Польша и репарации: мало Германии, теперь к России примеряется?

Польских политиков целиком захватила идея потребовать возмещения ущерба за действия в годы Второй мировой войны не только с Германии, но и с России. История повального психоза, точнее, военных репараций явно добром не кончится.

Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского планирует потребовать репарации, но пока еще не определилась с причинно-следственной связью. За что требовать возмещения у Москвы? В каком размере? С немцами было проще: причина - Варшавское восстание, обоснование – пора загладить свою вину перед польским народом.

С Россией в этом вопросе сложнее. Столько претензий накопилось, вплоть до времен Ивана Сусанина. Просто так не разберешься, придется воображение напрячь. В Прибалтике, кстати, до сих пор не могут найти специалиста для расчета суммы причиненного ущерба за годы «советской оккупации». Со стороны это напоминает эпидемию русофобии, замешанную на наживе.

В самом деле, какие требования может заявить польское руководство России? Потребовать извиниться за то, что советские войска спасли эту страну от уничтожения гитлеровскими ордами? Или напомнить Варшаве о подлом сговоре Пилсудского с Третьим рейхом? Привыкли нагло врать, что поверили в собственные фантазии?

Глава польского МИД Витольд Ващиковский уже успел проявить редкостное лицемерие, когда заявил, что «Советский Союз очень сильно способствовал началу войны, вместе с Германией напав на Польшу». Шляхтичи решили переложить свою ответственность за развязывание Второй мировой войны на Россию? Забыли о том, как в 30-х гг. XX века считали гитлеровскую Германию верным другом и союзником?

Вот такой же «ващиковский» по имени Юзеф Бек в те годы планировал на пару с Третьим Рейхом поработить Восток, точнее Советский Союз. В 1934 году была подписана т.н. «Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей», против которой выступали советские и чехословацкие дипломаты. Все помнят, чем эта история закончилась для Чехословакии? Почему же чехи не требуют военных репараций с Варшавы?

Поляки вообще отличаются черной неблагодарностью в отношении СССР и России. Советский Союз не пытался занять исторические польские территории, зато Варшава в 1919-1921 годах совершила акт агрессии против Советской России, захватив Западную Украину и Белоруссию. Несмотря на это, советский народ освободил Польшу от нацистов, потеряв при этом 600 тысяч красноармейцев. За это поляки нам тоже счет выставить желают?

Польша вообще не имеет права что-либо требовать от России. Пускай живут и радуются, что не были уничтожены в годы войны нацистами и скажут спасибо тем, кто ценой своей жизни спас не только их государственность, но и саму нацию. Ну, а Качиньскому с соратниками стоит задуматься на тему вероятных претензий России к Варшаве. Мы все помним: и концлагеря для красноармейцев, и сговор поляков с фашистами, и агрессию против СССР.