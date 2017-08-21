Тайна диска Сабу

В 1936 году, египтологом Уолтером Брайеном Эмерай, во время раскопок Мастаба Сабу (могила 3111, c. 3100-3000 до н.э) в Саккара, был обнаружен диск, разделённый на три части. Сабу являлся сыном Фараона Анедджиба (пятый правитель первой династии древнего Египта).

Устройство приблизительно 23.5 дюймов в диаметре и немного более 4 дюймов высоты. Хотя первоначально предполагали, что он был вырезан из сланца, оказалось, диск сделан из камня метасилта — материала, часто используемого египетскими резчиками из-за его способности выдерживать тонкую, детальную работу без перелома. Другие сосуды, найденные в этой могиле, также вырезаны из этого плотного камня.

Артефакт представляет из себя правильную круглую тонкостенную каменную тарелку, изготовленную из мета-алеврита (метасилта в западной терминологии), с тремя тонкими загнутыми к центру наплывами края и небольшой цилиндрической втулкой посередине. В местах загиба лепестков края к центру окружность диска продолжается тонким ободом круглого сечения около сантиметра в диаметре. Диаметр составляет примерно 70см, форма окружности не идеальна. Эта тарелка вызывает ряд вопросов, как о непонятном назначении подобного предмета, так и о способе, с помощью которого она была изготовлена, поскольку аналогов не имеет.

Устройство приблизительно 23,5 дюймов в диаметре и немного более 4 дюймов высоты. Хотя первоначально предполагали, что он был вырезан из сланца, оказалось, диск сделан из камня метасилта — материала, часто используемого египетскими резчиками из-за его способности выдерживать тонкую, детальную работу без перелома. Другие сосуды, найденные в этой могиле, также вырезаны из этого плотного камня. Даже для метасилт-камня, детали диска (особенно эти три лепестка и цилиндр центра) невероятно тонки. В то время как диск не соблюдает прекрасную симметрию, все его лепестки имеют приблизительно равный размер и ориентируются в 120 градусах от центра. Но относительно реальной функции объекта, исследователи все еще не уверены.

Многие соглашаются, что экспонат, не был колесом, поскольку колесо появилось Египте только в 1500 до н.э,. Однако, некоторые гравюры, от того места, где нарисованы колеса, возвращаются к пятой династии, примерно за тысячелетие перед тем периодом. Диск Сабу, однако, еще больший вызов египтологам, потому что он датирует знание колеса приблизительно к 3000 до н.э. в течение времени первой династии.

Другая еще более невероятная версия предполагает, что этот каменный диск служил своего рода пропеллером с гидравлическими ребрами, что подразумевало бы, что египтяне уже имели технологию, чтобы строить электрические двигатели. Так как камень не может быть материалом для такого устройства, известный египтолог, Сирил Олдред, рассматривает диск как просто копию металлического объекта, намного старшего, чем этот.

Конечно, некоторые полагают, что этот предмет служил другой цели, диск мог просто быть ножкой нефтяной лампы. Однако критики этой теории утверждают, что трехлопастная ритуальная лампа вряд ли возможна, из-за формы и искривления ее лепестков, которые, кажется, предполагает функцию, а не простое украшение.

Многие исследователи уверены: каменный диск это не что иное, как пропеллер с гидравлическими ребрами.

Если предположить, что это действительно так, то получается просто потрясающая картина: получается, что египтяне за три тысячи лет до нашей эры умели строить настоящие самолеты и летать на них. Эта находка могла бы стать мировой сенсацией.

Если бы не одно но! Этот самолет, даже если он когда-либо и существовал, был сделан из камня. А каменные самолеты не летают. И значит и все разговоры о великих технологиях древности — не более чем фантазия. Между тем, всемирно известный археолог и специалист по древним текстам швейцарский исследователь Эрик Фон Деникен, считает, что каменный самолет и не должен летать.

