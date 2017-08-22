Александр РАЗУВАЕВ: сдерживание роста зарплат — лоббирование интересов крупного капитала

По данным Росстата, начиная с 2009 года, производительность труда растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты россиян. Исключение составил только 2015 год: тогда реальные зарплаты сократились на 9,1%, а производительность труда — на 2,2%.

В каких условиях сейчас функционирует рынок труда в России, "Правда.Ру" в эксклюзивном интервью спросила у директора аналитического департамента компании "Альпари", кандидата экономических наук Александра Разуваева.

— Центральный банк увидел в росте зарплат россиян негативные последствия для экономики. По мнению экспертов, хуже всего то, что население стало получать больше, а производительность труда при этом снизилась. Так ли это?

— Я не согласен с этим мнением. У нас достаточно быстро растут производство и ВВП. Соответственно, начинают расти зарплаты и доходы населения. Производительность труда, конечно, надо повышать, но главная задача — поддержать внутренний спрос и одновременно победить бедность.

Сейчас экономика растет, поэтому растут и зарплаты. Если бы правительство увеличивало расходы (прежде всего это индексация пенсий — деньги на это есть), то, во-первых, статистика показывала бы намного больший рост зарплат, а главное, был бы спрос. И это в свою очередь стало бы мощным мотором экономического роста.

Что касается идеи искусственного занижения зарплаты, то этим грешили наши реформаторы первой волны. Ведь если экономика и выручка растут, а зарплаты не растут, то увеличивается маржа, и, соответственно, все доходы от экономического роста идут в карман собственников компаний. А граждане, которые работают по найму, а таких в России, как и в любой стране мира, подавляющее большинство, в данном случае ничего от этого не получают. Основная задача заключается в том, чтобы от экономического роста граждане страны богатели. Нам нужен большой, крепкий средний класс, а не кучка миллиардеров. Люди, которые говорят, что надо сдерживать рост зарплат, — как минимум, лоббируют интересы крупного капитала.