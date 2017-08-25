Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 августа 2017
- 02:48 ВКС РФ за неделю уничтожили свыше тысячи объектов террористов в Сирии — инфографика Минобороны.
ВКС РФ за неделю уничтожили свыше тысячи объектов террористов в Сирии — инфографика Минобороны
Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили более тысячи объектов террористических группировок в Сирии.
Соответствующую инфографику обнародовало российское оборонное ведомство.
Минобороны уточняет, что авиация совершила более 360 боевых вылетов, уничтожив свыше 1 000 объектов международных террористических группировок.
Также сообщается статистика результатов разведки средствами беспилотной авиации ВКС РФ.
Военные БПЛА совершили более 140 разведывательных вылетов, обнаружив свыше 190 объектов боевиков.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что сирийская провинция Алеппо полностью очищена от террористов.
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