Идёт переход к новой фазе войны

Автор - Сергей Глазьев

Вопрос: Санкции 2014 года стали потрясением для нашей экономики – если новый комплекс мер будет масштабнее и прибавится к прошлым ограничениям, то к чему это может привести?

Сергей Глазьев: Потрясением для нашей экономики стал переход Банка России к свободно плавающему курсу рубля, это повлекло его моментальное обрушение и всплеск инфляции, с которым Центробанк потом стал бороться путем резкого повышения ставки рефинансирования. Тем самым он одним махом загнал экономику в стагфляционную ловушку, из которой мы мучительно выбираемся три года. Результатом странной политики, подброшенной нам вашингтонскими финансовыми организациями, стало недопроизводство ВВП на 15 трлн руб., недофинансирование инвестиций на 5 трлн, а также сверхобогащение спекулянтов, манипулирующих курсом рубля.

Собственно, санкции были включены лишь после того, как Банком России были подготовлены наиболее благоприятные для максимизации их разрушительного воздействия условия: приватизирована Московская биржа, устранен контроль над курсом рубля и объявлен переход к так называемому «таргетированию» инфляции, под которым подразумевается повышение процентных ставок как единственный инструмент борьбы с ней в условиях свободного трансграничного движения капитала. Американцы были уверены, что в ответ на их санкции Банк России отпустит курс рубля в свободное плавание и поднимет процентные ставки, что убьет развитие российской экономики. Это равноценно тому, как если бы в годы войны силы ПВО, вместо того, чтобы сбивать вражеские бомбардировщики на нашей земле, подсвечивали бы им и наводили на стратегические объекты, чтобы максимизировать их разрушительную силу.

Если бы Банк России вместо того, чтобы следовать рекомендациям МВФ, реализовал элементарные и общепринятые во всех странах меры по отражению спекулятивной атаки против рубля, наша экономика продолжала бы расти с темпом не менее 4% в год. А если бы он ответил на финансовое эмбарго со стороны США выводом российских резервов из доллара, запретом на использование доллара во внешней торговле, замораживанием обязательств перед американскими кредиторами, а также прекращением доступа американского спекулятивного капитала на российский финансовый рынок и замещением внешних кредитов внутренними, то мы бы получили расширение рублевого пространства, а не его скукоживание в Евразийском экономическом союзе.

Вопрос: То есть санкции не так и страшны – все дело в наших собственных финансистах?

Сергей Глазьев: Вся сила американских санкций заключалась в политике Банка России, который не только создал максимально благоприятные для них условия, но и, по сути, выступил их главной ударной силой. Продолжая аналогию с военными действиями, которые, по сути, ведут против нас США и НАТО, это можно сравнить с подсветкой силами ПВО складов боеприпасов, взрыв которых в миллионы раз превзошел ударную силу обрушенных на них вражеской авиацией бомб.

Но это уже в прошлом. Законопроект с новыми санкциями, почти единодушно проголосованный американским парламентом, означает переход к новой фазе войны – удержанию оккупированных территорий, которым запрещается сотрудничать с Россией. Это не только страны НАТО и территория Украины, фактическим главой которой является посол США, но, прежде всего, российский финансовый сектор. Американские санкционеры изолировали его от западных долгосрочных и среднесрочных кредитов, оставив открытым для своих сил быстрого реагирования – валютных спекулянтов. Санкции не распространяются на краткосрочные кредиты сроком до двух недель, которые используются для раскачки курса рубля и дестабилизации макроэкономической ситуации в России. Этот режим предполагается сохранить на неопределенно длительный срок. Их теперь не может отменить и даже смягчить ни президент, ни парламентское меньшинство. Для этого потребуется консенсус американской властвующей элиты. Кроме того, тотальной изоляции в западном мире подвергнется российская властвующая элита во главе с президентом России. Тем самым американские политтехнологи рассчитывают отгородить ее от российского народа.

Вопрос: Получится?

Сергей Глазьев: Думаю, что эффект будет обратным. Российским олигархам придется больше заботиться о народе, а сам народ еще больше сплотится вокруг президента.

Вопрос: Можно ли сказать, что экономика России адаптировалась к ограничениям?

Сергей Глазьев: Я уже сказал, что главные проблемы, возникшие в связи с западными санкциями, вызваны абсурдной с точки зрения здравого смысла, но полностью следующей рекомендациям вашингтонских финансовых организаций политикой Банка России. Эта политика продолжается, следствием чего является угнетение инвестиционной и инновационной активности и экономического роста. Судя по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящие три года, она станет еще более жесткой. Ее следствием станет новый виток стагфляции, деградации экономики и падение уровня жизни. При этом американские спекулянты продолжат извлечение сверхприбылей на манипулировании российским финансовым рынком и курсом рубля, выжимая из российской экономики по сотне миллиардов долларов в год.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо вернуть Банк России к исполнению своих конституционных обязанностей по «защите и обеспечению устойчивости рубля» и обязать принять необходимые для этого меры.

