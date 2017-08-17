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США дали нам 180 дней для рокового выбора: сплотиться за или против Путина

12:13. 17 августа 2017 Просмотров - 207 2 коммент. Опубликовал:

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США приняли "Закон о противодействии агрессии иранских и российских правительств", суть которого в части, касающейся России, сводится к следующему.

В течение 180 дней выявить самых влиятельных российских олигархов и тех, кто активно занимается внешнеполитической деятельностью. Оценить их капиталы, признаки коррупции, источники дохода и активы – в том числе членов их семей. Проанализировать частно-государственные структуры, выявить аффилированные с ними зарубежные компании.

Далее идет раздел, где говорится, что президент США должен потребовать от России вывода ее войск с территории Грузии (имеется ввиду Южная Осетия и Абхазия), Украины (ЛДНР и Крым) и Молдовы (Приднестровье) – и передать контроль над границей властям указанных стран.

Что все это означает?

Вашингтон дает российской элите 180 дней на то, чтобы она дистанцировалась от Путина, а самому Путину и правящей верхушке – 180 дней, чтобы собрать чемоданы и выехать из Кремля.

Прописанный в законе сбор информации в течение 180 дней – это тонкий намек на толстые обстоятельства. Вся нужная информация наверняка уже собрана. Вашингтон не стал бы выпускать подобный документ, не имея сведений о коррупции в высших эшелонах нашей власти. Иначе может получиться конфуз – закон приняли, а фактов коррупции в нужном объеме не нашли.

То есть России дают на размышление 180 дней – ровно до выборов ее президента.

Если бы в Вашингтоне решили просто прихлопнуть нашу правящую верхушку – могли бы принять секретный документ, провести расследование без огласки, а потом в один момент арестовать активы нескольких тысяч крупных российских бизнесменов. И капец.

Проснулась бы одним не очень прекрасным утром российская элита – а зарубежные счета заблокированы. И счета родственников. И счета всех фирм, включая зарегистрированные на родню. И как говорится – голова в тумбочке. Все в один момент превратились в голодранцев.

Все это Вашингтон мог сделать без особых затруднений. И подготовить эту операцию хоть к февралю, хоть к январю, хоть к декабрю, чтобы иметь достаточно времени на раскрутку своего кандидата в президенты России.

Однако США решили заранее предупредить российскую верхушку о том, что шутки кончились и приближается зачистка. И дали целых 180 дней, чтобы можно было собраться с мыслями, дистанцироваться от Путина, разорвать связи (коррупционные и не только). А также вывести средства со счетов и обналичить активы, перевести их в другие валюты, золото, камни и прочие материальные ценности, которые можно положить в чемодан и погрузить на яхту.

Фактически Вашингтон предложил российской элите сдать Путина, а правящей верхушке – убираться по-хорошему, пока не стало по-плохому.

Названный документ – это последнее предупреждение, ультиматум, в котором прописан срок выполнения требований и последствия в случае их невыполнения.

Но на вывод войск из Абхазии, Южной Осетии, Донбасса, Крыма и Приднестровья Кремль не пойдет. Потому что победить на выборах в случае данных шагов станет нереально. К тому же тогда будет утрачен контроль над ситуацией – и на указанных местах возобновятся войны. Поэтому у Путина и правящей верхушки остается, как предполагает Вашингтон, один путь – собирать чемоданы и двигаться на выход.

Если бы Штатам нужны были именно Донбасс и Крым в составе Украины, Приднестровье в составе Молдовы и т.д. – они бы сделали иначе. Сперва арестовали счета и другие активы российской верхушки, а потом поставили условие: возвращайте территории, и арест будет снят.

Но Вашингтону эти территории не нужны. Напротив, ему даже выгодно, чтобы они оставались спорными. Потому что это позволяет шантажировать любую российскую власть, требуя невыполнимого и диктуя свои условия. Вот придет на место Путина Иванов, Петров или Касьянов – сперва ему дадут навороваться, а потом точно так же поставят ультиматум насчет этих территорий.

Конечно, у Путина и его окружения есть вариант упереться рогом и послать Вашингтон на три буквы. Но это, по мнению изготовителей закона про 180 дней, похоже на путь камикадзе: когда элита начнет терять свои активы, Путину на своем месте не продержаться долго. Стоит крупным бизнесменам договориться и синхронно закрыть на несколько дней банки и магазины, которые им принадлежат, указав на Путина в качестве причины данного закрытия – и перед Кремлем соберется миллион человек, который никакая Росгвардия не разгонит. Да и не будет разгонять, потому что примкнет к протестующим. И Путину останется только признать поражение и объявить о передаче своих полномочий, как это безропотно сделал в свое время Горбачев.