Однако, по его мнению, это не отрицает того, что в древности над Египетскими пирамидами, над островом Пасхи, над древними городами инков действительно могли летать самолеты, приземляться космические корабли. А древний человек знал, что такое электрические батарейки и компьютеры.

«Я вам приведу очень известный пример. В годы Второй мировой войны войска США создали военную базу в Папуа — Новой Гвинее. Туда прилетали американские самолеты, из «брюха» которых изымали всевозможные грузы: оружие, боеприпасы. Аборигены видели это, но не понимали, что происходит. А когда по окончании войны американцы ушли — аборигены продолжали ухаживать за взлетно-посадочными полосами. Более того, они сами начали делать самолеты – из дерева и соломы (культ Карго). Конечно, не настоящие самолеты, а их имитацию.

Тем не менее Эрик фон Дэникен сказал, что в его теории не было утверждения, что диск Сабу был применим как винт самолета, и предложил найти ответ на островах Папуа – Новой Гвинеи культе Карго.

Что же представляет собой Культ Карго — это молодая, наверное, одна из самых молодых религий в мире. Суть, которой состоит в том, что её последователи поклоняются самолетам! Официально, культ самолетопоклонников впервые был замечен в 1885 году на Фиджи, но более широкое распространение он получил в середине ХХ века на Папуа-Новой Гвинее.

Аборигены островов, живущие в каменном веке, почти никогда не сталкивались с достижениями современной цивилизации, они даже не видели белых людей. Так было до того момента, пока во время войны с Японией, США не начало строить на островах свои аэродромы.

Они начали делать наручные часы — из дерева и кожи. Делали из дерева микрофоны и говорили в них какие-то фразы. Делали деревянные антенны… Я сам видел эти соломенные самолеты и деревянные часы… То есть, технологически прогрессивное общество соприкоснулось с технологически отсталым обществом, которое не в состоянии понять более развитую технику поэтому имитируют только внешний вид.

Сегодня мы видим множество предметов, дошедших до нас с древних времен, и не понимаем, как они могли появиться. А ответ очень простой. Это обычная имитация. Я убежден, что именно так возникли, например, изготовленные из золота объекты, по форме напоминающие самолеты,, так появились скульптуры на храмах в Центральной Америке, где на груди у скульптуры, изображавшей священника, прямоугольный ящик с клавиатурой – кнопками для десяти пальцев…

Справка:

В Начале 20 в. во время раскопок гробниц возле реки Магдалена случайно было обнаружено захоронение доколумбовой цивилизации Толима, котороиму было более 1500 лет. В могильнике было обнаружено множество погребальных аксессуаров, среди которых были золотые фигурки напоминающие насекомых или рыб, но около десяти фигурок были очень похожи на современные истребители. Эти фигурки имели треугольную форму, ярко выраженный фюзеляж, стабилизаторы и вертикальный киль. Данные фигурки не имеют аналогов в природе. Откуда тогда взялись самолёты в древние времена?

В 1996 г. Два энтузиаста из Германии сделали реплики одной из статуэток. Сняв все размеры, они сконструировали точную копию статуэтки в масштабе 1 к 16. Смонтировав двигатель и радиоуправление, древний самолет полетел. Показав во время полёта очень хорошие аэродинамические характеристики, с легкостью выполняя фигуры высшего пилотажа. В результате проведённого эксперимента множество учены сошлись во мнении, что данные статуэтки ни что иное, как модели летательных аппаратов.

Местное население зачаровано и с удивлением наблюдало за тем, как садятся и взлетают «железные птицы». Но гораздо больший интерес у дикарей возникал по отношению к содержимому самолетов, а именно к извлекаемым, в больших количествах продуктов и различных изделий. Любопытно, что их почти не интересовали военные истребители, они любили только транспортные самолеты. Некоторые продукты и изделия попадали в руки аборигенов и вызвали невероятно мистическое поклонение.

