власти. Но это не так. В Киеве прекрасно отдавали себе отчет в том, что блокада Донбасса приведет к окончательной утрате шансов на его возвращение в украинское политическое пространство даже в отдаленном будущем. Понимали в Киеве и то, что блокада Донбасса нанесет экономике Украины куда более сильный удар, чем блокада Крыма. Можно было бы сказать убийственный удар, если бы украинские власти не создали все условия для уничтожения собственной экономики еще до начала полноценной блокады.

Фактически блокада, теперь уже и энергетическая, приведет лишь к ускорению неизбежных процессов. Как окончательного разрыва Донбасса с Украиной, так и добивания жалких остатков украинской промышленности.

И все же Киев пошел на этот шаг. Зачем? Думаю, что среди основных причин можно выделить три.

Во-первых, блокада была инициирована как метод внутриполитической борьбы различных группировок киевской власти, на которые практически сразу после победы переворота раскололся майдан. Проще говоря, Порошенко надоел возглавляемой им стае товарищей своей жадностью (органической неспособностью делиться наворованным) и неадекватностью (попытками установить тотальный собственный контроль над любым, сколько-нибудь прибыльным бизнесом в стране). Блокада должна была создать условия для его «добровольного» ухода. Или Порошенко соглашается на досрочные выборы и блокада сама собой сходит на нет, или же он упорствует и блокада расширяется. Порошенко упорствует.

Во-вторых, на Украине существует влиятельная и постоянно растущая группа политиков, которые считают, что Донбасс надо под любым благовидным предлогом «сбросить с баланса». Это по идее прекратит войну, позволит консолидировать режим и должно продлить жизнь Украины на лишние 5–7 лет.

В-третьих, среди зарубежных друзей Украины тоже нет единства мнений. Одни пытаются использовать ситуацию в Донбассе для дальнейшего обострения и втягивания России в горячий конфликт на Украине. Другие считают, что «торгуя» Донбассом, можно договориться с Россией и сохранить под контролем Запада хотя бы часть Украины. И тем, и другим уход Донбасса выгоден, поскольку создает плацдарм либо для войны посредством Украины, либо для переговоров через голову Украины.

Таким образом, интересы украинских политиков и их западных контрагентов независимо от их планов в отношении России совпали. Ползучее отторжение Донбасса от Украины руками самого Киева создает пространство для маневра и тем, и другим.

Мы не знаем, кто выиграет. Условные «друзья» или «враги» России. И те, и другие озабочены собственными, отнюдь не российскими и уж тем более не украинскими интересами.

Любой из этих вариантов играет на дестабилизацию ситуации, в первую очередь внутри Украины. Крым выдержал все блокады, будучи полуостровом, отделенным от материковой части России морем. Донбасс, имеющий тысячекилометровую границу с РФ и уже три года вынужденно интегрирующийся в российскую хозяйственную, административную и правовую системы, переживет все виды блокады с большей легкостью. Тем более что обеспечение ДНР и ЛНР газом, нефтепродуктами, электричеством и даже водой с российской территории отработано еще в 2014 году.

Конечно, проблемы будут. Даже первые сутки прекращения поставок электроэнергии с Украины показали, что Луганск можно немедленно независимо обеспечить электроэнергией процентов на 65–70 от потребности, а область (подконтрольную ЛНР ее часть) на 45–50%.

Но в отличие от Крыма в ДНР и ЛНР не надо тянуть кабели через пролив. Энергетические сети взаимосвязаны еще со времен СССР. И во времена энергетической «избыточности» Украины, когда Киев продавал излишки электроэнергии в ЕС, Россия поставляла электроэнергию в Донбасс, поскольку Украине было выгоднее закупать в России электроэнергию для местных нужд, чем перебрасывать свою из центра и с запада страны.

Таким образом, разрыв энергетических связей Украины с Донбассом является незначительным дополнительным бременем для России, которая и так три года поддерживает республики и помогает им восстанавливать работу промышленных предприятий, которым к тому же обеспечивает рынки сбыта их продукции.

Фактическая окончательная передача Украиной Донбасса «на баланс» России свидетельствует лишь об одном. Киеву на деле не хватает ресурсов даже для поддержания нормальной государственности в границах подконтрольной ему территории. Он больше экономически не выдерживает борьбу за Донбасс, а о Крыме вообще может забыть.

Ростислав Ищенко, газета «Известия»

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На Украине снова подорожает газ и тепло

Национальный банк Украины (НБУ) на днях сделал прогноз стоимости импортного газа.

За несколько лет тысяча кубометров газа подорожает с 247,7 до 292 долларов. От цен на заграничный газ зависит тариф и для простых украинцев. В Меморандуме с МВФ украинское правительство взяло на себя обязательство удерживать тарифы на уровне импортного паритета.

