Закон Рита или телегонии. Правда или вымысел

Законы Рита – это свод небесных законов о чистоте Рода и Крови у древних славян, а в современном понимании это законы, связанные с передачей наследственности, известные сегодня, как телегония или явление первого самца, открытые в 19 веке лордом Мортоном.

Будучи другом Чарльза Дарвина, Мортон провёл эксперимент: кобылу английской породы он скрестил с самцом зебры, но потомства не получилось. Затем, со временем, он скрестил с ней (т.е. с кобылой) чистокровного английского скакуна, и в результате – родились жеребята с полосами зебры на крупе.

Те, кто держит голубей, знают о том, что если чистопородную голубку потоптал дикарь (сизарь), ей сворачивают голову, чтобы исключить рождение нечистоплотных птенцов, что можно отнести и к собакам, а также лошадям, которым головы не сворачивают, а «выбраковывают».

Так в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» рассказывается о случае, подтверждающем существование телегонии или влияния первого самца, когда отец Фёдор, в который раз возжелавший стать богаче, купил для развода породистую собаку Нерку.

“Эту собаку покрыл одноглазый бездомный пёс с хвостом-кренделем на тощей спине. Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых, крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой чёрный пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Второе же поколение ещё больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним».

Уместным будет вспомнить и роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», в котором писатель приводит явление телегонии. Мерседес родила сына от Фернана через много лет после исчезновения Эдмона и этот сын был копией Эдмона.

Примером телегонии среди людей являются такие случаи, когда белые женщины от белого мужчины рожают чернокожего ребёнка, потому что первым партнёром у них за долго до белого мужчины был негр. При этом, наследуются не только внешние признаки первого полового партнёра, но и его болезни.

Задумайтесь о том, почему в последнее время так много рождается больных детей?

Многие из них имеют врождённые заболевания, связанные с различными генетическими нарушениями и мутациями.

К настоящему времени было проведено достаточно много исследований в этой сфере, накомлено огромное количество имперического материала, которые подтверждают данное явление.

Самым известным исследователем телегонии является российский учёный-генетик, доктор наук, академик РАЕН и РАМТН, член Нью-Йоркской академии наук – Пётр Горяев, основатель теории «Волнового генома» или «Лингвистико-волновой генетики», которую считают псевдонаучной, несмотря на то, что указанная теория подтверждается данными научных исследований и никем не была до сих пор опровергнута.

Информацию можно найти на сайте: < ![CDATA[ ]]> http://wavegenetics.org/< ![CDATA[]]>

Многие, не знают о том, что комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований были образованы под патронатом фонда Джона Рокфеллера в начале 20 века.

Так, в 1901 году Джон Рокфеллер создает Rockefeller Institute of Medical Research (переименованный в 1965 году в Университет Рокфеллера) для контроля фундаментальных научных исследований.

Кроме этого, его действия в области медицины и образования привели к основанию, так называемого фонда Рокфеллера, официальной целью деятельности которого было «содействие благоденствию Человечества», согласно идеям Эндрю Карнеги, опубликовавшего в 1889 году свою книгу Евангелие богатства, в которой он кратко изложил свои взгляды на воспринимаемый им мировой порядок.

Карнеги состоял в одной из масонских лож Америки и являлся ближайшим другом семьи Рокфеллера.

На самом же деле, основанный Рокфеллером фонд служил по большей части для обхождения законов направленных против принадлежащего ему «Standard Oil» и иных трестов его компаньёнов по ложе.

Наша цивилизация зависит от электричества, принципы получения которого основаны на сгорании какого-либо топлива: угля, нефти, газа, атома и т.п.

А именно, от источников энергии, подлежащей учёту и как следствие приносящей постоянную прибыль.

Мало, кто знает о том, что электричество можно получать из окружающей среды – из эфира.

Так, если заглянуть в Википедию, то в ней значится следующее: “Теории эфира — теории в физике, предполагающие существование эфира как вещества или поля, заполняющего пространство, а также среды для передачи и распространения электромагнитных и гравитационных сил…”

Первая гипотеза о существовании эфира была видвинута Декартом, этой идеи придерживались и другие учённые: Исак Ньютон, Михаил Ломоносов, Томас Юнг и другие, не отрицавшие существвания эфира.

Наша вселенная представляет собой пространство заполненное материей, которая (т.е. материя) в свою очередь представлена веществом (элементарные, обменные частицы и эфир).

Примерами такого вещества могут служить наша галактика, звёзды, всё что мы можем увидеть, что имеет массу.

Можно сказать ещё, что пространство – это безконечный объём, заполненный материей, которое линейно и равномерно, не вещественно и не материально, и никак не может искривляться, как утверждает не безизвестный Альберт Энштейн, через которого, как одного из родственников Ротшильда, была вброшена, так называемая “теория относительности”.

Зачем? Да чтобы скрыть существование эфира. Зачем скрывать его существование? Всё просто. Весь бизнес Рокфеллеров построен на нефти, продукты переработки которой используют во всехотраслях народного хозяйства.

Задайте себе вопрос: за счёт чего электромагнитная волна распространяется в атмосфере земли? А в открытом космосе, где вакуум и нет воздуха, то есть абсолютная пустота?

Всё дело в эфире. Эфир стоял первым в таблице периодических элементов Менделеева, но был удалён из неё.

Первым человеком, который смог использовать свойства эфира для получения электричества был Никола Тесла, были и другие, о которых нам ничего не известно.

