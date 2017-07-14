Международный Аэропорт Денвера.

Аэропорт Денвера: самое мистическое сооружение в мире

Каждый, кто хоть раз посещал Аэропорт города Денвер, штат Колорадо, наверняка помнит тот шок и удивление, что посещали его при прибытии. Это место, аэропорт, является своеобразным скопищем домыслов, подозрений, теорий и вопросов без ответов. В каждой его комнате, в каждом углу вас буквально пронизывает чувство беспокойства, а присущий всему находящемуся на территории аэропорта мрачный символизм лишь нагнетает обстановку. Немного фактов: Международный аэропорт города Денвер был построен и открыт еще в прошлом веке, в 1995 году.

Сам проект аэропорта еще тогда вызывал подозрение и наводил на вопрос – зачем Денверу еще один аэропорт, если в распоряжении жителей города уже имеется полностью функционирующий крупный аэропорт Stapleton. На что его создатели отвечали лишь недомолвками. В качестве же редких аргументов в пользу строительства выступали такие заявления как: — городу необходим удобный, и современный аэропорт, аэропорт с большей пропускной способностью, аэропорт, укомплектованный по последнему слову техники и отвечающий всем нормам и стандартам.

Однако новоиспеченный современный аэропорт города Денвер, если в чем и превосходил уже имеющийся так это в баснословной сумме, потраченной на его строительства – 4 миллиарда долларов, и в площади занимаемой им территории. К слову территория эта в два раза превышала и превышает территорию современного Манхеттена. Возможно, причиной для выделения столь огромной суммы из бюджета и для столь огромной территории занимаемой аэропортом стала необходимость постройки взлетно-посадочных полос в виде нацисткой свастики (это не шутка, вы можете лично убедиться в этом, посетив ресурс карты гугла и потратив пару минут на поиски). Впрочем, даже взяв в расчет территорию, занимаемую взлетными и посадочными полосами странной формы, в аэропорту все еще остается уйма свободного и неиспользуемого по назначению места.

Денверский Аэропорт полон тайн. Вот еще одно, наш современный и более укомплектованный аэропорт обладает меньшим по сравнению со Stapleton количеством взлетных и посадочных полос, меньшим количеством шлюзов (111 у Stapleton и 84 у Международного Аэропорта Денвера), да и расположение его попросту не вяжется со словом практичность и удобность, целых 25 миль от Денвера. Денверский Международный Аэропорт является единственным аэропортом в США, построенным за последние 25 лет. Аэропорт занимает территорию в 33 тысячи 457 акров (что превышает площадь Манхеттена более чем в 2 раза), что в разы больше территории любого другого аэропорта в США.

Стоимость постройки и проектирования аэропорта, как уже было сказано равняющаяся почти 5 миллиардам долларов (4.8 млрд. долл.) делает его одним из наиболее дорогостоящих государственных объектов в истории США. Основную часть крыши аэропорта площадью в 60000 м2 занимает специальный тканый материал из файбергласса, сверху покрытого тефлоном. Данная декорация по своей причудливости и форме больше схожей с купольными структурами подходит разве что какому-нибудь голливудскому блокбастеру наподобие “Дюны” или любой другой космической опере, ну уж точно не международному аэропорту соответствующему мировым стандартам. Аэропорт укомплектован волоконно-оптической связью согласно всем последним hi-techs нормам и стандартам, общей продолжительностью свыше 5 тысячи миль. Это расстояние соответствует протяженности реки Нил или скажем расстоянию от Буэнос-Айреса до Нью-Йорка. Ни один другой аэропорт в США, Европе, Азии или где-то не способен оперировать такими цифрами, более того, не один аэропорт в мире попросту не может похвастаться похожими достижениями.

Несмотря на тот факт, что долина, на которой располагается комплекс весьма ровная и практически идеальная с архитектурной точки зрения, немалая часть времени отведенного на постройку была потрачена на понижение уровня грунта в одном участке и его повышение в другом. Рабочими было деформировано около 110 миллионов кубических ярдов земли (это треть от количества грунта, деформированного во время строительства Панамского канала). Такое количество земляных работ действительно удивляет. Отмечу также, что для строительства всех частей аэропорта подрядчиками использовались различные группы строителей, более того, наниматели не единожды сменяли и самих подрядчиков во время проекта и это притом, что все работы выполнялись согласно графику и без нарушений. Согласно сведениям представленным рабочими, на территории аэропорта были возведены топливные системы способны прокачать около 1000 галлонов реактивного топлива по сети трубопроводов протяженностью свыше 25 миль. Так же были возведены и 6 огромнейших топливных хранилищ, каждый из которых вмещает около 2.5 миллионов тон топлива. Это невероятное количество для аэропорта даже таких масштабов. Во время постройки аэропорта только на закупку гранита, для его возведения было потрачено свыше 2 миллиардов долларов. Задумайтесь об этой сумме (строительство среднестатистического международного аэропорта обходиться вдвое меньшие суммы). Сам же гранит закупался в различных частях света – его поставляли из Африки, Азии, Европы и, конечно же, из США.

