Пропаганда в памятниках

Уже который раз замечаю – некоторые памятники внушают негатив. Например, в Москве есть памятник солдату Отечества ХХ века, олицетворяющий память о солдатах и офицерах, принимавших участие в локальных войнах и боевых конфликтах 20-го столетия. Подумайте, каким бы вы изобразили русского солдата? А теперь посмотрите на фотографии, и скажите, таким он должен быть?

При первом же взгляде чувствуется что-то не то – согнут в три погибели, тощий, измученный, босой, приунывший солдат. Хочется спросить – вы ничего не перепутали, это памятник русскому солдату 20-го века? Конечно, ему, только есть один нюанс, на одном из сайтов указана задумка авторов:

«По задумке архитектора скульптура солдата должна четко показывать тяжесть последствий боя, когда только потерял боевых товарищей, смертельная усталость во всем теле и даже ощущение победы еще далеко, да и будет ли оно, ещё неизвестно. Солдат как бы застыл после боя, скинув гимнастерку и сапоги, но руки продолжают сжимать оружие. Вся скульптурная композиция направлена на то, чтобы показать, что война — это не игра в войнушку, где победы и радость над поверженным врагом, а где потеря друзей и близких, горе и печаль. Когда так устаешь, что и жизни радоваться уже не остаётся сил».

Может быть «по задумке архитектора скульптура солдата должна четко показывать» все описанное, только ничего нужного из описанного она не показывает. Так как на ней нет никакого боя и его последствий, нет ничего, что показывает «война не игра», есть только жалкий измученный солдат, как будто архитектор хотел изобразить нашего солдата именно таким, а все остальное лишь оправдания.

Я надеюсь, что это не осознанная диверсия, а создатели просто не понимают, что нужно пропагандировать. Чтобы понять, что они пропагандируют, посмотрим на текст: «тяжесть», «потеря боевых товарищей», «смертельная усталость», «ощущение победы далеко», «да и будет ли ощущение победы», «потеря друзей и близких», «горе и печаль», «устаешь так, что радоваться жизни нет сил».

То есть авторы памятника считают, что нам надо зародить в людях сомнения «а будет ли победа»? Ведь именно это (среди множества других мыслей) по их задумке доносит памятник. А может быть людей надо заряжать «смертельной усталостью»? Вопрос – как часто у нас солдаты оказывались в таком состоянии, что даже без сапог сидели? Если такое было, то нечасто, но почему-то авторы решили показать именно этот образ. Да и вообще сапоги зачем ему скинули, авторы скульптуры хоть раз видели, чтобы солдаты после боя снимали сапоги? Нет, конечно, это глупость, но зато хороший способ усилить транслируемую ничтожность, вот она – босая немытая Россия, точнее её солдат. И это вместо того, чтобы выражать уверенность в победе и демонстрировать образ сильного, здорового и позитивного солдата.

Нормальный памятник солдату:

Из правильного памятника мы должны делать вывод, что солдат жизнерадостно служит народу, и он знает, что делает важное дело, памятник — это дань уважения воевавшим, и мы должны показать их в лучшем свете, замотивировать зрителя подражать их подвигу в гражданской жизни, чтобы больше не пришлось воевать. Но в этом памятнике ничего такого нет, всё наоборот, только негатив, якобы это доносит до публики, что «война не игра в войнушку», но это подмена понятий – не война тут показана в плохом свете, а русский солдат!

Помню, когда делал разбор пропаганды алкоголя и табака в фильмах про войну, то мне говорили – «ты не понимаешь, автор хотел этим показать, как трудно на войне, что приходится пить и курить». Нет, ребята, это так не работает, это банальная пропаганда, также, как и тут, под прикрытием якобы желания «показать, как трудно на войне» деморализуют нас и внушают негативный образ нашего солдата.

