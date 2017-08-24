Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 августа 2017
- 08:54 Террористы ИГИЛ хвалятся терактами в Барселоне и обещают Испании новую кровь и смерти (ФОТО).
- 08:12 Битва за ИГИЛ окончится не в Ракке, а в США, — американский ребенок-боевик обратился к Трампу (ФОТО).
- 07:46 ИГИЛ терпит поражения в котле у границы Сирии и Ливана: САА и «Хезболла» освобождают от боевиков большие территории (ВИДЕО, КАРТА).
- 05:30 Армия России в Сирии: Медицинский отряд специального назначения (ВИДЕО).
- 04:30 Вопреки приказам США: Арабские племена не собираются пускать курдов к Дейр эз-Зору.
- 02:15 Танки и бульдозеры в руинах Дамаска: Армия Сирии возобновляет наступление (ФОТО).
Террористы ИГИЛ хвалятся терактами в Барселоне и обещают Испании новую кровь и смерти (ФОТО)
На фоне отсутствия военных успехов на фронтах Сирии, террористы ИГИЛ усилили информационное воздействие на западного потребителя.
Так, пропагандистское крыло террористической организации выпустило видео, в котором хвалится недавними терактами в Испании и обещает ряд новых.
Как сообщала «Русская Весна», последние теракты в Барселоне и Камбрильяс унесли жизни 15 человек, более ста пятидесяти получили разного рода ранения и травмы.
Сперва на видео ИГИЛ* показаны кадры хроники европейских телеканалов, освещающих трагические события, а потом — испанцы-члены ИГИЛ, которые хвалятся содеянным и обещают Испании еще «много крови и смертей».
Один из выступавших уже идентифицирован как Абу Лейт Аль-Куртуби из Кордобы и Абу Салман Аль-Андалуси, соответственно из провинции Андалусия.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Битва за ИГИЛ окончится не в Ракке, а в США, — американский ребенок-боевик обратился к Трампу (ФОТО)
В одном из последних пропагандистских видео ИГИЛ* появился ребенок-американец, воюющий за террористическую организацию.
В рядах ИГИЛ Юсеф, по его словам, сражается против кяфиров — неверных. Юсеф рожден в США, сын американского военнослужащего, участвовавшего в иракской кампании.
На видеозаписи он рассказывает о том, как его мать переехала в так называемый халифат, о своих тренировках в качестве боевика и о текущих сражениях за Ракку.
Юсеф также обратился к президенту США Дональду Трампу, утверждая, что битва против ИГИЛ окончится не в Ракке или Мосуле, но в США.
«Что я хочу сказать Дональду Трампу, марионетке евреев — Аллах обещал нам победу, вам он обещал поражение. Эта битва окончится не в Ракке или Мосуле, она окончится на вашей земле. Готовьтесь ибо сражение только началось», — заявил Юсеф.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ИГИЛ терпит поражения в котле у границы Сирии и Ливана: САА и «Хезболла» освобождают от боевиков большие территории (ВИДЕО, КАРТА)
Август не был слишком добр к бандам ИГИЛ, их самопровозглашённое террористическое «государство» с каждым днём теряет территории в Сирии, Ливане и Ираке.
Правление боевиков над северо-западной частью сирийско-ливанской границы завершится к концу месяца, благодаря «Хезболле», Сирийской и ливанской армиям.
С момента своего наступления на Каламун САА, «Хезболла» и их союзники освободили от ИГИЛ около 150 квадратных километров, оставив лишь небольшой котёл в районе Карах.
Вооруженные силы САР и ливанская «Хезболла» каждый день продолжают продвигаться сквозь оборону ИГИЛ на западе региона Каламун вблизи сирийско-ливанской границы, вчера они взяли под контроль путь от сирийского города Кара до Вади Хумаида в соседнем Ливане.