Почему газ может подорожать

Действующий тариф на газ для населения – 6879 гривен за тысячу кубометров. Как поясняла глава Наблюдательного совета «Нафтогаза» Юлия Ковалив, тариф сформирован по формуле: стоимость импортного газа × курс доллара + НДС + транспортировка + распределение + наценка Нафтогаза.

Цена газа как товара (без учета стоимости транспортировки, распределения и наценки) составляет 6078,66 гривен (185 долларов * 26,7 (предполагаемый курс гривни) + 20% НДС). В Министерстве экономразвития летом 2016-го предполагали, что курс национальной валюты в этом году составит 26,7 гривни. Однако, в бюджете на 2017-й заложен курс 27,2 гривни за доллар, а стоимость газа – на уровне 245 долларов.

Если пересчитать стоимость газа как товара с учетом обновленных показателей, тысяча кубометров будет стоить около восьми тысяч гривен. А с учетом наценки и расходов на транспортировку и распределение – около девяти тысячи гривен за тысячу кубов, то есть примерно на 30% дороже.

В 2018-м импортный газ, согласно прогнозу НБУ, будет стоить 273,3 долларов за тысячу кубов, а курс доллара достигнет 29,95 гривни. В результате украинцы должны будут заплатить за голубое топливо уже почти 11 тысяч гривен.

Что еще может подорожать

Тариф на газ устанавливает Кабмин, на остальные коммунальные услуги – Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Несколько недель назад глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк в эфире одного из телеканалов заявил: тариф на отопление на 90% зависит от стоимости газа. «Если говорить о централизованном отоплении – мы можем повлиять на 10% тарифа. 90% тарифа – это природный газ, который определяется по решению правительства», – рассказал Вовк. Пропорционально газу также подорожает горячая вода и отопление.

Тарифы на отопление и горячую воду рассчитывают предприятия-поставщики, после эти расчеты передают НКРЭКУ, которые принимают окончательное решение о повышении тарифов.

Также в 2017-м, как говорится в презентации НКРЭКУ, в среднем для украинцев холодная вода подорожает на 9%. «Киевводоканал» планирует поднять свой тариф на 16,4%, самое большое подорожание планируется в «Житомирводоканале» – на 18,2%. В то же время в Южном вода подорожает всего на 6,2%.

Как пояснили в комиссии, предприятия обязаны подать заявления с просьбой установить новые тарифы до 10 августа. После этого в НКРЭКУ новые тарифы утвердят.

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Идёт на разрыв: Киев ввёл энергетическую блокаду Донбасса на постоянной основе

