Ну вот и все. Экс-замглавы МИД Китая похоронил «эпоху Америки»

Мы расстались с «американским веком» — такой вывод делает китайский аналитик, ранее занимавший пост замминистра иностранных дел КНР. Но куда интереснее его мысли насчет того, чей век пришел (китайский, а как же иначе). И если по первому пункту миру уже и сказать нечего, то второй будет предметом уточнений и обсуждений лет этак на сто вперед.

Дело о 92 триллионах долларов

Бывший замминистра Хэ Яфэй даже не утруждает себя размышлениями насчет того, наблюдаем мы сейчас начало гражданской войны в США или у них там все само рассосется. Собственно, эта история им даже не упоминается, она — частность, а есть тенденции поглубже. Хэ подходит к вопросу с другой стороны — глобального баланса сил. И делает вывод: кризис «американского мира» начался в 2008 году (если кто-то помнит, тогда было, возможно, полное обрушение всей мировой экономики). Добавляет: 2017 год — исторический момент ускорения начавшегося в 2008-м процесса.

Его ключевая мысль в том, что общая, экономическая и прочая, сила «развивающегося» мира (куда, кстати, Россия тоже входит) доросла до какой-то критической точки. И, заметив это, Китай стал выдвигать всякие инициативы, чтобы превратиться в лидера этого мира не только в экономическом смысле, но еще и в идеологическом (моральном).

Глобализация оказалась опасной для США и их союзников, они стараются ее уничтожить, а Китай, наоборот, решил ее возглавить.