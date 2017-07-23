Забавные люди
10:57. 23 июля 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко по заявлению бывшего сотрудника РИСИ Сытина http://general-ivanoff.livejournal.com/3
Выступая в роли капитана очевидность, Сытин как бы приписывает себе заслуги в том, что он помогает понять реальное отношение Запада к России и народам ее населяющим, хотя на деле, именно позиция Запада лучше всего помогает это понять, а не комментарии Сытина, Михеева или Васи Пупкина. При этом, сам Сытин совершает ту же ошибку, которую он разоблачает у других. Он полагает, что наивные люди (а такие безусловно есть) ошибочно думают, что на Западе их ждут и их поэтому надо познакомить с действительностью. Но при этом он сам (если он конечно искренне в это верит, а не занимает определенную позу, как занимал ее работая в РИСИ при монархисте Решетникове), пробавляется теми же иллюзиями, считая, что если уж весь народ на Западе не ждут, то отдельных "высокоталантливых и цивилизованных" представителей, там все же примут. Хотя казалось бы, будучи допущенным к процессу написания закрытой аналитики для руководящих гос.структур, он должен был бы понимать, что ровно такими же иллюзиями пробавлялось вышестоящее начальство мечтавшее последние 25 лет о вхождении в Западный мир, и Европу от Лиссабона до Владивостока. Но так как эти коллективные мечты в значительной степени оказались разрушенными после начала нового издания Холодной войны Запада с РФ, Сытин хочет сохранить эту мечту для себя любимого, для чего ему и требуется дистанцироваться от списанного "цивилизованным Западом" народа. Сытин сам себя вписал в "цивилизованный Запад", но вот вписал ли "цивилизованный Запад" Сытина в свои ряды, это вопрос куда как более актуальный, ибо практический опыт показывает, что зачастую такие устремления к "столбовой дороге цивилизации" подальше от "русского цивилизационного мрака", заканчиваются совсем не там, где ожидают "цивилизованные люди". Сколько их таких уже было – стремящихся, но брошенных и забытых.
Ну а то, что на ТВ стали озвучить очевидные банальности на тему отношения Запада к России, это безусловно хорошо – может быть меньше будет иллюзий по поводу "вписаться в золотой миллиард" и "если мы цивилизуемся, то нас возьмут в компанию цивилизованных людей". В отношении современного низкопоклонства перед Западом в свое время уже высказывался http://colonelcassad.livejournal.com/243
— А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, — сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести, — у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — засранцами, — усмехнулся и снова стал серьезным. — Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь они и хвосты задрали.
Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неуловимым жестом показал, как задрали хвосты военные. Потом спросил:
— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает, — и он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал.
— Вот взять такого человека, не последний человек, — еще раз подчеркнуто повторил Сталин, — а перед каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов.
Так что Сытин в запале проговаривания очевидных банальностей на тему отношения Запада к России, совершает классическую ошибку отечественных интеллигентов теряя всякое достоинство в надежде, что его там заметят и возвысят до "цивилизованных высот", хотя на деле, таким людям обычно уготована роль идеологических или политических мародеров, что можно например наглядно проследить по судьбам советских диссидентов, чьи судьбы в большинстве своем после "достижения результата" сложились отнюдь не так, как они надеялись тогда, и как надеется Сытин сейчас. Такие вот забавные люди с незабавными последствиями для общества.
Источник: colonelcassad.livejournal.com