История основания Санкт-Петербурга “сшита белыми нитками”, как и вся история нашей цивилизации.

За каких-то пару десятилетий на Неве, без дорог, в топях возводят город с проспектами, канализацией, каналами с гранитной облицовкой и множеством колонн, который чудесным образом напоминает «тысячелетние античные города»?...

Откуда город? Античная сказка на севере Европы

Автор - ZigZag

Историки официальной школы пишут, что за каких то пару-тройку десятилетий на Неве, без дорог, в топях появляется город (заметьте, самый северный в мире, на то время) с современной планировкой, с проспектами, каких раньше никто не строил, канализацией, каналами с гранитной облицовкой, массивными каменными конструкциями, и колоннами, колоннами и колоннами (это ж какая трудоёмкость, зачем, ради чего?)... как в Ливане Баальбек, Греции Парфенон, Египте Гиза и т.д.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

А вот это уже Баальбек. Найдите 10 отличий.

Диаметр, высота, материал, качество обработки...

Питер построен по всем канонам античного города, не христианского, а именно античного: колонны, статуи, дворцы. Первая церковь там появилась в Петропавловской крепости, Петропавловский собор (1712-1733 г.). На территории города при жизни Петра I больше церквей не строилось. Но Петербург поражал огромным количеством античных скульптур и построек.

А вот вам Афины, 19 век.

Это вам ничего не напоминает?

Одна мысль меня гложет, современные технологии до сих пор не могут дотянуться до... древних технологий работы с камнем. Некоторые историки сильно засомневались в участии нашей цивилизации при строительстве пирамид, Баальбека, Пантеона и Парфенона, я не говорю уже о Китайской стене (возможно это просто скоростная магистраль между западом и востоком). Государства появившиеся там просто присвоили себе заслуги древних строителей, доделав постройки на свой лад, или признав памятниками предков. Может Петру тоже доложили о находке города, или его руин. Не зря же он так неистово уничтожал все старые записи, и источники, связанные с появлением города. Сколько строителей С.Петербурга осталось в фундаменте его конструкций. Сколько подземных ходов ещё не найдено, сколько всего ещё покрыто тайной?

Для того чтобы переписать историю под себя, сначала нужно уничтожить все источники, и записи предыдущей истории (при Петре были насильственно изъяты почти все церковные летописи, с целью их копирования, и тиражирования, больше так нигде и не появившиеся). И самое главное: сбить с толку летоисчеслением. Что успешно при нём же и произведено. Пётр предписал вместо 1 января 7208 г. "oт сотворения мира" считать 1 января 1700 г. "от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа". Так же был перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й был для России самым коротким: с сентября по декабрь, т. е. 4 месяца. Впрочем, не желая конфликтов с приверженцами старины и церковью, в указе царь сделал оговорку: "А буде кто захочет писать оба те лета, от сотворения мира и от рождества Христова, сряду свободно", что привело к ещё большей путанице с датами.

Города возникают как-то сами собою: понравится известное место сразу многим людям, собираются они воедино по доброй воле и собственному желанию, строят дома, принимаются за ремесла и занятия и начинают жить да поживать. Что говорит официальная история "С Петербургом случилось иначе: его создала, населила и построила мощная рука Петра Великого; почти одна его личная воля, наперекор воле тысяч людей, собрала воедино эти непокорные тысячи и заставила их строить себе дома, проводить улицы и жить новою, непривычною жизнью. Сама постройка Петербурга и жизнь в нем обратились при Петре (даже после него) в своеобразную государственную повинность". Ответ на вопрос прост и понятен: для того, чтобы стать великим, нужно присвоить себе былое величие и заслуги своих предшественников, уничтожив память о них.

Вот тут очень интересный пост "о городах"

Посмотрим ещё раз на карту "города Петра"

А вот вам карта античного города Афины, вам планировка не кажется знакомой?

А история говорит, что Афины стояли ещё за 1000 лет до нашей эры, или врут?

Возникает какое-то странное чувство недосказанности. Либо молодость Питера высосана из пальца, либо возраст античной Греции слишком завышен.

Вот вам ещё совпадение, та-же Греция...

