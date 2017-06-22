Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 июня 2017
- 05:30 Кадры с дрона: Самолеты ВКС России уничтожают объекты ИГИЛ в сирийской Хаме (ВИДЕО).
- 04:30 Армия Сирии и ВКС РФ уничтожают боевиков в пригороде Дамаска, отбивая здание за зданием (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:09 ИГИЛ* обвинили США в разрушении главной мечети Мосула.
- Вчера 23:14 Боевики ИГИЛ взорвали главную мечеть Мосула.
- Вчера 23:08 Уничтожена мечеть, где был провозглашен Халифат.
- Вчера 21:46 Макрон отверг необходимость ухода Асада для решения конфликта в Сирии.
- Вчера 21:44 Разгром у Ресафы.
- Вчера 21:19 Сирийская армия выбила боевиков из пяти районов пригорода Дамаска.
- Вчера 20:29 Турецкий спецназ и колонны бронетехники прибыли на север Алеппо, чтобы изгнать проамериканские силы SDF (+ВИДЕО, ФОТО).
Кадры с дрона: Самолеты ВКС России уничтожают объекты ИГИЛ в сирийской Хаме (ВИДЕО)
Опубликованы новые кадры с беспилотника ВКС России, показывающие ракетно-бомбовые удары по позициям террористов в провинции Хама.
Российская военная авиация в последние полторы недели ежедневно наносит авиаудары в окрестностях оплота ИГИЛ — города Акербат в восточной части провинции Хама.
Акербат является самым важным оплотом террористической группировки в Хаме, он расположен вдоль главного маршрута поставок контрабандной нефти, что делает этот город ценным не только в военном отношении, но и с экономической точки зрения.
Именно в этом районе на днях были замечены российские военные советники, помогающие сирийским артиллеристам поражать врага.
Как сообщала «Русская Весна», в последнее время Сирийская Арабская армия ведет наступление, чтобы освободить Акербат и вытеснить террористов ИГИЛ* из этого района и всей провинции Хама.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
#RuAF objects #ISIS near #Akerbat, #Hama #Syria #ISIL #Russia #Uqayrbat #Salamiyah #Russian Air Force #حماة #داعش #سلمية للطيران الروسي pic.twitter.com/I3n4Aod7ih— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 21 июня 2017 г.
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Армия Сирии и ВКС РФ уничтожают боевиков в пригороде Дамаска, отбивая здание за зданием (ФОТО, ВИДЕО)
Как уже ранее сообщала «Русская Весна», во вторник Сирийская Армия начала широкомасштабное наступление, нацеленное на позиции террористов в пригороде районе Джобар — восточном пригороде Дамаске.
Появились первые фотографии и видео с места боев, где правительственные силы продвигаются вглубь сектора Тайбах в Джобаре и берут под свой контроль здание за зданием, заставляя боевиков отступать в глубину района.
Также сообщается, что террористов здесь атакует российская и сирийская авиация. На фото ниже показан многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. А также зафиксирован момент нанесения бомбового удара истребителем-бомбардировщиком Су-22 ВВС САР.
В ходе боев в среду армия заняла ряд зданий к северу от мечети «Газват Бадр» на северо-востоке района Джобар и Харат аль-Джиср (пустырь перед мостом), а также Мадрасат Альманар (школа Альманар) на западе Вади Айн Терма в Восточной Гуте.
Днем армейцы уничтожили в Джобаре командира «Северного фронта» по кличке «Шишани» (чеченец) и ответственного за вооружения «120 бригады» «Файлак ар-Рахман», — передает медиа-крыло «Хезболлы».
Любопытно, что главари «Джейш-аль-Ислам» еще во вторник выпустили заявление, что их группировка готова поддержать «братьев» из «Файлак ар-Рахман» в боях за Джобар и Айн Терма с войсками режима. Это стало уже даже не десятым заявлением подобного рода, за которым ничего не последовало.
Джобар разделен на 2 части между Вооруженными силами САР и боевиками. Этот район на востоке Дамаска является главной целью САА с момента захвата армейцами районов Кабун, Тишрин и Барзе в начале мая.
Обороняясь, террористы «Джебхат Фатх Аль-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*) и «Файлак Ар-Рахман» выпустили самодельные ракеты, которые упали на различные районы сирийской столицы, в результате чего, по предварительной информации, четверо гражданских лиц были убиты и десятки получили ранения.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
Кадры 1 – 2 сделаны боевиками, фото с 3-го по 6-й снял военкор САА Вассим Исса.
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ИГИЛ* обвинили США в разрушении главной мечети Мосула
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) заявила, что главная мечеть иракского города Мосул ан-Нури разрушена в результате авиаудара США.
Ранее иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ. Позже иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.
Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Боевики ИГИЛ взорвали главную мечеть Мосула
Иракские военные сообщили, что боевики террористической группировки ИГИЛ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури.
Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой.
«Боевики ИГИЛ совершили еще одно историческое преступление — взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет», — говорится в заявлении пресс-службы армии Ирака.
По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГИЛ.