Если Вас интересует этот вопрос, то обратитесь к видеохостингу «Ютьюб» и посмотрите фильм «Процветание» по ссылке: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=55AdvVp-Fw< ![CDATA[]]>

Все фундаментальные научные исследования, противоречащие общепринятой научной картине мира губятся на корню, их представители, как примитивная мера – подвергаются остротизму и травле, и как крайняя – физическому уничтожению.

Нетрудно догадаться с какой целью была создана комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Такие комиссии существуют при каждой академии наук в различных странах. Многие их, штатные сотрудники, даже не имеют представления, чем они занимаются.

В положении комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований указано, что она организована в целях противодействия дискредитации науки, распространению и пропаганды лженаучных публикаций, противодействия лженаучной деятельности и для пропаганды научных знаний и достижений, а на самом деле её назначение – это контроль научных публикаций и недопущение фундаментальных исследований в различных отраслях науки, отличных от общепринятых в научном сообществе научных картин мира и парадигм, а также та самая, как сказано было выше, “травля” исследователей, придерживающихся иных взглядов.

Подобной травли не избежал и доктор Горяев, и другие исследователи явления телегонии.

А теперь, вернёмся к теме о телегонии.

По Горяеву, телегония – это влияние первого полового партнера на генетику и внешний вид детей, рождающихся от другого мужчины, механизмы которой в точности соответствуют принципам Волновой Генетики.

Суть Волновой Генетики состоит в том, что сперматозоиды (геном мужчины) являются структурами, излучающими слабое фотонное поле, в спиновых состояниях несущее, но не передающее генетическую информацию. Это, так называемое фотонное, спинорное поле.

При этом использование презерватива не исключает распечатки генома первого мужчины на половых клетках женщины, поскольку спинорная составляющая фотонного излучения сперматозоидов обладает всепроникающей способностью.

Информацию можно найти на видеохостинге «Ютьюб» по ссылке: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=a356F2_Jc_I< ![CDATA[]]>

Можно сказать о том, что в главе 38 книги Бытие, упоминается о телегонии:

1. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Одолламитянина, которому имя: Хира.

2. И увидел там Иуда дочь одного Хананеянина, которому имя: Шуа; и взял ее и вошел к ней.

3. Она зачала и родила сына; и он нарек ему имя: Ир.

4. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя: Онан.

5. И еще родила сына и нарекла ему имя: Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его.

6. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь.

7. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь.

8. И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему.

9. Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему.

10. Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его.

Откуда мог знать Онан о том, что дети будут не его. Но он, воспротивившись воле Божьей, отпал в грех, который в настоящее время нам известен как «онанизм», когда стал изливать своё семя на землю.

В доказательство явления телегонии можно привести иные слова из Библии.

Левит 21,7: Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим.

Второзаконие 23,2: Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне.

1 Кор. 6.18: Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела.

Что касается телегонии, то миф это или реальность я не знаю, могу заключить только то, что разврат, прежде всего, отражается на складе человеческой души, которая лишается природных добродетелей.

Отношение к разврату ярко выражено в двух высказываниях Иоанна Златоуста: «Никто уже не опасается и не страшится; никто не стыдится и не краснеет; но еще хвалятся этим позором, и целомудренные кажутся безумными, а обличающие – нездравомыслящими» и «Где блуд, невоздержанная и нечистая жизнь, там естественно рождается и пьянство, и бесчинство, и великая несправедливость, и лихоимство и множество зла».

То, что духовный мир существует, признаёт уже и наука. Ведь сказано в Писании: «И оставит человек отца и мать своих, и прилепится к жене своей, и будут двое едина плоть».

Если проанализировать эти слова, напрашивается вывод о том, что в мире духовном между мужчиной и женщиной образуется некое единство, обнаруживаемое и в мире физическом.

Доктор медицинских наук В. Барабаш в своей статье о телегонии в «Николо-Шартомском Благовестнике» № 4, 2001 г., написал: «Наши предки априорным путем знали: первый в жизни женщины половой акт оставляет в системе ее генетической наследственности след на всю жизнь. И не только потому, что в организм попадают гормоны и сильнодействующие ферменты, которые изменяют механизм наследственности до конца детородного периода. Происходит также сильное влияние на психику, а через нее опять же на систему наследственности».

Согласно законам Рита, мужчина в первую брачную ночь, передаёт женщине через семя свой образ Духа и Крови, то есть закладывает в ней основу своего отцовства для будущих детей, вне зависимости от того, сколько и от кого она их родит.

Другие же мужчины будут только загрязнять генетический материал будущих поколений наследственными заболеваниями и мутациями и воспринимать на себя негативное фотонное поле с распечатки генома мужчин, бывших с женщиной.

Основными принципами законов Рита являются: единственность союза мужчины и женщины, и благословение родителей; исключение родственных союзов; невозможность межрасовых союзов; недопустимость однополых отношений.

Несоблюдение этих законов приводит к вырождению рода, а если выразиться по точнее – к дегенерации в виде различных психических и физических патологий.

От этого явления повреждается не только природа женщины, но и природа мужчины.

Мужчина, передавая свою ДНК, содержащуюся в его семени начинает пребывать в невидимой связи с женщиной, одновременно принимая информацию ДНК женщины и часть образа Духа и Крови других мужчин, имевших связь с этой женщиной и тем самым, повреждая свой образ Духа и Крови.