Опираясь на тяжелые авиаудары ВВС САР, Сирийская армия и «Хезболла» ранее штурмовали ряд объектов боевиков, расположенных к западу от горы Аль-Мосул. Согласно официальному медиа-крылу ливанского сопротивления, их силы и САА освободили н. п. Садр Бейт Бадран, Вади Шабат Аль-Харфуш, Аль-Мустабат и Шабат Аль-Батехех. Эти участки расположены вблизи ливанского пограничного перехода.
В дополнение к их продвижению на западном фланге степей Карах проправительственные силы освободили большую вершину Шабат Аджун Аль-Кабира в северной части горы Каламун.
В это же время ливанская армия отбила у ИГИЛ территории недалеко от города Рас Баальбек, отрицая какую-либо координацию с Сирийской армией или «Хезболлой».
Медиа-крыло ливанской «Хезболлы» выпустило ряд видеороликов, на которых показаны последние кадры важных армейских операций, которые привели к взятию «игиловских» стратегических точек в западном Каламуне на территоррии САР.
Также на днях САА и бойцы ливанского сопротивления заняли холмы Карнт Шабат Ако (также известный как Высота 2364) и Карнат Аджлоин. После взятие этих высот армейцы взяли под огневой контроль значительную часть западного кармана Каламуна (особенно его южной половины), в котором «игиловцы» безнадежно заперты.
Кадры боёв также хорошо демонстрируют оперативную доктрину и тактику, которую используют подразделения «Хезболлы» в своей военной кампании на границе САР и Ливана.
На видеоролике показано, как ливанская «Хезболла» использует огневые средства поддержки, включая 60 мм минометы и 12.7 мм крупнокалиберные пулеметы, для огневой подготовки и прикрытия своих штурмовых и механизированных отрядов, которые пробираются через нижние долины.
Концовка ролика показывает, как ливанская отряды движутся через остатки базы ИГИЛ, которая была брошена террористической группировкой.
Ожидается, что в ближайшие дни ИГИЛ сдаст Каранские Степи Сирийской Армии, а район Рас Баальбак — ливанским военным. Как только это произойдет, террористы больше не будут присутствовать на границе этих двух стран.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Армия России в Сирии: Медицинский отряд специального назначения (ВИДЕО)
Российские военнослужащие оказывают помощь народу Сирии. Помимо ударов ВКС ВС РФ по объектам противника, наносимым в рамках поддержки правительственных войск и материально технической помощи, без внимания не остается и мирное население.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии ежедневно проводятся гуманитарные акции. В ходе этих мероприятий жители населенных пунктов Сирии, освобожденных от террористов, получают столь необходимую в их ситуации поддержку.
В настоящее время правительственные войска стремительно продвигаются в направлении города Дейр-Эз-Зор. Территория, освобожденная от боевиков, переходит под контроль Сирийской Арабской Армии в плачевном состоянии. В населенных пунктах, разрушена инфраструктура, разграблены магазины и хранилища продовольствия. В течении времени оккупации населенных пунктов боевиками, местному населению не оказывалась медицинская помощь.
В целях предотвращения гуманитарной катастрофы в районы, нуждающиеся в том более других, направляются российские колонны с продуктами питания и медикаментами. В деревнях и селениях разворачиваются центры выдачи гуманитарных грузов, а также пункты оказания медицинской помощи, где российскими врачами ведется прием сирийских граждан, нуждающихся в медицинских услугах. Этой работой занимаются сотрудники и сотрудницы медицинского отряда специального назначения (МОСН).
Гуманитарные акции, организуемые российскими военнослужащими, проводятся не только на освобожденной территории, но и в населенных пунктах, расположенных в зонах деэскалации, контролируемых террористами и боевиками незаконных вооруженных формирований.
Сотрудники центра примирения, доставляя продовольствие сирийским мирным жителям, рискуют собственной жизнью не меньше сирийских солдат, находящихся на передовой. Тем не менее работа по восстановлению мирной жизни и оказанию помощи не прекращается ни на день.
Так на днях гуманитарная помощь мирному населению Сирийской Арабской Республики была доставлена в ряд населенных пунктов провинций Алеппо и Дамаск.