В том числе: объявить среднесрочный интервал колебаний курса рубля в 1%-ой окрестности целевого показателя; восстановить контроль Банка России над Московской биржей, устранив возможность использования инсайдерской информации финансовыми спекулянтами; использовать общепринятые в мировой практике методы пресечения попыток манипулирования валютно-финансовым рынком, включая введение предварительного декларирования трансграничных операций с капиталом, ограничение кредитного рычага, валютные интервенции и пр.; ввести налог на валютно-финансовые спекуляции (налог Тобина); при необходимости отражения спекулятивных атак фиксировать валютную позицию коммерческих банков и вводить полную или частичную продажу валютной выручки.

Важно также перейти от колониальной практики котировки валют метрополий на туземной бирже к общепринятой среди суверенных государств котировке единицы национальной валюты. Например, по состоянию на 1 июля 2017 г. котировка 100 рублей составляла 1,67 долл. и 1,47 евро.

По сочетанию объективных факторов курс рубля может быть стабилизирован (в среднесрочной перспективе) на любом разумном уровне в пределах ценовой конкурентоспособности отечественных товаров (от нынешних 60 до ранее наблюдавшихся 80 рублей за доллар). Соотношение рыночного курса к паритету покупательной способности свидетельствует о его относительной заниженности, соотношение денежной базы и валютных резервов – о его обеспеченности, баланс внешней торговли – о его надежности.

Рубль мог бы быть одной из самых устойчивых валют мира, если бы Банк России не отдал формирование его курса валютным спекулянтам.

Введение перечисленных мер обеспечит стабилизацию курса рубля на среднесрочную перспективу, что является необходимым условием подъема инвестиционной активности и вывода экономики на траекторию устойчивого роста. Это также необходимое условие реального таргетирования инфляции, ведущим фактором которой является девальвация рубля.

Вопрос: В этих условиях принятия новых санкций разве еще можно всерьез обсуждать экономическую стратегию Кудрина? Никто нам не откроет свободные рынки, не даст встроиться в западные технологические цепочки даже на вторых ролях.

Сергей Глазьев: Это как раз и есть направление, указываемое вашингтонскими финансовыми организациями. Если Вы сравните все программные идеи этого господина с меморандумами миссий МВФ в Москве, то поразитесь буквальным совпадениям. Он не предлагает ничего своего, лишь транслируя рекомендации из Вашингтона.

Что касается технологических цепочек, то он уже встроил нашу экономику в них как поставщика углеводородов и других сырьевых материалов, когда руководил денежно-кредитной политикой. Привязав эмиссию рублей к приобретению долларов и евро, направляя одновременно «избыточную» часть поступающей валюты обратно в США, кредитуя американский бюджет под символический процент, российские денежные власти привязали российскую экономику к спросу на ее товары на западном рынке. На нем востребованы только сырьевые товары, что и привело, в итоге, к деградации российской экономики, лишенной внутренних источников кредита. Я об этом писал более десятилетия назад, когда силами этой команды так называемых «либералов», а по сути исполнителей политики вашингтонских финансовых организаций, наша экономика была загнана в этот капкан.

Вопрос: Если подытожить, то, вероятно, получается так, что экономический блок Правительства проводит не всегда популярные меры и не проводит необходимые, продолжая курс, который все больше загоняет страну в тупик?

Сергей Глазьев: Поэтому они и не популярные, так как не только загнали в тупик нашу экономику, но и обрекли на бедность и лишили нормальной работы десятки миллионов людей. Мы могли бы производить сегодня вдвое больше, если бы эти меры не мешали развитию экономики, лишая ее кредита.

Вопрос: Вместе с тем представители профильных министерств все чаще говорят о том, что экономика России «адаптировалась», встает на траекторию роста, но «вдруг» появляются еще более масштабные санкции от «нашего друга» Трампа. До какой поры будут продолжаться эти попытки «адаптироваться» вместо того, чтобы кардинально перестроить проводимую политику?

Сергей Глазьев: Это не более чем забалтывание проблем, ими же [чиновниками] созданных. Они как наркодилеры рекламируют свое зелье как стимулятор радости и развития, одновременно лишая экономический организм элементарных условий для роста. Они никогда не признают своих ошибок, потому что, по сути, они хуже преступлений. А необходимость смены курса уже очевидна всем здравомыслящим людям. Только бенефициары этой политики – руководители крупных, работающих в симбиозе с ЦБ банков, валютные спекулянты, а также главы профильных, как Вы сказали, министерств достаточно сильны, чтобы не допускать никаких изменений.