А это уже Петергоф

Десять отличий найдёте? С фортификационными сооружениями тоже не всё просто. При постройке фортов Кронштадта и облицовке набережных использовано неимоверное количество гранитных блоков идеальной формы. Фортов из таких блоков в финском заливе можно насчитать около десяти. Они облицованы резаным гранитом весом до 2 тон. Причём блоки уложены без раствора. Для такой укладки необходимо изготовление их с допусками не больше 0.5 мм (как у керамической плитки), такие же допуски применяются и к перпендикулярности граней. Блоки на фотографиях напоминают вид стандартного (конвейерного) изделия. Изготовление их вручную хоть и возможно, но затратно и трудоёмко (где-то один блочок в месяц маленькой, оснащённой оборудованием, артелью). Необходимо точное и долгое шлифование плоскостей, для получения ровных без сколов граней. С повторяющейся точностью, и в массовом порядке такое производство едва ли выполнимо практически. Я не помню чтобы в учебниках петровской эпохи была описана беззазорная и безрастворная кладка. Я уже не говорю о сооружениях высотой в десятки метров с такой кладкой. Не в пользу ручного изготовления говорит излишняя точность, тщательность изготовления оборонительных сооружений. На то время оно того не стоило, да и денег таких не было, а вот при машинном, конвейерном, массовом производстве такая точность получается сама собой, и удивления не вызывает. Выходит всё стояло на потоке, и сложная обработка гранитных блоков давалась нашим предкам очень легко, посмотрите:

В 18 серии фильма "Горюнов" в кадр попадает стена с занимательной кладкой, если кто-то знает где это, напишите.

Вот ещё фрагменты стены слева и справа от ворот.

Живая ссылка с привязкой к местности.

Для сравнения посмотрим на кладку храма Аполлона в Дельфах (Греция)

Фома камней, стиль и способ кладки ничего не напоминает? Материал другой скажете вы, я с вами полностью согласен, но способ обработки камней, сама технология кладки - они идентичны, этого не увидит только слепой.

Не могу отделаться от мысли: либо при строительстве доков был использован готовый материал, привезённый из другого места (там готовую конструкцию разобрали, тут собрали), либо тогдашним мастерам, работа с гранитом казалась детской забавой, как хотели, так и резали, про вес блоков я умалчиваю, об этом немного позже.

А вот эти фото я раскопал рассматривая БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ.

Возможно это остатки былых фортов и бастионов, а возможно древность не такая древняя, как нам пытаются доказать историки. Фотографии отсюда: http://vaduhan-08.livejournal.com/65543.html Стенка доковского бассейна в Кронштадте. Чем вам не полигональная кладка?

Лестница в западном доке. Материал розовый гранит, на станке такое не вырезать. Если труд ручной, зачем такая трудоёмкость? Взять и сложить лестницу из прямоугольных блоков намного проще. Но мастерам того времени такая работа не казалась сложной, вот они и резали, как хотели. Полигональная кладка Выборгского залива

Источник фото Замечательная экскурсия по фортам ТУТ Гранитное обрамление. 4-й Северный форт («Зверев») Гранитное обрамление. "Форт Император Александр I" (Чумной) Гранитное обрамление. Форт «Великий Князь Константин». Кронштадт. Гранитные мегалиты Северного форта

Для сравнения современный (20 век) бетонострой, всё тот же северный форт

Форт Александр I и Константин

Это Кронштадт (форты), но удивляет сама технология кладки, как же она смахивает на Мачу-Пикчу.

Cuzco Region, Peru. (Мачу-Пикчу. Южная Америка, Перу.) Наверное Пётр 1 раздобыл где-то Инков с Ацтеками, возрастом лет под тысячу, и заставил их выстроить Кронштадт, либо выпытал у них технологию, построил заводы, школы, обучил людей, купил у тех-же Инков станки... и запустил производство. По окончанию строительства, Инок-прораб сказал: - Трах-тибидох-тах-тах!... и всё испарилось: станки, заводы, и самое главное знания, память о строительстве. А сооружения стоят, в России, если верить историкам, лет двести уже, в Америке, если верить тем-же историкам, пару тысяч лет, как минимум. Интересно чья история "историчнее"? - Вась, а Вась, ты выучил историю? - А зачем? Че-нить придумаю позаковыристей, расскажу поуверенней, училка ещё пятёрку поставит. - А по учебнику? - А чё по учебнику? "Старый" потрепался весь, а в "новом", про то, что было в "старом" не сказано ничего. А.Скляров по всему свету мотается в поисках полигональной кладки и... технологий древних. А тут всё на блюдечке: - Бери! - Не хочу! Знаменитый Петровский док.

Удивляет одно, гранитные форты и набережные присутствуют только в одном районе Балтики, а именно в Кронштадте и Петербурге, форты Кенигсберга (Калининграда) кирпичные, впрочем, как и все остальные. Так куда же делись знания?

Пару слов о древности сооружений, посмотрите на карту, на даты... и на кресты на шпилях.

...и форты Кронштадта в начале 19 века.

Либо художник приврал, либо такое строительство, ещё и на воде, ну никак нельзя было произвести без технической документации, обученных инженеров, и самое главное с полной потерей памяти о строительстве.

