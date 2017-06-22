Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 июня 2017

Как уже ранее сообщала «Русская Весна», во вторник Сирийская Армия начала широкомасштабное наступление, нацеленное на позиции террористов в пригороде районе Джобар — восточном пригороде Дамаске.

Появились первые фотографии и видео с места боев, где правительственные силы продвигаются вглубь сектора Тайбах в Джобаре и берут под свой контроль здание за зданием, заставляя боевиков отступать в глубину района.

Также сообщается, что террористов здесь атакует российская и сирийская авиация. На фото ниже показан многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. А также зафиксирован момент нанесения бомбового удара истребителем-бомбардировщиком Су-22 ВВС САР.

В ходе боев в среду армия заняла ряд зданий к северу от мечети «Газват Бадр» на северо-востоке района Джобар и Харат аль-Джиср (пустырь перед мостом), а также Мадрасат Альманар (школа Альманар) на западе Вади Айн Терма в Восточной Гуте.

Днем армейцы уничтожили в Джобаре командира «Северного фронта» по кличке «Шишани» (чеченец) и ответственного за вооружения «120 бригады» «Файлак ар-Рахман», — передает медиа-крыло «Хезболлы».

Любопытно, что главари «Джейш-аль-Ислам» еще во вторник выпустили заявление, что их группировка готова поддержать «братьев» из «Файлак ар-Рахман» в боях за Джобар и Айн Терма с войсками режима. Это стало уже даже не десятым заявлением подобного рода, за которым ничего не последовало.

Джобар разделен на 2 части между Вооруженными силами САР и боевиками. Этот район на востоке Дамаска является главной целью САА с момента захвата армейцами районов Кабун, Тишрин и Барзе в начале мая.

Обороняясь, террористы «Джебхат Фатх Аль-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*) и «Файлак Ар-Рахман» выпустили самодельные ракеты, которые упали на различные районы сирийской столицы, в результате чего, по предварительной информации, четверо гражданских лиц были убиты и десятки получили ранения.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Кадры 1 – 2 сделаны боевиками, фото с 3-го по 6-й снял военкор САА Вассим Исса.