Аборигены испытали настоящий ужас, когда война США с Японией прекратилась. Сама суть этого события, до дикарей так и не дошла. Они почувствовали лишь ужасные последствия для себя: белые люди и их «железные птицы» исчезли, а вместе с ними исчезло и те дары, которые были в них. Аборигены, не теряя надежды, начали делать из соломы и листьев пальм взлетно-посадочные полосы и оборудовать их «точными копиями» радиовышек, они делали даже самолеты. Их задачей была приманить к себе грузовые самолеты снова, многие из папуасов надеются на это до сих пор.

Именно здесь, в этом феномене психологии, который появился после временного соприкосновения цивилизаций, находящихся на разных стадиях развития, и предложено искать разгадки загадочных артефактов Эриком Фон Дэникеном. Он заявил, что древние цивилизации Земли не имели летательных средств и космических кораблей, но при этом они все это видели.

По теории Дэникена, около 14 000 лет назад на Землю с непонятными целями прибыли инопланетяне. Они применяли вертолеты, самолеты и космические корабли. Потрясенное могуществом и техникой пришельцев человечество начало обожествлять инопланетян. Когда же они столь же неожиданно исчезли, люди начали создавать некие условные копии того, что видели. И предназначение диска Сабу — не служить винтом самолета, а дело «золотого самолета» не полеты. Задача этих предметов — изображать виденное людьми в качестве предметов культа. Эта теория может полностью объяснить большую часть артефактов, недоступных в момент их производства технологий, и распространенных по всей Земле рисунков, похожих на изображения инопланетян.

Кстати, изготовленная немецкими инженерами из современных материалов копия «золотого самолета» была снабжена двигателем и не только полетела, но и продемонстрировала аэродинамические характеристики не хуже, чем у современных авиационных моделей.

И все обстоит совсем не так, как в одной из недавних телепередач. Показали древнюю фигурку-копию самолета из золота, и заявили: «Она не способна летать». И добавили: «Вопреки утверждениям фон Дэникена». Но фон Дэникен никогда не говорил такой ерунды! Мне приписали глупые высказывания. Чушь! Модели самолетов из золота не должны летать! Цельные часы из дерева не должны показывать время. Потому, что это не более чем имитация».

Согласно гипотезе Эрика Фон Деникена, получается, что все эти каменные пропеллеры, золотые фигурки самолетов, рисунки странных существ в скафандрах — результат контактов древних людей с инопланетянами, которые по его подсчетам посетили землю 14 тысяч лет назад. Древний человек видел все это, а потом, подобно современным аборигенам, воспроизводил их на том уровне, на котором мог.

Версия конечно, фантастическая, но согласитесь, более логичного объяснения всех этих странных артефактов до сих пор наука предложить не в силах.

Кстати, о фигурках золотых птиц, похожих на современные самолеты, найденных в древнем захоронении инков… Немецкие инженеры недавно сделали из современных материалов точную копию этой золотой птички, снабдили ее двигателем. И она полетела! Причем ее аэродинамические качества оказались ничуть не хуже современных авиационных моделей.

Итак, почему такая сложная форма? Если это был не пропеллер транспортного средства, тогда странный диск еще мог быть частью некоторого древнего компонента механизма — возможно для того, чтобы обрабатывать зерна или фрукты. Некоторые даже предположили, что это была часть генератора или батареи, чтобы производить электричество.

Навык, требуемый для изготовления такого объекта также важен. Если кто-то захочет сделать такой объект сегодня, это потребует кое-что, типа современного компьютеризированного трехмерного фрезерного станка. Потому что технология должна сформировать такие тонкие, пропорциональные формы из твердого камня.

Так этот экспонат указывает на существенный остаток (или воспроизводство) древней технологии, или — это просто декоративный экземпляр демонстрирующий талант квалифицированного камнерезчика?

В любом случае, разделённый на три части диск теперь находится на первом этаже Каирского музея, где все могут оценить экспонат и задаться вопросом, какую технологию египтяне были в состоянии создать в их истории.

Источник: nashaplaneta.su