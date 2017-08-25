Блеф „Аполлона”

- Давайте непредвзято подумаем, что именно мы видели: человек в скафандре ходил по какой-то пустынной поверхности. Где доказательства, что это Луна? ..

- Юрий Александрович, но ведь все мы много раз видели на телеэкране, как Нейл Армстронг делает исторические шаги по поверхности ночного светила…

Ну, как тут было не возразить:

Среди множества интересов Юрия Александровича, вытекающих из развиваемой им многомерной физики, один послужил темой для нашей беседы: Фомин убежден, что на Луну никто на самом деле не летал и вряд ли в обозримом будущем полетит. Такая вот скандальная заявка, новая научная антиутопия.

Но, в отличие от многих других "тарелочников", Фомин – не "рассеянный профессор", обувающий два левых ботинка и убежденный, что "они за нами следят". Скорее, он традиционный преподаватель вуза: дотошный, въедливый, любящий строгие определения, ревностно следящий за логикой любого утверждения.

- Соблюдем принцип презумпции невиновности. И поставим вопрос иначе: где доказательства, что астронавт ступал не по лунной поверхности?

Их во множестве приводит летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Вот лишь некоторые из них. Многократно демонстрировался кадр: на установленном на Луне флагштоке колышется звездно-полосатое полотнище. Но флаг может развеваться только на ветру. А ветер возникает от движения атмосферного воздуха. Однако любому школьнику известно, что на Луне нет атмосферы.

Далее, нам показывают, как астронавты ходят в надутых скафандрах. Но в пустоте скафандр уподобился бы рыцарским латам, в которых невозможно даже повернуться не то что выполнять сложную работу. Ведь надутый скафандр совершенно несгибаем.

Все помнят исторический снимок: ребристый отпечаток ботинка Армстронга в лунной пыли рядом с совершившим посадку лунным модулем. Но отпечаток на грунте может образоваться лишь при наличии влаги, без которой не происходит слипания частиц. А влаги, как известно, на Луне нет. Тем более вблизи только что отработавшего сопла двигателя. Опять недостаточно продуманный рекламный трюк!..

На Луне – колоссальная солнечная радиация: ведь нет такой, как на Земле, защиты в виде атмосферы и геомагнитного поля. Мощные нейтронные вспышки на Солнце в незащищенном космическом пространстве очень страшны: доза облучения может составлять от 100 до 1000 рентген.

Первые четыре корабля серии "Аполло" летали к Луне в годы максимальной активности Солнца. 200 рентген – это уже полусмертельная доза. Стенки корабля – чуть толще кухонной фольги. Ни они, ни резиновый скафандр от такой мощной радиации защитить неспособны. Нужен свинец толщиной 80 сантиметров и метровый слой воды. Иначе говоря, пока мы видим на телеэкране шагающего по Луне астронавта, он должен набрать дозу 400-500 рентген.

Посмотрите, как астронавт ходит по Луне: замедленно, но в принципе так же, как по Земле. А ведь с учетом слабого притяжения Луны при каждом шаге он бы подпрыгивал на два-два с половиной метра.

- Вы что же, полагаете, телевизионные репортажи с Луны – продукция Голливуда?

Известен американский фантастический фильм "Козерог-1" о полете людей на Марс. Он снимался в пустыне штата Аризона, ландшафты которой, видимо, имеют сходство с марсианскими. Так вот, известно признание режиссера, что поначалу он предполагал посылать своих героев не на Марс, а на Луну, но ему отсоветовали "задевать" естественный спутник Земли.

- Что же, в американском киноискусстве – тоже цензура, которая к тому же руководствуется соображениями идеологии? Все сверхдержавы, как видно, похожи… – Зачем же американцам потребовалось дурачить все человечество? Ради престижа родины?

- Не только. Поговорите со специалистами по космонавтике они вам докажут, что в 60-е годы США намного отставали от Советского Союза в освоении космоса. Для рывка на опережение требовались колоссальные деньги, а НАСА в то время была по уши в долгах.

Вот и была придумана лунная эпопея – по-американски блистательная рекламная кампания, под которую Конгресс США предоставил 25 миллиардов долларов (кстати, старых, более весомых, чем сейчас).

- И все же трудно поверить в эту версию. Космическая программа, рассчитанная на целое десятилетие, – это ведь не заговор группки авантюристов. В работу над ней вовлечены десятки тысяч специалистов. Что же, все они, как Зоя Космодемьянская, до смертного часа хранили тайну?