Концентрировать внимание надо не на плохом, а на том, что позволяет стать сильнее и преодолеть трудности. Иначе можно из любого явления вычленить плохое, и поставить ему «памятник», чтобы люди якобы избавлялись от иллюзий. Например, врачам скорой помощи поставить памятник в виде измученного, изнуренного врача с мешками под глазами, в испачкавшейся за смену одежде, работающего сутками, поседевшего раньше времени, забившегося калачиком в угол с нервным срывом от тяжелой работы. И пожарному нечто похожее – грязную мокрую одежду в пепле, потерявшего товарищей на работе в пожаре, с обгоревшей частью тела, который измотанно сидит в грязи после тушения сложного пожара, и вызывает только жалость. Или памятник полицейскому точно такой же, как этот «памятник» солдату, только форму другую одеть – тоже несчастный, жалкий, неопрятный, смертельно усталый. И все это, чтобы объяснить, что работа на скорой, пожарной или в полиции это не игрушки, а еще до кучи написать, сколько человек погибло при выполнении работы/службы. Увидев такой памятник, никто туда работать не пойдет, а ведь формально все логично – якобы избавляет от иллюзий, только это работает не так, а программирует.

Все вышеописанное иногда с некоторыми людьми бывает, но, как правило, в работе пожарного, полицейского и врача происходит не так, почему же авторы памятника решили сконцентрироваться на этом? Потому, что это основной принцип пропаганды: одни факты замалчиваешь, а другие гипертрофируешь. Почему солдат отечества показан с «пирровой победой», когда победил, но потерял столько, что думаешь, а стоило ли, а будет ли ощущение победы? Вот как раз для того, чтобы приходящие на этот памятник и задумывались (причём неосознанно), а стоило ли всё это.

Памятник не может передавать сложных логических конструкций, особенно таких, какие были написаны в целом абзаце текста о задумке авторов. Памятники могут только внушать и привлекать внимание к чему-то, а объяснять и избавлять от иллюзий может книга или грамотно сделанный фильм. «Памятник» от слова «память», то есть помнить, запоминать. Каким вы видите этот памятник, таким и запомнит ребёнок нашего солдата, ведь есть только надпись «Солдату Отечества. XX век» и образ несчастного солдата.

Поэтому «привлечение внимания» не работает, а вот «создание образа» работает на все 100%. Если ребенок воспитается на таких памятниках, то во взрослой жизни, поступив на службу, он неосознанно стремится повторить образ, он посчитает нормальным выглядеть так, как на памятнике, ведь внушается то, что мы видим, а контекст не учитывается. Точнее, он и служить Родине не захочет, ведь в его понимании солдат – это согнутый образ несчастного человека, даже если он победил. Именно так он будет представлять каждый бой, где непонятно, будет ли ощущение победы, и победа была еле-еле, и товарищи погибли.

Памятник — это манипуляция сознанием, ведь хочешь не хочешь, а он напоминает тебе о чем-то каждый раз, когда ты его видишь. Мимо памятника солдату России 20-го века я часто ходил, и мысль о тяготах войны ни разу не зародилась в моей голове, а вот мысль, почему наш солдат показан таким поникшим, возникала постоянно. И только прочитав в интернете, я узнал, что оказывается памятник доносит мысль, что война — это не игрушки.

Напоминает, как Михалков оправдывался за «Утомленные Солнцем 2», что он хотел показать всю правду о нашей истории ВОВ (кстати, ни слова правды в фильме не было), и поэтому он лишь чернуху и грязь лил на всех подряд. По факту в фильме мы видим антисоветскую пропаганду, деморализующую и подделывающую историю, в фильме показаны только поражения (причем выдуманные, хотя были и реальные), ни одной победы, и это лишь верхушка айсберга пропаганды. Нечто схожее и в этом памятнике. Каждый раз, когда мы видим фильм, поливающий грязью нашу историю, то создатели открещиваются – «мы хотели показать и плохое, ведь плохое было, мы за объективность». Но я сомневаюсь, что они своим детям об их прадедах и прабабушках рассказывают плохое для своей особой «объективности», а вот нас тыкать носом в грязь – это они любят.