Тем, кто не верит в нелогичность появления таких сооружений в петровские и после петровские времена, предлагаю всего два фото: Гранитная облицовка канала в СПБ. Увеличенное фото

Полигональная кладка. Япония, замок Эдо. И там и там чётко просматриваются следы опалубки. Очень жду объяснений.

О странностях строительного материала и самих построек.

В музее кирпича в Санкт-Петербурге представлено более пятисот образцов времён древней Греции, на ряде кирпичей клейма выдавлены на латыни: RAMSAY, STABBARD, BORNHOLM, REX. Хотя кирпичные заводы 18 века ставили клейма владельцев заводов-Стерлинг, Поршнев, Львов, БрЛЬвовы, СТУККЕЙ, Стрелин, Русанов, Баранов, Строганов, Харченко, Беляев, Байков, Хиль, Ленин, Муфель, ТОСМ, Богданович, Эдуард, Евментьев, Исаков, Тырлов, Пирогов, Шорохов, Громов и к,Соболев, Мга и ряд других. Откуда в Питере кирпич времён древней Греции? Это ж сколько стоила перевозка? Кто его туда завозил, и зачем такие траты?

В добавок к сказанному. Мы уже знаем о строгой ориентации на север-юг всех крупных мегалитических сооружений, пирамид, храмовых комплексов, так вот: Исаакиевский собор, как и Зимний дворец ориентированы на север точно так-же, как и "театр" в Помпеях, Баальбек в Ливане. Совпадение? Возможно. Но они ориентированы не на нынешний полюс, а на полюс "допотопный", а вот постройки за чертой центров городов не ориентированы никак.

Вы это легко можете проверить на "гуглмапс".

Исаакиевский собор

Театр в Помпеях

Вот тут, на мой взгляд, очень интересный разбор полётов по поводу происхождения Исаакиевского собора, достаточно нажать на ССЫЛКУ.

Давайте рассмотрим три фасада

Руины храма Зевса Олимпийского

Пантеон

Исаакиевский собор И для затравки, угадайте... где это?

Посчитайте количество колонн Не буду вас долго мучить, сразу даю подсказку...

Это макет здания, Автор Торнтон Уильям 1792 год. А вот и само здание

Узнали Капитолий? Вот тут ссылка на статью о капитолиях, просто нажми. Обратите внимание и на эти колонны, они вам ничего не напрминают?

Эти колонны первоначально должны были поддерживать купол Капитолия. Но там что-то не срослось либо с количеством привезённых колон, либо с размером, и колонны пришлось пристроить в Арборетуме. А теперь смотрим сюда

Руины храма Зевса Олимпийского Сравниваем колонны

Парфенон

Баальбек, храм Юпитера.

Казанский собор. Санкт-Петербург.

Капитолий. Ищем отличия в колоннаде... не находим, какой вывод? В плане случайных совпадений меня добила вот эта картина. Бостонский капитолий.

Мне показалось, или копия Александрийского столпа тут присутствует. Вот такой он сейчас.

Капитолий штата Массачусетс в Бостоне А вот Капитолий штата Айова в Де-Мойне

Ну чем не Исаакий? Ссылка Капитолию без колонны... ну никак, почему? Складывается устойчивое впечатление, что все эти колонны вышли из одной мастерской, созданные рукой одного мастера, где-то в районе Ближнего Востока или Египта. Их просто брали со склада, и развозили согласно заказанных объёмов по всему миру.

Вот фотографии Апамеи и окрестностей (Сирия)

Пальмира (Palmyra, также известна под названием Tadmor‎) А это уже Египет, колонны всё те-же.

Много художников 18 века рисовали античность, полуразрушенную и уцелевшую.

Предлагаю Вашему вниманию картины Робера Юбера (1733—1808). Французского живописца, мастера архитектурного пейзажа. Ещё один вопрос: откуда античность в Китае?, на сколько я помню, ни греки ни римляне туда не дошли, тем более египтяне

.

Ссылка Я думаю, приписывать Монферану авторство Исаакиевского собора, на мой взгляд, глупо, вот выдержка из задания по перестройке Исаакиевского собора в "Записках" Вигеля: "На словах Государь просил Бетанкура поручить кому-нибудь составить проект перестройки Исаакиевского собора так, чтобы сохранить все прежнее здание, разве с небольшою прибавкою, дать вид более великолепный и благообразный сему великому памятнику." (Видимо потому, что эти слова принадлежали государю, цензура тронуть их не посмела).