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Вопреки приказам США: Арабские племена не собираются пускать курдов к Дейр эз-Зору
На левом берегу Евфрата в провинции Хасеке и Дейр-Эз-Зор наблюдается концентрация подразделений Сирийских Демократических Сил, основу которых составляют курдские формирования, они намереваются пройти с северо-востока Сирии до Дейр-Эз-Зора и занять эту территорию полностью.
Сами курды от этого ничего не выигрывают, однако в этом нуждаются их спонсоры в лице коалиции стран, возглавляемых США. У СДС просто нет выбора, заказчик и без того недавно начал их шантажировать тем, что прекратит финансовую и информационную поддержку курдского движения. И будто этого мало, им пригрозили тем, что представители коалиции прекратят поставки оружия, боеприпасов и провизии, а также потребуют переданное им тяжелое вооружение.
Недопущение правительственных войск в данный район позволит коалиции, заняв его подопечными силами, будь то курды или умеренная оппозиция, претендовать на большее количество сирийской земли при разделе сфер влияния. В данном случае ставка сделана на курдские подразделения.
Западные руководители действиями курдов надеются на поддержку местных племен. В частности, ранее, при поддержке представителей спецслужб США, в качестве передовых отрядов в наступательной операции планировалось привлечь 1500 бойцов «Армии Санадид». Однако, в результате конфликтов, связанных с задержаниями членов племени «Шумар» и бойцов «Армии Санадид» подразделениями курдской службы безопасности для призыва их на службу курдам, отношение племен к ним радикально изменилось.
Теперь о какой-либо поддержке операции курдов со стороны племенных подразделений говорить не приходится. Более того, на прошлой неделе на встрече лидеров вооруженных формирований арабских племен провинции Хасеке, было принято решение прекратить какие-либо отношения с курдскими формированиями и препятствовать проникновению их на территорию племен.
То, что курды пытались насильно призвать на службу арабов из племен провинций Хасеке и Дейр-Эр-Зор, не главная причина по которой отношения между ними, мягко говоря натянутые. Территория севера Хасеке, занятая курдами, исторически является местом проживания арабских племен. Однако, придя в этот район, курды выселили оттуда арабов и провозгласили эти земли частью Курдистана.
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Нежелание представителей племен не пускать курдские войска на свою территорию вполне объяснимо. Арабы подозревают, что и эти земли курды объявят своими. Совет лидеров и старейшин арабских племен определил всячески противодействовать продвижению Сирийских Демократических Сил в направлении Дейр-Эз-Зора, причем не исключается и вооруженное противостояние.
На это решение представителей арабских племен не в состоянии оказались повлиять даже переговорщики коалиции западных стран. Ранее они с трудом добились договоренностей об участии племен в борьбе на стороне курдов против ИГИЛ*, и то лишь, на территории их проживания. Однако теперь последние настроены в отношении курдов крайне воинственно и повлиять на это, похоже, не в силах ничего.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Танки и бульдозеры в руинах Дамаска: Армия Сирии возобновляет наступление (ФОТО)
На этой неделе, Сирийская Арабская Армия возобновила своё широкомасштабное наступление в восточном пригороде Дамаска, после короткого перерыва сделанного для того, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня с группировкой «Файлак Ар-Рахман».
Используя ракеты класса «земля-земля», 42-я бригада 4-й механизированной дивизии САА неоднократно наносила удары по обороне боевиков «Файлак Ар-Рахман» в Джобаре, нанеся значительный урон силам врага, разрушая траншеи и базы террористов.
Подразделения САА еще не штурмовали этот район, пытаясь заставить боевиков «Файлак Ар-Рахмана» самих изгнать террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) из восточного пригорода Дамаска.
Военный источник заявил, если «Файлак Ар-Рахман» действительно удастся изгнать боевиков ХТШ из восточного Дамаска, то САА будет соблюдать режим прекращения огня в Джобаре и Айн Тарме.
Военкор САА Вассим Исса выпустил новую серию фото из пригородов Дамаска.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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