Территории Луганской Народной Республики лишились поставок электроэнергии со стороны Киева. По утверждению украинских властей, решение о блокаде было принято в связи с накопившимися долгами. Отмечается, что подача прекращена на неопределённое время: в Киеве не видят предпосылок для урегулирования ситуации. В ЛНР подобный шаг назвали проявлением бессилия, а Россия заявила о намерении поддержать жителей Донбасса и взять на себя энергоснабжение региона. Киев заявил о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольные ему территории Луганской народной республики. По утверждению украинской стороны, жители Донбасса были лишены энергоснабжения в связи с накопившимися за последние годы долгами. Об этом сообщил глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. «Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемых территориях Луганской области», — написал Ковальчук на своей странице в Facebook. По словам заместителя министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгия Туки, задолженность составляет 5,2 млрд гривен (свыше $194 млн). «Задолженность Луганского энергетического объединения перед ГП „Энергорынок“ составляет 5,2 млрд грн. Этот долг условно распределён между контролируемой и неконтролируемой территориями — примерное соотношение 50 на 50», — заявил Тука в эфире телеканала ICTV. Создавая повестку дня Стоит отметить, что это уже не первый шаг Киева по изоляции региона. Так, ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с подрывом на мине под Луганском автомобиля миссии ОБСЕ. Президент Украины Пётр Порошенко в этом контексте вновь поднял вопрос о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН в разговоре с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Читайте также: Украина назвала условие возобновления поставок электроэнергии в ЛНР Отключение ЛНР от энергоснабжения стало очередным поводом для Киева привлечь внимание к попыткам вернуть регион под своё влияние. При этом украинские власти не пошли на более радикальные меры и не стали обесточивать Попаснянский водоканал, снабжающий ЛНР питьевой водой, чтобы не попасть под санкции со стороны Запада. «Скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не спровоцировать санкции, которые неизбежно будут в случае нарушения гуманитарных норм», — заявил Георгий Тука. В ООН на ситуацию отреагировали только после прямого запроса, выразив дежурные опасения по поводу ухудшения положения жителей региона. «Важно, чтобы гражданское население, которое оказалось в эпицентре боевых действий, не страдало ещё больше», — заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на обращение ТАСС. Возобновления не будет Тука также отметил, что возобновление поставок электроэнергии в ближайшем времени не планируется, так как в Киеве не видят никаких предпосылок для урегулирования ситуации. «Сейчас прекращены любые хозяйственные отношения с неподконтрольными территориями. Говорить даже о перспективах погашения существующей задолженности было бы очень оптимистично», — отметил чиновник. На этом фоне он предположил, что часть предприятий, действующих в Донбассе, прекратит своё существование из-за отсутствия рынка сбыта их продукции. «На шахтах фактически можно ставить крест. На тех шахтах, которые добывают антрацит. <…> Для того чтобы они смогли свою продукцию продавать в Европу, нужно предоставлять украинские аутентичные документы, которых у них нет», — подчеркнул замминистра. Завуалированный отказ При этом Георгий Тука признал, что новая блокада Донбасса лишь укрепит жителей региона в мысли о невозможности возвращения в состав Украины. «Я действительно считаю, что мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории в Россию. Уровень жизни там падает, тут не о чем даже говорить. Но мы усиливаем связи этих территорий с Россией», — заявил чиновник. Читайте также: Украина сама отталкивает Донбасс, — украинский чиновник В том же ключе высказалась и украинский омбудсмен Валерия Лутковская, отметив, что энергоблокада нарушает права жителей региона. «Несомненно, она задевает их права. Это создаёт проблему для каждого человека», — сказала Лутковская в интервью NewsONE. Она также отметила, что Киев предпринял отключение без внятного объяснения своего решения и что украинские власти не информировали о своих намерениях население Луганской области. Россия поможет В Москве тем временем уже заявили о стремлении поддержать жителей Донбасса и наладить электроснабжение. В частности, об этом сказал полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. «В соответствии с действиями властей Украины правительством России было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», — приводит его слова Интерфакс. Грызлов отметил, что ситуация с отключением электроэнергии фактически отделяет районы Донбасса от Украины. О готовности России предпринять шаги по смягчению последствий блокады заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много, для того чтобы помочь минимизировать для людей, которые проживают в Донбассе, последствия политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев», — подчеркнул Песков. Ущерб самим себе В Донбассе действия украинских властей оценивают как нанесение ущерба самим себе. «В какой-то степени действия Киева — результат того, что он попал в ловушку. Что бы ни предпринимал Киев, всё это идёт в ущерб Украине. Он сам создаёт проблему, а потом пытается её решить. Теперь это тема для обсуждения в контактной группе и повод для затягивания выполнения Минских соглашений», — заявил RT cпикер парламента ДНР Денис Пушилин. При этом он отметил, что объявленная блокада не стала для Луганска неожиданностью. «Луганск был готов к подобному развитию событий, потому что уже не первый год имеет дело с киевской властью. Буквально в течение часа после отключения снабжение электроэнергией ЛНР было восстановлено за счёт России, которая в виде гуманитарной помощи начала поставки, и за счёт ДНР», — подчеркнул Пушилин. Очередным проявлением крайне жёсткого отношения к Донбассу назвал меры украинских властей полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. «Украина в очередной раз показала, что Донбасс её не интересует и что она всячески пытается от него избавиться. Это явное проявление с её стороны абсолютного нежелания воспринимать людей в Донбассе как равных в правах граждан», — заметил он. Взяли в тиски Энергетической изоляции Донбасса предшествовали и другие попытки Киева наказать неподконтрольные территории. Так, в середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины по предложению президента страны Петра Порошенко инициировал полное прекращение транспортного сообщения с регионом. Решение было принято — даже несмотря на признание того факта, что эта блокада может дорого обойтись государству в экономическом плане. Читайте также: Путин пообещал надавить на курс рубля Распоряжение властей было с энтузиазмом встречено украинскими радикалами, которые ещё в конце января нынешнего года перекрыли грузовое железнодорожное сообщение с регионом. Их действия привели к перебоям с поставками антрацита, из-за чего Киев был вынужден ввести чрезвычайные меры в энергетике. Ранее Киев фактически устроил социальную блокаду Донбасса, отрезав его жителей от соцобеспечения и банковского обслуживания. Кроме того, на Украине считают недействительными документы, полученные на территории ДНР и ЛНР. Чтобы поддержать жителей региона в сложной ситуации, президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о временном признании их документов в Российской Федерации. Читайте также: Типичная Украина: На киевского чиновника совершено покушение Полина Духанова

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У России появилось моральное право для легализации действий на Донбассе. «Корреспондент», Украина

Отключая поставки электроэнергии в «ЛНР», Украина дает России оправдание для ее действий на Донбассе

Украина 25 апреля остановила подачу электроэнергию ЛНР из-за огромных долгов сепаратистов. В свою очередь, в России заявили о том, что приняли решение об электроснабжении региона. Объясню, что следует из этих действий.

