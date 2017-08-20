Первый в мире путешественник во времени из России (Время-вперёд! #257)
Уже пять лет каждое воскресенье мы рассказываем вам лучшие истории о России за неделю. Все факты можно проверить по ссылке в описании. Даже такие фантастические как в этом выпуске. Сегодня – о космосе, путешествиях во времени, российских беспилотниках, возрождении мотоциклов «ИЖ» и не только. Приятного просмотра!
Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/5K_U8KzU6Tk
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Источник: www.youtube.com