С. Михеев – Пора обнародовать правду о выборах Ельцина в 1996 году

В рамках поездки по Новосибирской области у меня было 11 встреч с сибиряками за три дня. Сложно, но крайне интересно. Первая встреча и наиболее многочисленная аудитория была в самом Новосибирске в ДК «Прогресс». Вопросы, как всегда, были самые ...