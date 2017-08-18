Россия новыми глазами: невероятно необычные люди

Поездка на Родину – это всегда праздник. Ее всегда трепетно ждешь.

Наконец-то, приземлился самолет, и вот она Россия уже встречает нас. Тут же замерзли. Шутка ли из жары в 40 градусов попасть в 15. Влажно, все лето идут дожди. Но какое все зеленое, деревья огромные, трава по пояс. Красотища! Чувствуется простор. Через неделю – Владимир – город детства.

Думаю, что многим знакомо чувство, которое возникает, когда возвращаешься домой после длительного отсутствия. Особенно, если долго пожил в местах, где быт по-другому устроен. За границей, например. Смотришь на собственную квартиру, как будто впервые. Потолки кажутся или очень низкими, или наоборот высокими. Мебель видится, как чужая. Коридоры – узкими, или широкими.

Это ощущение длится очень короткое время, а потом мозг очень быстро привыкает, и все снова кажется обыденным, привычным. Но именно этот момент – взгляд на знакомое как бы со стороны – очень ценен. Появляется возможность сравнить, посмотреть на все новыми глазами, как в первый раз, и дать всему более объективную оценку, ощутить радость, гордость и грусть одновременно от потери чего-то очень важного, что когда-то не ценил, не замечал, не видел.

Первое, что бросается в глаза – невероятные необычные люди. Взгляд живой, смекалистый. В основном все говорится прямо в глаза, без ненужных тонких «дипломатических» игр. Бурно и безапелляционно. И в то же время тут же подскажут, как все поправить, помогут, накормят, напоят и, как говорится, спать уложат. Даже если и проблемы у кого, или чиновники в госучреждениях или просто подвыпившие отдыхающие на природе, все равно – душевные. Есть в них струна, на которую нажмешь, и душевность раскрывается. Поэтому и черты лица мягкие, закругленные.

Жаль только, что себя не ценят. Больно слышать фразу: «Ну, это ж Россия!» Дескать, все здесь плохо, просто не может быть хорошо, на чиновников управу нельзя найти. А я в который раз убеждаюсь, что это не так. Ведь за каждым чиновником стоит наш русский человек, а значит, в нем есть душевность, надо ее только найти, и... человек раскрывается с невероятной стороны.

Мне пришлось в этот раз не раз столкнуться с чиновниками в госучреждениях. Подскажут, как и что лучше сделать. Если не знают как, вызовут помощника. А один начальник посмотрел на меня бегло, подписывая какие-то бумаги, и просто дал совет, что если забыла документ заграницей, то надо пойти и восстановить его. «Соображать же нужно, - говорит, - а не паниковать».

Иногда слышала в транспорте и на улице, как молодежь преклоняется перед иностранщиной. Дошло даже до того, что смотря из окна приземляющегося в городе Софии самолета, две русские девочки закричали радостно: «Вот она заграница, какие магазины, огромный город!» Как будто в России нет магазинов и огромных городов? Да одна Москва по населению почти в 2 раза больше всей Болгарии.

Огорчает, что среди молодежи есть те, кто стремится уехать из России, не понимая, что за красивыми мифами о чистых улицах и о том, что на Западе все правильно и все тебе улыбаются, уважительно относятся, стоят не такие уж чистые улицы, фальшивые улыбки и холодное исполнение правил и предписаний. Душевности искать нет смысла. Люди на Западе больше похожи на правильных пчел и муравьев. Полета души нет. Не говоря уже о современных еврогейских «ценностях».

А в России женщин с детишками пропускают без очереди, в транспорте помогают женщинам с колясками, непременно уступают место не только ребенку, но и маме. Да, да! Странно, правда? Ведь для русского человека – это нормально, и мы не представляем, как же может быть иначе. Тогда как на Западе люди черствеют. Каждый за себя. Как-то раз наблюдала, как стоят в поезде софийского метро бабушка, дедушка и внучка лет четырех-пяти, красивая такая с косичками в нарядном платьишке. Рядом парни молодые сидели и, увидев их, давай говорить на английском, усиленно ища что-то в телефонах. Дескать, не заметили.

