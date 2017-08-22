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Александр РАЗУВАЕВ: сдерживание роста зарплат — лоббирование интересов крупного капитала

11:36. 22 августа 2017 Просмотров - 295 3 коммент. Опубликовал:

В Центральном банке России считают, что рост зарплат в стране представляет угрозу для российской экономики. Регулятор обеспокоен нехваткой в стране учителей, врачей, программистов и высококвалифицированных рабочих; в ЦБ полагают, что это негативно сказывается на росте экономики и инфляции. Сообщается, что именно из-за этого зарплаты сегодня растут гораздо более высокими темпами, чем производительность труда. Эксперты разделяют опасения Банка России: прибавка к окладам сокращает ВВП страны на один процент.

Александр РАЗУВАЕВ —. Александр РАЗУВАЕВ

По данным Росстата, начиная с 2009 года, производительность труда растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты россиян. Исключение составил только 2015 год: тогда реальные зарплаты сократились на 9,1%, а производительность труда — на 2,2%.
 
В каких условиях сейчас функционирует рынок труда в России, "Правда.Ру" в эксклюзивном интервью спросила у директора аналитического департамента компании "Альпари", кандидата экономических наук Александра Разуваева.
 
— Центральный банк увидел в росте зарплат россиян негативные последствия для экономики. По мнению экспертов, хуже всего то, что население стало получать больше, а производительность труда при этом снизилась. Так ли это?
— Я не согласен с этим мнением. У нас достаточно быстро растут производство и ВВП. Соответственно, начинают расти зарплаты и доходы населения. Производительность труда, конечно, надо повышать, но главная задача — поддержать внутренний спрос и одновременно победить бедность.
 
Сейчас экономика растет, поэтому растут и зарплаты. Если бы правительство увеличивало расходы (прежде всего это индексация пенсий — деньги на это есть), то, во-первых, статистика показывала бы намного больший рост зарплат, а главное, был бы спрос. И это в свою очередь стало бы мощным мотором экономического роста.
 
Что касается идеи искусственного занижения зарплаты, то этим грешили наши реформаторы первой волны. Ведь если экономика и выручка растут, а зарплаты не растут, то увеличивается маржа, и, соответственно, все доходы от экономического роста идут в карман собственников компаний. А граждане, которые работают по найму, а таких в России, как и в любой стране мира, подавляющее большинство, в данном случае ничего от этого не получают. Основная задача заключается в том, чтобы от экономического роста граждане страны богатели. Нам нужен большой, крепкий средний класс, а не кучка миллиардеров. Люди, которые говорят, что надо сдерживать рост зарплат, — как минимум, лоббируют интересы крупного капитала.
— Но может ли такая тенденция разогнать инфляцию?
 
— Если ускоренно индексировать зарплаты и пенсии, то небольшой рост инфляции, конечно, будет. А так ничего страшного я не вижу. У нас и так инфляция очень сильно зажата. Для экономики не так принципиально будет, четыре или пять процентов в год.
 
— Насколько негативное влияние на экономический рост оказывает дефицит кадров в стране?
 
— У нас в самом деле низкая безработица. По некоторым специальностям, правда, есть дефицит кадров. Я считаю, что мы должны быстрее создавать рынок труда Евразийского экономического союза. Прежде всего это Беларусь, Россия, Казахстан. В этом случае проблема хотя бы частично будет решена. Документы, регламентирующие эти вопросы уже подписаны, но надо скорее переходить к их практическому применению, более интенсивно вводить соответствующие меры экономической политики на пространстве ЕАЭС.

 

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3 коммент.»

  • 2032 530
    Толик Иванов 22 августа 2017 в 12:23 Ссылка Пометить
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    и тем не менее рост зарплаты не успевает за темпами инфляции.а раз так, то зарплата нерастёт, а уменьшается. это ж арифметика. какая производительность труда? апчом это он?

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  • 341 233
    слободан 22 августа 2017 в 12:42 Ссылка Пометить
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    “Работники” ЦБ банка увидели вред от повышения зарплат простых тружеников страны?
    А что? -Зарплаты тружеников страны приблизились к зарплатам “тружеников” ЦБ ? ?
    Что то я не понял страха паразитов перед брошенными обглоданными костями плебсу
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  • 2266 1637
    любопытный 22 августа 2017 в 14:13 Ссылка Пометить
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    Если мы сократим зряплату администрации, думовцев, банковским сотрудникам, топ менеджерам процентов 50%, ВВП увеличится более двух процентов :-):-):-)

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