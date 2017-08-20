Начинается глобальный передел мировой системы хозяйствования

С очень давних времен Россия стремится получить больше выходов к незамерзающим морям. При всех бесчисленных успехах различных видов транспорта, морской транспорт по сей день остается самым экономичным. И во всех случаях, когда речь идет о перевозке больших и не слишком дорогих объемов груза, есть прямой смысл пользоваться именно морским транспортом.

Значительную часть экспорта Российской Федерации составляют, во-первых, сырьевые товары, которые в расчете на единицу массы довольно дешевы. Есть громоздкая техника, и для ее переброски желательно как можно большую часть пути проделать по морю. Отсюда — и несколько веков боевых действий за выход к Балтийскому и Черному морям. Собственно, Русь как единое государство возникло как раз вокруг торгового маршрута, связывающего эти моря, это так называемый путь «Из варяг в греки». И когда единство Руси временно распалось, то нас оттеснили от этих морей, нам понадобилось несколько веков вести боевые действия, чтобы получить выход обратно. Отсюда — и целый список разнообразных военных и политических усилий ради взятия под контроль проливов, соединяющих Черное море со Средиземным.

В итоге, нам, в конце концов, удалось обеспечить принятие соглашения, заключенного во французском городе Монтре в 1936 г., по которому эти проходы свободны для мирного судоходства всех стран, боевые корабли стран, имеющих берега на Черном море, проходят свободно, а такие же корабли всех других стран — лишь в очень ограниченном количестве и на очень небольшое время.

Теперь выход к Индийскому океану — это решение всех транспортных проблем России на века вперед. Конечно, сейчас основной потребитель наших товаров в том регионе — Китай — имеет с нами протяженную сухопутную границу, и поставки туда мы можем организовать по-другому. Но все идет к тому, что в ближайшее время сопоставимым по величине потребителем в том же регионе станет Индия. А от Индии нас отделяют высочайшие горы мира — Гималаи, и мы, по-видимому, не сможем их преодолеть в разумные сроки и за разумную цену. Я уже не говорю о том, что основные экономически активные районы Индии — как раз прибрежные.

И с учетом всех этих обстоятельств получается, что нам очень выгодно построить маршрут в Индию через Иран. Естественно, чтобы создать такой маршрут, нам нужно обеспечить безопасность той части пути, что проходит по морю, ведь у нас нет с Ираном прямой сухопутной границы. Грузы все равно придется везти через Каспийское море. А в Каспий выходит всего пять государств: Российская Федерация, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан. С Казахстаном у нас отношения очень хорошие, и в обозримом будущем не видно причин для их ухудшения. Туркменистан придерживается нейтралитета, и желающих поколебать этот нейтралитет не видно. А вот у Азербайджана — затяжной конфликт с Арменией, причем по очень серьезным историческим причинам для Российской Федерации нежелательно поражение в этом конфликте Армении, а Азербайджан полагает такую позицию враждебной для себя. Поэтому с ним мы должны достичь прочного соглашения.

Но в любом случае соглашение о создании постоянно действующего маршрута через Иран обеспечит нам беспрепятственный доступ к одному из крупнейших и быстрорастущих рынков мира, и этим выгодно само по себе.

Но есть еще существенные обстоятельства: во-первых, любой рынок, включающий в себя и Китай, и Индию, оказывается самодостаточным в смысле новых разработок. Новые разработки для этого рынка имеют шанс окупиться на нем независимо от того, что происходит вне его. Во-вторых, без участия Российской Федерации создание единой экономической структуры, в которой Индия и Китай активно взаимодействуют между собой, невозможно. И, в-третьих, Российская Федерация, по крайней мере, на несколько поколений вперед будет в такой структуре главным источником новых высокотехнологичных разработок и научных исследований, необходимых для обеспечения этих разработок.

Пока мы не имеем технической возможности быстро и дешево торговать с Индией напрямую, мы и не можем гарантировать устойчивость такого хозяйственного треугольника Дели-Москва-Пекин. Если все связи наши с Индией будут существенно дороже и медленнее, чем с Китаем, то Китай получит очень сильный стимул тянуть одеяло на себя. Так что маршрут через Иран обеспечит нам лучшие возможности для создания хозяйственной структуры, включающей в себя Индию, Китай и Российскую Федерацию. Заодно он облегчит включение в эту структуру и других стран. В частности, тех же Ирана и Азербайджана, и таким образом дополнительно обеспечит прочность и устойчивость всей экономической и политической конструкции.

Поэтому сейчас на кону стоит не только российско-индийская торговля, но фактически и глобальный передел мира, ибо структура, включающая в себя Индию, Китай и Российскую Федерацию, — это уже по населению почти половина мира. А по реальному валовому внутреннему продукту, то есть без учета всевозможных статистических и бухгалтерских манипуляций, это тоже, если не половина, то, по крайней мере, не меньше трети мирового хозяйства. И переговоры по торговому коридору «Север-Юг» — это одно из начал глобального передела всей системы хозяйствования.

Поэтому будет неудивительно, что средства массовой рекламы, агитации и дезинформации будут делать все от них зависящее, чтобы эти переговоры остались безуспешными, или хотя бы были провозглашены безуспешными.

Источник — http://www.nakanune.ru/

Источник: vassermans.ru