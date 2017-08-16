Законы РИТА - это Небесные Законы о чистоте Рода и Крови. О Законах РИТА, по которым жили с древних времён все Славянские и Арийские народы, в современном мире узнали в середине XIX века.

Сейчас для обозначения Законов РИТА используется греческое название – Телегония. В медицине называется явлением "первого самца". Телегония является образным и единственным параметром передачи наследственности из поколения в поколение.

Явление Телегонии вновь обнаружил в XIX веке в Англии, приятель Чарльза Дарвина, лорд Мартон, который под влиянием идеи своего друга тоже решил заняться биологией. Он скрестил чистокровную английскую кобылу с жеребцом – зеброй. Потомства не получилось, через некоторое время, когда он её же скрестил с английским жеребцом, кобыла принесла жеребёночка "англичанина", с явными следами полос на крупе, как у зебры. Лорд Мартон назвал это явление – Телегонией.

До 1960–х годов, учёными разных стран проведено множество исследований, в которых было установлено, что явление Телегонии распространяется и на людей. Оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого полового партнёрства, но, и его болезни: венерические, психические, заболевания крови и т.д. Как только это стало научно установлено, то все исследования и публикации по проблеме Телегонии были засекречены, а в обиходе и СМИ Телегонию начали называть лженаукой.

С этим явлением постоянно сталкиваются те, кто держит и разводит чистопородных голубей. Если сизарь "потоптал" чистопородную голубку, её сразу убивают. Потому, что в дальнейшем, даже при самом элитном "супружестве" у неё будут одни "чигражи", т.е. нечистоплотные птенцы.

Любой собаковод знает, что если он не уследит за своей породистой сучкой и она первый раз погуляет с дворнягой, то породистых цинков от этой суки не дождётся никогда. Такая сука считается испорченной.

В Славяно – Арийских Ведах, и в любом религиозном учении мира, будь то Тора, Библия, Коран и др. есть упоминание о явлении Телегонии, разве что само слово Телегония в Священных текстах не используется. У евреев Закон гласит: "Еврей должен жениться только на еврейке".

Вот, что гласят Славяно-Арийские Веды: "Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших, и растлят Души их Чистые, и Кровь Расы Великой погубят, ибо первый мужчина у дщери оставляет Образы Духа и Крови…Чужеземные образы Крови из детей Человеческих Светлый Дух изгоняет, а смешение Крови приводит к погибели…, и сей Род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внутренней силы, что убивает все хвори-болезни…" (Саньтии Веды Перуна, Круг 1, Сантия 8, Шлоки 11,12).

Согласно данному Священному тексту, первый мужчина в жизни девственницы, оставляет свой Образ Духа и Крови – это психический и физический портрет детей, которых она родит. И только от этого мужчины зависит здоровье и полноценность будущего ребёнка.

Все последующие мужчины дают женщине лишь семя, но рожает она детей первого мужчины, давшего ей Образ Духа и Крови. Помимо семени, от последующих мужчин, женщина берёт и передаёт детям различные болезни. Полученная от разных мужчин энергия сжигает её изнутри, предварительно старя и убивая.

Первый мужчина, который нарушил девственность у девушки, является единственным отцом всех детей, которых она родит в своей жизни, независимо от того, скольких мужчин она будет иметь за всю свою жизнь.

Доказательством "явления первого самца" служит показ телепередачи "Моя Семья", которую, с нежным сочувствием смотрела вся Россия. Нам показали, как Славянская женщина первоначально жила с негром, а затем вышла замуж за Славянина и родила ему негритёночка. Они обратились на телевидение, и это преподнесли как чудо.

Законы РИТА запрещают межрасовые браки Славянских народов с негроидными, монголоидными, еврееидными. Смешение Крови выше перечисленный народов между собой приводит к деградации, заболеванию крови (СПИД), вырождению всей ветви данного Рода.

Здоровая наследственность нашими Предками сохранялась благодаря девственной чистоте невесты, от гулящей девушки хорошего потомства не получишь. Нравственно падшую девушку считали испорченной, не достойной замужества. Когда юноша брал в жёны "порченую" девушку, такое воссоединение называли "браком", а не Семейным Союзом.

Люди Родов Расы Великой должны знать, что Мужчина, во время полового контакта, отдаёт женщине энергию одного года своей Жизни: энергия трёх месяцев идёт на закрепление Образа Духа и Крови, а энергия девяти месяцев на вынашивание плода. И если мужчина ведёт беспорядочную половую жизнь, то он растрачивает понапрасну свою Энергию Жизни, что приводит к преждевременному старению, облысению. Академик Павлов отмечал, что смерть человека до 150 лет следует считать насильственной. Норма жизни нашего биологического тела 300-400 лет.

