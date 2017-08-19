Визит Путина в Крым довел Киев до истерики

МИД Украины направил России очередную ноту протеста в связи с рабочим визитом президента России Владимира Путина в Крым и, в частности, в Севастополь, где он встретился с ИО главы региона. Как отмечается в сообщении украинского МИДа, визит российского лидера в Крым является нарушением международного права.

На сайте украинского внешнеполитического ведомства появился комментарий на тему визита президента России Владимира Путина в Крым и, в частности, в Севастополь.

В комментарии МИД Украины говорится, что визит российского лидера на территорию Севастополя, который Украина считает своей неотъемлемой территорией, нарушает международное право и является, как отмечается в сообщении ведомства, грубым нарушением целостности украинского государства.

В связи с чем украинская сторона передала России очередную ноту протеста, пригрозив новыми ответными санкциями, правда, какого рода будут ограничения, на Украине пока еще не придумали.