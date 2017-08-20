Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Первый в мире путешественник во времени из России (Время-вперёд! #257)

21:28. 20 августа 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Уже пять лет каждое воскресенье мы рассказываем вам лучшие истории о России за неделю. Все факты можно проверить по ссылке в описании. Даже такие фантастические как в этом выпуске. Сегодня – о космосе, путешествиях во времени, российских беспилотниках, возрождении мотоциклов «ИЖ» и не только. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/5K_U8KzU6Tk

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

Поддержи проект и попади в финальные титры!
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
paypal.me/Vremya

(При переводе указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Удивительные факты о России.
... Венеция. Французский путешественник Теофиль Готье в 1859 году первый сравнил Петербург с.... В наставлениях иноземным послам тех времен указывалось, что «русский царь — трезвенник..., серебра. Кроме того, Россия занимает первое место в мире по добыче нефти и...
Россия в Огне
... сегодня в России и мире в целом.Россия продолжает гореть!...власть антинародна, напрасная трата времени.ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ СИБИРЬ!Обратили...».Писатель, философ и путешественник Вадим Бурлак в своей...на задний план. На первое место выйдет одна наиглавнейшая...
Сказка о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
..., может быть тоже, след путешественника во времени? Как в романе Герберта Уэллса..., машину времени вообще изобретут в России? И этот самый путешественник во времени был наш...-первых, мой телек из прошлого не один. Находок не из своего времени...
Китайская история - МИФ
..., ворующей технологии у России, за Китаем закрепилась со времен холодной войны. В... день сотворением мира. С этого момента славянский народ создал первый в истории... города описывались арабскими и европейскими путешественниками и писателями, а в самые...
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
...интересов, с Екатерининских времен являлась оплотом России на Кавказе, что.... Так, знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби пишет, что... из СССР – она первая, первая среди республик, еще за...на весь мир произносит: «Мира у нас с Россией никогда не...
Третья часть Сказки о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
ЧАСТЬ 3 Вторую и первую часть вы можете увидеть ... в основном считается, что первые люди прибыли в Новый Свет... Россия и победила всех, включая Евросоюз и Китай. Потом наступил мир...он прибыл из 2256 года. "Путешественник во времени" якобы знал, как именно...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>