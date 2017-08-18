Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 августа 2017
- 05:30 ВАЖНО: Котёл с ИГИЛ разрезан на 2 части, Армия Сирии и ВКС России окружили боевиков в Центральной Сирии (ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 22:51 Кровавый теракт ИГИЛ в Барселоне: Убиты и ранены около 100 человек (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:05 До 3000 боевиков ИГИЛ могут находиться в Европе.
ВАЖНО: Котёл с ИГИЛ разрезан на 2 части, Армия Сирии и ВКС России окружили боевиков в Центральной Сирии (ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская армия при поддержке ВКС России минувшим вечером освободили ряд стратегически важных высот, объектов и населенных пунктов на границе провинций Хама и Хомс.
Большой анклав ИГИЛ в Центральной Сирии с центром в городе Акербат был практически разрезан пополам и оказался на грани полного окружения.
Сирийская арабская армия проделала путь из южной части провинции Ракка, освобождая значительные территории от террористов ИГИЛ в этом регионе.
При поддержке ВКС России Вооруженные силы САР вечером атаковали Тувинский газовый завод и газовые поля возле границы с провинцией Хомс, что привело к ожесточенным боям с боевиками ИГИЛ.
В результате интенсивных столкновений армейцы прорвали линию обороны джихадистов и освободили Тувинский газовый завод и газовые месторождения, проложив путь к большому количеству нефтяных месторождений на оси Ракка – Хомс.
Затем подразделения САА освободили нефтяное месторождение Аль-Акрам, газовое месторождение Аль-Гадер, нефтяное месторождение Уэст-Хусейн и станцию Тувинан, оставив лишь небольшое пространство между двумя войсковыми группировками, наступающими навстречу друг другу из Ракки и Хомса.
В то же время 38-я бригада 4-й дивизии САА совершила новое продвижение к югу от шоссе Итрия – Ракка, освободив более 13 км территории между районом Итрия-Тувинан и район Аль-Карим.
Таким образом анклав ИГИЛ* в центральном Хомсе и на востоке Хама оказался в осаде. Оставшийся узкий коридор находится под огневым контролем артиллерии правительственных войск САР.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Кровавый теракт ИГИЛ в Барселоне: Убиты и ранены около 100 человек (ФОТО, ВИДЕО)
13 человек убиты, более 80 находятся в больницах после террористической атаки в испанской Барселоне, заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.
Чиновник подчеркнул, что силовики поделали хорошую работу.
«Наша демократия будет бороться с терроризмом, где бы он не происходил», — сказал Пучдемон во время своего выступления, которое транслировал испанский телеканал 24 Horas.
В своей речи Пучдемон также напомнил, что Барселона не единственный город, который в последнее время стал мишенью террористов, упомянув теракты в столицах Франции, Великобритании и Бельгии.
В настоящее время точное количество пострадавших еще неизвестно и приближается к 100 раненым и убитым.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня днём микроавтобус врезался в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Испанская полиция объявила происшествие терактом. Один из предполагаемых организаторов теракта был схвачен, другой ликвидирован в перестрелке с силовиками.
Недавно стало известно, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность за эту кровавую бойню.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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До 3000 боевиков ИГИЛ могут находиться в Европе
От 1200 до 3000 граждан стран-членов Евросоюза, воевавших в Сирии и Ираке в рядах террористической группировки ИГИЛ, вероятно, возвратились в Европу, сообщило в пятницу агентство Belga со ссылкой на данные европейской сети по контролю за радикализацией RAN.
По оценке ее экспертов, всего на войну в Сирии и Ираке в период между 2011 и 2016 годами выехали в общей сложности более 42 тысяч иностранных боевиков из 120 стран, в том числе свыше 5 тысяч из Европы.
Среди них — граждане Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Нидерландов, Испании и Швеции. Из них 15–20% погибли, 30–35 % уже возвратились в свои страны и около 50 % еще находятся в Сирии и Ираке, приводит данные экспертов Belga.
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ИГИЛ* — запрещенная в РФ террористическая организация.
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