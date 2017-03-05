Почему эта мразь, Пивоваров, до сих пор на свободе???
"Суть русской жизни неизменна: презрение к личности, в том или ином варианте насилие над человеком и его – в конечном счете – закабаление, воровство, умение самоорганизовываться лишь на злое дело"
Ну Вы поняли! Мы все и наши предки, сломавшие хребет фашистам, запустившие человека в космос, создавшие великую культуру и искусство, ни на что кроме криминала не способны…ага… Собственно после этого можно было дискуссию закрывать, ибо русофоб русофобии никогда не увидит, это понятно. Русофобия для него норма жизни. Однако, может быть Пивоваров печется о государстве, раз о народе высказывается так отвратительно?
«Кант говорил о том, что Россия не сможет управлять Сибирью. Это мне очень близко. Я убеждён, что Россия в ближайшие полстолетия уйдёт из Сибири: депопуляционные процессы будут столь сильны, что Россия географически сузится до Урала… Нужно, чтобы Россия потеряла… Сибирь и Дальний Восток.
Пока у нас будут минеральные ресурсы, пока будет что проедать, пока… зарплаты выдаются так: цены на нефть поднялись – выдали, не изменится ничего… Вопрос в том, кто будет контролировать Сибирь и Дальний Восток. Здесь для русских есть шанс в будущем, великолепный шанс выгодно распорядиться этой территорией – ведь русские там жили и живут, русские лучше других её знают и т.д.
Пусть придут канадцы, норвежцы – и вместе с русскими попытаются управлять данными территориями… Должен возникнуть международный режим с сильным участием России. И Россия вступает в союз этих белых, так сказать, белокожих государств, европейских, христианских, западных и прочее…»
Как бы не так, этот "академик" жаждет распада страны, ее полного геополитического унижения. Именно такие пещерные русофобы и антисоветчики, ответственны за страдания Русского народа и всех народов Советского Союза. Именно они, вначале били своими мифами по Советской власти, затем стали бить по государству как таковому, а затем и по народу.
Для таких патентованных выродков МЫ С ВАМИ - компост. У них нет никаких идей, кроме животного желания уничтожить Россию и Русских, как бы мы ни назывались в данный момент. Они искренне считают нас недочеловеками недостойными жизни.
Помниться у наших предков уже был опыт общения с подобными гражданами, приехавшими устанавливать европейские порядки на танках. Там тоже были русофобы, которые стояли в охране концлагерей, где сжигали русских, цыган, евреев и т.д. и свято верили в свою миссию. Проблемы у них начались в тот момент, когда к этим хорошо отожранным "арийцам" и их прихвостням из всяческих УПА и РОА, пришел усталый и злой Советский солдат и начал методично выбивать из них нацистское дерьмо своими кирзовыми сапогами.
Кажется кто-то, не только на Западе но и внутри страны, начал это забывать, однако смею их уверить: Солдат этот никуда не делся, пока что он смотрит на весь этот беспредел, но рано или поздно, простое созерцание ему надоест и тогда Пивоваровы и Ко ответят за каждое слово из их поганых ртов, сказанное в адрес Русского/Советского народа.
Пусть ждут и готовятся.
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Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Все информационное пространство росиОнии контролируется вот такими мразями от нации =врем всегда всем и везде=
Посмотрите как на ток-шоу увертываются от первопричины всех провокаций против жителей страны от нации =врем всегда,всем и везде=!!Это все равно что варить уху без рыбы.Или обсуждать физические свойства морковки не имея её вообще у себя ни физически ни теоритически.Просто удивляюсь для кого эти ток-шоу устраиваются -Ясно что для самих себя (сионитов).
Нигде в росиОнии нельзя говорить в средствах массовой информации о подпольной деятельности иудеев хаббадников и внедренных и завербованных шабезгоях на просторах России!
Как только какого то шабезгоя хватают за его паршивый “хвост”,тут же поднимается вой и визг всего ЮДЕНТУМА!!
Посмотрите как даже в днр\лнр замалчивают причинно следственную связь их беды -Они не рассказывают Людям почему война продолжается и убийства продолжаются потому что есть бизнесс ахметовых и коломойских! – и только через три года бойни. их бизнесс стали по немногу прижимать -Но это как слону дробина
А неграмотные шахтеры думают что они защищают “свою землю” -Они защищают бизнесс януковичей и ахметовых – -Мрази – Они везде МРАЗИ!
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Неграмотные шахтёры до сих пор добывают уголь, этим самым мразям. Их бомбят, а они добывают. Их убивают, а они добывают. Млять. И разговаривать с ними безполезно. Такое ощущение, что на Земле сейчас, самый редкий ресурс это здравый смысл.
