Почему эта мразь, Пивоваров, до сих пор на свободе???







Намедни посмотрел "Поединок" у Соловьева, на этот раз сошлись известный политолог Михеев и отборная мразь Пивоваров. Говорили о русофобии, притом во время всей программы Пивоваров и его т.н. "эксперты" делали удивленные лица и клялись мамой, папой и могилкой попугайчика, что они дескать, никакой русофобии не знают, не видели и не чувствовали. Оно и неудивительно, ибо "ворон ворону…". На программе привели высказывание Пивоварова о русских: Говорили о русофобии, притом во время всей программы Пивоваров и его т.н. "эксперты" делали удивленные лица и клялись мамой, папой и могилкой попугайчика, что они дескать, никакой русофобии не знают, не видели и не чувствовали. Оно и неудивительно, ибо "ворон ворону…". На программе привели высказывание Пивоварова о русских:



"Суть русской жизни неизменна: презрение к личности, в том или ином варианте насилие над человеком и его – в конечном счете – закабаление, воровство, умение самоорганизовываться лишь на злое дело"

Ну Вы поняли! Мы все и наши предки, сломавшие хребет фашистам, запустившие человека в космос, создавшие великую культуру и искусство, ни на что кроме криминала не способны…ага… Собственно после этого можно было дискуссию закрывать, ибо русофоб русофобии никогда не увидит, это понятно. Русофобия для него норма жизни. Однако, может быть Пивоваров печется о государстве, раз о народе высказывается так отвратительно?

«Кант говорил о том, что Россия не сможет управлять Сибирью. Это мне очень близко. Я убеждён, что Россия в ближайшие полстолетия уйдёт из Сибири: депопуляционные процессы будут столь сильны, что Россия географически сузится до Урала… Нужно, чтобы Россия потеряла… Сибирь и Дальний Восток.



Пока у нас будут минеральные ресурсы, пока будет что проедать, пока… зарплаты выдаются так: цены на нефть поднялись – выдали, не изменится ничего… Вопрос в том, кто будет контролировать Сибирь и Дальний Восток. Здесь для русских есть шанс в будущем, великолепный шанс выгодно распорядиться этой территорией – ведь русские там жили и живут, русские лучше других её знают и т.д.



Пусть придут канадцы, норвежцы – и вместе с русскими попытаются управлять данными территориями… Должен возникнуть международный режим с сильным участием России. И Россия вступает в союз этих белых, так сказать, белокожих государств, европейских, христианских, западных и прочее…»











Как бы не так, этот "академик" жаждет распада страны, ее полного геополитического унижения. Именно такие пещерные русофобы и антисоветчики, ответственны за страдания Русского народа и всех народов Советского Союза. Именно они, вначале били своими мифами по Советской власти, затем стали бить по государству как таковому, а затем и по народу.



Для таких патентованных выродков МЫ С ВАМИ - компост. У них нет никаких идей, кроме животного желания уничтожить Россию и Русских, как бы мы ни назывались в данный момент. Они искренне считают нас недочеловеками недостойными жизни.











Помниться у наших предков уже был опыт общения с подобными гражданами, приехавшими устанавливать европейские порядки на танках. Там тоже были русофобы, которые стояли в охране концлагерей, где сжигали русских, цыган, евреев и т.д. и свято верили в свою миссию. Проблемы у них начались в тот момент, когда к этим хорошо отожранным "арийцам" и их прихвостням из всяческих УПА и РОА, пришел усталый и злой Советский солдат и начал методично выбивать из них нацистское дерьмо своими кирзовыми сапогами.











Кажется кто-то, не только на Западе но и внутри страны, начал это забывать, однако смею их уверить: Солдат этот никуда не делся, пока что он смотрит на весь этот беспредел, но рано или поздно, простое созерцание ему надоест и тогда Пивоваровы и Ко ответят за каждое слово из их поганых ртов, сказанное в адрес Русского/Советского народа.











Пусть ждут и готовятся.





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Источник: ss69100.livejournal.com