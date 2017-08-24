Аутсорсинг решил проблему питания в детсадах Волгограда

Роспотребнадзор зафиксировал положительные итоги перехода детских садов Волгограда на аутсорсинг.

Результаты проверок Роспотребнадзора и Общественной палаты Волгоградской области свидетельствуют, что передача организации питания в детских садах Центрального района города специализированному комбинату питания под управлением DARS Facility Management (ООО «Торговый дом СПП») принесла ощутимые успехи. В рацион детей были введены качественные продукты местных производителей, а также увеличено количество свежих овощей, фруктов и натуральных соков. В ведомстве отметили, что ни в одном из 22 детских садов и 24 пищеблоков нарушений не выявлено.

Кроме того, предприятию удалось наладить тщательный технологический контроль закупаемой продукции, осуществить замену изношенного оборудования пищеблоков и оптимизировать их рабочий процесс.

«Прием пищи в детских садах сегодня продуман до мелочей, ведь именно от него зависит состояние здоровья ребенка. Дети питаются по 20-дневному меню четыре раза в день: завтрак, уплотненный завтрак, обед и полдник с элементами ужина. Такой распорядок – залог полноценного развития детей. Однако, по словам родителей, далеко не всегда дети едят эти продукты с удовольствием, как бы полезны они ни были. Несмотря на то, что основные пожелания родителей к новой системе питания в детских садах адресуются именно нам, изменить по собственному желанию меню мы не можем, по всем вопросам мы тесно сотрудничаем с комитетом образования Центрального района Волгограда», - рассказала руководитель дошкольного питания Волгоградского филиала DARS Facility Management Татьяна Гуреева.

Проект по переводу на аутсорсинг организации питания в дошкольных учреждениях Волгограда реализуется с 2015 года. Стоит отметить, что аналогичный положительный опыт также имеется уже во многих городах страны – Москве, Иркутске, Волгограде, Нижнекамске и других. Многочисленные проверки Роспотребнадзора, а также других контролирующих ведомств и родителей дошкольников подтверждают преимущества данного подхода в этой сфере.

Достичь таких результатов отдельным детским садам зачастую не под силу. Как правило, комбинаты питания располагают современным технологическим оборудованием, собственными лабораториями, где регулярно отслеживается качество продукции, также у них налажена грамотная транспортировка сырья. Это позволяет обеспечивать детей здоровым и качественным питанием, которое соответствует их физиологическим потребностям.