Стояла, смотрела на этих возмущающихся между собой бабушку и дедушку и думала: «Вот вы сами виноваты. Поверили сказкам о прекрасном будущем Болгарии в Европе, повернулись спиной к России и побежали за иллюзорными западными ценностями, за обещаниями сытой, красивой и культурной жизни, хотя все прекрасно знают, что бесплатного обеда не бывает, и что душевность ни за какие деньги не купишь. А в итоге стоите сейчас, а парни молодые сидят. Вот вам обещанная красивая европейская жизнь с «евроценностями»».

В Москве же после 23-24-х вечера столько техники на улицах - чистят и моют улицы, несмотря на то, что и так вроде чисто. Проливные дожди идут в этом году все лето. Я прониклась гордостью за Россию. Старалась обращать внимание детей, чтобы замечали, насколько Россия красива и богата, движение вокруг, по дорогам машин видимо-невидимо. Грузовиков много, а, значит, производство и торговля не стоят на месте. Отремонтированные улицы, детские площадки для детей в каждом дворе, город профессий «КидБург» в Детском мире, музеи и даже музей физики – «Экспериментаниум» на метро «Сокол» в Москве. Торопилась показать все детям, чтобы замечали ложь, которая часто льется с экранов западных телевизоров про нашу Родину.

А как удивилась знакомая болгарка-журналистка, увидев фотографии бизнес-центра “Москва Сити”. Все спрашивала: „Действительно ли в Москве есть такие небоскребы, как в Дубае?“ Красота Москвы, запечатленная на наших фотографиях, ее просто поразила. Не ожидала она такого. Ведь в болгарских СМИ информации о России почти нет, и люди помнят Москву такой, какая она была при социализме. А иногда с экранов телевизоров вещают соросоиды, и какую же небылицу они несут про то, как русы живут…

Бывает и фильм заказной документальный покажут, где наши милые русские люди открыто, всей душой принимая болгарского репортера, делятся своими мыслями, которые тут же все перекручиваются, зачастую не в пользу России. Душа болит на это смотреть, но надо знать, что есть и такие журналисты, и такие фильмы.

Хочется обратиться к нашим людям – не давайте интервью на улице иностранным репортерам или хотя бы тщательно подбирайте слова. Много случаев, когда даже правильные наши мысли и душевные слова в иностранном документальном фильме выставляются так, что они только наносят вред нашей Родине.

Хотя надо отдать должное, что с приходом к власти нового Президента Болгарии Румена Радева чувствуется оттепель, и уже не раз, включив телевизор, попадаю на дублированные на болгарский язык российские художественные фильмы. Очень любят болгары сериал „Бригада“, „Кухня“. Детский мультик „Маша и медведь“ вообще произвел фурор среди болгарских ребятишек. На днях по телевизору показали замечательный фильм „Он – дракон“.

В основном в бывших странах социалистического лагеря все, что связано с тем временем, уничтожено, подчищено так, чтобы ничто не напоминало о том, чем жили эти страны в ХХ-м веке. Болгария не исключение. Часто болгары меня спрашивают: «А почему не убрали звезды с Кремля, герб СССР со зданий и другую социалистическую символику?». «Но ведь это же память о том времени», - отвечаю я.

Как приятно пройтись по Красной площади, на которой сохранилось столько исторических объектов вплоть до лобного места. Зайти в ГУМ поесть тот еще социалистический пломбир по нормальным ценам, рассказывая детям, что именно таким он был, когда мы были маленькими. Попить ту же самую газировку с сиропом, зайти в Гастроном №1, где все так же как в детстве, даже продавщицы, только ассортимент несколько расширился, и непременно завести детей и болгарина, приехавшего вместе с нами, в Елисеевский магазин на Тверской улице в Москве и наблюдать за изумлением на их лицах. Как они сначала думают, что они - в музее, потом, что товары в этом магазине – по недоступным ценам, а потом просто с удивлением все рассматривают.

