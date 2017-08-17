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Ага, щаз! 180 дней на сборы

14:33. 17 августа 2017 Просмотров - 544 8 коммент. Опубликовал:

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Несколько дней назад в сети появился принятый президентом США «Закон в целях противодействия агрессии иранских и российских правительств». Наиболее интересные места можно почитать в переводе адвоката Евгения Именитова, например здесь.

Суть документа в части, касающейся России, сводится к следующему:

В течение 180 дней (то есть до начала февраля) выявить самых влиятельных российских олигархов и тех, кто активно занимается внешнеполитической деятельностью, оценить их капиталы, выявить связи между ними, выявить признаки коррупции, источники дохода и активы, в том числе источники дохода членов их семей. Проанализировать полугосударственные структуры (частно-государственные), выявить аффилированные с ними зарубежные компании. Оценить вероятный эффект введения ограничений на возможности заимствования и акционирования для этих структур.

Далее следует раздел, в котором говорится о том, что президент США должен потребовать от российского правительства вывода вооруженных сил с территории Грузии (имеется ввиду Южная Осетия и Абхазия), Украины (подразумевается ЛДНР и Крым) и Молдовы (подразумевается Приднестровье) и передать контроль над границей властям указанных стран.

Там же указано требование расследовать и преследовать по суду случаи коррупции с участием российских действующих лиц — для этого собственно и должен быть проведено исследование активов, источников дохода и фактов коррупции, что указано выше.

Преследовать замеченных в коррупции будут в соответствии с Соглашением Антивзяточничества и методом расширения списка Магнитского. Это означает арест счетов и других активов, ограничение на въезд в США и страны Европы.

Что все это означает?

Это означает следующее:

Вашингтон дает российской элите 180 дней на то, чтобы дистанцироваться от Путина и его ближайшего окружения, а самому Путину и правящей верхушке дается 180 дней на то, чтобы собрать чемоданы и выехать из Кремля.

Прописанный в документе сбор информации в течение 180 дней — это тонкий намек на толстые обстоятельства. Вся нужная информация скорее всего давно уже собрана. Вашингтон не стал бы выпускать подобный документ, не располагая сведениями о коррупции в высших эшелонах российской власти. Иначе может получиться конфуз — документ приняли, а фактов коррупции в нужном объеме выявить не смогли, не успели, не собрали достаточно информации. Нет, в Вашингтоне не стали бы рисковать. Информацию они собрали заранее, убедились в том, что ее достаточно для того, чтобы прихлопнуть российскую верхушку — и приняли документ, через которой дали понять, что у них всё готово и на размышление отводится 180 дней — ровно до президентских выборов в России.

Вашингтон дает 180 дней на размышление.

Если бы в Вашингтоне решили прихлопнуть российскую правящую верхушку разом, без предупреждений — могли бы принять секретный документ, провести расследование без огласки, а потом в один момент арестовать счета и активы нескольких тысяч крупных российских бизнесменов, олигархов и их бизнес-структур — и капец.

Проснулась бы одним не очень прекрасным утром российская илитка, а счета заблокированы. И счета родственников заблокированы. И зарубежные счета всех фирм заблокированы, включая фирмы, зарегистрированные на родственников. И все, как говорится — голова в тумбочке.

Точно так же, как мы однажды проснулись в другой стране — российская илитка могла бы проснуться в новой для себя реальности, в которой они в один момент превратились бы в голодранцев.

Все это Вашингтон мог бы сделать без особенных затруднений. И подготовить эту операцию в США могли хоть к февралю, хоть к январю, хоть к декабрю, чтобы иметь достаточно времени на раскрутку своего кандидата в президенты России.

Однако в США решили заранее предупредить российскую элиту и правящую верхушку о том, что шутки кончились и приближается зачистка. И дали целых 180 дней, чтобы можно было собраться с мыслями, дистанцироваться от Путина, разорвать связи (коррупционные и не только), а также… вывести средства со счетов и обналичить активы, перевести их в другие валюты, золото, камни и прочие материальные ценности, которые можно положить в чемодан и погрузить на яхту.

Обратите внимание, что до 2 февраля арестов не будет.

Вашингтон заранее предупредил российскую элиту и правящую верхушку и дал срок на сбор чемоданов, обналичку, вывод активов, разрыв связей и дистанцирование от Путина и власти. Причем срок достаточно большой.

180 дней — это очень большой срок.

Этого срока достаточно для того, чтобы обналичить или перевести в драгметаллы и камни даже очень крупные суммы. Этого срока достаточно, чтобы вывести из состава учредителей всех, кто связан с Путиным и его окружением. Этого срока достаточно для реорганизации бизнеса и его отделения от власти — там, где это вообще возможно.