У мужчины должна быть одна женщина, как и у женщины один мужчина, что не противоречит таким словам: «двое – едина плоть».

В этом заключается залог процветания рода. Древние славяне знали об этом.

Известный исследователль ведического прошлого Арктической Руси профессор, доктор исторических наук Жарникова С.В. утверждала, что согласно законам Рита женщина, смешавшая в себе семя двух мужчин подлажала смерти, как и мужчина отдавший своё семя нескольким женщинам, также подлежал смерти. Правда, таких людей никто не убивал,их изгоняли из рода.

Что же происходит?

Кто знаком с основами криминалистики, и непосредственно с его разделом «механизм образования следов» тот сможет понять, о чём идёт речь.

В данном случае объектами образующими и воспринимающими след выступает ДНК (спиновые состояния фотонного поля), как мужчины, так и женщины.

Это что-то, вроде наслоения и отслоения наследственной информации с одного генома на другой в тесной, непрерываемой связи, отражающейся на природе мужчины и женщины, какна физическом, так и на духовном уровнях.

Существует мир физический, видимый, представленный к примеру нашим телом, Но кроме мира физического существует ещё мир и духовный, незримый, инфернальный.Мы не имеем представления о законах, в соответствии с которыми устроен мир духовный.

По православному христианскому учению, впитавшему некоторые традиции ведической культуры, мужчина попросту, отпадает в блуд, то есть совершает грех и духовно гибнет, его постепенно оставляет благодать и его душа начинает пребывать во власти тёмных сил, со временем он заболевает на эндокринном либо психосоматическом уровне.

Именно в этом сущность греха блуда, повреждающего не только тело, но и душу.

В конечном итоге, всё это отражается на состоянии его генов и наследственной информации оставленной им его потомкам.

Недаром теория Горяева называется лингвистико-волновой генетикой. Мы вообще не имеем никакого представления о духовной жизни человека и значении обрядов, проводимых во время служб Православной Церковью.

Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский в своём творении “Дух, душа и тело” приводит такие слова: “… И Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествие Господа нашего Иисуса Христа (1 Фес. 5,23) и делает выводы о том, что душа, тело и дух, а также разум образуют человека как творение Божье.

В третьем разделе его книги имеются высказывания других исследователей, определяющих мысль человека, как излучение во внешнюю среду, имеющее волновую (фотонную) структуру.

Теперь становится понятен смысл слов Христа из его Проповеди: «…если кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с ней в сердце своём».

Как влияют слова на человека? Ведь сказано в Писании «вначале было слово и слово было у Бога…» Наша речь также имеет волновую структуру и воздействует на наше сознание, а некоторые фразы на подсознание.

Как изобилует наша речь матерными словами, которыми повреждается природа человека на всех уровнях. Любое матерное слово вызывает присутствие рядом с человеком бесов, поскольку оно (матерное слово) является нектаром для этих “сущностей”, если можно так выразиться.

Слово – есть мысль выреженная звуковой волной, а речь – это разноуровневая вибрация, то есть – волны различной частоты.

Вселенная имеет волновую природу и колеблется с определённой частотой.ДНК всех живых существ также колеблется с определённой частотой.

Так, частота колебаний ДНК человека должна быть равной частоте колебаний вселенной, но это явление сохраняется у людей только до семилетнего возраста, а затем исчезает.

Этот факт раскрывает сущность одного из Таинств Евхаристии, являющемся основным Таинством Православной Церкви.

А также он подтверждается последними исследованиями в физиологии человека, когда исследователи выделили кроме состояния сна и состояния бодрствования, ещё и состояние молитвенного бодрствования.

Удивительный пример: во время молитвы частота колебаний ДНК человека становится равной частоте колебаний элементарных частиц вселенной. Мозг человека становится единым целым со Вселенной, как бы происходит диалог между Богом и человеком.

Вот почему в Православной Церкви к Причастию, без исповеди допускаются только дети до семилетнего возраста.

К семи годам ребёнок накапливает воспоминания о прошлом и настоящем; в его сознании формируется понятие о совести и стыде – благодаря представлениям его родных и влиянию социума, сознание наполняется мыслями, что препятствует истинному созерцанию окружающего мира и частота колебаний ДНК-клеток изменяетсяю

Хотя у “англо-саксов” в языке нет такого понятия как “совесть”, она свойственна душе человека веры Православной и является мерилом приближения творения к Создателю.

В истории Руси известен такой случай, когда один авиационный инженер предложил царю Николаю II применять с аэропланов бомбы против противника во время I мировой войны, на что Государь ему ответил: “делать это крайне безнравственно и неблагородно… такие трюки, ставят противника в заведомо неравное положение…”

Есть надежда, что у многих из нас, “совесть” ещё не вытравили, не только из лексикона, но и из души.

Так вот, если знать частоту колебаний ДНК различных «гаплогрупп» данного вида, существует вероятность воздействия на человека рассы или национальности для изменения его природы.

Кто ещё сомневается, пусть зайдёт по этой ссылке: < ![CDATA[ ]]> http://subscribe.ru/group/zvyozdnyij-put/5594877/< ![CDATA[]]> и прочитает интересную статью под названием: “Сенсационные открытия доктора Цзян Кань Чженя”.

Это физическое явление лежит в основе работы многих числовых интегральных процессоров, используемых в новых электронных документах, снабжённых радиочастотной резонансной рамкой, что под благовидным предлогом предлагается населению различных стран, в том числе и у нас.

