Coca-Cola под микроскопом — факты, которые поставят точку в вопросе: “Пить или не пить?”

В 2006 году в Турции впервые в мире против Coca-Cola начали судебное разбирательство по поводу состава напитка. На этикетке обычно пишут, что в Кока-колу входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некий «экстракт». Этот экстракт и вызвал подозрение. И компания Coca-Cola была вынуждена раскрыть секрет, из чего же на самом деле делают колу. Это оказалась жидкость, полученная из насекомого Cochineal (Кошени́ль).

Кошениль — это насекомое, которое живёт на Канарских островах и в Мексике. Это насекомое присасывается хоботком к растению, сосёт сок и никогда не двигается с места. Для насекомого кошени́ль подготавливают специальные поля. Этих насекомых в поле собирают жители деревень. Из самок и яиц этих насекомых выводят пигмент под названием кармин, который и окрашивает кока-колу в коричневый цвет. Сушёный вид кошени́ль выглядит, как изюм, но на самом деле это насекомое!

Теперь вы знаете, что означает слово «Кока» в названии напитка. А теперь поговорим о том, что скрывается за словом «Кола». Я расскажу вам историю сотрудника, который 23 года проработал на фабрике Coca-Cola. Сырьём для колы являются соло́дковые корни, и этими корнями питаются разные млекопитающие, в том числе и мыши. Большие компании при производстве колы собирают эти корни тоннами с помощью экскаваторов. При сборке тонн корней они не в состоянии вытаскивать мышей. Поэтому соло́дковые корни прессуют вместе с тем, что было среди корней. Только после этого остатки шерсти, лапы и так далее вытаскиваются из этой массы! От того, что напиток имеет тёмный оттенок, не заметно, что в нём также присутствует кровь и желудочная жидкость мышей. Конечно же, гиганты-компании, которые производят колу, пытаются нейтрализовать вредные вещества с помощью химикатов. За 23 года сотрудник, рассказавший эту историю, ни разу не выпил и стакана колы.

Дальше судите сами.

Учёные из Вашингтона разложили на составляющие один из ингредиентов кока-колы. Оказалось, что карамель — это вовсе не растопленный сахар, а химическая смесь сахара, аммиака и сульфитов, полученная при высоком давлении и температуре. Она может вызывать рак лёгких, печени, щитовидной железы и лейкемию.

Также выяснилось, что в газировку входит спирт — это основа той самой секретной добавки «7 икс». В алкоголь добавляют по несколько капель ароматических масел, кориандр и корицу.

А жидкость насекомого кошениль, кармин, вообще не прошла сертификацию, поэтому колу в некоторых странах не производят вообще.

Как на колу реагирует организм

Через 10 минут

10 чайных ложек сахара «ударят» по вашей системе (это ежедневная рекомендуемая норма).

Вас не потянет рвать, потому что фосфорная кислота подавляет действие сахара.

Через 20 минут

Произойдет скачок инсулина в крови. Печень превратит весь сахар в жиры.

Через 40 минут

Поглощение кофеина завершится. Ваши зрачки расширятся.

Кровяное давление увеличится, потому что печень выбрасывает больше сахара в кровь.

Заблокируются аденозиновые рецепторы, тем самым предотвращая сонливость.

Через 45 минут

Ваше тело увеличит производство гормона дофамина, стимулирующего центр удовольствия мозга.

Такой же принцип действия у героина.

Спустя час

Фосфорная кислота свяжет кальций, магний и цинк в вашем кишечнике, ускоряя метаболизм.

Увеличится выделение кальция через мочу.

Более чем через час

Мочегонное действие войдёт в игру.

Выведутся кальций, магний и цинк, которые находятся в ваших костях, так же как и натрий, электролит и вода.

Более чем через полтора часа

Вы станете раздражительным или вялым. Вся вода, содержащая в кока-коле, выведется через мочу.

Активный ингредиент кока-колы — ортофосфорная кислота. Её рН равен 2,8. Для перевозки концентрата Coca-Cola грузовик должен быть оборудован специальными ёмкостями, предназначенными для высококоррозионных материалов.

Подробный состав разрекламированного продукта Coca-Cola Light без кофеина: Aqua carbonated, E150d , E952 , E950 , E951 , E338 , Е330 , Аromas , Е211.