Разумное возражение. А как вы объясните такое странное стечение обстоятельств: за неполных два года из 50 американских астронавтов 11погибли в автомобильных и авиационных катастрофах. Что за удивительная эпидемия, поразившая представителей одной, притом уникальной профессии?..

- Вы думаете, не все астронавты готовы были молчать? Хорошо – а наши? Уж они-то в знании всех космических хитростей никак не уступали американцам. Отчего же Георгий Михайлович Гречко "прозрел" только четверть века спустя?

- Я не был высокопоставленным чиновником космического ведомства, и потому вопрос не ко мне. Могу предложить лишь свою догадку. В 1972 году США подписали с нашей страной контракт сроком на 20 лет по продаже пшеницы, причем цена была вдвое ниже рыночной.

Ну с чего бы это "американские империалисты" вдруг проявили неслыханную щедрость к своему идеологическому противнику? Тем более, вы помните, зерновая проблема в те годы была в СССР острейшей, от нее напрямую зависело выживание огромной страны. Разве так уж абсурдно предположить, что отсрочка продовольственного кризиса была куплена молчанием?

- Во всяком случае, ваша догадка совсем по-другому высвечивает замалчивание советской прессой успехов США в покорении Луны. Тогда как "Пари-Матч", "Шпигель" и прочие короли СМИ посвящали высадке астронавтов на Луну тематические номера, у нас можно было найти лишь двадцати строчное сообщение ТАСС где-нибудь внизу пятой страницы газеты "Правда".

Но пока мы говорим с вами о геополитических и экономических аспектах разыгранного блефа. А вы, я знаю, специалист по многомерной физике. И, видимо, у вас есть свои причины не доверять успехам программы "Аполло"?

Разумеется, есть. По моим расчетам, человек просто не мог оказаться так далеко от Земли.

Все знают, что время и скорость зависят от гравитации. Все знают, а взять и аккуратно посчитать, что получается на удалении от Земли, не могут или не хотят. Или боятся.

Я посчитал. На поверхности Солнца время течет в 28 раз быстрее, чем на Земле. А, скажем, на Марсе наоборот, гораздо медленнее. Полет на Марс должен занять по земным часам примерно один год. При этом время на часах космонавтов составит около 80 лет.

- Так, выходит, программа полета к Марсу, уже, кстати, принятая в США, тоже нереальна – длительности жизни человека не хватит?

- Это еще полбеды. Ну, допустим, полетели бы мужчины и женщины, а через полтора века вернулись бы их правнуки…

- Но зачатие и рождение ребенка в невесомости тоже пока нереальны…

Давайте отвлечемся и от этой проблемы – допустим, что она принципиально разрешима. Полет на Марс невозможен из-за более серьезных запретов. На удалении от Земли, в межпланетном пространстве, суммарный вектор гравитации так мал, что время там почти не течет. Тормозятся все жизненные процессы в организме. Человек просто не может существовать при столь малых значениях гравитации.

- Выходит, крылатые слова Циолковского о колыбели человечества, в которой нельзя жить вечно, – просто трескучая фраза? И мы обречены оставаться навсегда привязанными к Земле?

- Привычное нам и физиологически приемлемое течение времени простирается примерно до расстояния 1 тысячи километров от Земли. В этом, ближнем космосе разность хода часов на борту корабля и на Земле еще не трагична для организма. А вот за буйком 1 тыс. км, похоже, человеческому организму делать нечего.

- А до Луны – 384 тысячи километров!..

- Вот видите, почему я не могу верить американцам. По моим расчетам, даже на околоземной орбите месяц равен году.

- Значит, наши космонавты-рекордсмены, проведшие на орбитальной станции больше года, возвращаются постаревшими на полтора десятка лет?!

- Убежден, что так. Хотя подтверждения этих фактов из Центра управления полетами я так и не получил. Уже на расстоянии 200 тысяч километров от Земли время практически не течет. А это лишь на полпути к Луне…

- Юрий Александрович, если вы правы – чего, естественно, я ни утверждать, ни опровергать не могу, – то вы, по существу, закрываете эру великих мечтателей: Циолковского, Кондратюка, Цандера, Королева… Вы готовы к роли могильщика космонавтики?

Это не совсем так. Я лишь показываю, что, оставаясь в привычном, трехмерном мире и подчиняясь его законам, мы не можем далеко отрываться от Земли. Но мир отнюдь не трехмерен!

Великий физик Гельмгольцввел понятие "плоскатика" и впервые доходчиво и ясно показал разницу в восприятии мира существами разной мерности. Плоскатик – это воображаемое существо, которое живет в плоскости стола. Для него актуальны понятия длины и ширины.

А вот высота или глубина – категории, для плоскатика умонепостигаемые. Вот он ползает вдоль листа бумаги. А мы берем и булавкой прокалываем дырку в этом листке. Что при этом происходит в сознании плоскатика? Светопреставление, апокалипсис: внезапно, без всякой видимой причины, возникает дыра в таком прежде уютном, понятном плоском пространстве. Бермудский треугольник! Чертово логово!



Вот мы с вами точно такие же плоскатики, только трехмерные. Когда кто-то не видимый нами, шутя или экспериментируя, протыкает своей четырехмерной булавкой наш трехмерный мир, мы в испуге кричим о потусторонних силах. Вместо того чтобы заключить, что мир более высокой мерности для трехмерного сознания непознаваем.

- А мы все-таки способны переходить в четвертое измерение?

Давайте ответим на этот вопрос опять же с точки зрения плоскатика. Нарисуем на рулоне бумаги две фигуры. Допустим, плоскатик так мал, что всей его жизни не хватит, чтобы доползти из одной фигуры, где он, предположим, живет, до другой.

А мы, трехмерные боги, возьмем и скрутим рулон в трубку, так что обе плоские фигуры соприкоснутся. Теперь наш очумевший плоскатик запросто переползет в другую фигуру. Фактически в другой мир, о котором ему прежде не сообщали ни плоскатики – путешественники, ни двухмерные радиотелескопы.

Видите, два плоских мира легко сблизить, свернув плоскость в цилиндр или в спираль. В принципе вся Вселенная может быть стянута в одну точку.

- Но это исключительно теоретические умственные построения или мы тоже время от времени переползаем в другие миры?

Да мы вовсе и не живем в трехмерном мире просто сами себя в этом убедили.

- А вы могли бы привести конкретные примеры путешествия кого-то из людей в миры более высокомерные (простите невольный каламбур)?

- Пожалуйста. Биологическая клетка содержит десять миллиардов ядер атомов. Столько в сперматозоиде, столько же – и в яйцеклетке. Суммарное число ядер – двадцать миллиардов. Но известно, что при половом размножении передается десять тысяч секстиллионов бит информации – это единица с двадцатью пятью нулями.

Значит, из миллиардов при сложении получились секстиллионы. Так не бывает: законы математики абсолютны. Но в том-то и дело, что с точки зрения многомерности клетка, даже одно ядро может содержать информацию всей Вселенной, стянутой в точку.

- Значит, дальние полеты все-таки принципиально возможны, но не по прямой, а с переходами из одной мерности в другую?

-Думаю, что так. Но прежде мы должны подвергнуть пересмотру устоявшиеся представления о мире. Плоскатикам бессмысленно устраивать соревнования по прыжкам в высоту.

- Можно ли считать, что НЛО – странники многомерного мира?

- Я так и считаю. Но, понимаете, чтобы летать, как они, и не на Луну, куда человек на обычной ракете все равно не долетит, а по всей Вселенной, необходимо сначала всерьез заняться многомерной физикой. Для начала дать ответы хотя бы на "детские" вопросы. вот, для примера, лишь один.

Размер атома – в 100 тысяч раз больше размера атомного ядра. Для наглядности представим себе ядро в виде теннисного мяча. Тогда соседнее ядро данного тела находится на расстоянии один – два километра. В этом масштабе электрон – всего лишь пылинка, которая находится в полукилометре от ядра. А что же между ними? Пустота? Значит, материя состоит в основном из пустоты.

А как же тогда передаются на расстояния волновые колебания? Через пустоту? Придуманы всякие глупые гипотезы: "теория эфира", "теория вакуума". Умные слова не спасают от глупости. В рамках физики, построенной в трехмерном мире, мы все равно не объясним даже этот простейший парадокс. Зато в многомерной физике подобные парадоксы разрешимы.

- Но, "спускаясь на землю", напомню, что американцы объявили о программе высадки людей на Марс не позднее 2025 года. Под эту программу выделяется один триллион долларов. Вряд ли они рассчитывают так развить за это время многомерную физику, что будут созданы принципиально новые летательные аппараты, аналогичные НЛО. Значит, что – опять съемки в Голливуде?

По-моему, вы сами ответили на эти вопросы. Добавьте к этому авантюру с внезапно отыскавшимся марсианским метеоритом, в котором якобы обнаружены следы жизни. По-моему, американцы затеяли ее для выколачивания из Конгресса денег на полет к Марсу. Надеюсь, все сведется к новой рекламной кампании.



Если же на Марс отправят людей, используя привычную ракетно-космическую технику, их ждет верная смерть. И это я считаю своим долгом обоснованно заявить.





Савелий Кашницкий