Бледный конь Апокалипсиса.

Что за?! Первая мысль, что приходит в голову при виде этого пугающего и ужасного, по крайней мере, для международного аэропорта “произведения искусства”. Именно так реагирует большая часть людей на скульптуру Бледного коня Апокалипсиса, четвертого всадника, что упоминается в книге Откровений в Библии, всадника по имени смерть.

И увидел я коня бледного, и всадника на нем, имя которому “смерть”; и ад следовал за ним; и дана была ему власть над четвертью земли — умертвлял он мечом и голодом, и мором и зверями дикими – Откровения 6:7-8.

Иными словами всадник, точнее конь (на скульптуре изображен именно конь), влечет за собой бесчисленные убийства людей при помощи болезней, голода и оружия. После того как эмоцию спадут и разум снова станет подвластен вам, в глаза бросается необычное расположение скульптуры, со временем, после того как вы посетите большую часть аэропорта вы осознаете, что сделано это было не напрасно и не случайно. Скульптура, Бледный Конь Апокалипсиса, была открыта лишь в конце первого десятилетия нового тысячелетия, а именно в 2008 году. Автором данной скульптуры стал американский скульптор мексиканского происхождения, известный своими другими не менее противоречивыми работами Луис Джименез. Работа над скульптурой заняла целых 15 лет с 1993 по 2008 года.

Стоит сказать, что Джименез является не единственным автором произведения, в работе принимали участие и его сыновья. Дело в том, что в 2006 году, уже на завершающем этапе работ Джименез погиб, его задавило часть будущего шедевра, туловищем коня. Еще пару лет назад простые американцы не могли даже и представить себе, что практически в центре их страны будет располагаться ужасающий и пугающий бледный конь апокалипсиса. Такое попросту не придет в голову нормальному человеку. Да и сегодня большая часть простых американцев не желают знать об этом или думать, о том, почему на территории одного из крупнейших аэропортов была установлена дьявольски выглядящая скульптура всадника апокалипсиса, статуя лошади с вздутыми, выпирающими венами и ужасающими, пугающими светящимися кроваво-красным цветом в ночи глазами.

Есть, конечно же, и более логичное объяснение всему этому, объяснение которому придерживается большая часть тех, кто не желает знать истины. Мол, конь этот, это символ местной футбольной команды “Denver Broncos”. Впрочем, даже невооруженного взгляда будет достаточно, что бы понять, то, что символ футбольной команды и этот адский всадник не имеют между собой ничего общего, разница очевидна и бросается в глаза. Еще более курьезно выгладят попытки некоторых энтузиастов выставить местоположение данной скульптуры, да и само ее существование, как случайность. Согласно их мышлению, в проекте было указано одно, а на деле вышло совсем другое, ну не выкидывать же столь величественное произведение искусства. При ближайшем же рассмотрении и при наличии хоть малой части собственного мышления становится, очевидно, что данный конь, всадник является одним элементом странного и пугающего антуража, антуража где-то оккультного, где-то масонского, антуража окутавшего аэропорт Денвера целиком и полностью.

Скульптуры, фрески, мемориалы аэропорта города Денвер.

Если говорить фактами, то фрески денверского аэропорта являются, пожалуй, наиболее запоминающимися его чертами. Всего их (фрески) 4 и расположены они на четырех стенах соответственно. Их автором стал мексиканских художник монументалист Лео Тангума, являющийся потомком некогда великих индейцев майя (Немного удивляет соотношение мексиканских художников задействованных в проекте, но сейчас не об этом). Казалось бы, очередное совпадение… как бы не так. Всевозможные символы, знаки и ужасающие фрески с изображениями смертного часа для большей половины человечества научили нас не верить в совпадения, а прислушиваться к своему разуму и логике, которые в один голос заявляют, что картина с подписью “В мире и гармонии с природой, после геноцида”, не просто так заняла свое место в комплексе денверского аэропорта.

Необычные, необъяснимые символы и знаки, расположенные на полу, стенах и потолке комплекса приводят в замешательство, как посетителей аэропорта, так и его служащих. К примеру, на одном из наиболее броских мест в центральном зале аэропорта, который, между прочим, именуется по образу масонских лож — Great Hall, можно обнаружить нечто напоминающееся пульт управления фантастическим звездным кораблем из будущего, нечто, что на самом деле является мемориальной доской весьма и весьма необычной формы и содержания.

Еще больше настораживает надпись, располагающаяся на доске, надпись, подписанная некой, неизвестной доселе комиссией.

Как я уже говорил, подобные надписи и символы могут быть обнаружены не только на мемориальных досках, но и на полу. Особое внимание к себе привлекает следующий экспонат – табличка, на которой выведены символы AU и AG, символы, являющиеся аббревиатурами золота и серебра соответственно.

Возможно это всего лишь совпадение, ведь одним из соучредителей постройки аэропорта является нобелевский лауреат в области медицинских наук Барух Самюэл Блумберг, пиком карьеры которого стало открытие неизвестного для науки смертельного заболевания под названием AU AG. Казалось бы, так оно и есть. Однако наше практически сформировавшееся спокойствие тут же нарушает фреска, расположенная напротив — фреска под броским названием “Геноцид”.