Этого срока достаточно, чтобы каждый мог определить для себя — либо он хочет заниматься бизнесом и готов ради этого отказаться от власти и связей с Путиным, либо он не хочет (не может) заниматься бизнесом без власти и тогда надо просто закрывать лавочку, фиксировать прибыль, выводить активы и собирать чемоданы, чтобы уехать подальше, купить остров и жить там, не отсвечивая.

Фактически Вашингтон предложил российской элите дистанцироваться от Путина, а правящей верхушке — убираться по-хорошему, пока не стало по-плохому.

Принятый 2 августа документ — это последнее предупреждение, можно даже сказать ультиматум, в котором прописан срок выполнения требований и последствия в случае невыполнения.

При этом требованием является именно дистанцирование от Путина и его окружения (для элиты) и выезд из Кремля (для Путина и его окружения).

Вывод войск из Грузии (Абхазии и Ю.Осетии), Украины (Донбасса, Крыма), Молдовы (Приднестровья) — этого Кремль все равно не сделает, потому что в случае данных шагов опять же потеряет власть. Победить на выборах после отказа от Ю.Осетии, Абхазии и Донбасса станет нереально, а в случае отказа от Крыма — тем более.

В Вашингтоне это понимают, поэтому фактически поставили Кремль перед выбором — либо отказывайтесь от Донбасса, Приднестровья, Абхазии, Ю.Осетии и Крыма (что приведет к потере власти с приключениями и позором), либо отказывайтесь от власти и валите по-хорошему — вот вам 180 дней на сборы, чтобы обналичить деньги, затариться золотом и бриллиантами, купить какие-нибудь острова и отправляться туда доживать свой век.

Возврат Донбасса, Приднестровья, Абхазии, Ю.Осетии и Крыма для Кремля практически невыполним, хотя бы потому, что в случае вывода войск будет утрачен контроль над ситуацией и там возобновятся войны. Поэтому у Путина и правящей верхушки остается единственный путь — собирать чемоданы и двигаться на выход.

Если бы Вашингтону нужны были именно Донбасс и Крым в составе Украины, Приднестровье в составе Молдовы, Абхазия и Ю.Осетия в составе Грузии — тогда США сделали бы иначе — сперва арестовали бы счета и другие активы российской верхушки, а потом поставили условие — возвращайте территории и арест будет снят.

Нет, Вашингтону эти территории не нужны. Наоборот, Штатам даже выгодно, чтобы Донбасс, Ю.Осетия, Абхазия, Крым и Приднестровье оставались спорными территориями. Потому что это позволяет шантажировать любую российскую власть, требуя невыполнимого и диктуя свои условия. Вот придет на место Путина какой-нибудь Иванов, Петров или Касьянов — сперва ему дадут наворовать полные виолончели, а потом точно так же поставят условия — либо возвращай территории, либо вали подобру-поздорову. И он будет вынужден валить.

Конечно, у Путина и его окружения есть вариант упереться рогом и послать Вашингтон на три буквы, но… это по большому счету путь камикадзе, потому что когда элита начнет терять свои активы и бизнес, Путин на своем месте долго не просидит. Никакая Росгвардия не спасет. Когда против Путина окажется настроена вся элита — шансов остаться у власти не будет. Стоит крупным бизнесменам договориться и синхронно закрыть на несколько дней банки и магазины, которые им принадлежат, указав на Путина в качестве причины данного закрытия — и перед Кремлем соберется миллион человек, который никакая Росгвардия не разгонит. Да и не будет разгонять, потому что примкнет к протестующим. И Путину останется только признать поражение и объявить о передаче своих полномочий, как это сделал в свое время Горбачев, совершенно безропотно.

Поэтому два из трех вариантов (сдать непризнанные территории или упереться и послать Вашингтон ко всем чертям) — практически невыполнимы. Они ведут к потере и власти и активов. Остается единственный вариант — собирать чемоданы. Этот вариант тоже ведет к потере власти, но позволяет сохранить хотя бы часть активов, которую можно обналичить и превратить в драгметаллы и камни в течение 180 дней. Или переложить в юани, в надежде на то, что Китай их не арестует. Или разделить на кучки — часть в юани, часть в драгметаллы, часть в какие-нибудь реалы и песо.

Вашингтон поставил Кремль перед выбором — либо Путин, его окружение и элита теряют всё — и власть и активы, либо добровольно отказываются от власти имеют возможность спасти часть активов, которую успеют растолкать в течение 180 дней.

Зачем Вашингтон дал Кремлю такой выбор?

Можно же было подготовить все по-тихому, а в декабре арестовать счета, устроить российской элите Веселое Рождество и добиться того, чтобы Путин 31 декабря объявил о своем уходе, как это сделал когда-то его предшественник.

Нет, для Вашингтона этот вариант слишком рискованный.