Поэтому два из трех вариантов (сдать непризнанные территории или послать к черту Вашингтон) – практически невыполнимы, по задумке США. Это приведет к потере власти и активов. Остается третий вариант – собирать чемоданы. Он тоже ведет к потере власти, но позволяет сохранить хотя бы часть активов, которую можно обналичить и превратить в драгметаллы и камни в течение 180 дней. Или переложить в юани, в надежде на то, что Китай их не арестует. Или разделить на кучки – часть в юани, часть в драгметаллы, часть в какие-нибудь реалы и песо.

Вашингтон поставил Кремль перед выбором: либо Путин, его окружение и элита теряют всё – и власть и активы, либо добровольно отказываются от власти, получая возможность спасти часть активов, которую успеют растолкать в течение 180 дней.

Зачем Вашингтон дал Кремлю такой выбор?

Можно же было подготовить все по-тихому, а в декабре арестовать счета, устроить российской элите Веселое Рождество и добиться того, чтобы Путин 31 декабря объявил о своем уходе, как это сделал когда-то его предшественник.

Но для Вашингтона этот вариант слишком рискованный.

Если российская верхушка будет резко загнана в угол, то, как всякий загнанный в угол зверь, может повести себя слишком агрессивно. И вероятна ситуация, когда Путина из Кремля вынесут "с дырой во лбу", как мечтало одно американское издание – но его место займет не западник Касьянов, а кто-то глубоко озлобленный, чей бизнес оказался порушен Западом. Более того, элита может сделать выводы из случившегося и начать принимать меры, чтобы не получить подобного сюрприза повторно. А может выйти и того хуже – раскол в российской элите приведет к тому, что она вообще утратит контроль над ситуацией, как в 1917 году, и к власти придет вообще невесть кто.

И зачем Вашингтону нужны такие трудно прогнозируемые сценарии в стране с ядерным оружием и опытом социалистической революции?

Поэтому и был выбран "мягкий" вариант, при котором российская элита и правящая верхушка получают предупреждение и 180 дней на то, чтобы Путин с окружением собрали чемоданы и выехали из Кремля. А остальные могли бы определиться – кто уезжает с ними, а кто дистанцируется и "стерилизуется", освобождаясь от связей с уходящей властью и получая возможность на продолжение своего бизнеса.

Вашингтон дает российской элите эти 180 дней, чтобы она избавилась от Путина и его окружения сама, в плановом режиме, а не в авральном, который может принять неуправляемый характер и закончиться революцией.

Кто-то может возразить, что у Путина нет выхода, потому что после оставления власти его ждет Гаага. Не думаю. Штатам нет большого смысла судить Путина. Он не был патриотом, каким был Милошевич, наоборот – очень много сделал в интересах Запада (вступление в ВТО, помещение активов РФ в банки США), поэтому судить его нелогично. Более того – даже вредно: это может стать плохим примером для следующего президента России, для российской элиты и всего российского общества. Устроив суд на Путиным, Штаты лишний раз настроят против себя значительную часть российского общества и элиты, а что получат взамен? Послушание? Нет, скорее наоборот.

Но дело даже не в этом. Ультиматум объявлен не одному Путину, а всей российской правящей верхушке и элите. Важно, что они получили послание – которое дает им 180 дней на сборы, на обналичку своих активов и поиск безопасных мест, где можно провести остаток дней.

И обостренная предельно ситуация буквально в ближайшие месяцы должна явить этот "момент истины": встанет вся наша вороватая элита стеной за Путина – или стеной против него, за США. То есть иначе говоря – кто в мире хозяин.

Как говорится, ставки сделаны, других ставок больше нет. И колесо отчаянно закрученной политической рулетки уже вот-вот покажет результат, способный содрогнуть весь мир.

http://vesti-kpss.livejournal....

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Метки: Новости, общество, политика, Путин, США, экономика
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2 коммент.»

  • 49 41
    слободан 17 августа 2017 в 12:46 Ссылка Пометить
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    Хе-хе
    Как фамилиЁ этого аффтара?
    не Драндин ли? Или не Явлинский ли? -Уж очень завоняло гнилыми яблоками
    – -
    ой ой ой -как страшно и ужасно – -Аж 180 дней дали (с вещами на выход)
    Поздно – -Путин давно это предвидел и дал всем российским олигархам свободу выбора -Кто за Россию – остался в России – Остальные шляются по задворкам мира – -
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  • 3893 2259
    Владимир 17 августа 2017 в 12:56 Ссылка Пометить
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    “Дружба ЗАКОНЧИЛАСЬ! -Жить надо самим для себя (а не для дяди сэма и его шавок в европах) – -Никто нас не тронет!!!Армия превосходит все западные в разы! -А еды вырастить на просторах страны – это не вопрос!!”
    Так живите,вам -то что, давить олигархов будут, или олигархи ваши лучшие друзья?

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