Россия ответит на поставки Украине летальных вооружений США современным оружием
Сенатор Клинцевич рассказал НСН, что глава Пентагона пытается сейчас легализовать тайно поставленное США на Украину летальное оружие.
«Будет поставлено более существенное вооружение. США абсолютно чётко приняли решение активизировать своё присутствие на территории Украины. В этом плане, строительство центра [ВМС США в Очаково] - это крайне важный инструмент. Они интенсивно его строят, чтобы конфликт на юге Украины стал полномасштабным военным конфликтом между Россией и Украиной», - подчеркнул член Совфеда.
Всё это демонстрирует крайне недружественное отношение к России, которое приведёт к ответным мерам, считает Франц Клинцевич. Сенатор также допустил, что американцы вполне могут спровоцировать вооружённый конфликт Украины и России.
«Я крайне обеспокоен, что бригады националистически настроенной молодёжи, которая подготовлена специалистами США, готовы совершать, как они считают, некий “реванш” по укреплению авторитета Украины. Это беда для наших украинских братьев, потому что в случае возникновения какого-то конфликта, наши вооружённые силы в интересах защиты граждан РФ и территориальной целостности будут вынуждены применять современное оружие. Я не хочу, чтобы в возможном конфликте, спровоцированном американцами, пострадали украинские ребята. А это уже стоит на грани. Это большая беда», - заверил НСН Клинцевич.
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Войнушка им нужна позарез и именно с Россией руками Европы.Что-то будет с этими америкосами,догавкаются,будет у них Украина-2.
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Люся, ты больная на всю голову и не лечишься!!! К нам, в Украину, приползла рузькая зараза, при здесь американцы? Это не американцы убивают украинцев на Донбассе, а т.н.отпускника и добровольцы из России!
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Нам надо внедрять новую ядерную доктрину о том, что любая крупная (определять размер конфликта будем мы) война РФ со странами НАТО, даже, как планируют США, чисто в Европе, неминуемо приведёт к применению ядерного оружия против главной страны НАТО – США!!!
Пусть они губёнки свои не раскатывают, что напав на РФ в Европе им удастся отсидеться за океаном и нагреть руки на поставках оружия, как во 2 мировую, наши ядерные ракеты накроют их в первую очередь!!!, а потом будем разбираться с Европой, при помощи обычных вооружений.
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Украина в Россию не сунется. С США противостояние будет вечным если Россия не свернет. Американский громадный военный бюджет нужно как то обосновывать. Сократить его не позволят те кто пилит его. Там огромное военное лобби.
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Украина – мирное государство, даже в мыслях у нас нет куда-то соваться, а вот Россия уже ни один раз показывала свое нутро.