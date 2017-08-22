«Нас словно прокляли»: Флот и армию США преследуют беды

21 августа американский ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся с танкером Alnic MC в районе Малаккского пролива близ Сингапура.

В результате инцидента пять военнослужащих получили ранения, десять числятся пропавшими без вести. При этом, нНесмотря на полученные повреждения, американский корабль остался на плаву и самостоятельно продолжает путь в ближайший порт.

Как собщили в пресс-службе седьмого флота ВМС США, «поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти», — уточнили в пресс-службе.

Наряду с сингапурскими буксирными судами в операции участвуют американские конвертопланы MV-22 Osprey и многоцелевые вертолёты SH-60 Sea Hawk с десантного корабля USS America. В командовании американским флотом заявили, что инцидент будет расследован.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, отметив, что произошедшее «очень печально». Позднее в Twitter американский лидер написал, что все его мысли и молитвы — с моряками эсминца.

«Мысли и молитвы с нашими моряками на борту корабля США «Джон Маккейн», где проходит поисково-спасательная операция», — говорится в твите.

9 мая 2017 года в международных водах близ берегов Республики Корея ракетный крейсер CG-57 Lake Champlain столкнулся с небольшим южнокорейским рыболовецким судном 502 Nam Yang. Пострадавших не было. Столкновение произошло в условиях плохой видимости. Как сообщили представители ВМС, экипаж корабля подавал положенные звуковые сигналы, однако рыбаки не успели вовремя изменить курс.

17 июня 2017 года у южного побережья Японии американский эсминец DDG-62 Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел ночью в хорошую погоду. Сухогруз врезался в правый борт корабля, эсминец получил серьезные повреждения, в том числе пробоину ниже ватерлинии. Погибли семь американских моряков, которых затопило в машинном отделении. Травмы получили трое, в том числе командир корабля, коммандер Брюс Бенсон.

Согласно результатам расследования, опубликованным властями США 17 августа 2017 года, виновными в происшествии были признаны находившиеся на вахте моряки эсминца, которые в нарушение Международных правил предупреждения столкновений судов (COLREGS-72) не предоставили преимущества двигавшемуся справа торговому судну. После аварии корабль отправили на длительный ремонт.

Также напомним недавний инцидент в районе Панамского канала, когда неожиданно сломался новейший американский эсминец USS Zumwalt — это подтвердили в ВМС США. Отмечается, что «неисправность связана с теплообменниками в силовой установке корабля, которая обеспечивает электропитанием различные системы судна, в том числе датчики и вооружение».

Как писал USNI News, на USS Zumwalt прямо перед очередными испытаниями была «обнаружена неисправность». Стоивший 4,4 миллиарда долларов «лазерный эсминец с рельсотроном и сотней «Томагавков» дал течь еще у причала на базе в Норфолке.

Проблемы флота США уже давно не новости. К примеру, суперсовременная разработка армии США авианосец США USS Gerald R. Ford столкнулся со сложностями в обеспечении взлета с полетной палубы истребителей и их посадки.

Как пишет Bloomberg, система приема самолета при посадке вырос в цене с $301 млн до $961 млн. Но до сих пор с авианосца не могут взлетать истребители-бомбардировщики F/A-18, которые несут полный боекомплект и полностью заправлены.

Сообщается, что технические и денежные затраты на планируемые три корабля класса Ford, обойдутся бюджету в $42 млрд, что вызывает повышенное внимание конгресса. Напомним, USS Gerald R. Ford — это первый из авианосцев в этой серии. С 2015 года строится второй авианосец — John F. Kennedy, а в 2018 начнется строительство Enterprise.

Помимо флота, не так давно и американские истребители F-35 снова оказались в центре скандала. В сети появилось видео, на котором самолеты один за другим взлетают с авианосца. На записи видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы.

По данным Business Insider, именно по этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй. Авторы статьи сравнили катапультный взлет F-35C и F-18 и отметили, что разработанный в 1970-х годах F-18 тоже «потряхивает» на старте, но «в случае с F-18 на пилоте нет шлема стоимостью в 400 тысяч долларов, который показывает критически важную для полета информацию».

Пресловутый F-35 уже давно стал предметом споров из-за своей колоссальной стоимости и множества технических недостатков. По данным экспертов, у истребителя есть серьезные неполадки с программным обеспечением, которые приводят к проблемам с точностью стрельбы, использованием радаров и системой распознавания «свой-чужой».

А истребители F-22 Raptor не так давно стали чрезвычайно уязвимымит для радаров, теряя стеллс-покрытие от дождя или жары и ветра с песком. Как сообщили эксперты Aviation Week, «радиопоглощающая пленка на фюзеляжах истребителей покоробилась и стала облезать». Так что проблемы в армии США носят скорее системный, чем разовый характер.