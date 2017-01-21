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«Ангел мира»: в Венгрии установлен памятник российским воинам (ВИДЕО)

02:30. 21 января 2017 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:
«Ангел мира»: в Венгрии установлен памятник российским воинам (ВИДЕО) | Русская весна

На севере Венгрии в пятницу прошла церемония открытия монумента «Ангел мира», посвящённого офицерам и солдатам Русской императорской армии.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва ценит сохранение истории. При этом в Польше и Прибалтике, напротив, власти пытаются стереть со страниц истории вклад советских солдат в освобождение Европы от фашизма.

В венгерском Эстергоме состоялось открытие монумента»Ангел мира». Памятник установлен на кладбище, где захоронены солдаты и офицеры Русской императорской армии, умершие в 1914–18 гг. в лагерях для военнопленных в окрестностях города. На территории Эстергома погребено около 400 российских и советских воинов — жертв Первой и Второй мировых войн. 

«Ангел мира» был создан по проекту народного художника России Владимира Суровцева. Монумент установили на кладбище, где в 2016 году было восстановлено советское воинское захоронение времён Второй мировой войны — при поддержке ассоциации «Миротворцы и Мир» и Посольства России в Венгрии, а также при активном содействии городских властей. 

В церемонии открытия монумента «Ангел мира» принял участие посол России в Венгрии Владимир Сергеев. Он зачитал приветственное послание от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. 

Советское наследие

Венгрия бережно хранит историю своей страны и отдаёт дань памяти Русской императорской армии. Совершенно другая тенденция сложилась в последнее время во странах Восточной Европы, где власти стремятся стереть из истории любое упоминание о роли советских войск, которые освобождали территории, захваченные фашистской Германией.

Об этой тенденции на открытии открытии выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ упомянул министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам дипломата, в России обеспокоены попытками реабилитации нацизма и нечистоплотной войной с памятниками советским воинам в ряде стран Евросоюза. 

«С сожалением вынуждены констатировать, что во многих государствах, в том числе тех, которые называют себя развитыми демократиями, происходит реабилитация нацизма, героизация деятельности Гитлера», — отметил министр иностранных дел России.

Особую озабоченность, по словам Лаврова, вызывает «нечистоплотная война с памятниками, в ходе которой в ряде стран Евросоюза уничтожаются и оскверняются монументы советским войнам, отдавшим свою жизнь за освобождение узников концлагерей, освобождение Европы от «коричневой чумы».

Прибалтика 

В августе 2016 года посольство России направило в Министерство иностранных дел Латвии ноту в связи со сносом монумента советским морякам. Демонтаж был осуществлён при поддержке Латвийского нацблока. 

Памятник советским морякам в городе Лимбажи, расположенном примерно в 100 км от Риги, был установлен в 1975 году в честь матросов, погибших в бою за город 4 июля 1941 года. Ансамбль представлял собой напоминающий нос корабля бетонный комплекс, в центре которого был установлен большой гранитный камень с табличкой.

В июне 2016 года сейм Латвии рассматривал общественную инициативу о восстановлении довоенного проекта площади Узварас, которая предполагала снос памятника Освободителям. Мэр Риги Нил Ушаков назвал эту инициативу «глупостью вселенского масштаба», она была отклонена. 

Петиция под названием «Восстановление настоящей площади Победы в городе Риге» была размещена на одном из интернет-порталов общественных инициатив и собрала 12 тыс. подписей.

Напомним, согласно заключённому в 1994 году межправительственному соглашению между Латвией и Россией, латвийская сторона приняла на себя обязательства по обеспечению сохранности мемориальных сооружений на территории страны.

Польша 

В декабре 2016 года в польском городе Ланьцут был произведён демонтаж Памятника благодарности советским воинам. Кроме того, стало известно, что в Варшаве готовятся поправки к законодательству, запрещающие «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя».

В МИД России прокомментировали эту инициативу, заявив, что она может привести к массовому истреблению советских и российских памятников.

«Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему „пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя”. Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в российском министерстве предостерегли польскую сторону «от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях».

Ранее неоднократно сообщалось о сносе памятников, посвящённых советским воинам. Среди последних из них демонтаж памятника советскому генералу Ивану Черняховскому в городе Пененжно и снос памятника благодарности Красной армии в городе Санок.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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