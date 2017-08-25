Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 августа 2017

...livejournal.com Новости мира: Франция начала наносить авиаудары по ИГИЛ с ...в Сирии значительно ослабили потенциал террористической группировки ИГ. “Мы наблюдали за последний год...победе они практически прикоснулись 15 августа, когда им удалось почти захватить...