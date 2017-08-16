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Виртуальный лохотрон 2. Или крипто МММ мирового масштаба

18:55. 16 августа 2017 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:

В этой передаче была поднята тема, о том, что такое виртуальные крипто валюты, рассказана предыстория их возникновения, разъяснены моменты с помощью которых людям навязываются различные кредиты.

Показано как играя на жадности людей, их одурачивают и разоряют.

Как понимая конечную цель этого одурачивания, где из Тебя пытаются сделать “наивного Буратино”, потерявшего свои деньги на “Виртуальном поле чудес”, правильно взаимодействовать с виртуальным миром на благо Себе, Своей Семье, Своему Народу и Державе!

Прилетели инопланетяне на нашу землю, сначала кругом облетали её, посмотрели что и как, а потом решили с народом земли пообщаться, спрашивают:
-А почему у вас так много кругом мусора и помоек?
– Это потому что нам денег не хватает на строительство мусороперерабатывающих заводов
– А почему у вас так много голодных и бездомных?
-Это потому что нам денег не хватает , чтобы их накормить и построить им дома
– А почему Вы постоянно друг с другом воюете?
-Это потому что у нас денег не хватает, и мы пытаемся отнять их у других.
… инопланетяне почесали свои “репы” и спрашивают:
-Вот мы летаем между галактиками, исследовали множество миров и планет , но ни разу не встречали такой редкий и оказывается, очень нужный ресурс как деньги, не могли бы вы нам показать как он выглядит, и вообще покажите где вы его добываете в космосе, мы тогда постараемся слетать за ним, привести вам побольше этих денег и помочь вам наладить лад и гармонию на вашей планете.
– А мы за деньгами никуда не летаем, -отвечают земляне – мы их сами печатаем.
-Сами? – переспросили инопланетяне
-Да
… после этого ответа Землян вычеркнули из списка разумных существ…
 

Автор–сказитель: Алексей Орлов. Соавтор задающий вопросы: Михаил Ять


Источник: www.kramola.info

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