Представьте себе ситуацию, когда каждому жителю земли внедрят под кожу (на правую руку и (или)чело) радиочастотный ЧИП.

На чело и на руку… да, кажется припоминаем – об этом говорится в 13 главе апокалипсиса, не так ли?

И так, к чему же это приведёт?

Скорее всего – к возможности установления “тотального контроля” над человеком, как личностью.

Его перемещение, доходы и расходы, состояние здоровья и смерть будут подвластны лицам, проводившим имплантацию ЧИПов.

Так, если человек будет неугодным для системы, достаточно будет отключить ЧИП и тогда он перестанет быть социально активным – это позитивный вариант развития ситуации, возможна ещё и психокоррекция его личности.

А ещё есть вариант, когда с опрделённой частотой через ЧИП станет возможным воздействовать на любой орган организма, вызвав тем самым нарушение его функционаирования и даже смерть индивида. Этот вариант развития ситуации исключать тоже нельзя.

По мнению президента Академии геополитических проблем генерала-полковника Л.Г. Ивашова такое воздействие возможно, причём оно зависит не от размера ЧИПа или антенны какого-либо идентифицирующего устройства, а от мощности облучателя.

В случае, если “зачипированный” попадёт под воздействие более мощного сигнала или несколько таких сигналов, ЧИП может выйти из строя, и тогда: “и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его”(Откр 15:1; 16:2)

Эти специалисты доказали, что наиболее удобными местами для вживления ЧИПа на теле человека являются кисть руки (между большим и указательным пальцами), носовые пазухи и лобные доли, и кроме этого, он покрыт специальной оболочкой, позволяющей срастись с тканью организма, что соответственно делает процедуру его извлечения крайне затруднительной или невозможной.

От чего “гнойные раны”? От вышедшего из строя ЧИПа, который начнёт отторгать человеческий организм, поскольку скорее всего вследствие повреждения оболочки состоящей из компонентов несовместимых с деятельностью живого организма.

Вы знаете, что с 2002 года вся администрация президента Мексики и прокуратура, полиция и дети уже “чипированы”.

В США чипирование прошли некоторые категории государственных служащих, сотрудники различных транснациональных корпораций, полицейские и пожарные, а также лица, получающие социальную помощь.

Официально, чипированием населения США занимается “VeriChip Corporation”, штаб-квартира которой находитя в Делрей-Бич, штат Флорида. Их имплантат представляет собой стеклянный, инкапсулированный RFID микрочип предназначенный для имплантации в организм человека или животных.

VeriChip состоит из радиочастотной идентификации RFID или интегральной схемы, конденсатора и антенны, обёрнутой вокруг ферритового сердечника.

Эти компоненты уплотнены в капсулу из медицинского стекла. Капсула частично покрыта пористым полипропиленовым веществом под названием Biobond в попытке предотвратить устройство от миграции в организме.

Имплантат VeriChip содержит уникальный 16-ти значный идентификационный номер. Этот номер похож на номер социального страхования, номер штрих-кода или QR-кода который можно использовать для поиска записи в базе данных.

Конечной же целью компании является вживление VeriChip имплантата каждому человеку во всём мире, о чём неоднократно в своих выступлениях заявляли президенты США – Клинтон и Обама.

Те, кто воспользуется сайтом < ![CDATA[ ]]> www.rumvi.com< ![CDATA[]]> и наберёт “Микрочипы-имплантанты. Ответы на часто задаваемые вопросы”. возможно, будут удивлены.

Самое интересное тут или ужасное, состоит в том, что СНИЛС или “Личный код” имеют такое же количество значений.

Что касается Европы, так этот процесс затронул пока Скандинавские страны(Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию, Бельгию) в некоторых из которых, чтобы трудоустроиться в “такси”, потребуют имплантацию ЧИПа.

В Италии с 2017 года новорождённым и государственным служащим собираются имплантировать “биочипы” размером не больше макового зёрнышка посредством иньъекционных устройств, что закреплено уже на законодательном уровне: < ![CDATA[ ]]> https://rg.ru/2015/11/19/mikrochip.html< ![CDATA[]]>

Необходимо понять, что технология производства числовых интегральных процессоров постоянно совершенствуется.

Первые ЧИПы изготавливали путём сборки из различных элементов. Затем ЧИПы стали производить методом нанесения рисунка при помощи лазера на кремниевую пластинку.

В последнее время распространена технология производства так называемых “эпидермальных” ЧИПов, когда определённый рисунок наносится лазером на молекулы живых клеток и тогда ЧИПом можно считать не только традиционное электронное устройство, но и совокупность живых клеток в организме с нанесенной на них информацией, в том числе и посредством штрих-кода, когда два процесса объединяются.

То есть, штрих-код считывается в зоне действия сканирующего устройства, как в супермаркете, а рисунок на живых клетках образующих уже устройство – при облучении облучателем на удалённом расстоянии, например со спутника глобального позиционирования.

Зайдите на эту ссылку и прочтите полезную для вас информацию: < ![CDATA[ ]]> http://protivmetki.narod.ru/st/212_lozh_o_chipizat…< ![CDATA[]]>

В России же, согласно условиям форсайт-проекта “Детство-2030″ дети подлежат чипированию в период с 2017 года по 2030 год.