Когда мужчина живёт с любимой и единственной супругой, потери энергии Жизни не происходит. Эго супруги не только получает энергию Жизни от своего мужа, но и открывает в нём связи с Космосом, откуда и он получает энергию Жизни, восстанавливая то, что передал жене. Каждый мужчина должен знать только свою жену, кроме периодов лихолетья (войны, эпидемии…). Если Родам Расы Великой грозит вымирание, жена не может отказать мужу дать семя другой женщине, по её просьбе, для продления Рода её мужа, погибшего, защищая Отечество.

Ведущая беспорядочный образ жизни женщина, получает болезни сердца, крови, душевные болезни, а, накапливая различные Образы своих партнёров, она губит первоначальный Образ будущего ребёнка, ибо при наслоении различных Образов, изначальный образ первого мужчины размывается. Это приводит к рождению детей непохожих на своих родителей. Дети должны нести явные черты своих родителей.

В советские времена выпускали презервативы с надписями на пакетах: "Проверенно электроникой". Для чего резинку проверять электроникой? Учёные знали, что передаётся энергия Образа Духа и Крови и, делали всё, чтобы этого не было. Всё это привело к рождению большого количества неполноценных детей (уроды и дебилы, косоглазые, рыжие, немые, косые, задержка психического развития).

На образ и психику будущего ребёнка, в значительной степени, влияют используемые женщиной различные приспособления, заменяющие мужские половые органы. Вся вина лежит на тех, кто всё это выпускает и распространяет, прикрываясь благими намерениями.

"Самое Великое Зло – это незнание и невежество"

С Пращурных лет на Руси говорилось: "Береги Честь смолоду". На Славянских землях, понятие девственница было понятием Образа Чистоты и Непорочности. Когда родители жениха искали невесту для своего сына и приходили к Родителям девушки, первый вопрос был: "Чиста ли девка ваша?". Родителей жениха интересовало, не была ли девица замужем, несёт она или нет Образ другого мужчины, болел ли кто в их роду серьёзными заболеваниями? Всё это они узнавали для того, чтобы их Род продлевало полноценное потомство.

Наши Предки знают, что в первую супружескую ночь мужчина передаёт супруге:

Образы Духа и Крови.

Энергию одного Лета (года) своей жизни (для вынашивания потомства).

Дар Материнства (дар заботы о ребёнке).

Женскую Долю (родовая генетическая память девушки).

Наполнив супругу своим образом Духа и Крови, супруг отдаёт ей энергию одного Лета (года) своей жизни. Наделяет супругу Даром Материнства, ибо их главная цель в жизни – иметь детей. Мужчина воспринимает свою супругу как мать своих детей. Если же Образы Матери супруг в жене своей не увидел, то у них детей может и не быть.

Муж раскрывает в супруге Женскую Долю - Родовую генетическую память, побуждая в ней Мудрость её Матери, её Бабушки, её Прабабушки. Она подсознательно начинает понимать, что и как лучше и правильнее сделать. Женщина должна воспринимать своего супруга, как единственного мужчину отведённого Богами Небесными для неё. Она заботиться о муже, как о своём ребёнке.

Новые семейные союзы создавались только между представителями различных Родов Расы Великой. Семейные Союзы между родичами запрещены и противоестественны, т.к. это приводит к вырождению Рода.

Плод Любви - Чадо - слияние Земного и Небесного. Женщина, как Мать Сыра Земля, даёт ребёнку Тело, Отец - Образ Духа и Крови, Жива Богородица – Душу, Бог-Покровитель Рода – Совесть. У славян считалась семья полной, когда в ней было 16 детей (потомственный Круг). Долг перед Родом - 9 детей, по 16 детей это преуспевающая семья, хотя и это не предел. Воспитанием детей всегда занимается Отец. Закон РИТА гласит:

"Не используйте в воспитании детей отрицательные формы и образы. Не запрещать, а разъяснять!"

Любой Славянский ребёнок, на подсознательном уровне, подражает и хочет подражать взрослым. Только на собственных примерах воспитываются дети Родов Расы Великой. Они с детских лет умеют различать Любовь и Влюблённость, Влюбчивость. Они знают, что влюблённость приходит и уходит, а любовь остаётся, и её человек несёт в своём сердце, проходя через Миры Яви, Слави, Прави.

Одна из заповедей Рита гласит: "Самый младший сын в роду всегда остаётся с родителями". Т.е. младший сын становился наследником и ухаживал за родителями. Если в роду только девочки, то младшая оставалась с мужем. Это переняли цыгане и другие народы.

Родовые Законы и Законы Рита были между собой взаимосвязаны и помогают человеку раскрываться на протяжении всей его жизни.