Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 августа 2017
- 06:50 Последние резервы тотальной войны.
- 05:30 Новые спецотряды создаются по всей Сирии при участии российских военных советников (ВИДЕО).
- 02:16 Под защитой российских военных в Алеппо возвращаются беженцы (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:56 САА, «Тигры» и ВКС России сжимают котёл, завершая разгром ИГИЛ в Центральной Сирии (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА).
Последние резервы тотальной войны
В весеннем Берлине 1945 года, бьющийся в агонии Третий Рейх бросал против наступающих советских войск даже детей, в надежде оттянуть неизбежное.
На кадрах ниже, подросток за рулем шахид-мобиля в сжимающемся котле вокруг Таль-Афара, где иракские войскак постепенно перемалывают остатки последней крупной группировки Халифата к западу от Мосула.
Есть все-таки своеобразные исторические аллюзии на Третий Рейх, с известной поправкой на масштабы развязанной войны и сопровождающие ее злодеяния.
Как и Германия, Халифат к концу войны подошел к исчерпанию своих мобилизационных ресурсов, потоки живой силы из-за рубежа сократились, возможность восполнять потери за счет местного населения также снизились из-за утраты значительных территорий, ореол непобедимости давно развеян. Поэтому в последние месяцы все чаще пропаганда Халифата делает акцент на то, что "в бой идут даже старики", а также дети, что особенно ярко проявилось в битве за Мосул.
Но как и в случае с нацистами, это именно что кровавая агония, которая затягивает сопротивление, но не меняет итог, где человеконенавистнеческое государство "черных" будет уничтожено.
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Новые спецотряды создаются по всей Сирии при участии российских военных советников (ВИДЕО)
Для противодействия группам террористов и их «спящим ячейкам» на освобожденной территории правительством Сирии были созданы специальные отряды.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Алеппо.
В подготовке отрядов сделан акцент на обучение совместным и согласованным действиям в группе, на ликвидацию террористов в городских условиях, освобождение заложников и оказание первой медицинской помощи. Все военнослужащие новых отрядов проходят снайперскую и минно-подрывную подготовку.
Один из таких отрядов создан и в Алеппо. Близость к городу районов, занятых террористами сделало наличие такого подразделения просто необходимым.
Для подготовки военнослужащих создан специальный лагерь, где проводятся занятия под руководством опытных инструкторов.
Российские военные советники активно помогают сирийским бойцам постигать воинскую науку.
Наличие хорошо подготовленной специальной группы положительно скажется на обстановке в городе, возвращающегося к мирной жизни, и придаст уверенности и спокойствия его жителям.
Каждые террористический акт в Европе и США становится всеобщим горем во всех странах и не сходит с тысяч новостных лент.
В то же время в Сирии от рук террористов даже на освобожденных территориях гибнут сотни мирных жителей и это не вызывает никакого интереса у мирового сообщества. Правительству Сирии стало понятно, что в борьбе с террористами придется рассчитывать только на свои силы и помощь некоторых дружественных стран.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Под защитой российских военных в Алеппо возвращаются беженцы (ФОТО, ВИДЕО)
Под защитой российских военных в Алеппо возвращаются беженцы.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Одним из главных признаков возвращения мирной жизни в Алеппо стало возвращение беженцев, которые были вынуждены в начале войны спасаться от террористов и покинуть свои дома.
Более 520 жителей 20 августа вернулись из лагеря беженцев в Мембидже и были расселены в населенном пункте Маскана.
На протяжении всего маршрута следования колонны беженцев, её безопасность обеспечивали военнослужащие Сирийской арабской армии во взаимодействии с военной полицией России.
Сирийское правительство уделяет большое внимание возвращению людей в свои дома. Кроме самого переселения ведется работа по обеспечению их работой и восстановлению инфраструктуры. Стоит отметить, что все бывшие беженцы очень позитивно смотрят в будущее. Возвращение из лагеря беженцев должно стать первой страницей в их новой послевоенной жизни.