Появились пешеходные улочки, утопающие в цветах, с кафешками и ресторанами, памятниками и музеями. Например, Георгиевская улица в городе Владимире просто поразила своим колоритом: памятники пожарному, мальчишке-шалопаю, сыщику, выглядывающему из-за театральной тумбы, аптекарю, аккуратные свежевыкрашенные домики и мастерские, смотровые площадки с открывающим видом на клязьменскую пойму. Невероятный простор для глаз.

Приятно пройтись по Никольской улице в Москве, ведущей от Детского мира к Красной площади. А Камергерская улица… Как приятно присесть после долгой ходьбы по огромной Москве на витиеватые стульчики посередине улицы среди прекрасных цветов и веселых красивых прохожих.

В Болгарии мы отвыкли ходить. Страна маленькая, время как будто застывает, и кажется, что все процессы идут медленнее. Быстро идти не то, чтобы не принято, а просто как-то нет смысла. Центр Софии или парк быстро пройдешь и что дальше?

Нередко слышишь, когда болгары заговорят о России, что для русских расстояния – ничто. Спросишь в России, далеко ли нужный объект, и непременно услышишь: «Да тут, совсем рядом!» Услышишь ли это, значит идти еще не меньше 15-20-ти минут.

Русских же в Болгарии заметишь сразу по мягким чертам лица и любви к быстрой ходьбе. В г. Козлодуй, например, только наши люди непременно пойдут гулять пешком из центра города до корабля«Радецки». Километров пять-шесть примерно. Болгары же туда ездят только на машинах или велосипедах. Считается, что это очень далеко.

Помню, еще в 90-х в России ощущалась напряженность, тревога за завтрашний день. Сегодня чувствуется покой, и многие люди как-то подобрели, расслабились.

В один из дней этого лета наш путь к лесу и к реке проходил через генеральскую дачу. Может, есть и обходной путь, но я с детства хорошо знаю только этот. Меня папа на машине по нему к реке возил. А сегодня наткнулись на шлагбаум. Мы его обошли и пошли по дороге. Будь, что будет. Приближаемся к даче, дорога разветвляется, и нам вот уже надо свернуть и пойти от дачи в лесок. Но генеральские собаки нас учуяли, залаяли. Я смеюсь, что сейчас нам скажут "Стой, кто идет? Стрелять будем".

И тут на дорогу выходит солдатик. Не стал нас ругать, как это было раньше, а вместо этого говорит: "К реке хотите? А давайте я вам дорогу покажу». Отвел нас в сторону от военного объекта, показав путь к реке, да еще и на ягодные места попали. Худенький такой парнишка. Мы его конфетами угостили. Обрадовался, заулыбался и ушел обратно в лес, как добрый лесной дух. Невольно вспомнились «Вежливые люди» в военной форме без знаков различия, блокировавшие стратегические объекты в Крыму во время возвращения полуострова России.

Очень обрадовала выставка в ГУМе, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив. Здесь, на этой выставке, расположенной между магазинчиками на одной из линий ГУМа, понимаешь насколько это серьезный и масштабный проект. Создается впечатление, что москвичи и приезжие, рассматривая экспозицию, как что-то уже свершившееся, своими мыслями как бы закрепляют Крымский мост в реальности. Ведь всем известно, что любой проект возникает сначала в головах людей.

Не менее чем Москва, восхищает приезжих наш древний город Владимир, расположенный на холмах и как всегда – утопающий в зелени. Красивый гордый город с множеством белокаменных храмов ХІІ века, чьи купола напомнили шлемы полководцев и воинов, вечно стоящих на страже города. По одну сторону от Владимира - плодородные поля, по другую – густые леса, полные грибов и ягод.

Недалеко от города среди могучих сосен спряталось красивейшее таинственное Плавучее озеро. Берег - сплетение трав, похожее на ковер на воде. Приближаешься к берегу, и этот ковер под ногами все больше опускается и просачивается вода. В воду прыгаешь прямо с травы, которая при этом опускается в воду и снова возвращается на место. Дна нет. Местные говорят, что водолазы ныряли и на глубине 35 метров нашли слой торфа, но он плавает. Озеро глубже. Кто-то говорит - 90 метров.