В соответствии с условиями этого проекта предполагается внедрение ЧИПов на кору головного мозга для записи конечных программ, сокращающими периоды обучения профессиональным навыкам и компетенциям и позволяющим формировать готовых специалистов для целей рынка труда.

Контролирует этот процесс в нашем государстве Агенство стратегических инициатив и инновационный центр Сколково.

Если зайти по этой ссылке: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=O9xfZMilTck< ![CDATA[]]> можно узнать об этом нововведении и ещё о том, что согласно данного проекта понятие семьи в том виде, в котором мы её знаем предлагается признать устаревшим.

Чипирование граждан России предусматривается требованиями Приказа Минпромэнерго № 311 от 7 августа 2007 года “Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года” и Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года.

С 2018 года чипированию подлежат домашние и сельско-хозяйственные животные, а также пчёлы.

Зачем? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться вот к этой ссылке, которая не всегда работает:

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=ZSfxsU_-8D0&t=44s< ![CDATA[]]> (Галина Царёва. Доклад на конференции “Последние события в России и мире”)

При таких обстоятельствах, уместной будет цитата рейхсляйтера третьего рейха Роберта Лея об инновациях: «Инновации-главный ваш инструмент. Под маркой экспериментов и заимствований иностранного опыта смело наносите удары ломом».

Какое же количество инноваций в различных отраслях экономики и права было внедрено за десять лет в нашей стране? Вам не интересно? Сплошные инновациии – “бес-платная гумманитарная помощь”, от наших “западных партнёров”, и только для нас одних!

Сколько мы будем подставлять свою голову под удары этого лома? Или уже подставлять нечего?

С темой чипизации и тотального контроля можно ознакомиться на видеохостинге «Ютьюб» по ссылкам: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=Y_xFvdpPUew< ![CDATA[]]> (Галина Царёва О биометрии, индификации личности, чипировании, сборе и передаче персональных данных) или < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=cc952RH2k5k< ![CDATA[]]> (Аарон Руссо в планах мирового правительства МАСОНОВ).

Если вы не поленитесь и зайдёте по ссылке: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=7JwxEW9pmJQ< ![CDATA[]]> (Я ХОЧУ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ – Фильм Галины Царевой) то много итересного там узнаете.

В очередной раз я отошёл от основной темы. Простите!

Дело в том, что признание “телегонии” невыгодно современному миру, погрязшему в блуде.

Как считают многие исследователи, если признают это явление, может возникнуть эффект разрушения большинства семей по “принципу домино”.

Ничего подобного, не верьте им. Любую информацию, как на духовном, так и на физическом уровне, можно изменить.

Для чего-то же нам дана вера,да и какая?

Имеется действенное средство, о котором знали наши предки, и о котором речь пойдёт ниже.

Проблема в ином – обществу навязана «духовная война», целью которой является растление человека и в конечном итоге его уничтожение как вида. Мы втянуты в «сетцентрическую войну», когда, так называемые, военные действия затрагивают наши духовные ценности и направлены, непосредственным образом на их слом и формирование нового мировоззрения.

Кто эту войну возглавляет? Да сам дьявол и стоит во главе. Он настолько ненавидит Бога, что решил отомстить ему через Его образ.

В частности, всемирная организация здравохранения также является детищем семейства Рокфеллеров, которые посредством данной организации проталкивают различные темы из евгеники, блуда и разврата через рекламу так называемого “безопасного секса”, которого просто не существует, профилактику СПИДа и других заболеваний, вакцинацию и иные подобные мероприятия.

Конечная цель – сокращение численности населения, его поголовная чипизация и установление нового мирового порядка. Хотите верьте, хотите – нет! Неверующего – события возвестят!

В России, к примеру известно всем такое популярное телешоу, как “Жить здорово”, являющееся “калькой” американских телешоу, поспредством которых в общество и проталкиваются темы разврата, вакцинации и ГМО-продуктов, а также другой “мерзости”.

Или, к примеру, такие сериалы, как “Универ”, да и все шоу, и мыльные оперы “проамериканского ТНТ” направлены на пропаганду новых ценнностей, основанных на потреблении, противоположных христианской этике и морали, исключащих понятие “совесть”.

Самый краткий путь к погибели рода человеческого лежит через блуд и разврат. Это мы должны осознать в полной степени.

Если задаться над вопросом, кто является исполнитем?

Наверное – все те, кто уподобился дьяволу, а не Богу, кто заключил с дьяволом союз в обмен на эфемерные богатства мира сего и “мнимое безсмертие телесное”.

Их души либо скованы бесами или демонами, либо изъяты из тел, в которых уже пребывают духи преисподней.

Как продвигается тема блуда и разврата обществу?

- через средства массовой информации посредством рекламы;

- через интернет и видеофильмы порнографического содержания;

- через различные телевизионные шоу обсуждающие тему блуда и разврата;

- через различные образовательные программы по половому воспитанию в детских садах и школах;

- через медицинские программы по охране здоровья, посредством рекламы средств контрацепции и презервативов;

- через международное и национальное законодательство об охране материнства и детства, защите прав детей;

Россия с недавнего времени вступила во Всемирную торговую организацию и поэтому, стандарты по половому воспитанию детей вводятся и в наших школах.

Телевидение, интернет, эстрада, буквально всё заполнено темой блуда.

Задайтесь ещё над несколькими и вопросами:

Зачем нам упорно навязывается тема секса?

Кому требуется пассивное и безвольное общество?

Кто наследует землю?

Зигмунд Фрейд (1856-1939) , считающийся отцом психоанализа и его коллега по цеху – Карл Густав Юнг (1875-1960) были основоположниками теорий «о суперэго» и, соответственно, «о коллективном безсознательном», работали под патронатом семьи Джона Рокфеллера.

Фрейд через своё творение «Как рождаются желания» и Юнг через работу «Что скрывают желания» стали продвигать тему о сексуальных желаниях в общество.

Необходимо чётко осознавать, что сексуальные отношения в том виде, в котором они существуют сейчас, убивают в человеке зачатки здравого смысла и делают его неспособным на созидание. С духовной стороны его покидает благодать, и он попадает под власть тёмных сил и уже не способен отличить истину ото лжи, то есть духовно деградирует.

Секс – это не любовь, а “похоть плоти и похоть очей…”.Он доставляет удовольствие телесное, но не радость душевную, что возможно только при наличии истинной любви.

Посмотрите, что происходит в Европе и Америке, где уже полным ходом идёт легализация однополых браков, программ секспросвета в детских садах и школах, а в странах Скандинавии уже пытаются легализовать инцест и запущены “Окна Овертона” по легализации “скотоложества”.

В ветхом Завете, в книге Левит (20:10-21)сказано о предании смерти тех, кто прелюбодействует и вступает в блуд.

Например: “Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби зло от Израиля”… “Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них..” или “Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину: да будут они преданы смерти, кровь их на них”…

Многие скажут, как так? Бог – есть любовь, а тут он предаёт смерти.

Ничего предосудительного, а как Бог должен поступить с прелюбодеями и развратниками? Тем более тогда, в “ветхое время” с “ветхими людьми”, и как он должен поступить сейчас – в наше время.

Чтобы понять весь смысл этих слов, надо осознать, что Богу настолько омерзительны извращения, и такая мера, как смерть извращенца и блудника является предупреждением для вразумления последних.

Воля Божья не в том, чтобы предать смерти, а в том, чтобы не допустить совершение подобных деяний и вразумить человека. Никто, конечно, смерти этого человека придавать не будет, ибо при его жизни, уже наступает смерть духовная.

Ибо сказано в Писании “…заменили естественное употребление противоестественным…”, то есть природное, простое, положенное по назначению, дарованное Богом на “анти-природное”… не от Бога, извращённое, убивающего зачатки Духа и Крови.

Всё от Бога, и благоволение и попущение.

Бог не наказывает, он попускает, наказываем мы себя сами, когда выступаем на тёмной стороне.

Что он попустит нашему, современному, погрязшему в блуде обществу?

Может пора задуматься. Задуматься над тем, в чьих же интересах проповедует тему пидарастии и блуда глава католической церкви папа Франциск.

Пора задуматься и над тем, что католическая церковь давно уже перестала быть христианской, когда 29 июля 1963 года в соборе св. Петра, что в Ватикане произошла интронизация люцифера, который папой Павлом VI (кардиналом Сири) был признан Богом.

С 1964 по 1971 год был построен зал папских аудиенций. В нём была установлена статуя “Воскресение”, символизирующая, якобы рождение Иисуса Христа из ядерного взрыва, а на самом деле – антихриста, который явиться после ядерной войны, а также был открыт музей люцифера.

Вот ссылка подтверждающая указанную информацию:

Зайдите по ней и прочитайте, не ленитесь, интересуйтесь тем, что происходит если не хотите жить в электронном канцлагере. Это не простые слова, не слова невростеника, а истина, это то, с чем мы имеем дело сейчас и с чем нам доведётся иметь дело в ближайшее время, если мы не включим сознание и не обратимся к собственной совести.

Пора задуматься над тем, куда ведут народ иерархи нашей, Русской Православной Церкви, поскольку “дела их, обличают их…” Экуменизм – есть ересь ересей и всегда осуждался отцами Православия.

Что делать мирянину в том числе и священнику, если глава некогда истинной, Православной церкви экуменист, то есть еретик и догматы и каноны им не соблюдаются, а именно происходит поругание истины?

Наверное, воспользоваться 45 Правилом Святых Апостол, 15 правилом Святого Вселенского Никейского Собора, правилами Феофилакта Болгарского и соответственно правилами Феодора Студита и Василия Великого, а также Типиконом (Церковным уставом) и конечно же святым Писанием.

Что же касается этих отцов Церкви, так они были в своё время причислены к лику святых и их мнение является не частным, а догматическим.

Так, архиепископ Аверкий (Таушев)в своей книге “Церковь перед лицом отступления” написал следующее:

«Православная Церковь — это не «монополия» клириков, это не только их «дело», как думают невежественные и чуждые церковного духа. Церковь — это не собственность того или иного иерарха или священника. Это теснейший духовный союз всех правильно верующих во Христа, стремящихся благочестиво соблюдать заповеди Христовы, с единственной целью — наследовать то вечное блаженство, которое Христос Спаситель уготовил нам, если они по немощи согрешают, то искренно каются и стремятся принести «достойные плоды покаяния» (Лк.3:8).

Интересующее видео: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=BYWzolbto_g< ![CDATA[]]> (Проект Ватикана Люцифер) и особенно, наиболее душеполезное можно найти по этой ссылке: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=1LAgfx-GG_4< ![CDATA[]]> (БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ НЕ СОШЕЛ. Беседа о. Андрея Углова и м. Фотины)

Те, кто проталкивает эти химерные идеи, пытается таким образом сократить рождаемость и привести человечество к вымиранию, о чём уже упоминалось. В планах “мирового закулисья” сократить численность населения до пятисот миллионов человек.