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Эти шахты до сих пор принадлежат украинским олигархам, вот как ни странно это это так есть! Понять, что там происходит нормальному человеку не дано! Там в этих ДНР и ЛНР поверь несмотря, на кровь и смерть близких и знакомых, очень много которые на стороне бандеровцев. Обрати внимания сколько российских добровольцев покинуло ряды защитников, но все боятся говорить ро это всё правду, по чему? Но такое же и в Крыму! Очень много в местной власти перекрасившихся бандеровцев. Поверьте это такая удавка для России, но поймут это многие ещё нескоро.
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А Крым? Только не давно все предприятия переписали на российские активы – -А сколько баблища утекло бандере пока росиОнские твари крутили мутили с имуществом Крыма!!
и что? Кто то наказан??!
НИКТО!!
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Я верю. Мы с друзьями ещё в начале, когда там были наши, возили гумку. Потом нам там рёбра намяли. Потому что на хер мы там были не нужны. Еле ноги унесли.
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Был в Киеве (неоднократно) ещё до майдана. Спрашивал местных, почему с Россией не хотят ?
Отвечали – Чем ваши мрази во власти и их друзья/
подружайки лучше наших ?.
Возразить было нечего.
Майдан начинался ( по крайней мере, я его так воспринимал) Как революция против олигархии и жидов. Жаль, потом его перехватили, и превратили в эту мерзоту, что сейчас происходит.
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Ну ты как наивный! Кто перехватил? Скажи народ за свободу вышел. Почему сейчас не выходит свободолюбивый украинский народ? Ведь квартплата практически ровна средней зарплате, а цены в магазинах просто нереальные! Главной действующей силой был правый сектор! Кто реально им руководил? Граждане Израиля, все причём. Это была самого начала чисто жидивская революция и ничего более. Кто создал украинскую коррупционную машину? Не ужели ты веришь, что именно Янукович и его К? ***** вышло только за ради того, что бы получить обещанный ещё Ющенко безвиз и разбежаться кто куды.
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Серёга
не ставь себя в ряд с радикалами -мартышками которые тоже так “думают”
Власть вукропии вся ВСЯ возглавляют ДЖУДЫ! а они (радикалы-мартышки) про ЧИСТУЮ НАЦИЮ без жидов и москалей мычат и мычат! – -ДБЛы млять – - -Один “борец” Яцынюк (Бакай) уже отвалился НАСАСАЛСЯ и греет пузо во флориде!
а ВСЕ ДЛБы мочат друг друга =Градами= и СВГ-эшками!!
Мозги то есть у кого?
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Вот что надо было знать прежде чем жечь =Беркут= на майдане Киева
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http://communitarian.ru/posts/sng/ukraina-budet-zhit-plokho-no-ne-dolgo-do-2019-goda_26022017
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Интересно – - майданщикам сейчас это кто то показывает?
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Я бы с удовольствием посмотрел на поединок пивоварова с Емельяненко. Желательно с Фёдором. По той же теме. Интересно смог бы он быть таким же убедительным. Почему то мне кажется, что там и соловьёву бы прилетело. И как бы не больше.
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А что? -В России нет таких неграмотных “шахтеров”?
Полно!
Лично с такими работал -Зарплату не платят.а они продолжают вкалывать…
Они думают что они кому то ценны и нужны и все равно работодатель о них позаботится -дуракм? ДА!!! и при том – с рабскими мозгами!!
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ для таких не существует!!
Что доказывает война на Донбассе-И со стороны всу и со стороны днрлнр друг друга лупит ОДНА НАЦИЯ!! Славяне!Евреи в окопах не сидят
Они сидят на каналах ТЕЧЕНИЯ НАЛА!!
И пока будут такие рабы (смотри выше кто они) -Джуды будут процветать! Вальцман утроил свои капиталы – - -
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А тем временем происходит именно вот такое http://9tv.co.il/news/2017/03/01/239552.html
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наказание за перепост -это жуть!
Но зачем помогать врагам России расчленять её??
Вот пусть эта дурочка теперь подумает (если есть чем думать)
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Да согласен! Но по чему её, а не того же Пивоварова и не его одного! После убийства Евдокимова, на Алтае начались чудеса, люди были вынуждены за бесценок продавать свои земли и уезжать кто куда. Но вот вопрос, а кто выкупил эти земли? Очень странные “российские” фирмы их хозяева все имеют помимо российского ещё или израильское или американское гражданство. В инете на эту тему очень много постов. Вот если посмотреть, что выдавала при свидетелях ну хотя бы Ксения Собчак, то там и правда лет так на пять тянет, но это никто по чему то не замечает! А знаменитая выходка Жванецкого! Жванецкий: “Моя мечта – разровнять место, где была Россия и построить что-то новое”.. а понял это юмор такой, а не преступление!
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Это лишь говорит о том что все СМИ на территории России под Джудами!
А продажные чиновники в областях им продаются! Потому что они выродки!!
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варильщикбурды, мразь конченая… но он, не один. Имя им – ЛЕГИОН.