Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 августа 2017

Август не был слишком добр к бандам ИГИЛ, их самопровозглашённое террористическое «государство» с каждым днём ​​теряет территории в Сирии, Ливане и Ираке.

Правление боевиков над северо-западной частью сирийско-ливанской границы завершится к концу месяца, благодаря «Хезболле», Сирийской и ливанской армиям.

С момента своего наступления на Каламун САА, «Хезболла» и их союзники освободили от ИГИЛ около 150 квадратных километров, оставив лишь небольшой котёл в районе Карах.

Вооруженные силы САР и ливанская «Хезболла» каждый день продолжают продвигаться сквозь оборону ИГИЛ на западе региона Каламун вблизи сирийско-ливанской границы, вчера они взяли под контроль путь от сирийского города Кара до Вади Хумаида в соседнем Ливане.

Опираясь на тяжелые авиаудары ВВС САР, Сирийская армия и «Хезболла» ранее штурмовали ряд объектов боевиков, расположенных к западу от горы Аль-Мосул. Согласно официальному медиа-крылу ливанского сопротивления, их силы и САА освободили н. п. Садр Бейт Бадран, Вади Шабат Аль-Харфуш, Аль-Мустабат и Шабат Аль-Батехех. Эти участки расположены вблизи ливанского пограничного перехода.

В дополнение к их продвижению на западном фланге степей Карах проправительственные силы освободили большую вершину Шабат Аджун Аль-Кабира в северной части горы Каламун.

В это же время ливанская армия отбила у ИГИЛ территории недалеко от города Рас Баальбек, отрицая какую-либо координацию с Сирийской армией или «Хезболлой».

Медиа-крыло ливанской «Хезболлы» выпустило ряд видеороликов, на которых показаны последние кадры важных армейских операций, которые привели к взятию «игиловских» стратегических точек в западном Каламуне на территоррии САР.

Также на днях САА и бойцы ливанского сопротивления заняли холмы Карнт Шабат Ако (также известный как Высота 2364) и Карнат Аджлоин. После взятие этих высот армейцы взяли под огневой контроль значительную часть западного кармана Каламуна (особенно его южной половины), в котором «игиловцы» безнадежно заперты.

Кадры боёв также хорошо демонстрируют оперативную доктрину и тактику, которую используют подразделения «Хезболлы» в своей военной кампании на границе САР и Ливана.

На видеоролике показано, как ливанская «Хезболла» использует огневые средства поддержки, включая 60 мм минометы и 12.7 мм крупнокалиберные пулеметы, для огневой подготовки и прикрытия своих штурмовых и механизированных отрядов, которые пробираются через нижние долины.

Концовка ролика показывает, как ливанская отряды движутся через остатки базы ИГИЛ, которая была брошена террористической группировкой.

Ожидается, что в ближайшие дни ИГИЛ сдаст Каранские Степи Сирийской Армии, а район Рас Баальбак — ливанским военным. Как только это произойдет, террористы больше не будут присутствовать на границе этих двух стран.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.