В общем, там все как в сказке. Мистично. Продавщица в местном магазинчике сказала, что живет здесь уже около 17-ти лет, только один раз была на озере. Боится. А меня родители туда в детстве водили постоянно, с рождения что ли... Помню картинами. Все, что связано с озером, в сознании окутано пеленой загадочности.

А в этот раз загадочность природы неожиданно наполнилась колоритом местных жителей.

Идем с детьми в ветровках по дощатому настилу. Местные мужики его соорудили. Холодно нам. Ветерок дует. Тишина, только деревья качаются. Мы не привыкли. Из 45-градусной жары попали в 15-20 градусов. "Земля" под ногами ходуном ходит. Нет, думаем, в этот раз мы себя и привычку к теплу и цивилизации не сможем преодолеть.

Тут нас обгоняют две местные дородные женщины с двумя детьми и прямо в халатах бултых в воду, и дети за ними. Смеются, веселятся.

- Вода теплая?- спрашиваем.

- Угу, - говорят, - в воде теплее, чем на улице.

Вот так мы с детьми и решились искупаться. В озере прогревается только верхний слой воды. Один раз проплыл, размешал, и второй раз плывешь, холоднее уже.

Парнишка же из Болгарии так и не смог преодолеть любовь к уюту. Замерз, пока нас ждал. Разжег костер. Неожиданно к костру подошли двое мужчин с девочкой и попросились поджарить хлеб, принеся с собой сухую корягу для поддержания огня. Стало весело. Неожиданно? Да потому что на Западе и в Болгарии уже тоже люди все больше сами по себе, обычно принято в жизнь чужих людей не вмешиваться.

Потом вообще все пошло как в фильме, в котором действие разворачивается в одном помещении или пространстве.

Прямо к озеру, к дощатому настилу подъехало такси. Выскакивает из машины армянин, подвыпивший с бутылкой пива. И бежит по настилу, оступился, провалился, ботинки намочил. И кричит с акцентом: «Это что у вас? Это озеро? Озеро? Мне надо люди найти. Я», - говорит, - «не женатый, кто замуж хочет?» А местные женщины кричат ему: «Ты материшься очень, не нужен ты нам».

Армянин оправдывается: «Это я в России научился». А шофер такси с отвлеченным видом спрашивает: «А водичка-то как? Теплая?»

В итоге за выходные в нескольких местах травяной покров порвался, и образовались дырки. Какой-то местный парнишка с разбегу прыгал в незаметные глазу дырки в траве и исчезал, как сквозь землю проваливался, а потом выныривал на радость жене и теще. Другой оттолкнул приросший к берегу островок травы с растущим на нем деревцем и поплыл на нем, иногда ныряя прямо с островка в воду.

Черники в этих местах видимо-невидимо.

Россия! Куда ни кинешь взор, везде ширь безграничная. Встречаешь людей, а в Душах их та же ширь. Поля огромные, леса густые. Деревья раскидистые упираются в небо. Строится все с размахом.

Приезжая в нашу огромную страну из маленькой Болгарии, которая за последние 26 лет воздвигла придуманную западную «цивилизованность» на пьедестал, понимаешь, что ты песчинка в этом мире. Горизонты твои расширяются, ценности переосмысливаются.

В этот раз я четко увидела, что люди, выросшие и сформировавшие свое сознание в маленьких по площади государствах, приезжая в Россию, не выдерживают огромных расстояний, огромного потока информации, ритма жизни, нашей бурной нестандартной реакции на происходящее. У иностранцев сознание схлопывается. Они закрываются, хотят сбежать. Поэтому другим народам так тяжело понять русский народ. Ведь именно широта просторов нашей Родины дает нам широту восприятия, масштабность, тренирует быстроту мышления, реакции, учит быстро принимать решения.

Один мудрый человек из далекой Камчатки мне недавно написал по этому поводу: «Для цивилизованного человека испытания – это катастрофа и конец света, а для проснувшихся Русов – самое желаемое событие».

Светлана Попова, Болгария

Фото можно посмотреть здесь https://www.facebook.com/svetlana.popova.370/media_set?set=a.1109300825869695.1073741870.100003693653561&type=3&pnref=story