Главная » Политика, Психология, События Настоящего

Визит Путина в Крым довел Киев до истерики

11:31. 19 августа 2017 Просмотров - 47 Один комментарий Опубликовал:

Визит Путина довел Киев до истерики

МИД Украины направил России очередную ноту протеста в связи с рабочим визитом президента России Владимира Путина в Крым и, в частности, в Севастополь, где он встретился с ИО главы региона. Как отмечается в сообщении украинского МИДа, визит российского лидера в Крым является нарушением международного права.

На сайте украинского внешнеполитического ведомства появился комментарий на тему визита президента России Владимира Путина в Крым и, в частности, в Севастополь.
 
В комментарии МИД Украины говорится, что визит российского лидера на территорию Севастополя, который Украина считает своей неотъемлемой территорией, нарушает международное право и является, как отмечается в сообщении ведомства, грубым нарушением целостности украинского государства.
 
В связи с чем украинская сторона передала России очередную ноту протеста, пригрозив новыми ответными санкциями, правда, какого рода будут ограничения, на Украине пока еще не придумали.
Визит Путина довел Киев до истерики
Стоит отметить, что любой визит россиян в Крым вызывает у Киева негатив, который с завидным постоянством заканчивается нотой протеста, поскольку Украина продолжает считать Севастополь, в частности, украинским городом, несмотря на то, что Крым, по итогам референдума, уже несколько лет является частью России.
 
Автор: Наталья Агеенко

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 сентября 2016
... с Львова, — Путин. 05:00 Киев засудит половину Европы. 01...есть и Румыния», — сказал Путин в интервью агентству Блумберг. «Если... визит в Крым дело точно не дойдет. «СП»: — Зачем тогда Киев... зарплату Новое повышение цен довело уровень коммунальных услуг на...
Новости России и Крыма. Сегодня 4 апреля 2015
... паромной переправыПредприятия Крыма загружены на 30...Антикризис в регионах Визит Медведева начнется в... Среди поставленных целей Путин назвал обеспечение высоких... причине преступники не довели задуманное до конца...объем газа, который Киев может получать из...
Новости Украины и Новороссии 29 июля 2017
...то, что мы не довели это дело до конца ... визу. Гладковскому отменили американскую визу. Кононенко не дают американскую визу...., что Путин и Российская Федерация аннексировали Крым и ввели...против поддерживаемых Россией сепаратистов Киев сталкивается с другой ...
Новости Украины и Новороссии 27 октября 2016
... по поводу поездки Путина в Крым не принимают во ... рукопожатие до Путина. Если бы мне довелось с ним ...: colonelcassad.livejournal.com Необъявленный визит: каковы истинные причины приезда ... — написала Олифер. Также Киев подчеркнул свою позицию, что проведение...
Новости Украины и Новороссии 20 января 2016
... на его визит на Донбасс. 17:42 Киев подумает о..." (объявляя "правосеков" агентами Путина и ФСБ, что не лишено... за признание российского статуса Крыма и "отрицание оккупации" полуострова...для нормальних людей! Як укотре довела війна на Донбасі, хороший ...
Новости Украины и Новороссии 29 сентября 2015
... зеркальные меры, если Киев закроет воздушное пространство для...Собеседники также договорились о визите президента Дуды на ... есть превратить Крым в полноценный остров. Если Путин считает, что... до этого народ Украины довела не мифическая российская агрессия...

Один комментарий»

  • 18904 6582
    Люся 19 августа 2017 в 11:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    У шавок пиндосов такое задание,гадить всеми силами народу,вышедшему из СССР.Их мечта выражена М.Тетчер:”Экономически целесообразно оставить проживать на территории России 15 млн. человек.”,вот и Порошенко старается во всю,уничтожая тех,кого способен,и изрыгая ложь на тех,кого достать не способен.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>