Визит Путина в Крым довел Киев до истерики
11:31. 19 августа 2017 Просмотров - 47 Один комментарий Опубликовал: jackomb
МИД Украины направил России очередную ноту протеста в связи с рабочим визитом президента России Владимира Путина в Крым и, в частности, в Севастополь, где он встретился с ИО главы региона. Как отмечается в сообщении украинского МИДа, визит российского лидера в Крым является нарушением международного права.
На сайте украинского внешнеполитического ведомства появился комментарий на тему визита президента России Владимира Путина в Крым и, в частности, в Севастополь.
В комментарии МИД Украины говорится, что визит российского лидера на территорию Севастополя, который Украина считает своей неотъемлемой территорией, нарушает международное право и является, как отмечается в сообщении ведомства, грубым нарушением целостности украинского государства.
В связи с чем украинская сторона передала России очередную ноту протеста, пригрозив новыми ответными санкциями, правда, какого рода будут ограничения, на Украине пока еще не придумали.
Стоит отметить, что любой визит россиян в Крым вызывает у Киева негатив, который с завидным постоянством заканчивается нотой протеста, поскольку Украина продолжает считать Севастополь, в частности, украинским городом, несмотря на то, что Крым, по итогам референдума, уже несколько лет является частью России.
Автор: Наталья Агеенко
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У шавок пиндосов такое задание,гадить всеми силами народу,вышедшему из СССР.Их мечта выражена М.Тетчер:”Экономически целесообразно оставить проживать на территории России 15 млн. человек.”,вот и Порошенко старается во всю,уничтожая тех,кого способен,и изрыгая ложь на тех,кого достать не способен.