Сейчас все отвлекают внимание от экономических последствий блокады, от отключения электроэнергии, обсуждая при этом дипломатические моменты. Но никто не обращает внимание на корень проблемы.

А корень проблемы в том, что эта блокада привела к не только потере Украиной контроля над регионом, но и к отказу гражданам, проживающим на этих территориях, во всех видах услуг, начиная от поставок электроэнергии, заканчивая социальным обеспечением, оформлением документов и так далее.

Благодаря этим действиям Украины, Россия получила моральное право и оправдание для легализации своего присутствия на Донбассе. На это почему-то мало кто обращает внимание. Условно говоря, если бы Россия начала поставлять электроэнергию в Луганск в 2014 году и тогда же выдавать документы, это означало бы конец российской стратегии по отношению к Украине и Донбассу. Той гибридной стратегии, при которой Россия не является участником конфликта, а наоборот, выступает в качестве страны-гаранта, помогающей организовать переговоры.

А сегодня незаметно это все стало более спокойнее восприниматься на Западе. Да, звучат еще какие-то обвинения, но они более слабые. Все это уже воспринимается как логическое действие, оправдывающее с точки зрения гуманитарной и правовой. Таким образом, мы своими руками легализируем присутствие России на Донбассе. Мы просто имплементируем, вставляем Донецк и Луганск в юридическое поле России. Для этого созданы все возможности. Именно в этом и кроется ключевая опасность данного конфликта. В дальнейшем, это отобразится на результатах судебных исков Украины против России в негативную сторону. Но последствия уже будут расхлебывать те, кто придет после парламентских и президентских выборов.

Руслан Бортник, «Корреспондент», Украина

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Выборы в Украине? Забудьте! Порошенко готов ввести военное положение

Несмотря на то, что политические партии в Украине активно готовятся к выборам, ставят платки и замеряют рейтинги, политологи считают эти усилия «мартышкиным трудом».

Украинцы ходили к урнам последний раз в жизни, в 2014-м году. Больше такой «избирательной свободы» власть не допустит. Майданные правители прекрасно понимают, что на выборах их не поддержат даже самые упоротые патриоты, поэтому Вальцман и Ко готовят почву для отмены волеизъявления. Явно, на Банковой подсчитали, что даже если всех сепаров и русскоязычных пособников Кремля загнать в «гетто для дебилов», как советует рок-музыкант Олег Скрипка, все равно для перемоги голосов не хватит.

«Досрочные выборы не выгодны действующему президенту Украины, Петру Порошенко, так как после них глава государства может полностью утратить свое влияние», считает профессор, доктор политологии, Александр Семченко. При этом, выборы означают для «Рошена» потерю всего: контроль над парламентом и правительством, контроль над львиной долей денежных потоков. Более того, он даже может нарваться на процедуру импичмента. Очень сложную, но, возможно, в Раде наберется 334 депутата, которые доведут процедуру «свержения» Вальцмана до конца.

Впрочем, «запрет» на парламентские выборы, которые пытается отсрочить гарант нации, это еще цветочки. Может случиться куда более недемократичный сценарий.

«У меня складывается ощущение, что Петр Алексеевич готовится «прокинуть» страну и мимо очередных выборов. Просто ввести военное положение. Создаётся впечатление, что он начал готовить общество к такому сценарию», — заявил Семченко.

Кстати, аналогичное мнение высказывает и бывший «оранжевый политик», соратник Ющенко Николай Катеринчук, больше известный, как «Коля-катер». Он обращает внимание на то, что изменилась риторика силовиков: и Главком ВСУ и секретарь Совбеза в один голос уверяют, что в Украине не АТО, а война. Подсчитывают количество путинских войск на границе, пугают наступлением на Мариуполь… Ладно бы об этом говорили активисты, эксперты или даже министры. Но Порошенко все чаще говорит о войне. Общество готово к тому, чтобы в стране ввели военное положение.

«Через полтора года я думаю, военное положение будет введено. Согласно Конституции, когда введено военное положение, выборы не проводятся. Ну, а сколько будет продолжаться военное положение – неизвестно. Закон и Конституция не ограничивают время его проведения», — прогнозирует Семченко.

По его мнению, час икс настанет через полтора года, как раз тогда, когда будет истекать каденция депутатов. Многие просчитают, что в новый состав они не попадают, и будут голосовать не столько за военное положение и даже бессрочные полномочия Порошенко, сколько за свои собственные бессрочные полномочия. Так что в этом плане у Вальцмана более чем достаточно союзников.

Ольга Талова, ИА «Антифашист»

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