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САА, «Тигры» и ВКС России сжимают котёл, завершая разгром ИГИЛ в Центральной Сирии (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)
Сирийская армия и ВКС России продолжают сжимать «Акербатский котел», в котором заперты большие силы ИГИЛ между провинциями Хама и Хомс.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший фотографии с места событий.
«Сегодня сводные отряды 4 танковой дивизии и 5-го штурмового корпуса при поддержке ВКС России заняли город Хувейсис, что позволило объединенным войскам стянуть кольцо окружения вокруг оставшихся в данном районе террористов ИГИЛ.
Кроме Хувейсиса, САА отбила большую часть тактически важной горы Абу-Духур, что предоставляет войскам Асада выгодное положение для продолжения наступления. Эти успехи могут стать свидетельством скорой ликвидации окруженных террористов. Однако «акербатский котел» становится не единственным крупным поражением ИГИЛ*», — сообщил офицер.
Подготовленные Россией силы САА громят врага, освобождая город за городом
«Также правительственные войска освободили город Эт-Тейбе, замкнув еще одно кольцо вокруг террористов в провинции Хомс. Кроме того, 800-й полк республиканской гвардии продвинулся на 30 км от Эс-Сухне в направлении Дейр эз-Зора. Результатом наступления уже стало освобождение города Телят аль-Крад», — добавил собеседник «Русской Весны».
После взятия стратегического города Хувейсис подготовленные Россией «Охотники на ИГИЛ» и бойцы 5-го штурмового корпуса Сирийской армии продолжили освобождение еще одного важного населенного пункта в центральном Хомсе.
Отряды «охотников» продолжили наступательные операции против ИГИЛ в центральной части провинции Хомс, продвигаясь за пределы своих позиций к юго-западу от Хувэйсиса, чтобы освободить город Аль-Айбидия.
Эта последняя победа теперь ставит САА в очень выгодное положение для того, чтобы атаковать оборону террористов вокруг стратегической горной цепи Духур Джанем, которая расположена юго-западнее.
Если армейцы освободят эту горную цепь, то смогут разорвать главную дорогу (линию снабжения), которая соединяет десятки подконтрольных ИГИЛ населённых пунктов в центральной части Хомса, что сильно облегчит их освобождение.
5-й корпус и «Тигры» наступают навстречу друг другу
Подготовленный Россией 5-й Армейский Корпус САА продолжает свое продвижение вокруг стратегического города Эс-Сухнэ в провинции Хомс, теперь не только на восток в направлении Дейр эз-Зора, но и на север, с целью встретиться с отрядами «Тигров», двигающимися навстречу.
Недавно «Тигры» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана освободили перекресток у города Аль-Тайбах и взяли под свой контроль гору Миншар (оба объекта расположены к северу от Сухнэ).
Эти операции проводятся, чтобы ускорить полное окружение боевиков ИГИЛ* в котле между Хамой и Хомсом.
Передовые подразделения 5-го Армейского Корпуса находятся примерно в десяти километрах к северо-востоку от Эс-Сухнэ, взяв под контроль ряд холмов и ключевых точек.
Десятки джихадистов сегодня были убиты в ходе последних боёв в этом районе.
Все последние успехи приближают САА к достижению главной цели — деблокированию ключевого города в Сирии — Дейр эз-Зора, освобождение которого практически ознаменует победу над ИГИЛ в Сирии.
САА замыкает второй котёл в Хомсе
Сирийская Арабская Армия в понедельник провела серию результативных атак против террористов ИГИЛ в северо-восточной части провинции Хомс, ориентируясь на районы к северу от Эс-Сухнэ.
При поддержке 3-го и 5-го Армейских Корпусов САА штурмовала борону врага, где после ожесточенной битвы нанесла значительный урон террористам.
Армейцы освободили около десятка холмов и 4 населенных пункта — Аль-Хавир, Аль-Кавир, Аль-Алтум и Дахир Аль-Матла в сельской местности от Эс-Сухнэ.
Вооруженные силы САР в настоящее время пытаются закрыть последний коридор снабжения ИГИЛ в северо-восточной части Хомса и полностью замкнуть второй котел.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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