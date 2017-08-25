Россия ответит на поставки Украине летальных вооружений США современным оружием

Сенатор Клинцевич рассказал НСН, что глава Пентагона пытается сейчас легализовать тайно поставленное США на Украину летальное оружие.

США рассматривают вопрос поставки летального оружия для Украины. Об этом 24 августа заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время визита в Киев. Он также пообещал дальнейшую поддержку Украине. Мэттис анонсировал передачу руководству США «конкретных вещей» и рекомендаций для их осуществления. В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко посчитал, что данная тему «нуждается в тишине».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил НСН, что американское летальное оружие уже давно поставлено Украине.

«Военные специалисты и представители спецслужб США давно настоятельно требуют активизации военных действий вооружённых сил Украины. Им крайне важно сегодня завязать конфликт между Украиной и Россией, навязать войну. Летальное оружие Украине на самом деле уже давно поставлено Соединёнными Штатами. Это сделано скрыто. Как только начнутся боевые действия, э По словам Франца Клинцевича, поставки летального оружия усилят присутствие США на территории Украины.

«Будет поставлено более существенное вооружение. США абсолютно чётко приняли решение активизировать своё присутствие на территории Украины. В этом плане, строительство центра [ВМС США в Очаково] - это крайне важный инструмент. Они интенсивно его строят, чтобы конфликт на юге Украины стал полномасштабным военным конфликтом между Россией и Украиной», - подчеркнул член Совфеда.

Всё это демонстрирует крайне недружественное отношение к России, которое приведёт к ответным мерам, считает Франц Клинцевич. Сенатор также допустил, что американцы вполне могут спровоцировать вооружённый конфликт Украины и России.

«Я крайне обеспокоен, что бригады националистически настроенной молодёжи, которая подготовлена специалистами США, готовы совершать, как они считают, некий “реванш” по укреплению авторитета Украины. Это беда для наших украинских братьев, потому что в случае возникновения какого-то конфликта, наши вооружённые силы в интересах защиты граждан РФ и территориальной целостности будут вынуждены применять современное оружие. Я не хочу, чтобы в возможном конфликте, спровоцированном американцами, пострадали украинские ребята. А это уже стоит на грани. Это большая беда», - заверил НСН Клинцевич.