Если надо через памятник показать, что война — это смертельная усталость, то делаем сценку, где видно, как солдат, несмотря на смертельную усталость, достигает цели, воодушевленные понимаем, что защищает свой народ. Как конкретно это показать в памятнике, надо еще подумать, но придумать можно. В итоге, это будет мотивировать людей достигать своих целей, даже несмотря на усталость, ведь так делали наши солдаты. А нам показывают просто смертельно усталого солдата, судя по всему одного (т.е. все погибли), сидящего в согнутом положении на развалинах, и даже радости победы нет, т.е. он не видит смысла в том, что сделал, на что это мотивирует? Ни на что, это деморализует. Памятники могут либо воодушевлять и мотивировать, либо деморализовать. Они пропагандируют тем, какой визуальный образ демонстрируют, а доносить мысли и избавлять от иллюзий – это не их функция.

Памятники должны нести позитив, даже если человек не знает кому памятник, и его предысторию, то скульптура только своим видом должна вселять положительное. То, что вы увидите сразу в скульптуре, не зная ее предыстории, и есть ее влияние на подсознание. Принцип «показывать в фильмах (или памятниках) негатив, чтобы его в жизни не было» не работает, что показывается, то и пропагандируется.

Примеры полезных памятников – памятник «вежливым людям» в Крыму. С таким памятником хочется сфотографироваться, а с этим даже как-то неудобно. Еще полезны памятники многодетным семьям, памятник беременным:

Кстати, про задумку авторов памятника «Солдату отечества XX века»:

«За спиной солдата на табличках отображены все 49 войн, в которых в 20 веке принимали участие солдаты России. В общей сложности, в которых погибло 13 миллионов солдат с нашей Родины. И это отнюдь не больные и чахлые люди, а взрослые и работоспособные мужчины, на чьих плечах была принесена свобода и спокойствие для каждого из нас».

Указано 49 войн за век специально, чтобы выставить страной-агрессором, хотя у наших геополитических конкурентов не меньше, и какой-то странный акцент, что погибли «не больные и чахлые», а взрослые и работоспособные, из чего следует, а может и не надо было воевать, может это зря? Смысловое наполнение этого памятника случаем не Геббельс разрабатывал? Прямо так и слышу из репродукторов времен второй мировой войны речь с немецким акцентом: «Сдавайся, русен солдатен, 13 миллионов погибло, 49 войн, ты голоден, бос, истощен и в рванье, ощущения победы нет, товарищи уже погибли!». А я ведь ничего не придумал, все это есть на памятнике, разве что «сдавайся» пока нет. Вон он у вас прямо перед глазами результат 49-ти войн – наш солдат ободранный, худощавый, смертельно усталый, потерявших своих товарищей, сомневающийся в победе. Я бы такие памятники ставил на бюджетные российские деньги солдатам наших геополитических конкурентов в их странах, не жалко было бы – пусть им такое внушается.

Вспомните еще одну попытку диверсии, когда акцию «Бессмертный полк» некие НКО (некоммерческие организации) изначально задумывали, как скорбную с запретом советской символики. Они хотели изменить радостный праздник День Победы на скорбный, поэтому и отмечали его в тот же день, но наше государство перехватило управление, и задумка злодеев не удалась. Как видите, прослеживается идея переделать позитив в негатив, ведь этот «скорбный памятник» тоже не акцентирует внимание на победах 20-го века, и на том, сколько жизней спасли наши солдаты, а подчёркивает то, сколько погибло солдат, сколько много было войн, а до кучи даже сомнения в победе как-то умудрились приплести.

Очень хочется, чтобы авторы этой композиции лишь ошибались, но слишком много совпадений, свидетельствующих о целенаправленной диверсии. Удивляться не стоит, что такое возможно, ведь 21 век — это век информационных войн, а памятники – тоже своего рода информация. Такое будет возможным до тех пор, пока граждане не разбираются в скрытых воздействиях.

Источник: Блог Константина Орлова

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