Вот материал из официальной истории. Вступивший на престол Павел I поручил архитектору В. Бренна срочно завершить дела по строительству (перестройке) собора. Выполняя желание царя, архитектор был вынужден исказить проект Ринальди — уменьшить размеры верхней части здания и главного купола и (якобы) отказаться от возведения четырёх малых куполов. Мрамор для облицовки верхней части собора был передан (снят с собора) на строительство резиденции Павла I — Михайловского замка. Собор получился приземистым, а в художественном отношении даже нелепым — на роскошном мраморно-гранитном основании высились безобразные кирпичные стены (повторить былое величие памятника и гранитную кладку, ни архитектор, ни строители, как не старались, так и не смогли). Это сооружение вызывало насмешки и горькую иронию современников. К примеру, приехавший в Россию после длительного пребывания в Англии флотский офицер Акимов написал эпиграмму: Се памятник двух царств, Обоим столь приличный На мраморном низу Воздвигнут верх кирпичный При попытке прикрепить листок с этим четверостишием к фасаду собора Акимов был арестован. Он дорого поплатился за своё остроумие: ему отрезали язык и сослали в Сибирь. В различных вариантах петербуржцы пересказывали опасную эпиграмму: Сей храм покажет нам, Кто лаской, кто бичом, Он начат мрамором, Окончен кирпичом. Позднее, при императоре Александре I, когда при исполнении окончательного монферрановского варианта собора стали разбирать кирпичную кладку, фольклор откликнулся на это новой эпиграммой. Сей храм трёх царствований изображение: Гранит, кирпич и разрушение.

Реставрация Исаакиевского собора. Альбом мсье Montferrand A. Eglise de Saint Isaac... Санкт Петербург., 1820 г. На 70й странице всем известного альбома мсье Монферана отчётливо видно, что для строительства питерских зданий использовались остатки конструкций древних храмов. Он этого даже не скрывает.

Красной стрелкой указаны мраморные фрагменты конструкций, желтыми гранитные. Этот строительный мусор, как две капли воды похож на фрагменты "Храма Юпитера" в Баальбеке.

Вот по этой ссылке очень интересная статья про Баальбек: Разгадана тайна Баальбека!

Тот-же узор, те-же конструкции. Соответствие колонн Исаакиевского Собора Санкт Петербурга колонам Храма Юпитера в Баальбеке (Ливан) мы рассматривали выше, они практически идентичны. А вот вам узор на полу Исаакиевского собора.

Грешит Исаакиевский собор и греческой символикой

А вот эта картинка

говорит, что это официально признанный ГРЕЧЕСКИЙ орнамент-меандр круг.

ГРЕЧЕСКИЙ орнамент-меандр. Неужели греки строили Исаакиевский собор? Вот этот барельеф говорит сам за себя

Орнамент на внутренних стенах храма Адриана. Обратите внимание на резные модульоны портика Храма Юптера

Вот модульоны на Казанском соборе, в "найдите 10 различий" играться будем?

А вот Исаакиевский собор

Три по центру - настоящие, а те что по бокам - свежие, это всё, что осилил Монферан при реконструкции собора, ему не хватило либо мастерства, либо времени на повторение оригинала. Вот ещё одно новьё

Ко всему выше сказанному о Исаакиевском соборе, и о его схожести с собором ЮПИТЕРА в Баальбеке (Ливан) добавлю ещё оду изюминку, которая для официальных историков покажется перчинкой. Присмотритесь к картинке...

Это рисунок из альбома Монферана (39 ст.) Подпись на французском гласит: Un ouvrier russe sculptant la tete colossale de Jupiter dans un bloc en granit Перевод: Русский рабочий высекает гигантскую голову Юпитера из гранитного блока.

А может город БЫЛ, и носил славное имя ЮПитер! ...или град Юпитера. Это потом его переименовали в Петербург, а позже в Санкт-Петербург.

А вот Вам то что сохранилось

Колоссальная статуя властителя богов Юпитера, созданная римским скульптором, уменьшенный до трех метров великолепный оригинал Фидия. Верховный бог представлен в величественной позе победоносца: в руках он держит атрибуты бога - скипетр и статуэтку богини победы Ники, у правой ноги - священный орел, копия со статуи Зевса Олимпийского работы древнегреческого скульптора V в. до н.э. Фидия. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Вывод: Собор стоял! И стоял по видимости не одну сотню лет, у реставраторов были не только материалы, но и невообразимое число статуй и памятников, которые растащили по всему Питеру и за его пределы. На картинке Монферан пытался пристроить огромную статую Юпитера к официальной версии, но либо версия не прошла, либо голова Юпитера показалась слишком компроментирующей новоявленных фальсификаторов, и её раскололи на стройматериал для фундаментов новых зданий, как и много ещё чего неподходящего, осталась только трёхметровая версия. Но некоторые статуи всё-же дошли до нашего времени, пусть в видоизменённом виде, с другими надписями, но дошли!