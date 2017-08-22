Александр РАЗУВАЕВ: сдерживание роста зарплат — лоббирование интересов крупного капитала
11:36. 22 августа 2017 Просмотров - 295 3 коммент. Опубликовал: jackomb
В Центральном банке России считают, что рост зарплат в стране представляет угрозу для российской экономики. Регулятор обеспокоен нехваткой в стране учителей, врачей, программистов и высококвалифицированных рабочих; в ЦБ полагают, что это негативно сказывается на росте экономики и инфляции. Сообщается, что именно из-за этого зарплаты сегодня растут гораздо более высокими темпами, чем производительность труда. Эксперты разделяют опасения Банка России: прибавка к окладам сокращает ВВП страны на один процент.
По данным Росстата, начиная с 2009 года, производительность труда растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты россиян. Исключение составил только 2015 год: тогда реальные зарплаты сократились на 9,1%, а производительность труда — на 2,2%.
В каких условиях сейчас функционирует рынок труда в России, "Правда.Ру" в эксклюзивном интервью спросила у директора аналитического департамента компании "Альпари", кандидата экономических наук Александра Разуваева.
— Центральный банк увидел в росте зарплат россиян негативные последствия для экономики. По мнению экспертов, хуже всего то, что население стало получать больше, а производительность труда при этом снизилась. Так ли это?
— Я не согласен с этим мнением. У нас достаточно быстро растут производство и ВВП. Соответственно, начинают расти зарплаты и доходы населения. Производительность труда, конечно, надо повышать, но главная задача — поддержать внутренний спрос и одновременно победить бедность.
Сейчас экономика растет, поэтому растут и зарплаты. Если бы правительство увеличивало расходы (прежде всего это индексация пенсий — деньги на это есть), то, во-первых, статистика показывала бы намного больший рост зарплат, а главное, был бы спрос. И это в свою очередь стало бы мощным мотором экономического роста.
Что касается идеи искусственного занижения зарплаты, то этим грешили наши реформаторы первой волны. Ведь если экономика и выручка растут, а зарплаты не растут, то увеличивается маржа, и, соответственно, все доходы от экономического роста идут в карман собственников компаний. А граждане, которые работают по найму, а таких в России, как и в любой стране мира, подавляющее большинство, в данном случае ничего от этого не получают. Основная задача заключается в том, чтобы от экономического роста граждане страны богатели. Нам нужен большой, крепкий средний класс, а не кучка миллиардеров. Люди, которые говорят, что надо сдерживать рост зарплат, — как минимум, лоббируют интересы крупного капитала.
— Но может ли такая тенденция разогнать инфляцию?
— Если ускоренно индексировать зарплаты и пенсии, то небольшой рост инфляции, конечно, будет. А так ничего страшного я не вижу. У нас и так инфляция очень сильно зажата. Для экономики не так принципиально будет, четыре или пять процентов в год.
— Насколько негативное влияние на экономический рост оказывает дефицит кадров в стране?
— У нас в самом деле низкая безработица. По некоторым специальностям, правда, есть дефицит кадров. Я считаю, что мы должны быстрее создавать рынок труда Евразийского экономического союза. Прежде всего это Беларусь, Россия, Казахстан. В этом случае проблема хотя бы частично будет решена. Документы, регламентирующие эти вопросы уже подписаны, но надо скорее переходить к их практическому применению, более интенсивно вводить соответствующие меры экономической политики на пространстве ЕАЭС.
loading...
и тем не менее рост зарплаты не успевает за темпами инфляции.а раз так, то зарплата нерастёт, а уменьшается. это ж арифметика. какая производительность труда? апчом это он?
loading...
“Работники” ЦБ банка увидели вред от повышения зарплат простых тружеников страны?
А что? -Зарплаты тружеников страны приблизились к зарплатам “тружеников” ЦБ ? ?
Что то я не понял страха паразитов перед брошенными обглоданными костями плебсу
Ещё
Умоляет видеть как работодатели ищут любую возможность не дать денег не заплатить -Ну твари Что с них взять? -Ещё я просто презираю всех административных “работников” районов и областей -Как только из центра перечисляют какие то деньги на развитии чего то -Эти твари сразу (почему то) считают что это уже ИХ бабло – И начинают крутить -мутить – -Тьфу тварьё позорное -Жадные опарыши
loading...
Если мы сократим зряплату администрации, думовцев, банковским сотрудникам, топ менеджерам процентов 50%, ВВП увеличится более двух процентов :-):-):-)