Весь пол буквально-таки усеян вставками с изображением неизвестных артефактов, вымерших или вымирающих животных и словами на мертвом для многих языке коренных жителей Америки. Беспокойство вновь возвращается и тут по нам наносится очередной удар – в нескольких метрах от уже описанной мемориальной доски обнаруживается еще одна фреска с изображенной на ней гильотиной.

Еще один образчик искусства – фреска "Мир и Гармония". На переднем плане фрески находятся три погибшие женщины, женщины, лежащие в своих гробах – это коренная жительница американского континента, афроамериканка и девочка белого цвета лица, держащая в руках библию, как символ всех падших от рук религии и религиозных перепалок.

Следующее, не менее запоминающееся изображение — маленькая черноволоса девочка, держащая на руках каменную табличку. Одним из посетителей аэропорта было точно подмечено, что изображение таблички так же напоминает и карту России, пожалуй, я соглашусь с этим. Еще одной немаловажной частью данной фрески является темнокожий человек, над головой которого виден нимб – символ божественного происхождения его обладателя.

Третья фреска денверского аэропорта – фреска, изображающая всеобщий мир. На ней изображены представители всех народов земли, добровольно отдающие свое оружие для переплавки “мечей на орла” светловолосому пареньку в сером жилете. У основания картины расположена мертвая фигура военного в газовой маске. Бросается же в глаза совсем иное, это странный вид орудий отдаваемых на переплавку. Может ли такое быть, что это сельскохозяйственные приспособления отдаются на плавление нового меча? Но и на этом все странности не заканчиваются, поскольку справа от данной фрески расположена еще одна, уже упомянутая мною пугающая фреска “Геноцид”. К слову обе фрески (Геноцид и Переплавка орла) соединены между собой радужной линией, идущей от угла одной фрески к углу другой. Стоит отметить, что оба полотна (Орел и Геноцид) могут читаться, как слева направо, так и справа налево.

На это фреске изображена огромная фигура военного человека в противогазе (возможно ли, что это тот же военный, что был изображен и на фреске с орлом?). В руках солдат держит автомат и меч. Мечом он поражает голубя, птицу испокон веков олицетворяющую мир, спокойствие и счастье. Загадки Аэропорта не должны удивлять вас. Не стоит удивляться и волнам, отходящим от фигуры солдата, поскольку они являются своеобразным воплощением некого биологического или химического оружия, способного уничтожить все живое. Немаловажная деталь — на картине так же видна группа женщин несущих на руках своих мертвых детей.

Это еще один представитель высокого искусства обосновавшегося на территории аэропорта в Денвере. Данная фреска изображает счастливое будущее человечества пережившего катастрофу. Знаете на что это похоже – на счастливую или если хотите претворяющеюся счастливой семью запуганных, зомбированных людей, во главе которой находиться некий правитель культа или будущей религии, на что напрямую намекает нимб над головой мужчины и необычное растение, расположившееся перед ним.

Очередная фреска из разряда необъяснимое, неопознанное, очередные пугающие символы и намеки. На данной картине изображены лезвия гильотины, а под ними бабочка, причем не просто бабочка, а бабочка являющаяся символом массовых казней, беззакония и смерти времен революции во Франции – бабочка Монарх. В образовательных и не только целях скажу, что первым человеком, казненным на гильотине, был именно французский монарх – король Людовик XIV. Интересный факт, но названием Монарх, также обладает и программа по контролю над разумом разработанная спецслужбами США. Сведения о данной программе уже многие годы находятся на всеобщем обозрении. Так вот согласно этим сведениям программа была разработана в послевоенные годы (первое десятилетие после окончания второй мировой войны), а основные данные и исследования были позаимствованы у немецких ученых, практиковавших и испытывающих ее на живых людях. К слову, в работе над данным проектом принимали участия немецкие заключенные избежавшие наказания Нюрнбергского Трибунала. За создание этой фрески отвечал Тангума (художник упомянутый мною ранее). Серия фресок, вышедшая из-под его мастерской руки, получила название “Мир, Гармония и Природа”. Да уж, подходящее название, ничего не скажешь.

Имеется в аэропорту города Денвер и такая “прелесть” – монстры в багажном отделении, как их еще называют. Данные монстры, а именно горгульи являются обладателями орлиного клюва и крыльев, обтянутых кожей. Во рту одной из них можно увидеть некий лоскут, возможно, чей-то галстук или кусок рубашки?! Рядом с одной из скульптур висит мемориальная табличка, на которой выгравирована надпись Notre Denver. На ручке чемодана виднеется надпись небезызвестной фирмы производителя этих самых чемоданов “Samsonite”. Наиболее яркие теории предполагают, что в данном названии сокрыт некий смысл или зашифрованный код.

http://mayax.ru/category/neobyasnimoe/mezhdunarodnii-aeroport-denvera.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru