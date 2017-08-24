«Сытин более откровенно, чем какой-нибудь Навальный, выражает свои мысли»

Как известно, эксперт Александр Сытин в телеэфире посетовал, что вина Украины заключается в том, что ни в Донбассе, ни в Луганске она не сумела сделать так, как сделала в Одессе.

Обо всем великолепии либеральной мысли - научный руководитель Института проблем глобализации, действительный член РАЕН, доктор экономических наук Михаил ДЕЛЯГИН:

«Это обычный либеральный нацизм»

- Это обычный либеральный нацизм. Господин Сытин является самым обычным классическим российским либералом, ничем не выделяющимся из общего ряда либералов.

Просто он более откровенно, чем какой-нибудь Навальный, выражает свои мысли. На самом деле таков сегодняшний либерализм, который является продолжением фашизма.

Это видно и по однозначной поддержке украинских неонацистов российскими либералами, и по вполне гитлеровскому отношении к народу России, которое мы видим, в частности, по социально-экономической политике правительства и Центробанка...

«Как российские либералы относятся к народу России»

Ту роль, которую в эпоху крупной индустрии играл фашизм, сегодня, в эпоху информационного общества, играет либерализм, - и это вполне распространенное респектабельное явление.

«Унтерменш» (Untermensch - нем.) - это гитлеровское слово, которое означает «недочеловек». Что ж, примерно так российские либералы относятся к народу России...

«Либерализм вызрел внутри советской цивилизации - и он же ее уничтожил»

А что касается того, что Сытин - это советский человек... Ну, знаете, Гайдар тоже был советским человеком, Чубайс был советским человеком, Кудрин был советским человеком...

Тот же Навальный в значительной степени тоже является советским человеком.

Либерализм вызрел внутри советской цивилизации - и он же ее уничтожил.

Напомню, кстати, что либерализм не противоречил советской партийно-хозяйственной номенклатуре, и большинство российских либералов первой волны вышли именно из нее.

«Сытин является уважаемым респектабельным экспертом»

Станет ли Сытин изгоем? Так он уже три года говорит одно и то же и не является изгоем! Наоборот, он является уважаемым респектабельным экспертом, которого приглашают на центральные каналы для изложения своей точки зрения.

Это мы с вами, как граждане Российской Федерации, можем быть изгоями, а люди, которые считают нас унтерменшами, являются уважаемыми членами правящего истеблишмента.

Насколько я помню, господин Сытин занимал видную должность в Институте стратегических исследований, хорошо там работал и, по-моему, был на хорошем счету...

«Ничтожное влияние в обществе, но колоссальное влияние в государстве!»

Зачем нужно такое «телешоу на крови»? Что ж, это очень наглядно показывает позицию либеральной тусовки, которая имеет ничтожное влияние в российском обществе, но обладает колоссальным влиянием в российском государстве!