22 августа – День государственного флага России

Любая страна должна была иметь свой отличительный знак. Речь идёт как о государственной символике, так и о других атрибутах как самой страны, так и государственной власти. Одним из символов, по которым принято узнать государство на международной арене, является государственный флаг.

И сегодня, 22 августа Россия отмечает день этого государственного символа страны – День государственного флага Российской Федерации.

В календаре праздничных дат День государственного флага России появился на основании президентского указа №1714 от 20 августа 1994 года. Впервые в новой России государственный триколор (флаг петровского торгового флота) был поднят 22 августа 1991 года – на здании московского правительства. Тогда цвета флага России Верховным Советом РСФСР обозначались как «белый, лазоревый и алый». Сегодня цвета определяются несколько иначе: «белый, синий, красный».

В мемуарах идеологов сепаратизма в Литве о временах последних дней СССР появилась примечательная информация о том, как вообще петровский триколор появился в России на фоне так называемого парада суверенитетов конца 80-х – начала 90-х. Выясняется, что нынешний российский флаг стал фактическим, просим прощения за слэнг, «подгоном» от Центрального разведывательного управления США – через литовскую агентуру ЦРУ. В воспоминаниях одного из представителей этой агентуры прямо говорится, что флаги для антисоветских демонстраций в буквальном смысле слова шили в Литве. Это и были те самые «бело-лазорево-алые» триколоры. Американским спецслужбам нужен был символ антисоветских выступлений, которым в итоге и оказался триколор.

Сегодня американские партнёры, выходит, сами себя высекли. Дело в том, что тот самый трёхцветный флаг, который они выбрали в качестве символа антисоветских массовых демонстраций, теперь им же самим фактически приходится запрещать. Речь о запрете для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под российской символикой, к которой триколор и относится. Видимо, «партнёры» в начале 90-х никак не могли спрогнозировать того, что и под этим флагом Россия сможет поставить вопрос о необходимости создания многополярного мира и указать на преступные действия США в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на Украине. Получается, что раньше тряслись от красного серпасто-молоткастого, теперь испытывают стресс от вида российского триколора. Ирония судьбы, не иначе…

Государственный флаг, как важнейшая «опознавательная» символика РФ, постоянно поднят на зданиях федеральных органов исполнительной власти, а также на зданиях государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Государственный флаг можно увидеть на зданиях консульских учреждений, представительств дипломатической миссии и других зданиях официальных представительств, которые находятся за пределами России. Ежедневно флаг поднимается в воинских частях по всей стране – от Калининграда до Курильской гряды, от Крыма до Чукотки.

Государственную символику вывешивают на зданиях образовательных учреждений и многих крупных предприятий.

Любой гражданин Российской Федерации по закону может использовать флаг без какого-либо на то дополнительного разрешения, вывешивать его на фасаде своего дома, если речь не идёт об акциях вандализма. Это так, несмотря на то, что в одном из регионов не так давно случился скандал: чрезмерно активные сотрудники решили, что человек, ежедневно поднимающий государственный флаг на своём балконе, каким-то образом нарушает закон и чуть ли не «оказывает давление на местные органы власти». Поднятие флага попытались даже запретить, однако после разбирательств гражданское право было восстановлено.

Использование же государственного флага РФ с нарушением федерального конституционного закона влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ещё раз напомним, что впервые в России бело-сине-красный триколор появился во времена Петра I. Царь лично изобразил образец флага, определил цвет и порядок полос, использовав для этого вариацию флага Голландии. Выбор цветов флага определяли так: белый – цвет свободы, синий – цвет Пресвятой Богородицы, красный – символ государственной мощи.

В нашей стране День государственного флага не является выходным днём, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий: торжественные шествия, фотовыставки, конкурсы рисунков. В городских парках молодёжные объединения организуют патриотические акции, флешмобы, авто- и мотопробеги. Централизованные системы библиотек готовят патриотические часы и книжные выставки, Дома культуры проводят праздничные концерты. Главной целью таких мероприятий является информирование граждан об истории праздника, о важности и значении государственных символов России, воспитания патриотизма и уважения к государственной символике.

Российский триколор сегодня объединяет миллионы россиян и помогает чувствовать, что вместе народ России – един и многонационален. Флаг напоминает нам об истории нашей страны, о героических подвигах, о спортивных успехах, о братской помощи другим странам и народам. Без него не проходит ни одно значимое мероприятие – от подписания важных государственных документов до международных спортивных соревнований.

Многие из нас переживали тот волнительный момент, когда на высшей ступени пьедестала почёта стоят наши спортсмены, а за их спиной гордо поднимается российский флаг. С радостью и со слезами на глазах миллионы наших сограждан следили за тем, как развернулся российский флаг над территорией Крымского полуострова.

Государственный флаг, как символ единения жителей страны, даёт возможность каждому гражданину гордиться своим Отечеством, ощутить себя частицей могучей державы.

Использованы фотографии: ©Wei wei — Imaginechina/EAST NEWS

Источник: nnm.me