Устраивать в России «веселое рождество» слишком опасно. Если российская элита и правящая верхушка будет резко загнана в угол, то как и всякий загнанный в угол зверь может повести себя слишком агрессивно. И может возникнуть ситуация, когда Путина из Кремля вынесут, однако на его место сядет не покладистый западник Касьянов, а кто-нибудь озлобленный и глубоко разочарованный, чей бизнес оказался порушен и доверие к Западу подорвано. Более того, элита может сделать выводы из случившегося и начать принимать меры, чтобы не получить подобного сюрприза повторно. А может получиться и того хуже — раскол в российской элите приведет к тому, что она вообще утратит контроль над ситуацией, как в 1917 году, начнет разбегаться и к власти придет неизвестно, кто.

И зачем Вашингтону нужны такие труднопрогнозируемые сценарии в стране с ядерным оружием и опытом социалистической революции?

Нет, Вашингтону подобные эксперименты с Россией не нужны.

Поэтому Штаты и выбрали «мягкий» вариант, при котором российская элита и правящая верхушка получает предупреждение и 180 дней на то, чтобы Путин с окружением собрали чемоданы и выехали из Кремля, а остальные могли определиться — кто уезжает с ними, а кто дистанцируется и «стерилизуется», освобождается от связей с уходящей властью и получает возможность на продолжение своего бизнеса.

Вашингтон дает российской элите 180 дней, чтобы она избавилась от Путина и его окружения сама, в плановом режиме, а не в авральном, который может принять неуправляемый характер и закончиться революцией.

Кто-нибудь наверняка возразит, что у Путина нет выхода, потому что после оставления власти его ждет Гаага. Не думаю. Штатам нет большого смысла судить Путина. Он не был патриотом, каким был Милошевич, наоборот — Путин очень много сделал в интересах США и Евросоюза, поэтому судить его нелогично. Более того — судить Путина вредно, это может стать плохим примером для следующего президента России, для российской элиты и всего российского общества. Устроив суд на Путиным, Штаты лишний раз настроят против себя значительную часть российского общества и элиты, а что получат взамен? Послушание? Нет, скорее наоборот.

Поэтому судить Путина не будут.

Но дело даже не в этом. Ультиматум объявлен не одному Путину, а всей правящей верхушке и всей российской элите. А всех судить точно не будут. Поэтому неважно, хочет Путин покидать Кремль или не хочет, боится он суда или не боится. Когда большая часть элиты и правящей верхушки дистанцируется от Путина, у него просто не останется выбора — разве что застрелиться, если он так сильно боится суда. Или купить у какой-нибудь маленькой и гордой страны гарантии личной безопасности. Думаю такие страны найдутся. Но это опять же не столь важно.

Важно, что российская элита получила послание.

Послание заключается в том, что у Путина, правящей верхушки и тех, кто не может вести бизнес без прикрытия с их стороны — есть 180 дней на сборы.

180 дней на «обналичку» и поиск безопасных мест, где можно провести остаток своих дней.

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8 коммент.»

  • 1995 549
    Толик Иванов 17 августа 2017 в 15:07 Ссылка Пометить
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    у путина и так, без вашингтона, примерно 180 дней до выборов))

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    • 2532 2110
      jackomb Толик Иванов 17 августа 2017 в 15:16 Ссылка Пометить
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      А вам не кажется коллега, что это всё смахивает на не понятную постановку. Ведь действительно до выборов 180 дней.

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        Ликвидатор jackomb 17 августа 2017 в 16:14 Ссылка Пометить
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        “американцы” миллиарды раз доказали – сколько о чём не договаривайся – обманут и убьют всегда.
        Ещё полно майданутых, которые им верят, но остальные понимают -
        “мериканцев” можно только убивать.
        Все остальные способы общения с ними являются самоубийством.
        лигархи конечно недалёкие, но 2+2 сложат.

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  • 600 516
    sergej 17 августа 2017 в 15:41 Ссылка Пометить
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    Трамп становится рекордсменом по наживанию врагов … Это конечно чисто по американски , но всему должны быть пределы , на всех сил не хватит .Но похоже пока у них не хватает мозгов , что бы это понять …

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  • 1561 1407
    александр 17 августа 2017 в 15:49 Ссылка Пометить
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    Наше ворье продаст всех и все. Только от этого там они своими не станут. Януковичь продал и что. Теперь прячется.

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  • 15259 9848
    Ликвидатор 17 августа 2017 в 16:13 Ссылка Пометить
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    “американцы” миллиарды раз доказали – сколько о чём не договаривайся – обманут и убьют всегда.
    Ещё полно майданутых, которые им верят, но остальные понимают -
    “мериканцев” можно только убивать.
    Все остальные способы общения с ними являются самоубийством.

    Ответить
  • 15259 9848
    Ликвидатор 17 августа 2017 в 16:18 Ссылка Пометить
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    выслать посла СШа, пока штаты не вернут оккупированный техас Мексике.

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  • 1617 657
    Бабур 17 августа 2017 в 16:43 Ссылка Пометить
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    Кац предлагает сдаться.

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