С. Михеев – Пора обнародовать правду о выборах Ельцина в 1996 году
09:03. 22 августа 2017 Просмотров - 419 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Да – ПЬЯНИЦА ельцин – был НЕ легитимен,как и ВСЯ его команда-СВОРА-БАНДА!
Ельцин был – Врагом России,политическим “ПАМПЕРСОМ” – ГАДОМ!!
*Время ельцинщины,это время появления ВРАГОВ России – ПАРАЗИТОВ-олигархов!
*Люди ОБОСНОВАННО – ВЕЗДЕ – ПРОКЛИНАЮТ пьяницу ельцина и ТУ “власть”!
> России НУЖНО Очищать,ся от ельцин,щины,от ВСЕГО,что с ним связано!
[к сожалению НЫНЕ во властных структурах РФ - ещё есть ЗАРАЗА-ельцiнiзма...]
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А вот Путин…при всех его “косяках”,НИКАКОГО отношения к ельцинщине и
НЕ легитимности АЛКОГОЛИКА-ельцина – НЕ имеет!”Ярлык” НЕ вешается…!
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1.~~~ Ельцин.~~~
_ АЛКОГОЛИК Ельцин – был ВРАГОМ страны!
И такие ельцины,ВРАГАМ в стране НУЖНЫ!
Покуда он “трудился” – т.е. ВОДКУ ЖРАЛ,
Клан его опричников(сторонников) -
Страну Р А З Р Ы В А Л !
_ В пьяном угаре подписывал он -
МАССУ ПРЕСТУПНЫХ “законов”!
Он ВИНОВЕН в СМЕРТИ – ДЕСЯТКОВ миллионов!
Много(миллионы) народа – он в стране(СССР) убил!
ПРОКЛЯТИЕ он ВЕЧНОЕ – себе ЗАСЛУЖИЛ!!!
ПРОКЛИНАЕТ ельцина – ВСЯ страна!
И в этом – безусловно – ПРАВА она!!![18-57]
““““““““““““““““`
Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.22-8-17.
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а кто нашел и привел Ельцина к власти,Михеев вслед за Марочкой(захарова)стал обличать.Никто не умаляет вины Ельцина но это была команда богоизбранных с русофобами.