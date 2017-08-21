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Военная приемка. «Армия-2017.Территория военного превосходства»

20:11. 21 августа 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Этот выпуск программы “Военная приёмка” посвящён крупнейшему в мире военно-техническому форуму “Армия-2017”. В этом году в нем примут участие 82 страны и 35 официальных военных делегаций иностранных государств. Только здесь можно будет увидеть российскую технику и вооружение, которые не имеют аналогов в мире.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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