Поэтому, ими с середины девяностых годов повсеместно предлагаются генетически модифицированные продукты и рекламируется тема блуда, разврата и извращений, выдаваемых СМИ за эталоны поведения в современном обществе.

Как Вы думаете, кому принадлежит такая транснациональная корпорация, как «Monsanto Company» – мировой лидер биотехнологии растений, основной продукцией которой являются генетически модифицированные семена кукурузы, сои, хлопчатника, подсолнечника и картофеля.

Её продукцией также являются: гербициды (глифосаты) используемые на полях для роста растений; сахарины (аспартам), входящие в состав многих продуктов; соматотропин и полихлорированные бифенилы.

На совести её менеджеров лежит гибель миллионов вьетнамцев от «Агента Оранж» (диоксина) применяемого армией США во время войны для дефолиации растительности.

Недавно указанную компанию приобрёл немецкий химический гигант “Bayer” за 66 миллиардов долларов, известный производитель сахаринов и улучшителей вкуса, а также косметической продукции и некоторых вакцин.

В США известна также, такая компания как “Senomyx” – главный производитель вкусовых добавок и улучшителей вкуса из зародышевых почек человека (фетальные клетки), получаемых из абортированного материала для пищевых компаний: “Nestle”, “Kraft” и “PepsiCo”.

Основой её продукции является компонент НЕК 293 — эмбриональные клетки почки, взятые от абортированного младенца, чтобы воспроизводить белок G, по особому воздействующий на вкусовые рецепторы.

Она скупает “абортированные материалы” по всему миру и поставляет компоненты на основе фетальных клеток пищевкусовым компаниям и предприятиям “фастфуда”.

Кроме этого, зародышевые почки содержатся ещё и в некторых вакцинах, таких как “Ко кори” от краснухи и эпидемического паротита — Merck & MMR Havrix,(GlaxoSmithKline) и “Варивакса” (Merck), “Pentacel” (Sanofi Pasteur), а также в большинстве косметической продукции.

Нас неосознанно, скрыто приучают к “канибализму”. Хотя уже нет, во многих западных СМИ канибализм пропагандируется открыто(окна Овертона в действии: “из стадии немыслемое в стадию возможное”)в следующих сериалах: “Ганнибал”, “Я – зомби” и на телевидении.

Так, двое голландских телеведущих съели по кусочку плоти друг друга в прямом эфире телепередачи нидерландского канала “BNN”. Перед этим хирург удалил частичку тела у каждого из них, затем мясо было пожарено и съедено.

Кто сомневается, пусть посмотрит видео на хостинге “Ютьюб”по указанным ссылкам: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=uxiX-f78DS8< ![CDATA[]]> (Каннибалы Голландия едят кусочки друг друга – YouTube.flv) и < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=JbduW6nWKjA< ![CDATA[]]>

Ещё раз повторяясь – нам объявлена гибридная, сетцентрическая, инфернальная война! Идёт вторжение во все стороны человеческой жизни.

Поле брани – сердце и разум человека, крепость, которая подвергается аттаке – наша безсмертная душа. На этом поле дьявол применил чудовищную тактику – искушения на помыслы, и ввёл тяжёлую артиллерию: блуд, разврат, извращения, тщеславие и гордыню.

В Православной Церкви имеются все средства для спасения души, в том числе и от осквернения тела.

Выделяют шестьтаинств, которые не являются догматическими.

Это такие Таинства:

1.Крещения (Водопогружения);

2.Метанойи (Покаяния);

3.Венчания;

4.Евхаристии (Причастия Святых Тайн Христовых);

5.Конфирмации (Миропомазания);

6.Елеосвящения (Соборования).

Во время любого из этих этих Таинств, происходит так называемое «переформатирование» генетической информации, направленное на соединение человека с Творцом. Есть и другие таинства.

Взять, к примеру, Таинство Агиасмы (водоосвящения) во время которого меняется структура воды, а человеческое тело также состоит из воды, насыщенной аминокислотами.

Подобное явление происходит и во время Великой Агиасмы, когда меняется структура всех вод.

Некоторые исследователи объясняют это Таинство тем, что в указанный период земля проходит через часть галактики и подвергается какому-то излучению, меняющему структуру воды, но они глубоко заблуждаются.

А Евхаристия (Причастие) – это одно из семи Таинств, сущность которого сводится к соединению человека с Богом, через принятие Святых тайн Христовых – крови и тела Христа, который «смертию смерть, поправ и сущим во гробех живот даровав».

Не верите? Так по вере и дано будет…

Дело в том, что человек осознав свои ошибки и изменив свой ум, то есть совершив “покаяние” может в состоянии изменить своё духовное состояние, которое меняет и состояние его физического тела.

Никто из нас не задаётся вопросом, почему в последнее время проводятся УЗИ половых органов детей и необходимы ли они беременным женщинам?

В основе работы указанных приборов лежит физическое явление, связанное с использованием звуковых колебаний.

По мнению Горяева, их делать категорически нельзя, поскольку происходит стирание наследственной информации с ДНК человека, и последствия для рода человеческого, могут быть непредсказуемыми.