В среду военный источник сообщил РИА Новости, что иракские военные закрепились в 100 метрах от главной мечети Мосула. Операция в иракском Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.
Наступление правительственных сил в квартале Старого города в центре Мосула усложняется средневековой планировкой — район испещрен узкими улочками шириной всего в два-три метра.
Символ радикалов
Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше 800 лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой провозгласил «халифат» ИГИЛ. Мечеть и находящийся на ее территории «падающий» минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов.
По словам военных, взятие мечети под контроль правительственных частей сильно бы ударил по моральному духу боевиков. Руководители операции по освобождению города в своих ежедневных отчетах оценивали успех операции именно по продвижению к этому объекту.
Иракские силовики в интервью РИА Новости ране заявляли о том, что ИГИЛ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим частям.
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*Запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Уничтожена мечеть, где был провозглашен Халифат
В западной части Мосула, которая еще удерживается боевиками Халифата была взорвана мечеть XII века Ан-Нури. Именно в этой мечети 3 года назад Багдади провозгласил создание Халифата.
Коалиция заявляет, что мечеть и горбатый минарет подорвали боевики, отказывающиеся сдаваться. Халифатчики заявляют, что мечеть была уничтожена американской коалицией, которая нанесла авиаудары по мечети, которая служила одним из узлов обороны старого города.
Горбатый минарет.
Горбатый минарет на завершающих этапах штурма Западного Мосула.
Пожар в районе мечети.
Последний оплот обороны Халифата в старом городе.
В самом городе продолжаются ожесточенные бои, которые сопровождаются большими потерями гражданских лиц, которых боевики не выпускают из удерживаемых кварталов.
Завтра сделаю подборку фото и видео материалов посвященных завершающему этапу штурму Западного Мосула.
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Макрон отверг необходимость ухода Асада для решения конфликта в Сирии
фото:Nuzzel.com
Смещение сирийского президента Башара Асада больше не приоритетное условие для решения конфликта в Сирии, сосредоточиться нужно на борьбе с терроризмом, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Я больше не делаю смещение Асада предварительным условием для всего, поскольку я не вижу никого в качестве его легитимного преемника», – передает слова Макрона ТАСС.
Отметим, что предшественник Макрона Франсуа Олланд заявлял, что Асад не может играть никакой роли в будущем страны. В этом его поддерживали другие западные страны. Так, в апреле Олланд выступил с совместным заявлением с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором они возложили ответственность за ситуацию в Сирии лично на Асада.
Позиция России заключается в том, что судьба президента Сирии должна всецело быть в руках сирийского народа.
Накануне источник сообщил, что сирийская оппозиция согласна на то, что Асад может остаться у власти на время переходного периода.
Военно-гуманитарная помощь Донбассу
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Разгром у Ресафы
Духоподъемное видео посвященное наступлению к Ресафе и освобождению сопредельных деревень. Начинается с продвижение по пустыне к югу от Табки и заканчивается водружением сирийского флага на развалинах древнеримской стены в Ресафе. Главная фишка видео – демонстрация большого количества уничтоженных и поврежденных танков Халифата, разбитых трейлеров, брошенных орудий и прочего добра.
Ниже, само видео:
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирийская армия выбила боевиков из пяти районов пригорода Дамаска
«Сирийская армия вернула контроль над районами Бир Касеб, Хурбет Касеб, Тулюль ар-Раваби, Сарихи и Иринба в юго-восточном пригороде Дамаска», — сообщил источник.
В результате боевых столкновений террористы понесли потери, также были уничтожены их огневые позиции.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Турецкий спецназ и колонны бронетехники прибыли на север Алеппо, чтобы изгнать проамериканские силы SDF (+ВИДЕО, ФОТО)
Сегодня турецкие специальные силы прибыли в сельскую местность на север сирийской провинции Алеппо.
«Огромные колонны бронетранспортеров и турецких танков вошли в Северный район сельских районов Алеппо», — сообщают курдские активисты, а очевидцы приводят фото с места событий. На кадрах ниже техника минует пограничный городок Килис и заходит на территорию САР.
Большие подкрепления прибыли с целью изгнать силы проамериканской коалиции SDF (основу которой соcтавляют курдские отряды YPG) из Тель Рифаата и других близлежащих городов на севере Алеппо, вблизи которых недавно вновь разразились боестолкновения между протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии» и «Демократическими силами Сирии». Обе стороны несут ощутимые потери в боях.
Президент Турции Р. Эрдоган ранее пообещал применить силу для изгнания курдов из городов и деревень, которые они захватили ранее, обвинив их в этнических чистках коренного арабского населения.
В колонне замечены Самоходные артиллерийские установки и БТРы.
Несмотря на то, что Турция официально объявила о завершении операции «Щит Евфрата» (направленной на обеспечение безопасности границ от курдов, а также ИГИЛ*), подконтрольные Анкаре бандформирования по-прежнему контролируют большие участки территорий вдоль своих границ.
Обновлено
Очевидцы сняли прибытие турецкой военной колонны в район Азаз, расположенный на севере Алеппо и являющийся оплотом протурецких боевиков в Сирии.
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*Запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su