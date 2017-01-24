“Мобилизационная экономика России” показала рост: что это значит

Индекс промышленного производства в России в 2016 году составил 101,1% по сравнению с 2015 годом, сообщает Росстат.В 2015 году снижение промпроизводства составило 3,4%.В декабре 2016 года индекс составил 103,2% по сравнению с декабрем 2015 года и 107,4% по сравнению с ноябрем 2016 года. В последнем квартале 2016 года промпроизводство РФ, согласно данным Росстата, выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.Удивительно, что данные цифры сегодня прошли почти незамеченными в официальных российских СМИ. А ведь они однозначно означают одно – кризис в реальном секторе экономики России закончился.Особо стоит отметить, что рост промышленного производства достигнут на фоне победы над инфляцией, которая по ожиданиям в текущем году должна снизиться до 4%. И, конечно на фоне дорогих денег: ключевая ставка ЦБР по-прежнему 10%. Плюс модернизация национального хозяйства, оборонка, космос, атомная промышленность и.т.д.Либеральный экономический блок российского правительства с самого начала кризиса говорил, что рынок сам все отрегулирует. Что экономика должна адаптироваться к новым ценам на нефть и санкциям. При этом — искренне надеясь просто пересидеть санкционный режим и низкие цены на энергоносители.Как мы видим, промышленный сектор действительно адаптировался и довольно быстро перешел к росту, все как по учебникам экономической теории. Заслуги правительства в этом немного, это прежде всего заслуга бизнеса и рядовых россиян, которые в трудной ситуации проявили дисциплину и характер.Ну и в заключение: наши либералы очень любят публично плакать, что наша структура экономики неэффективна, 70% её — государственный сектор. Для обычной мирной экономики 70%, может быть, и много. А вот для нынешней России, которая уже почти три года осажденная крепость – нормально.Россия, обладая достаточно скромными ресурсами, должна поддерживать порох сухим. В отличие от многих других экономик — поддерживать силы ядерного сдерживания. Концентрация промышленных и финансовых ресурсов в руках государства в период полувоенного времени естественна. Фактически в России был реализован бархатный мобилизационный проект.И наши западные партнеры об этом, кстати, прекрасно знают.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com