Выбор всегда остаётся за нами по воле Божьей. Мы в состоянии всё изменить, в том числе и изменить законы наследственности, если захотим.

Почему так необходимо хранить целомудрие?

Примером целомудрия является жизнеописание Святой мученицы Фомаиды:

«Святая мученица Фомаида в возрасте 15 лет была выдана замуж и жила в доме мужа, всеми уважаемая за целомудрие, кротость, незлобие и другие добродетели. С молодыми под одной крышей жил и её свекор.

Прельщаясь красотой своей снохи и разжигаясь плотским вожделением, он искал удобного момента, чтобы соблазнить ее на грех. Святая же Фомаида по своему целомудрию не предполагала существования у свекра нечистых помыслов. Она держала себя с ним с особенной строгой стыдливостью.

Муж св. Фомаиды был рыболов. Однажды ночью пришли его товарищи и увели с собой на ловлю.

Воспользовавшись уходом сына, отец пришел к св. Фомаиде и стал склонять ее на грех. Столь неожиданная опасность привела ее в ужас, и она начала сопротивляться безумному.

Она молила и побуждала его оставить беззаконное и нечестивое желание. Но чем сильнее она противостояла ему, тем настойчивее он понуждал ее, разжигаясь, как огнем, нечистой похотью.

Над одром на стене висел меч. Сняв его, он начал устрашать св. Фомаиду. «Если не послушаешь меня, то я этим самым мечом отсеку тебе голову». Она же отвечала: «Даже если рассечешь меня на части, я никогда не соглашусь на такое беззаконное дело».

Разъярившись после этих слов, свекор с силой ударил сноху мечом и рассек надвое. Блаженная Фомаида предала свою душу в руки Божии и приняла славный мученический венец за свою чистоту и целомудрие.

Она боролась с грехом до пролития собственной крови и положила душу свою за закон Божий, соглашаясь лучше умереть, чем прогневить Бога – осквернить свое тело и ложе своего мужа. Убийцу же тотчас постигло наказание Божие: он потерял зрение. Затем убийца был предан суду и наказан через усекновение мечом»

В заключение хотелось бы привести слова старца Паисия Святогорца: “научите дочерей своих говорить нет, а сыновей уважать их выбор…”

Девственность – главное богатство женщины, как и целомудрие – богатство мужчины, соединение которых любовью и верой, даёт надежду на процветание рода и обретение Царства Небесного.

Невинность – это дар женщины мужчине, который он должен оберегать своей непорочной жизнью, проявлением уважения, заботы и любви к той, кто его избрал в себе в мужья.

Если бы современное общество покаялось и начало соблюдать “устои родовые” и “заповеди Христовы”, у каждого был бы шанс получить, хоть немного времени для приготовления себя к жизни вечной.

При чём Покаяние (Метанойя) понимается как “изменение ума”, когда душа осознаёт свою греховность, начинает ненавидеть собственные грехи и не хочет более к ним возвращаться, тем самым меняет свою жизнь и восстанавливает прерванное с Богом общение.

Сущность Покаяния сводится к тому, что кающийся принимет все доступные меры к изменению свойств своего характера.

В конечном итоге, Покаяние способствует изменению духовного состояния и как следствие изменению и наследственной информации.

Однако, мы тянемся ко злу, хотя желаем добра, нам легче отпасть в грех, чем сотворить дело благочинное.

Заповедь «плодитесь и размножайтесь» относится к нам непосредственным образом, как и к другим живым существам (Быт 1:22,28), но только человеку заповедано составить в любви «одну плоть», а то землю наследовать будет некому.

Мы имеем все средства для спасения души и в состоянии изменить не только законы наследственности, но и всю свою жизнь коренным образом.

Надо только иметь крепкую веру и страх Божий в сердце своём, уповать на волю Божью и соблюдать заповеди Его.

По мнению известного лингвиста профессора МГИМО Чудинова В.А. русский язык самый древний и ранее был распространён на всей планете, что подтверждается петроглифами, которые он расшифровал. При этом, формы записи этого языка были весьма различны: черты и резы, руны и каруны, буквица и глаголица, а также кириллица.

Буквица же содержит в себе сорок семь слогов и образует квадрат семь на семь, посредством которой раскрывается все образы русского языка. Русский язык есть образный, но эти образы в результате реформ Троцкого (Бронштейна) и Луначарского (Баилиха) были заменены фонемным алфавитом.

Вам интересно будет узнать, что же означало слово “любовь” у древних славян? Если, обратиться к этимологии русского языка на примере буквицы и слово “любовь” разделить на слоги, то получим: “лю” – людие, “бо” – Бога, “вь” – ведающие.

Может пора, начать Его ведать, если конечно у вас есть ещё совесть.

Источники:

Печатные издания

1. Архимандрит Рафаил (Карелин) “Тайна спасения. Беседы о духовной жизни”. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. – 414 с., ISBN: 978-5-7789-0134-6.

3. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Российское библейское общество. Москва, 2012. – 1500 с., ISBN: 978-5-85524-150-1.

4. Справочник православного человека. Часть 2. Таинства Православной Церкви, Пономарев Вячеслав, издательство: «Даниловский благовестник», Москва, 2007, – 53 с., ISBN: 978-5-89101-191-5

5. М.М. Асланян, А.С. Спирин. “Полосатая дочь кобылы лорда Мортона”. Журнал “Друг” (для любителей кошек), 1997, №3(21), с.22

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