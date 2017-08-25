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Россия ответит на поставки Украине летальных вооружений США современным оружием

11:32. 25 августа 2017 Просмотров - 299 5 коммент. Опубликовал:

Россия ответит на поставки Украине летальных вооружений США современным оружием

Сенатор Клинцевич рассказал НСН, что глава Пентагона пытается сейчас легализовать тайно поставленное США на Украину летальное оружие.

США рассматривают вопрос поставки летального оружия для Украины. Об этом 24 августа заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время визита в Киев. Он также пообещал дальнейшую поддержку Украине. Мэттис анонсировал передачу руководству США «конкретных вещей» и рекомендаций для их осуществления. В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко посчитал, что данная тему «нуждается в тишине».
 
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил НСН, что американское летальное оружие уже давно поставлено Украине.
 
«Военные специалисты и представители спецслужб США давно настоятельно требуют активизации военных действий вооружённых сил Украины. Им крайне важно сегодня завязать конфликт между Украиной и Россией, навязать войну. Летальное оружие Украине на самом деле уже давно поставлено Соединёнными Штатами. Это сделано скрыто. Как только начнутся боевые действия, эПо словам Франца Клинцевича, поставки летального оружия усилят присутствие США на территории Украины.

«Будет поставлено более существенное вооружение. США абсолютно чётко приняли решение активизировать своё присутствие на территории Украины. В этом плане, строительство центра [ВМС США в Очаково] - это крайне важный инструмент. Они интенсивно его строят, чтобы конфликт на юге Украины стал полномасштабным военным конфликтом между Россией и Украиной», - подчеркнул член Совфеда.

Всё это демонстрирует крайне недружественное отношение к России, которое приведёт к ответным мерам, считает Франц Клинцевич. Сенатор также допустил, что американцы вполне могут спровоцировать вооружённый конфликт Украины и России.

«Я крайне обеспокоен, что бригады националистически настроенной молодёжи, которая подготовлена специалистами США, готовы совершать, как они считают, некий “реванш” по укреплению авторитета Украины. Это беда для наших украинских братьев, потому что в случае возникновения какого-то конфликта, наши вооружённые силы в интересах защиты граждан РФ и территориальной целостности будут вынуждены применять современное оружие. Я не хочу, чтобы в возможном конфликте, спровоцированном американцами, пострадали украинские ребята. А это уже стоит на грани. Это большая беда», - заверил НСН Клинцевич.

Ранее советник президента США по нацбезопасности, генерал Герберт Макмастер подтвердил военную поддержку Украине со стороны Вашингтона. Так он прокомментировал передачу Киеву оружия. По его словам, США заинтересованы в повышении обороноспособности Украины, чтобы противостоять вторжениям на её территориито проявится. Они [американцы] его просто сейчас легализируют», - заверил НСН сенатор.
 
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5 коммент.»

  • 19151 6713
    Люся 25 августа 2017 в 12:35 Ссылка Пометить
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    Войнушка им нужна позарез и именно с Россией руками Европы.Что-то будет с этими америкосами,догавкаются,будет у них Украина-2.

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      Ирина Люся 25 августа 2017 в 12:58 Ссылка Пометить
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      Люся, ты больная на всю голову и не лечишься!!! К нам, в Украину, приползла рузькая зараза, при здесь американцы? Это не американцы убивают украинцев на Донбассе, а т.н.отпускника и добровольцы из России!

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  • 1948 1634
    Сергей 25 августа 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    Нам надо внедрять новую ядерную доктрину о том, что любая крупная (определять размер конфликта будем мы) война РФ со странами НАТО, даже, как планируют США, чисто в Европе, неминуемо приведёт к применению ядерного оружия против главной страны НАТО – США!!!
    Пусть они губёнки свои не раскатывают, что напав на РФ в Европе им удастся отсидеться за океаном и нагреть руки на поставках оружия, как во 2 мировую, наши ядерные ракеты накроют их в первую очередь!!!, а потом будем разбираться с Европой, при помощи обычных вооружений.

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  • 1716 1532
    александр 25 августа 2017 в 12:55 Ссылка Пометить
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    Украина в Россию не сунется. С США противостояние будет вечным если Россия не свернет. Американский громадный военный бюджет нужно как то обосновывать. Сократить его не позволят те кто пилит его. Там огромное военное лобби.

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      Ирина александр 25 августа 2017 в 13:01 Ссылка Пометить
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      Украина – мирное государство, даже в мыслях у нас нет куда-то соваться, а вот Россия уже ни один раз показывала свое нутро.

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