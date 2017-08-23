Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 августа 2017

Для противодействия группам террористов и их «спящим ячейкам» на освобожденной территории правительством Сирии были созданы специальные отряды.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Алеппо.

В подготовке отрядов сделан акцент на обучение совместным и согласованным действиям в группе, на ликвидацию террористов в городских условиях, освобождение заложников и оказание первой медицинской помощи. Все военнослужащие новых отрядов проходят снайперскую и минно-подрывную подготовку.

Один из таких отрядов создан и в Алеппо. Близость к городу районов, занятых террористами сделало наличие такого подразделения просто необходимым.

Для подготовки военнослужащих создан специальный лагерь, где проводятся занятия под руководством опытных инструкторов.

Российские военные советники активно помогают сирийским бойцам постигать воинскую науку.

Наличие хорошо подготовленной специальной группы положительно скажется на обстановке в городе, возвращающегося к мирной жизни, и придаст уверенности и спокойствия его жителям.

Каждые террористический акт в Европе и США становится всеобщим горем во всех странах и не сходит с тысяч новостных лент.

В то же время в Сирии от рук террористов даже на освобожденных территориях гибнут сотни мирных жителей и это не вызывает никакого интереса у мирового сообщества. Правительству Сирии стало понятно, что в борьбе с террористами придется рассчитывать только на свои силы и помощь некоторых дружественных стран.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация