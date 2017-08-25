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Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 августа 2017

09:07. 25 августа 2017 Просмотров - 312 Нет комментариев Опубликовал:

ВКС РФ за неделю уничтожили свыше тысячи объектов террористов в Сирии — инфографика Минобороны

ВКС РФ за неделю уничтожили свыше тысячи объектов террористов в Сирии — инфографика Минобороны | Русская весна

Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили более тысячи объектов террористических группировок в Сирии.

Соответствующую инфографику обнародовало российское оборонное ведомство.

Минобороны уточняет, что авиация совершила более 360 боевых вылетов, уничтожив свыше 1 000 объектов международных террористических группировок.

Также сообщается статистика результатов разведки средствами беспилотной авиации ВКС РФ.

Военные БПЛА совершили более 140 разведывательных вылетов, обнаружив свыше 190 объектов боевиков.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что сирийская провинция Алеппо полностью очищена от террористов.

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ВКС РФ за неделю уничтожили свыше тысячи объектов террористов в Сирии — инфографика Минобороны | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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