Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 августа 2017

Сирийская армия при поддержке ВКС России минувшим вечером освободили ряд стратегически важных высот, объектов и населенных пунктов на границе провинций Хама и Хомс.

Большой анклав ИГИЛ в Центральной Сирии с центром в городе Акербат был практически разрезан пополам и оказался на грани полного окружения.

Сирийская арабская армия проделала путь из южной части провинции Ракка, освобождая значительные территории от террористов ИГИЛ в этом регионе.

При поддержке ВКС России Вооруженные силы САР вечером атаковали Тувинский газовый завод и газовые поля возле границы с провинцией Хомс, что привело к ожесточенным боям с боевиками ИГИЛ.

В результате интенсивных столкновений армейцы прорвали линию обороны джихадистов и освободили Тувинский газовый завод и газовые месторождения, проложив путь к большому количеству нефтяных месторождений на оси Ракка – Хомс.

Затем подразделения САА освободили нефтяное месторождение Аль-Акрам, газовое месторождение Аль-Гадер, нефтяное месторождение Уэст-Хусейн и станцию Тувинан, оставив лишь небольшое пространство между двумя войсковыми группировками, наступающими навстречу друг другу из Ракки и Хомса.

В то же время 38-я бригада 4-й дивизии САА совершила новое продвижение к югу от шоссе Итрия – Ракка, освободив более 13 км территории между районом Итрия-Тувинан и район Аль-Карим.

Таким образом анклав ИГИЛ* в центральном Хомсе и на востоке Хама оказался в осаде. Оставшийся узкий коридор находится под огневым контролем артиллерии правительственных войск САР.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.