1. Aqua carbonated — газированная вода

Присутствие в воде углекислого газа возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм — обильное выделение газов. Кроме того, используется не родниковая вода, а водопроводная, пропущенная через специальные фильтры;

2. E952 (Cyclamic Acid and Na, К, Са salts), Цикламовая кислота и её натриевые, калиевые и кальциевые соли

Заменитель сахара. Цикламат — синтетический химикат, имеет сладкий вкус, в 200 раз превышающий сладость сахара, используется как искусственный подсластитель. Был запрещён к использованию в продуктах питания человека, поскольку является канцерогеном, вызывающим раковую болезнь. В 1969 году распоряжением Федерального агентства по пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA) запрещён к применению на территории США, т. к. было доказано, что он, как сахарин и аспартам, вызывает у крыс рак мочевого пузыря. В том же году запрещён в Канаде. В 1975 году запрещён в Японии, Южной Корее и Сингапуре. Запрещён к использованию в производстве напитков в Индонезии. В 1979 г. всемирная организация здравоохранения реабилитировала цикламаты, признав их безвредными;

* Безопасная доза: 0,8 г в сутки.

3. E150d (Caramel IV – Ammonia-sulphite process, краситель) Жжёный сахар, полученный путём переработки сахара при определённых температурах, с добавлением химических реагентов или без них. В данном случае добавляют сульфат аммония;

4. E950 (Acesulfame Potassium, ацесульфам калия)

В 200 раз слаще сахарозы. Содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту, которая оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может со временем вызвать привыкание. Ацесульфам плохо растворяется. Продукты с этим подсластителем не рекомендуется употреблять детям, беременным и кормящим женщинам;

* Безопасная доза: 1 г в сутки.

5. E951 (Aspartame)

Сахарозаменитель для больных диабетом. Химически не устойчив: при повышении температуры распадается на метанол и фенилаланин. Метанол (метиловый спирт) очень опасен: 5–10 мл способны привести к гибели зрительного нерва и необратимой слепоте, 30 мл могут привести к смерти. В тёплой газировке и аспартам трансформируется в формальдегид, который является сильнейшим канцерогеном. Документально подтвержденные случаи отравления аспартамом: потеря осязания, головные боли, усталость, головокружение, тошнота, сильное сердцебиение, увеличение веса, раздражительность, тревожное состояние, потеря памяти, туманное зрение или его потеря, сыпь, припадки, боли в суставах, депрессии, спазмы, заболевания детородных органов, потеря слуха. Также аспартам может провоцировать следующие болезни: опухоль мозга, множественный склероз, эпилепсию, базедову болезнь, хроническую усталость, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет, умственную отсталость и туберкулез;

* Безопасная доза: 3 г в сутки.

6. E338 (Orthophosphoric Acid, ортофосфорная кислота, химическая формула: H3 PO4)

Пожаро- и взрывоопасна. Вызывает раздражение глаз и кожных покровов. Применение: для производства фосфорнокислых солей аммония, натрия, кальция, марганца и алюминия, а также для органического синтеза, в производстве активированного угля и киноплёнки, для производства огнеупоров, огнеупорных связующих, керамики, стекла, удобрений, синтетических моющих средств, в медицине, в металлообрабатывающей промышленности для очистки и полировки металлов, в текстильной — для выработки тканей с огнезащитной пропиткой, а также в нефтяной и спичечной промышленности. Пищевую ортофосфорную кислоту применяют в производстве газированной воды и для получения солей (порошки для изготовления печенья). Препятствует усвоению кальция и железа в организме, что может приводить к ослаблению костной ткани, остеопорозам. Другие побочные эффекты: жажда, сыпь на коже;

7. Е330 (Citric Acid, лимонная кислота) — бесцветные кристаллы

Широко распространена в природе. Получают лимонную кислоту из махорки и брожением углеводов (сахар, патока). Применяют в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. Соли лимонной кислоты (цитраты) используют в пищевой отрасли промышленности в качестве кислот, консервантов, стабилизаторов, в медицине — для консервирования крови;

8. Аromas — неизвестно какие ароматические добавки;

9. Е211 (Sodium Benzoate, бензоат натрия)

Отхаркивающее средство, консервант пищевых продуктов. Бензойную кислоту (Е210), бензоат натрия (Е211) и бензоат калия (Е212) вводят в некоторые пищевые продукты в качестве бактерицидного и противогрибкового средств. К таким продуктам относятся джемы, фруктовые соки, маринады и фруктовые йогурты. Не рекомендуется употреблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину. В последнем исследовании, проведённом профессором в области молекулярной биологии и биотехнологий из Шеффилдского университета (Англия) Питером Пайпером, обнаружили, что данное соединение наносит значительный вред ДНК. По словам Пайпера, бензоат натрия, являющийся активным компонентом консервантов, используемых в большинстве газированных напитков, не уничтожает части ДНК, но деактивирует их. Это может приводить к циррозу печени и дегенеративным заболеваниям, например к болезни Паркинсона.

Источник: http://www.diasporanews.com/2016/06/24/coca-cola-pod-mikroskopom/

Источник: https://www.oum.ru/literature/zdorovje/coca-cola-pod-mikroskopom-fakty-k…