Главная » История, Мировоззрение, Политика

С. Михеев – Пора обнародовать правду о выборах Ельцина в 1996 году

09:03. 22 августа 2017 Просмотров - 419 2 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, выборы, ельцин
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дёмин о Левашове
Демин о Левашове.mp4 Валерий Михайлович Дёмин - лидер омского Русско-Славянского Национального Союза, подполковник запаса, исследователь прошлого и писатель.Автор запрещенных книг: «От Ариев к Русичам», «От Русичей к Россиянам», «Война и вооруженная ...
Волхв Петров о Хиневиче, Ведах и Левашове
Волхв Петров.mp4 Волхв Петров – «Бог там… из яйца что-то там выскочило у него и так далее…» Вышний Бог Сварог – «Не стригите свои власы русые, власы разные, да с сединами, ибо Мудрость Божию не постигнете и здоровие потеряете». Источник http://via-midgard...
Игры Богов.Мозаика (Сергей Стрижак) 2011
... самой печке, но только обнажив правду, мы сможем, восстановить наконец человеческий...
Скрытые смыслы Голливудских творений. Часть 1.
... режиссерами с коллекционных DVD. Тогда, порой много лет спустя после премьеры..., авторы признаются, какие (порой жутковатые) тайные моменты были совершенно...
Встреча с общественностью Новосибирска, 15.05.2015
В рамках поездки по Новосибирской области у меня было 11 встреч с сибиряками за три дня. Сложно, но крайне интересно. Первая встреча и наиболее многочисленная аудитория была в самом Новосибирске в ДК «Прогресс». Вопросы, как всегда, были самые ...
Национальность, Нация, Народ
Всё чаще возникают споры на тему, что значит нация, народ, национальность. Некоторые общественные деятели пытаются вновь ввести графу национальность в документ, удостоверяющий личность. Да не просто ввести, а так, чтобы человек доказывал свою ...

2 коммент.»

  • 53 47
    Valeriy Bondarik 22 августа 2017 в 9:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Да – ПЬЯНИЦА ельцин – был НЕ легитимен,как и ВСЯ его команда-СВОРА-БАНДА!
    Ельцин был – Врагом России,политическим “ПАМПЕРСОМ” – ГАДОМ!!
    *Время ельцинщины,это время появления ВРАГОВ России – ПАРАЗИТОВ-олигархов!
    *Люди ОБОСНОВАННО – ВЕЗДЕ – ПРОКЛИНАЮТ пьяницу ельцина и ТУ “власть”!
    > России НУЖНО Очищать,ся от ельцин,щины,от ВСЕГО,что с ним связано!
    [к сожалению НЫНЕ во властных структурах РФ - ещё есть ЗАРАЗА-ельцiнiзма...]
    “““““““““““““““““““““`
    А вот Путин…при всех его “косяках”,НИКАКОГО отношения к ельцинщине и
    НЕ легитимности АЛКОГОЛИКА-ельцина – НЕ имеет!”Ярлык” НЕ вешается…!
    ““““““““““““““““““““““`
    1.~~~ Ельцин.~~~

    _ АЛКОГОЛИК Ельцин – был ВРАГОМ страны!
    И такие ельцины,ВРАГАМ в стране НУЖНЫ!
    Покуда он “трудился” – т.е. ВОДКУ ЖРАЛ,
    Клан его опричников(сторонников) -
    Страну Р А З Р Ы В А Л !
    _ В пьяном угаре подписывал он -
    МАССУ ПРЕСТУПНЫХ “законов”!
    Он ВИНОВЕН в СМЕРТИ – ДЕСЯТКОВ миллионов!
    Много(миллионы) народа – он в стране(СССР) убил!
    ПРОКЛЯТИЕ он ВЕЧНОЕ – себе ЗАСЛУЖИЛ!!!
    ПРОКЛИНАЕТ ельцина – ВСЯ страна!
    И в этом – безусловно – ПРАВА она!!![18-57]
    ““““““““““““““““`
    Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.22-8-17.

    Ответить
  • 4203 3039
    марина 22 августа 2017 в 11:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    а кто нашел и привел Ельцина к власти,Михеев вслед за Марочкой(захарова)стал обличать.Никто не умаляет вины Ельцина но это была команда богоизбранных с русофобами.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>